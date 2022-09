Huvila & huussi -ohjelman Mikko Vesasen asunto oli ”täydellinen pommi” – paljastaa nyt, miten on sisustanut oman kotinsa

Sisustusarkkitehti Mikko Vesanen on oppinut pitämään kukkopilleistä ja pahkahuonekaluista, vaikka oma koti onkin pelkistetty ja minimalistinen.

Mikko Vesasen mukaan asiakkaat kaipaavat keittiöltä nyt ennen kaikkea toiminnallisuutta. Valkoisten keittiöiden kysyntä on vähenemään päin.

Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa lukijat kysyvät tunnetuilta henkilöiltä, mitä ovat aina halunneet heistä tietää.

Miten päädyit sisustusarkkitehdiksi?

Suunnittelin jo pikkupoikana kaikenlaisia linnoja ja hahmottelin tv-sarjojen, kuten Dynastian ja Dallasin luksushuviloiden pohjapiirroksia. Halusin alun perin arkkitehdiksi ja pyrin Teknilliseen korkeakouluun, mutta matikkapääni ei riittänyt sisäänpääsyyn. Taideteollisen korkeakoulun ovet sen sijaan aukesivat muutamalla yrityksellä. Sieltä valmistuin sisustusarkkitehdiksi.

Miten kauan Huvila & huussi -ohjelmassa nähtyjen kohteiden suunnittelu kestää?

Suunnittelu lähtee siitä, että käyn paikan päällä ja juttelen kohteen omistajien kanssa. Uin kysymysten ja kuvien avulla heidän arkeensa ja muutostoiveisiinsa. Suunnittelu ajoittuu pidemmälle aikavälille, ja muutosten laajuudesta riippuen toteutuksessa menee viikoista kuukauteen. Yllätyksiäkin voi matkan varrella tulla. Tuotannossa on haastavinta pitää kaikki langat käsissään ja pysyä sovittujen aikataulujen puitteissa. Alalla vietetyt 17 vuotta ovat antaneet aika hyvät eväät työhön.

Millainen on keskimääräinen budjetti mökkiremonteissa?

Se vaihtelee hirveästi kohteen ja remontin laajuuden mukaan. Keskiarvo on 20 000 ja 80 000 euron välillä. Ohjelman alussa teimme enemmän pienempiä pintaremontteja, nykyään pääosassa ovat laajemmat rempat. Ohjelmaan osallistuvilla julkkiksilla on samoja mökkiongelmia kuin kenellä tahansa, ja he käyvät läpi samanlaisen prosessin kuin kaikki muutkin.

Onko tullut vastaan kohdetta, jonka kanssa olisi tehnyt mieli heittää hanskat tiskiin?

Ei ole! Saan vain kiksit, jos minua haastetaan. En koskaan sotke omaa sisustusmakuani työhöni, vaan teen asiakkaan näköistä. On hauskaa kun opin uutta. Erilaiset asiakkaat ja kohteet ovat tässä työssä parasta. Jopa kukkopillit ja pahkahuonekalut ovat suloisia – ja trendikkäitäkin. Saarikohteet ovat logistisesti haastavimpia, mutta niitäkin olemme tehneet.

Jännittääkö esiintyminen tv:ssä?

Kamerat eivät jännitä, mutta valmiin kohteen esittely asukkaille muljauttaa joka kerta sydämen vatsanpohjaan. En peräänkuuluta asukkailta onnen kyyneleitä, vaan aitoja reaktioita. Onneksi vielä koskaan asiakas ei ole pettynyt lopputulokseen. Meillä on maailman paras porukka ja siksi tätä jaksaakin tehdä.

Millaisia keittiöitä nyt halutaan?

Keittiöltä kaivataan toiminnallisuutta, ja valkoisia keittiöitä menee aina vain vähemmän. Rinnalle on tullut vahvasti retroilu, puupinnat ja värit. Nousussa ovat persoonallisuus, rohkeat ratkaisut ja vanhan yhdistely uuteen: yhdistellään vaikkapa 70-luvun värimaailmaa moderneihin keittiökalusteisiin. Avokeittiö pitää yhä pintansa.

Millainen olisi oma unelmamökkisi?

Suutarin lapsella ei ole kenkiä, eikä minullakaan ole omaa kesämökkiä, koska en sellaiseen tässä elämäntilanteessa ehdi tai jaksa panostaa. Äitini on kotoisin Jyväskylästä, ja meillä oli aikoinaan siellä kesäpaikka. Tykkään kyllä mökkeillä ja lokkeilen mielelläni kavereiden mökeillä. Jos minulla olisi oma mökki, sen pitäisi olla veden äärellä. Voisin kantaa vedet kaivosta itse ja lämmittää saunaa tuntikausia. Mökkielämä saisi olla alkeellistakin.

Millaiset muistot sinulla on Sillä silmällä -ohjelmasta?

Tosi hauskat! En koskaan ajatellut, että päätyisin telkkariin. Kun kuvaukset alkoivat, olin alle kolmekymppinen ja viimeistelin vielä opintojani Taideteollisessa korkeakoulussa. Olimme kaikki noviiseja tv-maailmassa, ja teimme jotain uutta ja ennennäkemätöntä. Maailma oli silloin tosi erilainen, kun ei ollut somea tai muuta. Olemme edelleen ystäviä ohjelman muiden tyyppien kanssa.

Millainen oma kotisi on tyyliltään?

Asun Helsingin kantakaupungissa kerrostalossa asunnossa, joka oli aikoinaan täydellinen pommi ja johon tuli minusta riippumattomista syistä kosteusvaurio. Se on täysin remontoitu ja on nyt pelkistetty, minimalistinen ja vaaleasävyinen. Juuri nyt en kaipaa kotiini turhia ärsykkeitä, mutta seuraava kotini voisi olla erittäinkin runsas. Yllättävää kyllä, minun on vaikea tehdä päätöksiä oman sisustukseni suhteen. Suutarin lapsella ei ole kenkiä tässäkään asiassa.

Mistä unelmoit?

Haaveilen siitä, että jatkossakin saisin toteuttaa itseäni. Nuorempana pelkäsin, että ideat loppuvat, mutta niin ei onneksi käynyt. Unelmoin siitä, että saan herätä terveenä ja onnellisena jokaiseen päivään ja että minulla on ihania ystäviä ympärilläni. Unelmoin myös paremmasta maailmasta. Levottomaksi muuttunut maailmantilanne huolettaa kovasti. Ahdistaa, miten pahoja asioita ihmiset voivat toisilleen tehdä.

Miltä tuntuu olla kalju?

Ottaisin salamana hiukset, jos ne kasvaisivat! Aloin kaljuuntua jo nuorena. Lopulta kyllästyin peittelemään kaljuani ja hyväksyin kohtaloni. Haluan pysyä aitona tässäkin asiassa: jollei tuuhea tukka päässä kasva, niin sitten ei. Onhan tämä kalju helppo, eikä tule kampaamokuluja. Kuvauksissakaan ei tarvitse edes papiljotteja!

Miten jaksat aina olla noin pirteä? Oletko sitä myös yksityiselämässä?

Työni on todella sosiaalista ja annan itsestäni paljon. Varmaan pirteyteni salaisuus on siinä, että saan tehdä unelmatyötäni ja olla ihmisille avuksi. Pyrin myös kohtelemaan muita niin kuin toivoisin itseäni kohdeltavan. Ystävät kuitenkin tietävät, että tarvitsen viikossa yhden kokonaisen päivän vain itselleni. Silloin latailen akkuja ja möllötän yksin.