Monika Fagerholm uskoi kuolevansa alkoholismiin – ”Ajattelin, että viina vie minulta lopulta hengen”

Monika Fagerholm on ollut raittiina vuodesta 2003. – Lujatahtoisuuteni teki minusta myös alkoholismissani määrätietoisen.

Menestyvä nainen ja alkoholiongelma. Aihe oli iso tabu vielä vuonna 2009, jolloin kirjailija Monika Fagerholm kertoi Me Naisten kansijutussa olevansa alkoholisti ja pistäneensä korkin kiinni kokonaan vuonna 2003.

– Se juttu oli ensimmäinen julkinen ulostulo alkoholismistani, Monika muistelee.

– Ajattelin, että raittiuden ilosanomaa pitää jakaa, koska se saattaa auttaa muita riippuvuuksien kanssa kamppailevia. Erityisesti naisten alkoholismiin liittyy valtavasti häpeää ja salailua. Paras vastalääke niille on avoimuus, Monika, 61, miettii.

Kustantamossa järkytyttiin kirjailijan rohkeudesta. Pelkona oli, että avoimuus olisi kirjailijanuran loppu. Monika piti kuitenkin pintansa. Hän tunsi, että oli oikea aika rikkoa hiljaisuus.

Yksi tärkeimmistä oivalluksista raitistumisen polulla oli se, ettei alkoholismissa ole kyse heikkoudesta.

– Olen aina ollut lujatahtoinen ihminen. Sama ominaisuus teki minusta myös alkoholismissani määrätietoisen. Siinä asiassa tahtoni ilmeni väärällä tavalla.

– Olin ajatellut, että kuolen alkoholismiin, että viina vie minulta lopulta hengen.

