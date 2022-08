Maria Guzenina häpesi lapsena sitä, mitä joutui näkemään kotonaan: ”Minun nuoruudessani näistä ei puhuttu”

Maria Guzenina joutui todistamaan väkivaltaa lapsuudenkodissaan. Nyt hän kertoo, miksi päätti aikuisena puhua aiheesta julkisesti. Maria Guzenina on yksi Me Naisten 70-vuotisjuhlalehden kahdeksasta tunnetusta naisesta.

Kansanedustaja Maria Guzenina on elänyt jo 30 vuotta julkisuudessa. Ensin hän päätyi lehtiin televisiokasvona ja myöhemmin poliitikkona. Julkisuusvuosiin mahtuu Me Naisissakin niin paljon haastatteluja, että niistä on mahdotonta nimetä vain yhtä käänteentehnyttä.

Tabuja Maria tuli rikkoneeksi muun muassa kertomalla lapsuudenkotinsa väkivaltaisesta ilmapiiristä sekä murtamalla ennakkoluuloja vaihtaessaan viihdemaailman vaikuttavaan uraan politiikassa.

Vertaistuki on ollut yksi Marian tärkeimpiä motiiveja avautua elämästään.

Siksi Maria on kertonut, millaista oli nähdä väkivaltaa lapsuudenkodissaan. Puhuminen toi ilmiötä kotien sisältä näkyväksi ja herkemmin puututtavaksi. Hän on kertonut myös, miten vaikeista kokemuksista on voinut kasvaa onnelliseksi ja tasapainoiseksi aikuiseksi.

– Lapsena häpesin kotiolojani ja sitä, miten huonosti äitini voi. Häpesin omaa voimattomuuttani ja sitä, että minun oli vaikea keskittyä koulussa. Nyt vaikeuksilleni olisi diagnoosi, posttraumaattinen stressi, sekä ymmärrys, että kaikki se, mitä kotona näin, tietenkin vaikutti käytökseeni. Minun nuoruudessani näistä ei puhuttu, Maria sanoo.

– Sen sijaan, jos haasteista kertookin ääneen, joku toinen voi säästyä tuntemasta samanlaista turhaa häpeää ja löytää apua. Lapsuuden häpeä oli minulle aivan tarpeeton taakka.

Maria Guzenina on yksi kahdeksasta Me Naisten 70-vuotisjuhlanumeron naisesta, jotka kertovat, miten rohkeus rikkoa tabuja ja kertoa lehdessä oma tarinansa on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Lue Me Naisista 34/22 myös, millaista palautetta Monika Fagerholm sai kerrottuaan Me Naisissa alkoholismistaan. Kuinka Päivi Storgårdille selvisi, että hän sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä?

Heidi Sohlberg kertoo, millaista oli esiintyä syöpähoitojen jälkeen kaljuna naisena julkisuudessa ja Pirkko Hämäläinen siitä, millaista oli olla Kirsti Simonsuuren kanssa ensimmäinen naispari suomalaisen naistenlehden kannessa.

Lola Odusoga oli ensimmäinen tummaihoinen Miss Suomi, miten hän on asemansa kokenut? Mitä Lenita Airisto ajattelee kapinallisen naisen maineestaan? Entä millaisia tabuja räppäri Mercedes eli Linda-Maria Roine on elämässään ehtinyt rikkoa? Kaikki jutut löytyvät myös digilehdestä.

Lue lisää: Olisitko muistanut? 15 suomalaisjulkkista, jotka tulivat tunnetuksi jostain ihan muusta kuin mistä heidät nykyään tunnetaan