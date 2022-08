Tällaisella aamupuurolla Aija Puurtinen jaksaa pitkälle iltapäivään – vaikka syö aamiaisen jo kuudelta

Muusikko Aija Puurtinen pitää kiinni karvahatustaan sekä rauhallisista aamiaisista.

Aija Puurtinen kertoo olevansa levoton luonne. ”Minulla on aina passi mukana.”

Tästä en luovu -juttusarjassa haastateltavat kertovat viisi asiaa, joista eivät ikinä suostuisi luopumaan.

Karvahattu

Kaapissani on esiintymisvaatteita 40 vuodelta. Pidän erityisesti 1960–70 -lukujen tyylistä. Lempiasusteeni on kasakkamallinen keinoturkishattu, jota käytän myös kesäisin. Yli 20 vuotta käyttämäni Limbon karvahattu vaihtui hiljattain KN-merkin tyrmäävään uuteen. Aloin aikoinaan käyttää hattua, kun hiukseni eivät olleet hyvässä kuosissa. Tapa jäi, sillä hattu on näyttävä asuste. Honey B & T-Bonesin keikoilla myös isot korvakorut ovat tärkeä juttu.

Aamiainen

Syön aamiaisen mieluiten yksin kuuden aikoihin, jotta saan käynnistyä rauhassa. Voin parhaiten itse tehdyllä raakapuurolla. Liotan yön yli auringonkukan-, pellavan-, chian- ja seesaminsiemeniä. Aamulla lisään vettä, mustikoita ja puolikkaan banaanin ja survon puuroksi. Joskus otan kaveriksi kahvin. Tällä jaksan pitkälle iltapäivään.

Liikunta

Olen aktiivinen ja addiktoitunut liikuntaan, harrastanut kaikkea maratonjuoksusta kuntosaliin ja tanssiin. Minulle sopii astangajooga, joka vahvistaa fyysistä kestävyyttä ja lihasvoimaa, mutta myös rauhoittaa. Joogaan neljästi viikossa sekä pyöräilen ja kävelen inhimilliset välimatkat. Liikunta tekee hyvää, sillä työssäni istun paljon.

Musiikki

Musiikki kuuluu kaikkeen, mitä teen. Nautin myös kuunnella muita. Säveltämisessä pidän ongelmien ratkaisemisesta. Joskus biisi voi olla pitkään laatikossa, kunnes saan kristallinkirkkaan idean, miten sen kuuluu mennä. Jokaisessa esityskerrassa on oma sävy. Levyllä kappaleesta on tietyn hetken tallenne, mutta keikoilla kappaleen voi toteuttaa aina eri tavalla. Vuorovaikutus bändin ja yleisön kanssa on kuin ravintoa minulle.

Matkustelu

Olen levoton luonne ja tykkään olla liikkeellä. Minulla on aina passi mukana. Jos ei ole työrajoitteita, saatan suunnata ulkomaille tai autolla liikenteeseen. Olen mielestäni mestaripakkaaja ja pärjään pitkäänkin käsimatkatavaroilla. Intiassa saatan jättää vaatteita ja tavaroita niitä tarvitseville paikallisille. Olen käynyt 32 maassa ja esiintynyt yli 20 maassa. Kokemus matkustamisesta tuntuu entistä tärkeämmältä nyt, kun tulevaisuuden matkailusta ei voi tietää.