Päivi Lipponen kertoo, mitä ajattelee hänen ja puolisonsa Paavo Lipposen 26 vuoden ikäerosta nyt – Päivi elää hyvin itsenäistä elämää

Päivi Lipponen, 55, pohtii, miten ikäero parisuhteessa näkyy eri tavalla, kun kummatkin ikääntyvät.

Päivi Lipponen kertoo elävänsä itsenäistä elämää. ”Parisuhteitakin on erilaisia riippuen elämäntilanteesta – kuten on myös rakkaussuhteita.”

Päivi Lipponen avioitui Paavo Lipposen kanssa vuonna 1998. Päivi oli tuolloin 30-vuotias historian opettaja ja Paavo Lipponen 56-vuotias pääministeri.

Nyt Päivi on 55-vuotias ja puoliso 81.

– Kun on iso ikäero, nuorena oli jopa etu, että toisella on elämänkokemusta ja viisautta annettavanaan. Mutta kun toisen terveys heikkenee, muuttuu se, miten parisuhde rakentuu, Päivi pohtii nyt.

– Ei voi enää jakaa asioita, joita parisuhteessa yleensä jaetaan. Vastuu perheestä on sillä, joka on fyysisesti terveempi. On varmasti helpompaa, jos isoa ikäeroa ei ole: jaksaminen vähenee samaa tahtia.

On ollut luopumisen paikka nähdä haurastuminen omassa lähipiirissä ja sukulaisissa.

– Olen tottunut näkemään nämä ihmiset vahvoina ja voimakkaina, kaiken osaavina ja tietävinä, mutta yhtäkkiä olenkin itse se suvun matriarkka. He eivät ole vastuussa minusta, vaan minä heistä. Se on iso muutos. Peruuttamaton, Päivi sanoo.

– Minulle on hyvin tärkeää, että pidän huolta Paavosta. Että hänellä on kaikki hyvin. Meillä on ollut hyvä elämä Paavon kanssa. Olemme tehneet paljon asioita yhdessä ja olemme tosi hyviä kavereita ja luotettuja toisillemme.

Päivi kertoo elävänsä hyvin itsenäistä elämää.

– Minulla on miespuolisia ystäviä ja naisystäviä, joiden kanssa voin käydä ulkona tai joiden kanssa kyläilemme. Parisuhteitakin on erilaisia riippuen elämäntilanteesta – kuten on myös rakkaussuhteita.

– Jos minulla olisi parisuhde, jossa puolisot ovat tiiviisti kahdestaan, en voisi viettää niin paljon aikaa ystävieni kanssa, matkustella, kierrellä festareita, urheilla ja harrastaa.

– Tällä lailla minun elämäni on rakentunut. Toistaiseksi se on ollut hyvä näin.

Luolamiehen otteet hurmaavat, Päivi sanoo Me Naisten Elämäni oivallukset -haastattelussa – mihin hän sillä viittaa? Päivi kertoo olevansa ”aivan karsea komentelemaan”, miten se esimerkiksi näkyy? Millainen oli Päivin lapsuus, ja mitä hän ajattelee omasta vanhenemisestaan? Lue koko haastattelu tuoreesta Me Naisten numerosta 34/22. Juttu löytyy myös digilehdestä.

