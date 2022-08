Suomalaiset paljastavat salaisuutensa, joita häpeävät elämässään eniten – monia näistä asioista ei ole koskaan kerrottu kenellekään

Häpeä on musertava tunne. Tai oikeastaan se on kimppu useita tunteita.

– Häpeään liittyy usein esimerkeiksi vihaa, pelkoa ja inhoa, psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Katja Myllyviita kertoi aiemmin Me Naisille.

Lue lisää: Miksi häpeä on niin musertava tunne? Psykologi selittää ja kertoo 2 konkreettista asiaa, jotka auttavat

Kun ihminen kokee häpeää, hän kokee, ettei riitä ihmisenä. Häpeää kokeva usein sättii itseään ja pelkää, että muut tuomitsevat hänet. Pahimmillaan häpeä voi lamauttaa täysin.

Häpeään auttaisi ystävällinen ja ymmärtäväinen kontakti toiseen ihmiseen. Silti monista häpeän aiheista halutaan vaieta iäksi.

Pyysimme aiemmin lukijoitamme kertomaan, mitä asioita he häpeävät.

Lue lisää: Kerro meille asia, jota et aikonut koskaan kertoa kenellekään – vähennetään häpeää yhdessä

Useissa vastauksissa kerrottiin häpeän tunteesta, joka liittyy valehteluun. Valheesta saattaa olla kulunut pitkäkin aika, mutta teko hävettää yhä edelleen.

Myös kouluaikoihin liittyy häpeää. Osaa kouluvuosien salaisuuksista on kannettu harteilla vuosikymmenien ajan.

Hän kertoo päässeensä myöhemmin opiskelemaan Turun yliopiston matemaattiseen tiedekuntaan. Opinnot jäivät kuitenkin kesken muutaman kuukauden jälkeen, sillä hän toteaa, ettei ymmärtänyt opiskeltavista asioista juuri mitään, eivätkä ne edes kiinnostaneet.

Moni kertoo häpeävänsä omia tunteitaan – tai niiden puuttumista.

En kiinny ihmisiin. Välitän kyllä läheisistäni ja rakastan lastani sekä puolisoani. Mutta en koskaan ikävöi ketään, ja jos joku ihmissuhde päättyy, ei haittaa. Lapseeni olen ehkä kiintynyt, mutta odotan jo että hän muuttaa pois kotoa. Ja hän on vasta 5-vuotias. Nainen, 34 vuotta

Hän kirjoittaa, ettei ole kertonut asiasta koskaan kenellekään, koska ei halua aiheuttaa muille huonoa oloa. Vastaaja pohtii, että hänen ihmissuhteistaan saattaa jäädä pois jotain, mitä muilla on, mutta toisaalta hän ei tiedä muusta.

Myös ihastuminen hävettää useampaa vastaajaa silloin, kun sen kohde on väärä.

Olen puolisoni lisäksi kiinnostunut eräästä toisesta henkilöstä, ja vaikka en tämän kanssa suhteeseen haluaisikaan ryhtyä, on tämä henkilö silti usein mielessäni. Nainen, 37 vuotta

Eroavat toiveet lasten lukumäärän suhteen saivat erään vastaajan turvautumaan omien sanojensa mukaan ”sikamaiseen temppuun”.

Tapahtuneesta on kulunut yhdeksän vuotta, eikä vastaaja ole hiiskunut siitä kenellekään. Hän kertoo, että ei vaadi lasten isältä mitään, eikä isä omasta tahdostaan kuulu enää lastensa elämään.

Erityisen moni vastaaja kertoi häpeävänsä pettämistään vielä vuosia myöhemmin.

Petin kumppaniani hänen parhaan kaverinsa kanssa. Näin tätä hänen kaveriaan vielä, kun olin jo eronnut kumppanistani. Kenellekään en ole kertonut ja tuskin kerronkaan. Tapahtuneesta on noin kymmenen vuotta. Nainen, 29 vuotta

Osa häpeää pettämistä, mutta jatkaa sitä kuitenkin yhä edelleen.

Olen naimisissa, mutta siitä huolimatta harrastanut jo pitkäaikaisesti satunnaista seksiä esimieheni kanssa, johon olen myös salaa rakastunut. Suhde on kestänyt kymmenen vuotta, enkä ole kertonut asiasta kenellekään. En ole vielä valmis luopumaan hänestä, vaikka rakkaus onkin yksipuolista, eikä suhteella ole tulevaisuutta. Nainen, 40 vuotta

Erityisen monessa pettämiseen liittyvässä vastauksessa salarakkaaksi paljastui eksä.

Olen ollut kaksi kertaa naimisissa ja kumpaakin aviomiestäni olen pettänyt ensirakkauteni kanssa. Tämä sivusuhde on on ikään kuin kulkenut avioliittojen rinnalla kaikki nämä vuodet. Olen vaiennut asiasta yli 20 vuotta. Ainoa, joka tietää, on tämä asiassa mukana ollut toinen osapuoli. Tunnen itseni jotenkin huonoksi, kun en osaa tehdä tästä sivusuhteesta loppua. Nainen, 45 vuotta