Krisse Salminen meni hotellin baariin ja teki tuntemattomille erikoisen ehdotuksen – sitä seurasi unohtumaton yllätys

Pyysimme neljää tunnettua suomalaista kertomaan kesämuistonsa. Krisse Salminen, Katja Ståhl, Ella Kanninen ja Hanna Pakarinen kertovat muiston, joka on jäänyt mieleen.

Krisse Salminen: ”Aina kannattaa mainostaa, jos on synttärit”

Krisse Salminen vietti yllärisynttärit cannesilaisen hotellin loungessa. Hotellivieraista tuli elinikäisiä somekavereita.

“Vietin viisi vuotta sitten 41-vuotissynttäreitäni helteisessä Cannesissa ystävieni Sannan, Ullan ja Anskun kanssa. Lähdimme sinne, koska Ranskan Korsikalla tuolloin asunut veljeni Eppu lomaili samaan aikaan perheineen Cannesissa.

Päivät vaeltelimme biitsillä ja terasseilla. Kävimme herkuttelemassa simpukoilla ja samppanjalla hienossa ravintolassa, mutta silti parhaiten jäi mieleen ihana, pieni hotellimme ja sen tunnelmallinen lounge.

Menimme ekana iltana hotellin loungen happy houriin, missä hotellin asukkaille tarjoiltiin ilmaiseksi virvokkeita ja pikkusuolaisia. Sinne tulivat kaikki muutkin asukkaat: pariskunnat Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Norjasta sekä äiti ja tytär Kroatiasta. Aika nopeasti siinä sitten mainostin ihmisille, että minulla on huomenna synttärit. Keksin, että voisin pitää synttärit loungessa, ja puoliksi vitsillä kutsuin muut asukkaat juhliin ja heitin, että lahjojen ei sitten tarvitse olla kalliita.

Syntymäpäivän iltana lähdimme ystävieni kanssa loungeen juhlistamaan synttäreitäni, ja siellä todellakin odottivat kaikki uudet ystäväni lahjapaketit käsissään. Paketeista paljastui karkkia, koruja ja astioita.

Tein illan aikana monta kertaa sellaisen synttärileikin, että tulen huoneeseen silmät kiinni ja vieraat huutavat surprise! ja laulavat minulle eri kielillä paljon onnea vaan. Etenkin vanhemman norjalaispariskunnan mies oli aivan onnessaan, ja hän kyseli koko ajan, että milloin on taas se surprise-hetki.

” Jotkut olivat kysyneet, olenko koomikko vai olenko vain sekaisin.

En kertonut kenellekään ammattiani, mutta jotkut olivat kuulemma kysyneet jossain vaiheessa iltaa kavereiltani, olenko koomikko vai olenko vain sekaisin. Ystäväni olivat vastanneet, että olen sekaisin.

Juhlimme myöhään yöhön. Oli ihanaa, että tunnelmaa piti yllä myös veljeni Eppu, joka on synnynnäinen seremoniamestari.

Olimme yhtäkkiä kaikki kuin sukua. Näimme samalla jengillä aamiaisilla, ja kun joku lähti pois, saatoimme heidät porukalla taksiin ja kotimatkalle. Kaikki ovat edelleen Facebook-kavereitani. On ihanaa, kun syntymäpäivänä tulee viestiä kroatialaisilta, norjalaisilta, englantilaisilta ja jenkeiltä, että heillä on ikävä minua ja synttäreitäni. Olen viestitellyt norjalaisten kanssa joka kevät, että mennään vappuna Cannesiin. Ehkä toteutamme tämän, kun täytän 51.

Tarinan opetus on se, että aina kannattaa mainostaa, jos on synttärit!”

Katja Ståhl: ”Sen kesän asuimme laiturilla”

Katja Ståhl muistelee iloista mökkikesää 2007, kun kukaan ei käytännössä pukeutunut lainkaan.

“Vuoden 2007 kesä oli kuin Wikipedian määritelmä kesästä. Vietimme sitä vaarini omin kätösin rakentamalla hirsimökillä Kangasalla. Laiturilta on näkymä Haralanharjulle, missä on perimätietojen mukaan kirjoitettu Kesäpäivä Kangasalla -laulu: ”Mä oksalla ylimmällä oon Harjulan seljänteen”.

Seurueeseemme kuuluivat tuolloin 5–6-vuotiaat lapseni, kaverini ja hänen poikansa ja meidän koirat.

Mökin pihassa oli trampoliini, kelluntavehkeitä ja kumivene. Koirat juoksivat pitkin pihaa. Aamulla lapset kävelivät yöpuvut päällä suoraan trampoliinille. He hyppivät itsensä hereille ja tulivat sen jälkeen aamupalalle.

Asuimme laiturilla koko päivän. Lapset olivat melkein enemmän veden pinnan alla kuin päällä. Sitten he vakuuttelivat huulet sinisinä, että ei ole yhtään kylmä. Aina, kun me koetimme mennä uimaan, koirani sai hirveän hepulin ja yritti pelastaa meitä. Välillä käytiin mökillä syömässä ja sitten palattiin takaisin laiturille.

” En ikinä katsonut peiliin enkä käytännössä pukeutunut lainkaan.

Lapset toivat tasaiseen tahtiin näytille sisiliskoja ja kastematoja ja kyselivät, että äiti saanks mä pitää tän. Niille keksittiin myös nimiä. Itse lähinnä lojuin laiturilla kirjoja lukien ja joogaten. Menin toiseen maailmaan Zadie Smithin Kauneudesta-kirjasta, eikä se tuntunut haittaavan ketään. Puhelimeni oli 2G:llä niin, että se soi vain tarpeen tullen. Minua eivät kiinnosta kenenkään asiat, jos lapseni ovat lähellä.

En ikinä katsonut peiliin enkä käytännössä pukeutunut lainkaan. Päälläni oli aina samat vaatteet, eli hihaton paita ja shortsit tai lyhyt, nopeasti päälle vetäistävä mekko. Vain alushousut vaihtuivat, ja nekin olivat kesäkuumalla usein bikinialaosat.

Sauna lämpeni lähes joka ilta. Iltasella istuskelimme saunan jälkeen tuvassa takkatulen loisteessa ja katselimme, mitä telkkarista sattui tulemaan. Samalla vedettiin makkaraa, karkkia, sipsiä ja kaikkea mahdollista epäterveellistä ja ihanaa.

Loppukesästä ripustelimme värivaloja verannan kattoon ja kannoimme pöytään helvetinmoiset keot rapuja. Lapset olivat jostain syystä alasti rapupöydässä, en muista mitä varten. Muistan vain, että jossain vaiheessa nauroimme niin paljon, että he kaikki tippuivat tuoleilta ja makasivat lattialla. Nauroimme kaverin kanssa, että tässä on kunnon rapujuhlat: kaikki ovat selvinpäin, osa on alasti ja osa on pöydän alla.

Kesäohjelmistoon kuului totta kai myös mökkinaapureiden arviointi.

Nykyään lapsista mökille ei enää lähde muita kuin kaverini poika, jolla on mukana myös tyttöystävä. Itse aion mökkeillä tänäkin kesänä. Aion pitää koko kesän vapaata, sillä haen tällä hetkellä elämääni totaalista tyhjyyttä. En ole ottanut töitä, ja hevosetkin ovat laitumella. Minulla on viimeksi ollut tällainen tyhjä kesä kouluaikoina.”

Ella Kanninen: ”Koin viime kesänä pelon kuukauden”

Ella Kannisen viime kesään ei luppoaikaa kuulunut. Onneksi puoliso ymmärsi ja jousti.

“Viime kesä oli elämäni ikimuistoisin. Siihen kuului tunteita pelosta euforiaan.

Hankin keväällä äitini kanssa 70-luvun pyöröhirsisen kesämökin Uudeltamaalta, pienen puhtaan järven rannalta. Mökissä on kaksi pientä makkaria, iso olkkari, terassi, huvimaja ja pieni rantasauna. Mökin tyyli on yksinkertainen ja vaatimaton: lähes kaikki kalusteet löydettiin kierrätyslavoilta ja kirpputoreilta.

Mökille ei ollut tehty mitään, ja koko viime kesäni kului remontoidessa. En osannut ennestään remontoida, mutta opin tehdessä. Myös ystäväni, remonttiguru Jasmiini Lappalainen, osti mökin viime vuonna, ja remontoimme naisvoimin hiki hatussa pitkiä päiviä molempien mökkejä – ja teimme urakastamme samaan aikaan Jokanaisen mökkiremontti -kirjan, heti ensimmäisen kirjamme, Jokanaisen remonttikirjan perään. Urakka oli aivan hullu! Tein arkisin töitä, ja viikonloput maalasimme, hioimme lattioita ja revimme tapetteja. Kaikki ylimääräinen aika käytettiin kirjan kirjoittamiseen.

Mieheni ei minua paljon kotona nähnyt, mutta onneksi hän jousti. Asenteeni on, että sitten kun tehdään, todella tehdään eikä anneta periksi.

Elämässäni on hyvin vähän hiljaista aikaa. Mökki on paikka, missä pystyn tarvittaessa vain olemaan yksin omien ajatusteni kanssa ja tuijottelemaan seinää tai järven selkää luonnon ääniä kuunnellen. Jo se hetki, kun ajan mökin pihaan, on maaginen. Mielen valtaa kokonaisvaltainen rauha.

Haluan, että mökillä viihdytään, syödään, juodaan ja tanssitaan yhdessä ystävien ja sukulaisten kanssa. Meillä syödään mökilläkin italialaistyyppistä ruokaa. Teemme kasvispiirakoita, pitsaa ja pastakastikkeita, joissa on suomalais-italialainen twisti. Odotan toki, että pääsen taas tänä kesänä syömään uusia perunoita, poikieni kalastamia paistettuja ahvenia ja mansikkakakkua. Odotan myös sitä, että voin laittaa saunan päälle ja saunoa ja uida niin monta tuntia kuin haluan.

” Opin viime kesästä, että on vain yksi elämä ja jokainen hetki on elettävä.

En tiennyt, että tarvitsen mökkiä. Se on Toscanan-kotimme lisäksi toinen sielunmaisemani. Jos joskus palaan Italiaan, voin luopua kaikesta muusta paitsi mökistä. Haluan mökkeilyn kautta tarjota lapsilleni suomalaista parasta kesää ja syksyä. Paikka on myös äidilleni todella tärkeä, sillä hän saa upottaa siellä kädet multaan. Hän on siellä enemmän kuin minä ja perheeni.

Kaiken ilon keskellä koin viime kesänä pelon kuukauden, jolloin minulla epäiltiin pahanlaatuista kasvainta. Onneksi epäily osoittautui vääräksi. Opin viime kesästä, että on vain yksi elämä ja jokainen hetki on elettävä.”

Hanna Pakarinen: ”Vein porukan risteilylle – Lappeenrantaan”

Hanna Pakarinen vei vieraansa eksoottiselle risteilylle Saimaan kanavalle.

”Minulla ja muutamalla kaverillani on risteilyporukka, jonka kanssa olemme risteilleet maailman merillä, esimerkiksi Karibialla. Viimeksi risteilimme hulppealla Wonder of the Seas -laivalla, joka kulki Barcelonan, Mallorcan, Marseillesin ja Firenzen kautta Roomaan.

Upea kokemus oli myös mieheni kanssa tehty häämatka, Alaskan-risteily. Laivat ovat kuin viiden tähden hotelleja, joissa on fine diningia, teattereita ja vesipuistoja.

Kesällä 2020 oli minun vuoroni viedä tämä kahdeksan hengen porukka risteilylle. Vein heidät sitten Lappeenrantaan ja parin tunnin risteilylle Saimaalle – heistä se oli tosi eksoottista!

Kun porukka tuli junalla Lappeenrantaan, iskäni oli pakettiautolla vastassa. Iskä on säätänyt Lappeenrannassa 70-luvulta asti, ja hän toimi oppaanamme. Haimme kaupasta evästä ja suuntasimme kierrokselle lapsuuteni maisemiin Lauritsalaan. Seuraavaksi kävimme Sorjosen sillalla, Urho Kekkosen puistossa ja Lappeenrannan linnoituksella. Majoituimme Patria-hotelliin ja lounastimme Wolkoffin taidemuseon ravintolassa.

Sitten koitti päätapahtuma: risteily Camilla-laivalla Saimaan kanavalla. Kanava ei ole kummoinen – tai, no – onhan se kummoinen! Onhan se aika eksoottista ja jännää, kun lähdetään Lappeenrannan satamasta ja ajetaan massiivisten paperi- ja sellutehtaiden ja sahan ohi ja mennään kanavan sulkuun.

Isäni oli aikoinaan porukassa, joka haki Camilla-laivan Ranskasta. Olen käynyt pienestä pitäen joka kesä kanavaristeilyllä. Silloin järjestettiin koko perheen iltaristeilyjä. Olin 10-vuotias, kun tanssimme siskoni kanssa laivan pienellä tanssilattialla Kikan Apinamiestä. Sen jälkeen pääsimme komentosillalle ja söimme keittiössä työskennelleen iskän kaverin tekemiä valtavia jäätelöannoksia. Laivalla on edelleen todella hyvä ruoka!

Hyvä ruoka ja juoma ovat porukkamme tärkeimpiä elämyksiä. Veinkin seurueen torille syömään paikallisia lihapiirakoita eli vetyä ja atomia. Vety on lihapiirakka keitetyllä kananmunalla ja kinkulla, ja atomi on jommalla kummalla. Vety täyttää tänä kesänä 60 vuotta. Olin itse aikoinaan kauppatorilla myymässä niitä.

Herkuttelu jatkui illalla ravintolalaiva Suvi-Saimaassa. Sen vieressä on toinen hyvä ravintolalaiva, Prinsessa Armaada, joka oli 50-luvulla mukana samannimisessä leffassa.

Lappeenrantaan pääsee muuten junalla Helsingistä vain kahdessa tunnissa. Sanotaan, että Lappeenrannassa on kuumimmat kesät ja lumisimmat talvet. Ihmiset luulevat, että talvella pitää mennä Lappiin, mutta kannattaa siis lähteä mieluummin Lappeenrantaan!”