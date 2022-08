Naiset tunnustavat, mitä löysivät kumppanin puhelimelta: ”Paljastui suhde nuorempaan siskooni" – asiantuntija kertoo, mitä epäilytilanteessa pitäisi oikeasti tehdä

– Pettäminen on tehty todella helpoksi, sanoo parisuhdeterapeutti Jonna Närhi. Moni suomalainen kertoi Me Naisten kyselyssä käyneensä luvatta kumppanin puhelimella, vaikka se on laitonta – ja myös löytäneensä sieltä yhtä sun toista.

Hei, onko sinulla aikaa puhua parisuhteiden kännykkäpolitiikasta?

Kysyimme taannoin, käytkö kumppanisi kännykällä salaa tai oletko joskus löytänyt kumppanisi tutkimasta kännykkääsi ilman lupaa.

Toisen kännykällä käyminen luvatta on laitonta, sillä Suomen lain kirjesalaisuus koskee myös kaikkea sähköistä viestintää – sähköposteja, somen yksityisviestejä, puheluita, tekstiviestejä ja selaushistoriaa.

Me Naisten kyselyn perusteella toisen puhelimen luvaton selailu on kuitenkin yllättävän yleistä: vastanneista 61 prosenttia oli joskus käynyt salaa kumppaninsa kännykällä. Kyselyyn vastasi 233 ihmistä.

Vastaavasti 32 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän kumppaninsa on tutkinut ilman lupaa heidän kännykkäänsä ja jäänyt siitä kiinni.

Salasuhde pikkusiskoon

Suurin syy kumppanin puhelimen luvattomaan tirkistelyyn oli epäilys pettämisestä, kertovat kyselyyn vastanneet.

Epäilin ex-miestäni sivusuhteesta. Sen ainoan kerran kun kävin hänen puhelimellaan, löysin viestiketjun joka ei jättänyt mitään arvailun varaan. Titta, 47

Kyselyvastauksista käy myös ilmi, millaisia salaisuuksia kumppanin puhelimilta on löytynyt.

Kumppanin puhelimesta paljastui useita vuosia kestänyt sivusuhde toisen naisen kanssa, viestejä useiden muiden naisten kanssa sekä profiili useille deittisivuille. Maria, 26 Paljastui suhde nuorempaan siskooni. Nainen, 60

Jotkut ovat rakentaneet suhteen luottamusta luvattomien kännykkäkäyntien jälkeen uudelleen.

Suhteen alkuaikoina olin utelias, kun mies ei antanut katsoa puhelintaan. Kolusin sitten kaikki Whatsapp- ja Messenger-viestit vuosien takaa, ja tiedän nyt kaikki hänen puoli-ihastuksensakin. Luottamus rakennettiin uudelleen, molemmin puolin. Eveliina, 27

Osa vastaajista ihmettelee, miksi toisen kännykkään edes olisi syytä kajota.

En ole käynyt kumppanini puhelimella. Jos tulisi tarvetta moiseen, niin kyllä tätä asiaa pitää lähteä purkamaan ihan eri kautta, esimerkiksi puhumalla. Miquel, 45

Pettäminen on tehty helpoksi

Mitä tämä meistä, ajastamme ja suhteistamme oikein kertoo?

– Tämä kertoo meidän nykyajasta paljon. Ihmiset jakavat tosi paljon yksityistä elämäänsä muille muutenkin, joten yksityisyyden rajat voivat olla häilyvät, parisuhdeterapeutti Jonna Närhi vastaa.

Närhen mukaan ihminen ei välttämättä itsekään tiedä, missä omat yksityisyyden rajat menevät, sillä somessa saatetaan jakaa hyvinkin henkilökohtaisia asioita.

– Tämä voi hämärtää myös ajatusta siitä, että olisi jollain tavalla ok mennä toisen kännykälle lukemaan viestejä. Se ei välttämättä tunnu niin yksityisyyttä loukkaavalta kuin se, että avaisi toisen kirjeen, sillä kännykät ja yhteydenpito ovat muutenkin esillä koko ajan.

Puhelin ja sosiaalinen media mahdollistavat sen, että kumppanin pettäminen on konkreettisestikin mahdollista vaikka puoliso itse istuisi vieressä. Vaaditaanko nykysuhteissa enemmän luottamusta kuin aiemmin?

– Vaaditaan, sanoo Närhi.

– Pettäminen on nykyaikana tehty todella helpoksi, ja mahdollisuuksia sille on enemmän kuin ennen. Yhteiskunta ja elämäntyyli ovat menneet siihen suuntaan, että kovaa luottamusta tarvitaan.

Siksi avoimelle ja rehelliselle keskustelulle on nykysuhteissa Närhen mukaan todellakin tilausta.

Parisuhdeterapeutti Jonna Närhi sanoo, että nykysuhteissa todella vaaditaan luottamusta ja avointa keskustelua.

Säännöistä on hyvä sopia yhteisesti

Me Naisten kyselyyn vastanneista vain kolmasosa on jutellut kumppaninsa kanssa siitä, millaisessa tilanteessa toisen puhelinta on ok käyttää.

– Jos pari ei ole erikseen keskustellut kännyköihin liittyvistä rajoista, pitäisi siinä tilanteessa päteä laki kirjesalaisuudesta, Närhi toteaa.

Yli 10 prosenttia vastasi, että he saavat tarpeen tullen käyttää toisen kännykkää kuin omaansa – siis myös lukea viestejä ja vaikkapa katsoa kuvia.

Mitä kannattaisi tehdä, jos epäilee, että kumppanilla on puhelimella jonkinlaista sutinaa, mutta lupaa toisen kännykälle ei ole?

– Kannattaa kysyä kumppanilta ihan suoraan. Toisaalta toinen ei välttämättä myönnä mitään, vaikka jotain siellä olisikin. Rehellinen keskustelu on kuitenkin se ensimmäinen askel.

” Kun kortit ovat avoimena pöydällä, ei tarvitse miettiä tai kajota luvatta toisen kännykkään nähdäkseen, kenen kanssa kumppani pitää yhteyttä ja kenen kanssa ei.

Närhi painottaa, että parisuhteessa olisi hyvä puhua ylipäätään siitä, millainen oma kännykänkäytön kulttuuri on – onko esimerkiksi tottunut juttelemaan paljon usean hyvän päivän tutun kanssa tai pitääkö edelleen viestitse yhteyttä ex-kumppaneihin.

– Kun kortit ovat avoimena pöydällä, ei tarvitse miettiä tai kajota luvatta toisen kännykkään nähdäkseen, kenen kanssa kumppani pitää yhteyttä ja kenen kanssa ei.

Taustalla menneisyyden kokemukset ja omat epävarmuudet

Toiseen luottaminen saattaa olla erityisen vaikeaa, jos on aiemmissa suhteissa tullut petetyksi, ja jos omassa itsetunnossa tai perusturvallisuudessa on kehitettävää.

Närhi neuvoo keskustelemaan kumppanin kanssa omista epävarmuuksista ja heikkouksista avoimesti, jottei parisuhteessa jäisi yksin avuttomuuden tunteiden kanssa.

– Jos on aiemmassa suhteessa tullut petetyksi, ja epävarmuuden vuoksi on käynyt salaa nykyisenkin kumppanin kännykällä, paras apu on myöntää asiat rehellisesti, Närhi toteaa.

– Asian kanssa ei missään nimessä saisi jäädä yksin, vaan näiden asioiden yli voidaan mennä kumppaneina yhdessä.

Jos jompikumpi on kaikesta huolimatta käynyt luvatta toisen puhelimella, ja kumppanin kännykän syövereistä on paljastunut jonkinlaista pettämistä, molemmat ovat pettäneet toistensa luottamuksen.

Näin kävi myös usealle Me Naisten kyselyyn vastanneelle.

Sattumalta löytyi puolison puhelimesta keskustelu vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa. Kävi ilmi, että kyseessä oli ollut pientä pitkään jatkunutta flirttiä. Muu, 45.

Tässä tilanteessa Närhi neuvookin keskustelemaan puolin ja toisin siitä, mistä tarve käydä toisen kännykällä tai flirttailla muiden kanssa johtuu.

– Suhde ei ole tuhoon tuomittu, jos pari pystyy rehelliseen keskusteluun, myöntämään virheensä ja sopimaan tulevista rajoista.

45-vuotias kyselyvastaaja kirjoittaa myös, että puhelimelta löytynyt flirttailu loppui sittemmin. Nykyään pari on naimisissa ja yhteisten lasten vanhempia.

