Martina Aitolehden sisko seisoi ovella ja pyysi yösijaa – silloin Martina veti oven kiinni ja teki äärimmäisen valinnan

40 vuotta täyttäneen Martina Aitolehden tekemisiä kirittää vimma, joka on puskenut häntä eteenpäin uralla ja ihmissuhteissa. Se sai pitämään kiinni myös ydinperheunelmasta – lähes väkisin.

Hyvinvointiyrittäjä Martina Aitolehti on aina ollut tavoitteellinen, isosti unelmoiva nainen. Tyypillistä on vimma, sellainen sisäinen draivi, että kun johonkin ryhdytään, se viedään loppuun.

– Nuorempana minua varmaankin ajoi enemmän näyttämisen halu. En edelleenkään osaa tehdä muuten kuin heittäytymällä täysillä, mutta osaan jo järkevämmin valita, mihin ryhdyn, vastikään 40 vuotta täyttänyt Martina sanoo.

– Olen lapsesta asti seisonut omilla jaloillani enkä oikein ole osannut pelätä mitään. On ollut aivan vieras ajatus epäillä, ettenkö pystyisi.

Rohkeudesta Martina kiittää äitiään Annea, joka ei koskaan torpannut tyttärensä luontaista uteliaisuutta turhalla varovaisuudella.

– Tiedostan, miten oikein äitini on siinä tehnyt. Saman haluan mahdollistaa myös omille tyttärilleni: että saa joka solullaan elää, mennä ja toteuttaa.

Martina ei kasvanut perinteisessä ydinperheessä, eikä hänen biologinen isänsä ole ollut mukana Martinan elämässä.

– Siksi olin päättänyt luoda idyllisen ydinperheen tyttärilleni, ensin Victorialle ja myöhemmin Isabellalle. Se on ollut haave, josta olen yrittänyt pitää kiinni vaikka väkisin – silloinkin, kun parisuhteissa ei enää ole ollut siihen edellytyksiä. Niissä tilanteissa olen lakaissut epäkohdat maton alle ja tuttuun tapaani yrittänyt pitää kiinni suunnitelmasta, Martina kertoo Me Naisten haastattelussaan.

– On tuntunut epäonnistumiselta ottaa tyttäriltäni pois mahdollisuus perheeseen silloinkin, kun perhe ei ole enää ollut toimiva.

Perheeseen ja sen suojeluun liittyi myös kova ratkaisu, jonka Martina teki vuoden 2013 tienoilla. Tarkalla päivämäärällä ei ole merkitystä, riittää, miten terävänä hetki on painunut Martinan mieleen. Muisto tuskin jättää häntä koskaan. Se kuuluu niihin, joissa Martinan on pitänyt tunnustaa riittämättömyytensä ja haasteen mahdottomuus. Voimattomuudeksi sitä ei pidä kutsua, sillä selän kääntäminen omalle siskolle vaati Martinalta sillä hetkellä kaiken tahdon, voiman ja vahvuuden.

– Mun sisko oli narkomaani, Martina sanoo eikä ole salaillut asiaa ennenkään.

Tiedetään, että Stephania Aitolehti oli eksynyt päihteisiin jo teinivuosinaan, ja Martina muistaa, miten sisko ensimmäisen kerran haettiin teholta alaikäisenä kännisekoilujen jälkeen. Sittemmin kuvaan tulivat huumeet, ensin polteltavat ja myöhemmin suonensisäiset. Aitolehdet tukivat, hoitivat ja pelastelivat. Martina oli lukuisia kertoja antanut Steffille yösijan vain huomatakseen jälleen kadottaneensa rahaa tai omaisuuttaan sekä siskonsa.

Nyt sisko seisoi taas ovella ja pyysi yösijaa. Martinalla oli vauvaikäinen Isabella ja nuori perhe Stefanin kanssa. Oviaukossa seistessä oli pakko valita, ketä hän tällä kertaa suojelisi: siskoa ehkä velkojilta vai omia lapsiaan. Martina valitsi jälkimmäisen. Hän veti kotinsa oven kiinni siskonsa edestä ja romahti niille sijoilleen.

– Siinä hetkessä piti valita, keitä suojelen tai keitä altistaisin tilanteelle – omat lapseniko? Kaikki vaihtoehdot tuntuivat vääriltä joitakin kohtaan, mutta tiesin jo, ettei oman perheeni turvallisuuden riskeeraaminen enää olisi auttanut siskoani, Martina kertoo.

– Se on tosi raju tunne. Sisko oli mulle maailman rakkain, ja minulla oli hänestä valtava huoli, mutta samalla tajusin, ettei hän enää voisi olla kodissani. Se oli äärimmäinen tilanne, jossa pakon edessä mitattiin, mitä sanoo sydän ja mitä sanoo järki.

Martina sanoo myöhemmin ymmärtäneensä, että noissa hetkissä, käyttäjänä ja kamoissa, sisko ei enää ollut se läheinen, jonka hän oli tuntenut. Silloin tämä muuttui joksikin toiseksi, ventovieraaksi, joka kieltäytyi ottamasta vastaan tarjottua apua ja aneli jeesiä vain nähdessään tutut hetkellisenä hyötynä.

– Ei hän silloin ollut se tuttu tyyppi, se meidän Steffi.

Stephania Aitolehti menehtyi alamaailman väkivaltaisissa olosuhteissa 22-vuotiaana heinäkuussa 2014.

Martina kertoo vaiheistaan uudessa elämäkerrassaan Martina – taistelija. Miten siskon ja muiden läheisten päihteidenkäyttö on vaikuttanut hänen omaan asenteeseensa? Mitkä ovat olleet elämän tiukimpia valintoja? Miksi uralla on pitänyt asettaa itsensä vaaraan, ja mitä hän ajattelee uran alkuvaiheita seuranneesta bimboleimasta? Lue Martina Aitolehden koko haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 32/2022. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.

