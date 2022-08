Selvitimme mahtavan seksin kaavan – seksologi listaa 3 asiaa, joiden puuttuessa hyvästä seksistä on turha haaveilla

Onko seksi oikeasti parempaa emotionaalisen yhteyden kanssa? Psykoterapeutti ja seksologi kertoo, kuinka parantaa tunnelmaa makuuhuoneessa.

Kiihkeää, tunnepitoista, jännittävää ja kokeilunhaluista. Päälle vielä paljon orgasmeja. Esimerkiksi tällaisia asioita hyvään seksiin voidaan liittää.

Yhteisillä mieltymyksillä ja kemialla on väliä, mutta todellisuudessa hyvä seksi on paljon muutakin kuin jännitystä, eikä orgasmi ole hyvän seksin merkki.

Erityistason psykoterapeutin ja kliinisen seksologin (NACS) Ulla Oksalan mukaan seksi rakentuu paljon muustakin kuin itse seksin suorittamisesta ja h-hetkestä: mahtava seksi lähtee rakentumaan jo ennen aktia ja rakentuu myös sen jälkeen.

Mikä siis tekee seksistä hyvää? Poikkeavien mieltymysten vuoksi sama resepti ei tietenkään toimi kaikille.

Oksala listaa kuitenkin kolme asiaa, jotka hyvä seksi vaatii mieltymyksistä riippumatta.

1. Kumpikin kokee tulevansa nähdyksi

Hyvään seksiin liittyy erityisesti se, miten tuntee tulevansa kohdatuksi, kohdelluksi ja nähdyksi. Oli kyse yhden illan jutusta tai parisuhteesta.

Ehtona on, että osapuolet tietävät mitä ja miksi tehdään. Seksissä sitoudutaan tiettyihin pelisääntöihin ja luodaan raami sille, että seksissä toteutuu kummankin halu ja tahto.

– Hyvä seksi on parhaimmillaan sitä, että hetkessä voidaan pysähtyä, tutkia, kokeilla ja oppia mitä kumpikin haluaa.

2. Oikea tunnelma ja mieliala

Toisen täytyy myös jollain tapaa houkutella ja kutsua. Hyvä seksi vaatii halua ja himoa.

– Halu voi syttyä milloin mistäkin siinä hetkessä, Oksala kertoo.

Halu syttyy siis hetkessä. Tällöin myös tilanteella ja tunnelmalla on ratkaiseva merkitys. Joskus seksi voi olla klassisen ”tylsää” ja joskus taas räjähtelevää. Iso vaikuttava tekijä onkin tunnelman lisäksi se, millä fiiliksellä tilanteessa ollaan.

– Siihen vaikuttaa niin oma mieliala kuin tunnelma osapuolten välillä.

3. Jonkinlainen yhteys

Sanotaan, että emotionaalisen yhteyden kanssa seksi on parempaa. Onko tässä mitään perää?

Vastaus on kyllä ja ei.

– Hyvä seksi ei aina vaadi vahvaa emotionaalista yhteyttä, vaan sitä voi olla monenlaisissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa, Oksala kertoo.

Tunteet ohjaavat usein toimintaa, mutta ne tulevat ja menevät. Oksalan mukaan seksissä jumiudutaankin liikaa emotionaaliseen puoleen.

– Tarvitseeko emotionaalista yhteyttä, jos se yhteys on jotakin muuta? Ei se parisuhdeseksi ole aina parempaa kuin seksi, jossa emotionaalista yhteyttä ei ole.

Seksin tunnepuoli voikin koostua erilaisista asioista, kuten himosta, välittämisestä tai hauskuudesta, eikä hyvä seksi vaadi aina rakkautta tai vahvaa yhteyttä.

Kaipaatko parempaa seksiä?

Oksalan mukaan olisi hyvä havainnoida rohkeammin mitä itse seksiltä tarvitsee.

Jos kaipaa parempaa seksiä, alkuun pääsee itsetutkiskelulla.

– Jokaisella pitäisi itsellään olla ymmärrystä, että mistä pitää, miten kiihottuu tai millaisesta kosketuksesta pitää. Sen voi selvittää masturboimalla ja kokeilemalla.

Myös yhden illan jutut ovat tähän tarkoitukseen oivallisia: niissä saa tuntumaa erilaisiin ihmisiin, joiden kautta voi oppia, millaisesta kosketuksesta ja seksistä pitää.

– Niissä oppii havainnoimaan itseään, pysähtymään ja nauttimaan hetkestä sekä sanoittamaan ei.

Näin tuot opit makuuhuoneeseen

Kaiken lisäksi hyvä seksi ja sen toteutuminen vaatii puhetta.

Aina ei ole helppoa kertoa toiselle omista haluista tai tarpeista – tai varsinkaan sanoa, ettei pidä jostain. Näin voi olla niin yhden illan jutuissa kuin 20 vuotta kestäneessä parisuhteessa.

– Seksi ei aina ole ihanaa. Takaraivossa voi pyöriä ajatus, että miten kertoisin, etten pidä tästä, Oksala sanoo.

” Pyrimme pienentämään itseämme ja pidämme pääasiana, että toinen saa tyydytyksen.

Jos on haasteita sanoa toiselle ei, ei se tarkoita, että itsessä on vikaa. Jos on vaikea ottaa asia puheeksi tai kieltäytyä seksin aikana, kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen.

– Takana on usein häpeää. Pyrimme pienentämään itseämme ja pidämme pääasiana, että toinen saa tyydytyksen, Oksala kertoo.

Avoin puhe ja kommunikaatio ovatkin seksin a ja o. Kommunikaatio luo pohjan rentoutumiselle. Se taas mahdollistaa sen, että voi nauttia ja olla hetkessä helpommin.

– Kommunikointi mahdollistaa, että voi itse ilmaista mitä haluaa ja tarvitsee, mutta samalla saa tietoa mitä toinen kokee.

– Jos ei kommunikoida, ei tiedetä. Jos ei tiedetä, oletetaan. Ja silloin mennään usein aivan metsään.

Erityisesti parisuhteessa kommunikointi on tärkeää, sillä usein suhteen ongelmat heijastuvat seksiin. Jos pystyy puhumaan muista ongelmista, on seksiongelmistakin helpompi puhua.

” Jos ei tiedetä niin oletetaan. Ja silloin mennään usein aivan metsään.

Oksala toivoisikin, että pariskunnat puhuisivat keskenään. Kommunikointi on lähtökohta hyvälle seksille: se luo rentouden, joka heijastuu myös seksiin.

– Tulisi havahtua ja keskustella, että missä mennään? Joskus se onnistuu kumppaneilta yhdessä, joskus tarvitaan ulkopuolista apua.

