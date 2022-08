Jaana käytti tuhansia euroja selvitäkseen alkoholismista – kertoo nyt, mikä oli ratkaiseva hetki toipumisen kannalta

Alkoholismi on krooninen sairaus, jossa mieli ja elimistö ovat riippuvaisia alkoholin saamisesta.

Alkoholin käytön korkean riskin rajaksi on arvioitu miehillä 6–7 annosta päivässä tai 23–24 annosta viikossa. Naisilla vastaava määrä on 5–6 annosta päivässä tai 12–16 annosta viikossa. Nämä määrät katsotaan jo hälytysrajaksi, jolloin alkoholinkäyttöön on viimeistään syytä puuttua.