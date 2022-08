Jonna Järnefelt kertoo nyt, miten nuoruuden ”laihdutussekoilut” kostautuivat – antaa nuorille naisille yhden neuvon

Jonna Järnefelt on oivaltanut, miten intohimo kantaa eteenpäin ihmissuhteissa sekä työssä, että elämän ei tarvitse olla yhtä piknikkiä ja että ikäkriisi on maailman turhin tunne.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

NAISEN MALLI

”Naisellisuus ei ole avuttomuutta”

”Mistä sain naisen mallin? Varmasti äidiltäni, joka kävi töissä, ja hänellä oli kotiarjen lisäksi työn tuoma ulkopuolinen elämä. Äiti loi arkemme raamit. Vanhempani erosivat, kun olin neljävuotias. Olin vakava lapsi ja arvelen, että muutuin vakavammaksi heidän erotessaan. Vaikka isäni ei koskaan asunut kanssamme, olin isin tyttö ja kaipasin häntä. Ikävää helpottivat yhteiset purjehdusreissumme.

Tyttöys oli minulle vähän hankala juttu, koska olin toiminnallinen, aina tapahtui ja sattui, ja parhaat ystäväni olivat poikia. Siskoni lisäksi minulla on kolme veljeä, joista kaksi ovat isäni toisesta avioliitosta. Kutsun heitä kaikkia veljiksi, en velipuoliksi.

Ensimmäisiä kuvia 1967. ”Olin kolmevuotias, kun parhaan kaverini Mika Jussilan isä otti minusta tämän kuvan.”

En ole ajatellut olevani vahva nainen mutta pärjäävä. Olen luottanut fyysiseen voimaani, joka tuo myös henkistä vahvuutta. Vahva esikuvani oli karismaattinen baletinopettajani Margaretha von Bahr.

Määrittelen itseni naiselliseksi naiseksi – mitä se sitten merkitseekään! Olen ennen kaikkea ihminen, enkä näe erikseen esimerkiksi miesten ja naisten töitä. Minulla on feminiinisiä sekä maskuliinisia piirteitä. Osaan heittäytyä avuttomaksi naiseksi autokaupoissa, mutta muuten naisellisuus ei ole avuttomuutta.

Työssäni näyttelijänä saan leikkiä erilaisia naisia, mutta siviilissä en vedä mitään roolia. Minusta on kiva olla huomaamaton. En ehkä aina huomaa, että minusta pidetään ja olen joskus ollut se pieni marttyyrikin.

Pidän siitä, että mieheni Asko avaa minulle oven, se on normaalia kohteliaisuutta. Välillä hän osaa myös ällistyttää. Kun olen ollut laulukeikoilla, saan häneltä kukkalähetyksen.”

PERHE

”Äitiys ei ole uhraus”

”Olen kolmen tyttären äiti. Saga, 27, on näyttelijä, Alva, 25, opiskelee leikkausta ja kuvausta, ja viime kevään ylioppilas Indra, 19, kilpailee muodostelmaluistelussa huipulla. Hän asuu vielä kotona, muut ovat jo omillaan.

Sanon suoraan, ettei äidiksi tuleminen ollut minulle helppoa. Se ei onnistunut heti, ja kehotan nuoria naisia aloittamaan aiemmin kuin minä. Tanssiaikoinani minulla oli ollut laihdutussekoiluja enkä tajunnut, miten herkkä koneisto kroppa on. Olin kolmekymppinen saadessani Sagan.

Ensi-illassa 2004. ”Kaikki tyttäremme olivat avustajina elokuvassa Pelikaanimies. Iloitsimme siitä kutsuvierasnäytöksessä.”

Nautin suunnattomasti pikkulasten äitinä olemisesta. Olin aina väsynyt enkä varmasti ollut riittävä, mutta silti se aika oli ihanaa. Rakastin arkemme suuntaa ja merkitystä. Se ei ollut turhaa elämää.

Halusin perheen ja tiesin, ettei puolisoni jää koskaan tuleen makaamaan vaan menee eteenpäin. Hän on tarkkaillut lastensa elämää ikään kuin ensiparvelta, minä olen läähättänyt toiminnan naisena eturivissä. Arjesta ei olisi tullut mitään, ellen olisi tehnyt päätöstä, että hoidan perheen, tytöt ja kuljetukset heidän harrastuksiinsa. Se ei ollut mikään uhraus. Opin logistiikkaa ja säätämistä. Täytyy myös tunnustaa, ettei minulla koskaan ollut avun puutetta. Apuna olivat sekä palkattomat että palkatut. Kiitän niitä lukuisia lastenhoitajia, jotka olivat iltaisin tyttöjemme kanssa.

Perheessämme työ on hirveästi ja koko ajan läsnä. Mieheni teatterijohtaja-aikoina oli kova kuri, ettei kotona puhuttu töistä. Kodin ilmapiirin kannalta oli hyvä, että moni hänen työasiansa tuli minulle ilmi vasta jälkikäteen. Nykyään välttelemme töistä puhumista siksikin, että perheessämme on myös niitä, jotka eivät työskentele näyttelijöinä.

Tyttäremme Sagan kanssa on helppo puhua töistä, kun emme tee yhteisiä juttuja. Mieheni pojan, Sampon, kanssa olemme näytelleet paljon yhdessä, ja meillä on hauska ja suora yhteys. Mieheni tyttären, ohjaaja-käsikirjoittaja Miljan, kanssa en ole työskennellyt ja olemme enemmän läheisiä perheenjäseniä kuin kollegoja.”

KRIISIT

”Kantti mitataan poikkeusoloissa”

”Siskoni jäi leskeksi juuri ennen pandemiaa. Kaikki suremiseen liittyvät prosessit jäivät koronaeristyksen takia ilmaan ja käymättä läpi.

Kriiseissä paljastuu ihmisten luonne ja se, kenen kantti kestää, kun tilanne on päällä. Minulle tuli itseni kohtaamisen aika. Huomasin lopulta kestäväni aika hyvin. Olimme eläneet niin pitkään kriiseittä, että sitä oli murehtinut vain jotain lillukanvarsia.

Pandemia-aika on silti ollut raskasta. Perheessämme on kaksi freelanceria, ja molemmilla kalenterit tyhjenivät. Minulle tuli identiteettikriisi ja mietin, olenko enää mitään. Olenko enää minä, ja mitä muuta osaan kuin työtäni? Kriisi tuotti pelkotiloja, ja kotiin eristäytyminen oli vaativaa. Onneksi minulla on työhuone, jonne pakenin. Olen tottunut tekemään töitä kodin ulkopuolella ja kohtaamaan muita ihmisiä.

Päätin pyrkiä Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakouluun, ja nyt on vuosi opintoja takana, vuosi vielä edessä. Olen kirjoittanut valmiiksi näytelmän, jossa käsittelen äitini sairastumista Alzheimeriin ja suhtautumistani siihen. Hän kuoli syksyllä 2010. Minulla oli tuolloin pienet lapset ja vaativa rooli musikaalissa Next to Normal. Kapasiteettini ei riittänyt äidin sairauden ymmärtämiseen. Olisi tärkeää ymmärtää, että muistinsa menettäneellä on kaikki muut aistit elossa. Tunsin pitkään syyllisyyttä siitä, että raahasin mukanani muistikuvaa äidistä, joka hän joskus oli ollut.

Kun Jonna osti kotelomekon, tytär parahti, ettei se ollut Jonnaa. Perinteissä jumittaminen on hänelle kauhistus. ”En halua jämähtää, haluan olla virtaava vesi.”

Nyt voin sanoa olevani kirjoittava ihminen. Se tapahtui pikkuhiljaa. Olen kirjoittanut 25-vuotiaasta, mutta vasta viime vuosina olen saanut sellaista palautetta, että aloin uskoa siihen itsekin. Monet kirjoittamiseeni liittyvät suunnitelmat ovat vielä haaveita. Kirjoittaminen on minulle tapa käsitellä tunteita ja turhaumia. Se on nyt parasta terapiaa.

Muutama vuosi sitten mieleeni nousi runoja ja mietelmiä, ja tekstit tiivistyivät lauluiksi. Lähetin tekstejä Jukka Nylundille, joka sävelsi ja sovitti niitä, ja yhtäkkiä meillä oli kaksitoista laulua. Haaveenamme on saada ne joskus taltioitua.

Olen esittänyt Yli rajan -konserttiani eri puolilla Suomea ja nyt elokuussa uudelleen Helsingissä. Haluan laulaa eri teemoista, tarinoista, jotka kumpuavat sanomisen tarpeesta. On äidin tarina, läheisen lähtö, isän liian varhainen kuolema sekä lasteni kasvaminen ja heistä irtautuminen. Siis elämäni tähän asti – se, mikä juuri nyt tunnen olevani.

On ollut hienoa löytää oma ääni, voima ja tahto nuorena naisena, sitten äitinä, työssä käyvänä naisena ja uudelleen tämän ikäisenä, 57-vuotiaana. Pelkonsa on tärkeää voittaa.”

RAKKAUS

”Vaistoaan kannattaa kuunnella”

”Olen herkkä ihastumaan. Ihastun ihmisiin ja asioihin, ja minulla on valtava intohimo työhöni. Se on rakastumisen kaltainen tunne, eikä työtäni voisi tehdä, ellen olisi voimakkaasti innostuva. Myös elämänmittainen ystävyys on rakkautta, joka pysyy ja on mukana elämässä.

Paavo Haavikko kirjoitti, että sydän lyö pari kolme kertaa elämässä. Uskon siihen, että elämässään voi totaalisesti rakastua kerran tai kaksi.

Berliinissä 2019. ”Ajattelin, että nyt tai ei koskaan matkalle koko perhe, ennen kuin tytöt matkustavat mieluummin ilman vanhempiaan. Meillä oli ihana matka, kuten Askon ja minun ilmeistä näkee.”

En 25-vuotiaana tiennyt, mihin lähdin mennessäni naimisiin. Niin voimakas oli tunne ja säädön määrä, että ne jo kertovat yrityksen vakavuudesta. Muutamat raja-aidat piti kaataa omassa päässä sekä lähiympäristössä. Ihailen silloista nuorta itseäni, että lähdin tähän liittoon. Se vaati paljon rohkeutta.

Elämä ei ole ollut yhtä piknikkiä, mutta olen osannut kuunnella vaistoani. Vartuin ehkä liian nopeasti aikuiseksi, koska otin niin varhain isoja ja ratkaisevia askeleita. Onneksi olen taantunut välillä, ja hölmöilyn määrä on vakio. Se pitää liikkeessä. En ole tasainen ihminen, ja pinnan alla tunteeni kuohuvat.”

IKÄÄNTYMINEN

”Ei aina pidä olla etukenossa”

”En ole ikinä tuntenut ikäkriisiä, se on maailman turhin tunne. Kun on kolme tytärtä, joutuu konkreettisesti toteamaan, että nuoruus on nuoruutta, ja itsensä on tärkeä oppia hyväksymään. Äidissäni oli loppuun saakka jotain lasta ja herkästi innostuvaa, ja vaikka hän yritti olla kypsä, se nuori tyttö tuli aina esille. Tunnistan saman piirteen itsessäni.

Kun ostin kotelomekon Indran ylppärijuhliin, hän sanoi: ’Äiti, et ole tuollainen!’ No, ostin toisen, näköiseni. Konvention seuraaminen on minulle ihan punainen vaate. En halua jämähtää mihinkään, haluan olla virtaava vesi.

Elämässäni on aina ollut monenlaisia ja monen ikäisiä ihmisiä. Seurasin silmät säihkyen ystävämme Bissen, näyttelijä Birgitta Ulfssonin, upeaa tapaa ikääntyä.

Tallinnassa 2017. ”Matkalla rakkaan ystävän ja kollegan Outi Mäenpään kanssa. Kun tapaamme, on puheen ja naurun määrä aina suuri!”

Minä rypistyin nuorena, sillä minulla on ohut iho ja nauran paljon. Fyysisiin mahtisuorituksiin en enää pysty, mutta on tärkeää pitää itsensä liikkeessä. Turhaa voivottelua yritän välttää, samoin peiliin katsomista niinä hetkinä, jolloin se ei tunnu miellyttävältä.

Kuten paljon liikkuvilla ihmisillä, minullakin on vanhoja rasitusvammoja. Kuusi vuotta sitten olin selkäleikkauksessa välilevyn massiivisen pullistuman takia. Ennen leikkausta olin ollut vinossa monta kuukautta ja syönyt särkylääkkeitä niin, että heikompaa olisi hirvittänyt. Enää en ajattele selkääni ja olen kuntouttanut itseni kunnolla.

Eeva Kilpi on kirjoittanut, että ’Älä ajattele, että elämä on lyhyt. Ajattele: miten erikoinen kokemus, kun siinä ei ole kysymys pituudesta lainkaan, vaan että ylipäätänsä on saanut kokea tämän.’ Runossa kiteytyy se, miten intensiivisesti voin lyhyessä ajassa kokea asioita ja miten nopeasti haluan purkaa kokemukseni. Välillä ajattelen, että rauhoitu, Jonna, ei koko ajan tarvitse olla etukenossa.”

ITSETUNTO

”On hyvä huomata olevansa noviisi”

”Pisteet miehelleni, että hän saa minut nauramaan. Samoin läheinen ystävä, jonka kanssa voin ensin puhua sysimustia asioita ja hetkessä nauraa taas ihan hervottomasti. Myös itselleen pitää osata nauraa.

Itseään voi heijastaa toisissa ihmisissä ja huomata olevansa joissakin asioissa ihan noviisi. Luulin esimerkiksi olevani hyvä kasvattaja, mutta tyttärien ollessa teini-ikäisiä, sain huomata heidän kasvattavan myös minua. Se oli suuri oivallus.

Lapsuusmaisemassa 1968. ”Lapsuudenkotini oli Tapiolassa, tässä äidin kanssa kotitalomme edessä Kaskenkaatajantiellä.”

Puhun nykyään vähemmän kuin nuorena ja osaan kuunnella paremmin muita. Lähdin lapsuudenkodistani vain 18-vuotiaana. Olin huonoissa väleissä äitini kanssa ja luulin tietäväni kaiken paremmin kuin hän. Kertoo äidin vahvuudesta, että hän antoi minun mennä. Nyt harjoittelen itse sitä, etten soittele tyttärilleni joka päivä.

Reissasin nuorena paljon yksin, ihme itsetunto minulla oli silloin tai ehkä olin itseäni täynnä. Nykyään minulla on parempi itsetuntemus, ja se on eri asia kuin nuoruuden itsetunto. Työssä itsetuntoni vaihtelee sen mukaan, miten tunnen onnistuneeni. Freelancerilla on alituinen epäilys, kelpaako vai ei. Nykyään uskon tulevaisuuteen ja itseeni. Jos esiintymisessä tulee hiljaisempi hetki, voin nyt kirjoittajana mennä sanojen ja tarinoiden maailmaan.”

AISTIMUKSET

”Kylläisyys hidastaa”

”Vesi on suuri nautintoni, vesijuoksu, veden äärellä oleminen, rannat ja laiturit. Veden lumoon pääsin jo lapsena purjehdusreissuilla isäni kanssa.

Aina vedestä noustessani minulla on tunne, että olen jumalatar. Vesi palauttaa ihmisen alkuasetuksiin, samoin sauna. Olen harrastanut avantouintia viisi vuotta. Se auttaa fyysiseen jaksamiseen, tunnen olevani hyvissä ruumiin ja sielun voimissa.

En ole kiinnostunut kokkaamisesta, ja kylläisyyden tunne hidastaa minua. Haukkaan jotain, mutta asettuminen ison aterian ääreen ahdistaa. Nuoruuden kova liikuntaharrastus johti syömishäiriöihin, eikä minulle muodostunut niin tärkeää suhdetta ruokaan. Juon alkoholia harvoin, mutta en kieltäydy lasillisesta hyvää viiniä. Kehoni ei kuitenkaan kestä suuria määriä.

Inkoossa 2022. ”Mökin massiivisen vesivahingon jälkiä. Muutamatkin pinkopahvit jouduttiin irrottamaan seinistä. Ison remontin jälkeen saimme kauniin keittiön.”

Mökkielämä herättää aistini. Vanha pientilamme, talo ja maisema, jotka olen saanut pikkuhiljaa valloitettua. Joka vuosi luonto yrittää voittaa minut, ja kasvillisuus lähestyy taloa niin, että pian tarvitaan puskutraktori.

Viime syksynä unohdin katkaista mökiltä vedet, ja putket jäätyivät joulukuun ensimmäisissä pakkasissa. Kun ilma lauhtui, vesi suli ja putket halkesivat laajetessaan. Siitä seurasi iso vahinko, keittiön koko lattia piti uusia ja muutama muukin paikka. Kaikki tapahtui tietenkin sillä viikolla, jolloin koronasulku vei työt alta puoleksi vuodeksi.

Olen sellainen, etten jaksaisi odottaa ja suunnitella, vaan toteuttaa heti. Matkan varrella kuitenkin oppii. Myös isäni arkkitehdin työ oli aikoinaan opettanut, miten käsillä voi toteuttaa itseään. Sekin on tärkeä aistimus.”