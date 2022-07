Ruokaa rakastava Sami Kuronen kertoo nyt, mitä ei koskaan pistäisi suuhunsa: ”Tökkii vieläkin”

Sami Kuronen hemmottelee ystäviään ja rakkaitaan kokkaamalla heille. Vieraanvaraisuutensa hän arvelee olevan verenperintöä Pohjois-Karjalasta.

Sami Kurosen terassilla tekee näin helteisenä kesäpäivänä mieli viipyä.

Tuolit pyöreän pöydän ympärillä ja sohva kutsuvat istumaan. Ruukkukasvit tuovat raikkautta. Ovelta katsoen oikealla, harmaan kannen alla, porealtaan ikikuumuus odottaa pulahtajaa. Vasemmalla seisovat isännän ylpeydet, kaksi komeaa grilliä vieretyksin. Toinen on nopea ja kaasukäyttöinen, toinen verkkaisempaan kokkaamiseen ja savustamiseen soveltuva pellettimalli. Vehkeet sopivat tänne kuin nenä päähän, sillä Temptation Island Suomen osallistujien henkisestä grillaamisestahan koko kansa Samin, 48, tuntee.

Moni tietää myös, että mies on pystyvä kotikokki.

– Laitan ruokaa tosi mielelläni, ja välillä kutsun ystäviä kylään. En ajattele ruuanlaittoa vaivana, vaan ohjelmanumerona ja nautintona, Sami sanoo.

– Jaettu ateria tarkoittaa yhteisöllisyyttä ja rakkautta. Ruoka liittää perheitä, ystäviä ja ihmisiä yhteen. Porukalla pöytään, siitä minä pidän, hän selittää.

– Ruuan avulla kerron toiselle, että hän on minulle tärkeä.

Hapankorput ovat Samin heikkous. ”Niiden rouskuttamista en voi lopettaa. Ikinä ei voi syödä vain yhtä.”

Koska Sami reissaa työssään paljon, hänelle lomaa on se, että saa olla kotona. Tänä kesänä loman to do -listalla on lähinnä grillailua ja hengailua pian 13-vuotiaan tyttären kanssa. Isän ja tyttären yhteisiin hetkiin kuuluvat esimerkiksi Vespa-ajelut helteessä.

– Tyttäreni osallistuu jo toisinaan ruuanlaittoon. Hän siivoaa usein jääkaappia, heittää pois vanhentuneet tuotteet ja muistuttaa minua siitä, ettei punaista lihaa saa syödä kovin usein, Sami kertoo.

Niinä viikkoina, kun tyttö on äidillään, Sami keskittyy töihin ja ystäviin.

Ehkä myös deittailuun?

– Vietän kesää sinkkuna, se ei ole mikään salaisuus, mies hymähtää.

Juuret Karjalassa

Samin lapsuuden parhaat ruokamuistot ovat simppeleitä. Keskiviikko oli se päivä, jolloin Aku Ankka kolahti postiluukkuun. Silloin Sami juoksi koulusta kotiin ja luki lehden kannesta kanteen kylmää kaakaota juoden ja metvurstileipää mutustaen. Parasta seuraa oli kolme vuotta nuorempi pikkuveli Pasi.

Äiti kokkasi perinteistä kotiruokaa, kunnes vanhemmat erosivat. Eron jälkeen Sami ja Pasi jäivät asumaan isän kanssa. Hetken verran ruoka oli kolmen miehen taloudessa lähinnä välttämätöntä polttoainetta, kunnes isän uusi puoliso astui mukaan kuvioon ja otti vastuun ruuanlaitosta.

”Pulikka, jolla karjalanpiirakat kaulitaan, on käsityötä Pohjois-Karjalasta. Vanhempieni juuret ulottuvat sinne. Tarvittessa osaan rypyttää piirakat. En tosin likimainkaan yhtä hyvin kuin 92-vuotias mummoni Hanna.”

Sittemmin Kurosen veljekset innostuivat ruuanlaitosta tosissaan.

– Pasi opiskeli kokiksi. Hän on ruuanlaittajana ammattilainen, minä amatööri. Olemme tehneet yhdessä keittokirjoja, joiden reseptiikasta Pasi vastaa. Hänen vanhempi tyttärensä on suunnilleen samanikäinen kuin oma tyttäreni, Sami kuvailee.

– Kasvoimme Uudessakaupungissa, mutta molempien vanhempien sukujen juuret ulottuvat syvälle Pohjois-Karjalaan. Vietimme siellä lapsina monta kesää nyt 92-vuotiaan Hanna-mummomme luona.

Sami on siis karjalaisella ruokaperinteellä kasvatettu mies.

– Siellä kunnia-asia on, että pöytä pursuaa monenlaista tarjottavaa. Ruuan kanssa ei nuukailla, vaan vieras syötetään mieluummin ähkyyn, hän nauraa ja arvelee omankin kestittämisintonsa olevan osin sukuperintöä.

”Sain tämän sähkövatkaimen mukaan lapsuudenkodista, kun muutin omilleni 90-luvun alussa. Toimii yhä! Tällaista laatua ei enää tehdä.”

Mitä enemmän Sami on perehtynyt ruuanlaittoon, sitä vähemmän hän tuntee ennakkoluuloja mitään ruokaa kohtaan. Temptation Islandin kuvausmatkoilla Thaimaassa myös etniset makumaailmat ovat tulleet tutuiksi.

– Rakastan esimerkiksi sushia, chiliä ja valkosipulia. Jälkimmäisen haju toisen ihmisen hengityksessä ei haittaa minua pätkääkään!

Mietittyjä ratkaisuja

Vierailleen Sami pyöräyttää hetkessä kuumat juomat keittiön sivutasolla seisovalla komealla hopeanvärisellä kahvikoneella. Se on selvästi päivittäisessä käytössä – toisin kuin vohvelirauta, jonka Sami nimeää lempeästi keittiönsä turhakkeeksi, koska se on jäänyt pölyttymään käyttämättömänä.

– Olen vähän miettinyt air fryeria, mutta jättänyt sen ainakin toistaiseksi hankkimatta koska pelkään, että sille kävisi samoin kuin vohveliraudalle. Keittiön tasojen tila on niin arvokasta, että huolin niille vain ehdottoman käyttökelpoisia asioita, hän selittää.

Samin keittiön yleisilme on tummasävyinen ja maskuliinisen tyylikäs. Tila remontoitiin tällaiseksi pari vuotta sitten.

Jääkaappi on täyskorkea, sen vieressä seisoo samankokoinen pakastin.

Ruokaa kaapissa näyttää olevan valtavasti, ylhäältä alas ja reunasta reunaan. Katse tavoittaa esimerkiksi pari pakettia ribsejä ja pullean flank steakin muovikääreessään.

– Nettikaupan viikoittainen ruokalähetys tuli juuri eilen, Sami perustelee ruuan määrää.

– Pyrin siihen, että raaka-aineet jääkaapissani ovat tuoreita ja laadukkaita, mielellään kotimaisia. Pidän aineksista, joita on helppo yhdistellä keskenään. Kaapista pitää aina löytyä 1–2 aterian ainekset.

Helppoja ja nopeita purtavia Samin makuun ovat erilaiset pastat ja salaatit. Esimerkiksi savulohesta saa hetkessä maittavan lounaan riipimällä sitä salaattipohjan päälle, hän vinkkaa.

– Ja näin kesäaikaan ehdottomia juttuja ovat tietenkin kotimaiset mansikat, herneet ja varhaisperunat.

Unelmien ruokavieras:

”Presidentti Sauli Niinistö. Tarjoaisin poron sisäfileetä karpalokastikkeella ja bataattipyreellä ja pyytäisin kuulla hänen elämäntarinansa sensuroimattomana!”

Viikon paras:

”Flank steak on yksi suosikkigrillattavistani. Helppo, nopea ja erittäin maukas. Lihan voi tarjoilla monella eri tavalla. Tällä kertaa mukana kesäinen mansikka-fetasalaatti.”

Tältä näyttää Samin flank steak.

Täydennä lause

Pöydässäni istuu yleensä… minä yksin tai sitten kaksin pian 13-vuotiaan tyttäreni kanssa. Kun hän on täällä, kokkaan vähintään yhden lämpimän aterian päivittäin. Lapsen ollessa äidillään saatan välillä mennä ruoka-asioissa yli siitä, missä aita on matalin.

En koskaan pistäisi suuhuni… tuorepaprikaa. Olen karistanut harteiltani ruokaennakkoluulon toisensa jälkeen, mutta paprika tökkii yhä.

Ruokaostokseni teen aina… netistä. Verkkokaupasta tulee kerran viikossa megatilaus. Mielestäni se säästää aikaa ja rahaa.

Salainen ruokapaheeni on… turkinpippuri-salmiakkien rouskutus. Kun pari sellaista heittää suuhun aterian päätteeksi, makeanhimo kaikkoaa.

Kun oikein ketuttaa, syön… makkaraperunat kaikilla mausteilla ja puolen litran maidolla. Mieluiten vanhan liiton katugrillistä. Sääli, että sellaiset ovat katoavaa kansanperinnettä, ketjuravintolat eivät mitenkään yllä samaan makumaailmaan.

Kun kukaan ei näe minua keittiössä, juon mehua suoraan purkista. Lapselle olen toki opettanut, ettei niin saa tehdä.

Ruoka, jolla teen vaikutuksen, on… sitruunarisotto ja paahdettu siika. Toimii testatusti myös deiteillä!

Oudoin asia, jota koskaan olen syönyt, oli… pässin kivekset ja jonkin eläimen korvat, joita metsästystä harrastava setäni tarjosi aikoinaan viisikymppisillään.

Lempieinekseni on… valmis vispipuuro. Toimii runsaana välipalana tai kevyenä lounaana, kylmänä tai kuumana.