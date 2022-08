Vieraita ei kuulu odotuttaa hääkuvausten ajan ja mekkosovitukseen kannattaa mennä viimeistään vuosi ennen häitä, ammattilaiset vinkkaavat.

Hääpäiväänsä suunnittelevien muistilista on pitkä ja valintoja on paljon. Keitä kutsutaan, missä juhlitaan, kuka soittaa ja millaista musiikkia, mitä syödään, mitä juodaan ja niin edelleen. Näiden pohtiminen on suurelle osalle morsiuspareista itsestäänselvyyksiä.

Mutta on myös asioita, jotka tuntuvat unohtuvan varsin monelta. Kysyimme neljältä häiden ammattilaiselta, mitkä ovat sellaisia asioita, joihin he törmäävät jatkuvasti tulevien avioparien kanssa työskennellessään.

Jokaisella on tietenkin omanlaisensa häät. Juhlapäivä voi olla erittäin onnistunut, vaikka ei kävisi kasvohoidossa, ostaisi häämekkoa tai meikkaisi lainkaan.

Muista vieraskokemus

Hääpari on vihitty ja vieraat siirtyvät juhlapaikalle sillä aikaa, kun hääpari käy ottamassa hääkuvansa. Kukaan ei tiedä, milloin ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Pahimmassa tapauksessa kohdalle osuu sadekuuro tai paahtava helle, mutta säätä ei pääse pakenemaan sisätiloihin. Kuluu tunti, ehkä kaksikin.

Kuulostaako tutulta?

Hääsuunnittelija Micu Mäkitalo Juhlakirsikasta sanoo, että valitettavan usein häissä käy vastaavanlaisesti.

– Moni ajattelee, että kuvien ottamiseen menee vain vartti, vaikka todellisuudessa vieraat odottelevat todennäköisesti pitkiäkin aikoja.

Se voi latistaa tunnelman pahasti.

– Vieraat ovat syöneet viimeksi aamuseitsemältä, käyneet meikissä ja kampauksessa, olleet kirkossa ja kello tulee puoli neljä. Siinä vaiheessa on jo jano – ja ehkä nälkäkin.

Vaikka hääpäivä on tietenkin morsiusparin suuri päivä, Mäkitalo suosittelee visualisoimaan päivää myös vieraiden näkökulmasta ja miettimään, mitä itse kaipaisi mihinkin väliin, jotta juhlat onnistuvat myös vieraiden näkövinkkelistä.

Esimerkiksi jos kuvat haluaa ottaa vasta vihkimisen jälkeen, vieraille on hyvä järjestää cocktail-tilaisuus tai muuta ohjelmaa sen ajaksi. Jos budjetti on pieni, tarjolla olisi hyvä olla edes vettä ja kertakäyttömukeja.

On tärkeää myös kertoa vieraille, mitä tapahtuu ja milloin. Se tehtävä kuuluu seremoniamestarille.

Palkkaa joku keräämään somisteet ja hoitamaan siivous

Mäkitalo kehottaa miettimään, haluaako hääpari viettää ensimmäisen päivänsä avioliitossa juhlapaikkaa siivoten, pulloja ja tölkkejä palauttaen ja somisteita keräillen.

– Mikään ei ole niin kurjaa kuin lähteä hääsviitistä keräämään tupakantumppeja ja tölkkejä. Vaikka olisi pieni budjetti, niin tämä on asia, johon itse silti ottaisin apua, Mäkitalo sanoo.

Moni vierittää homman bestmanien ja kaasojen harteille. Mäkitalo neuvoo pohtimaan, pitäisikö kuitenkin palkata sunnuntaiaamun siistimiseen ulkopuolista apua.

– Kaasot ja bestmanit ovat hääparin läheisimmät ja rakkaimmat ihmiset. Onko pahimmillaan jopa torstaista sunnuntaihin kestävä työleiri oikea tapa kiittää heitä?

Valmistaudu hääpäivän meikkiin etukäteen

Riina Laine on tehnyt häämeikkejä ja -kampauksia yli 20 vuoden ajan. Hän neuvoo, että vaikka ammattilaisella on meikit mukanaan, morsiamen kannattaa tuoda mukanaan oma huulipuna tai -kiilto.

– Sitten huulimeikkiä voi fiksailla pitkin päivää. Mikään huulipuna tai -kiilto ei nimittäin kestä koko päivää syömistä, juomista ja pussailua.

Lisäksi mukaan kannattaa pakata oma puuteri tai kiillonpoistopaperia, Laine vinkkaa.

Ennakkovalmistelut kannattaa aloittaa ajoissa myös meikin suhteen. Jos aikoo käydä kasvohoidossa, siellä kannattaa käydä riittävän ajoissa.

– Kasvohoitoon kannattaa mennä viimeistään viikkoa ennen häitä, ei ainakaan yhtään lähempänä. Tämä siksi, että iho kerkeää toipua siitä ja on parhaimmillaan hääpäivänä.

Etukäteen kannattaa hoitaa myös kulmien muotoilu, ripsien ja kulmien värjääminen, tai ripsenpidennysten laittaminen, jos niissä on aikeissa käydä.

Toki meikin voi tehdä myös itse. Silloin Laine neuvoo aloittamaan sopivien tuotteiden etsimisen hyvissä ajoin, jotta niiden hankkimisesta ei tule turhaa stressiä juuri ennen hääpäivää.

Hääpukua ostava ei voi olla liian ajoissa liikkeellä, hääpukusovituksesta muistutetaan.

Värjää hiukset ajoissa

Hiustenkin suhteen ajoissa oleminen on valttia. Laine neuvoo värjäämään hiukset noin paria viikkoa aiemmin.

– Silloin ehtii pestä hiukset ainakin pariin kertaan värin jälkeen, jolloin väri tasoittuu ja mahdollisesti päänahkaan tarttunut väri irtoaa.

Laine kertoo, että osalle morsiamista tulee yllätyksenä, että hiuksiin tulevat koristeet pitää hankkia itse etukäteen. Tällä hetkellä muodissa on käyttää aitoja kukkia kampauksen seassa.

– Hiuksiin tulevat kukat kannattaa tilata floristilta samalla, kun tilaa hääkimpun.

Floristit toimittavat usein pienen valikoiman erilaisia kukkia, joista voi hääaamuna kampaajan kanssa valita kauneimmat. Floristit osaavat valmistella kukat rautalangan ja teipin kanssa sellaisiksi, että ne on helppo sujauttaa kampaukseen.

Tapaa kuvaaja ennen hääpäivää

Valokuvaaja Sofia Korkala sanoo, että parhaat hääkuvat tulevat silloin, kun pari on tavannut hääkuvaajan jo ennen suurta päivää.

– Se auttaa hääparia rentoutumaan kuvissa, kun tietää, kuka on tulossa ja on saanut kertoa toiveensa rauhassa ennen jännittävää päivää.

Potrettien ottamiseen kannattaa varata aikaa, sillä kiire näkyy yleensä lopputuloksessa. Hääkuvat voikin käydä ottamassa jo ennen vihkimistä, jos vieraiden odotuttaminen tuntuu stressaavalta.

Lisäksi ainakin kesähäissä, joissa kuvat otetaan ulkona, morsiusparin kannattaa miettiä itsekin muutamia suojaisia lokaatioita.

– Hääkuvaajalla on niitä toki mielessä, mutta muutamissa sateisissa kesähäissä on ollut suuresti apua, kun hääparillakin on ollut niitä mielessään. Myös läpinäkyvä sateenvarjo on todella kaunis kuvissa. Sillä on pelastettu monet hääpotretit sadepäivinä.

Kuvista ja kuvaustilanteesta kannattaa tehdä rohkeasti omannäköisiä.

– Jos ei halua ottaa perinteisiä potretteja, niin se on ihan okei. Voi kiivetä vaikka puuhun sulhasen kanssa poseeraamaan, jos se on enemmän omaa tyyliä.

Korkala toteaakin, että kuvista tulee kaikkein kauneimpia silloin, kun hääpari on onnellinen ja uskaltaa rentoutua.

Häämekko vaatii aina korjausta

Ateljé Katariinassa työskentelevä Tiina Mukka auttaa naimisiin meneviä löytämään unelmiensa hääpukuja. Häämekkosovituksessa yksi asia toistuu kerrasta toiseen.

– Tärkeintä on olla ajoissa liikkeellä. Tilauspuvun kanssa suosittelen olemaan liikkeellä vähintään vuotta aiemmin, mutta liian aikaisin ei voi olla etsimässä mekkoa. Monelle tulee yllätyksenä, kuinka pitkiä tilausajat ovat.

Kun puku valmistuu, se ei ole vielä valmis hääpäivänä käytettäväksi.

– Kaikki puvut vaativat korjausompelua. Ihmiset eivät ole kaavasta tehtyjä, vaikka mekot ovat.

Ja koska kaikkiin mekkoihin tehdään korjausompelut, kropan muuttumisesta ei tarvitse stressata.

– Moni kertoo, että ei ole uskaltanut hankkia mekkoa ajoissa siksi, että ajatellaan kropan muuttuvan vielä ennen häitä. Kaikki puvut ommellaan kropan muotoon lähempänä häitä, joten on sitä on turha murehtia.

