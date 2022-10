Suomessa asuu arviolta 120 000 muslimia tai muslimitaustaista ihmistä, ja vain murto-osa heistä suhtautuu uskontoonsa tapakristittyä kiihkeämmin. Rawan, Sahra ja Amro kertovat, mitä he ajattelevat uskonnosta ja elämästä.

Varhaiskasvatuksen opettaja Rawan Badawieh, 24: ”Isän pitää kunnioittaa mielipiteitäni”

Inshallah, jos Jumala niin tahtoo. Näin saatettiin turkulaisen Rawan Badawiehin, 24, lapsuudenkodissa lausahtaa, kun vanhemmat suunnittelivat seuraavan päivän ohjelmaa. Rawanin vanhemmat kasvattivat lapsensa islaminuskoon, mutta kriittinen Rawan alkoi jo nuorena kyseenalaistaa uskontoon liittyviä asioita ja tapoja.

Rawan on feministi, ja hän on jo nuoresta asti uskaltanut kritisoida uskontoonsa liittyviä tapoja ja asioita.

– Perhe kyllä tietää sen, eikä minun tarvitse peitellä asiaa, Rawan sanoo.

Senkin Rawanin vanhemmat tietävät, että heidän tyttärensä on feministi, ja että tasa-arvo- ja ihmisoikeusasiat ovat Rawanille tärkeitä.

Yhteentörmäyksiltä keskusteluissa ei ole vältytty. Erityisesti Rawanin isällä on tyttärensä tapaan vahvat mielipiteet, joita hän puolustaa. Mutta vaikka Rawan on kasvatettu kunnioittamaan vanhempiaan, Badawiehien perheessä sama pätee myös toisinpäin.

– Sanon isälle, että myös hänen tulee kunnioittaa minun mielipiteitäni. Ja niin hän myös tekee.

Epäreilu asetelma

Suomessa asuu arviolta 120 000 muslimia ja muslimitaustaista ihmistä. Enemmistö muslimeista suhtautuu uskoonsa kuin tapakristitty: osana perheen perinteitä, vähän samoin kuin joulukirkko tai pääsiäisateria.

Tätä ei kuitenkaan välttämättä länsimaissa tiedosteta, sillä usein Islamiin liittyen esillä ovat ääriuskovaiset – se konservatiivinen porukka, joka pitää kovinta ääntä ja saa siten eniten mediahuomiota. Huomiota saavat myös he, jotka ovat syystä tai toisesta luopuneet islaminuskostaan.

Valtaosa muslimeista ei sovi kumpaankaan ääripäähän, aivan kuten Rawan.

Rawan elää melko tavallista parikymppisen elämää. Hän valmistui tänä vuonna varhaiskasvatuksen opettajaksi ja on töissä päiväkodissa. Viikonloppuisin Rawan viettää aikaa kavereiden ja kihlattunsa kanssa. Yhdessä etkoillaan ja käydään yökerhoissa, ja lasissa on välillä martini, välillä limua.

” Äiti halusi, että Rawan kihlautuu seurustelukumppaninsa kanssa.

Islamilainen kasvatus näkyy Rawanin parisuhteessa. Kun Rawan kertoi vanhemmilleen seurustelevansa, äiti halusi, että pari menee kihloihin, jotta suhde olisi seurustelua virallisempi. Rawanilla ei ollut mitään kihlautumista vastaan, joten hän ja hänen kurditaustainen kumppaninsa kihlautuivat vuoden seurustelun jälkeen Rawanin ollessa 21. Häitäkin äiti toivoo, mutta niihin Rawan ei vielä ole valmis.

Naisen asema nousee usein keskusteluun islaminuskosta puhuttaessa. Rawankin on sitä mieltä, että joissakin islamilaisissa yhteisöissä saattaa olla epätasa-arvoa.

– Muslimimiehet pääsevät mielestäni helpommalla. Miestä ei välttämättä paheksuta esimerkiksi alkoholinkäytöstä tai seurustelusuhteista yhtä helposti kuin naista. Naisen odotetaan aina käyttäytyvän hyvin. Tätä toki esiintyy ihan kaikissa kulttuureissa.

Samalla Rawan toteaa, että myös osalla muslimimiehistä on paineita – ne vain liittyvät eri asioihin. Esimerkiksi taloudellisen vastuun ajatellaan usein olevan miehen kontolla, ja miehen malli on maskuliininen.

Rawanin mielestä muslimimiehet pääsevät monessa asiassa helpommalla. Toisaalta muslimimiehiin kohdistuu myös paineita.

Ai, saat juoda?

Rawanin palestiinalaistaustaiset vanhemmat ovat syntyneet Syyriassa. Rawanin isä muutti Suomeen 1990-luvulla tuolloisen vaimonsa luo, joka oli suomalainen. Rawanilla on kaksi isovelipuolta ja yksi pikkuveli.

Rawanin lapsuuden kohokohtia olivat vuotuiset matkat Syyriaan. Vielä 2000-luvun puolivälissä Rawan oli turkulaisessa alakoulussa luokkansa ainoa arabitaustainen, ja olo oli ulkopuolinen. Rawan toivoi, että hän näyttäisi samalta kuin muut lapset ja että hänellä olisi suomalainen nimi.

– Syyriassa tunsin kuuluvani joukkoon. Se oli lapsena tärkeä tunne.

” Suomessa on saatettu ihmetellä, miten Rawan saa juoda alkoholia.

Rawan on vieraillut vanhempiensa kotimaassa viimeksi vuonna 2017. Syyriassa ihmisten kanssa kommunikointi tuntuu helpommalta kuin Suomessa. Suomessa saatettiin joskus ihmetellä, miksi Rawan ei käytä huivia, tai miten hän saa käydä bilettämässä ja juoda alkoholia.

– Syyriassa ketään ei kiinnosta, vaan perheessä voi olla sekä ateisti että uskovainen. Siellä saatetaan säikähtää, jos joku on todella konservatiivinen tai uskovainen, sillä ääriuskontoryhmiä pelätään.

Turun yökerhoissa käydessään Rawan miettii joskus, kehtaako juoda alkoholia julkisesti. Mitä tuntematon muslimitaustainen ihminen miettisi nähdessään Rawanin kädessä viinilasin? Rawan ei kuitenkaan rajoita elämäänsä häpeän pelossa. Hänelle usko edustaakin konkreettisten rajoitusten sijaan ajatusmaailmaa: rehellisyyttä ja sitä, että ei kerskaile saavutuksillaan.

– Että on hyvä muille.

Amrosta on tärkeää, että muslimitaustaisia ihmisiä nähdään puolustamassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Vasemmistonuorten pääsihteeri Amro El-khatib, 32: ”Yhden muslimin mielipide ei ole kaikkien muslimien mielipide”

Mitkä tavat ja arvot tulevat perheen ja maan kulttuurista, mitkä islamin uskosta?

Nämä kaksi asiaa sekoitetaan toisiinsa liian usein, sanoo turkulainen Amro El-khatib, 32.

Ja se on vain inhimillistä: Amro itsekin punnitsee haastattelun aikana useasti, mitkä asiat hänen kasvatuksessaan kumpuavat hänen synnyinmaansa tavoista ja mitkä suoraan Islamista.

Mutta se on varmaa, että kun Amro seuraa mediakeskusteluja muslimien elämästä, hän ei tunnista niistä itseään tai perhettään, vaikkakin perhe on arvoiltaan konservatiivisesta päästä. Silti Amron isän mielestä naisella on yhtäläiset oikeudet kuin miehellä, ja tienatut rahat ovat yhteisiä.

” Sisko kokeili hunnun käyttämistä, mutta se ei ollut hänen juttunsa.

– Äiti on aina käynyt töissä ja tavannut ystäviään, eikä valtaosa sukulaisistani käytä huntua. Siskoni kokeili hunnun käyttämistä asuessaan muutaman vuoden Libanonissa, mutta sitten hän totesi, että se ei ollut hänen juttunsa. Ja se oli kaikille ihan fine!

Amro syntyi Libanonissa, mutta perhe muutti Suomeen sisällissotaa pakoon Amron ollessa alle vuoden ikäinen. Ensimmäiset vuodet kuluivat Siuntion vastaanottokeskuksessa, jonka jälkeen tie vei Liedon kautta Turkuun.

Sittemmin Amro on lähtenyt mukaan poliittiseen järjestötoimintaan ja toiminut muun muassa Turku Priden puheenjohtajana.

Amron mukaan muslimit niputetaan uskon vuoksi liian usein yhdeksi ja samaksi, vaikka ajattelutapoja on yhtä monia kuin ihmisiä.

– Minä en esimerkiksi ole sitä mieltä, että mies on perheen pää tai näe ihmisellä tiettyä roolia tämän sukupuolen mukaan. Koti on ensisijaisesti yhteinen, ja päätökset tehdään kaikkia kuullen, yhdessä keskustellen. Kenelläkään ei pitäisi olla mitään ”viimeistä sanaa”, Amro sanoo.

Amron kasvisruokavalio olisi helppo perustella islamin opeilla, sillä koraanissa kielletään eläinten kärsimys. Amrolla valinta ei kuitenkaan kumpua uskosta vaan inhosta sitä kohtaan, miten eläimiä teollisessa lihatuotannossa kohdellaan.

Armeijan jälkeen Amro lähti mukaan Vihreiden Pekka Haaviston vaalikampanjaan. ”Ajatus vapaasta maailmasta iski: antaa ihmisten olla, mitä he haluavat olla.”

Ei saa puhua tytöille?

Amro on ollut vuosien saatossa monesta asiasta eri linjoilla oman isänsä kanssa.

Kun Amro oli teini-ikäinen, isä kielsi häntä puhumasta tytöille. Amrosta se tuntui kohtuuttomalta. Isän kielto kumpusi vanhanaikaisesta libanonilaisesta kulttuurista: pelosta, että sukupuolten välille kehittyisi uskonnollisesti ongelmallisia suhteita.

1990-luvun jälkeen asenteet maassa muuttuivat pikkuhiljaa liberaalimpaan suuntaan, mutta Suomessa asuva isä ei ollut tätä näkemässä.

– Isä jäi kiinni siihen millainen Libanon oli, kun lähdimme sieltä. Suomessa asuttujen vuosikymmenten aikana isänkin ajatusmaailma on muuttunut paljon. Siinä on auttanut minun ja sisarusteni toiminta, sekä isän kotimaassa tapahtunut muutos.

” Isä saattoi irrottaa nettipiuhan seinästä, jos Amro viestitteli tytön kanssa.

Amron isä opiskeli Suomessa tietokoneasentajaksi, ja siksi Amro pääsi kokemaan internetin ihmeellisen maailman muita ikäisiään aiemmin. Se oli yksi asia, joka Amron mukaan johdatteli hänen ajatuksiaan vapaamielisempään suuntaan.

Tosin, jos isä huomasi Amron viestittelevän jonkun tytön kanssa, isä irrotti nettipiuhan seinästä. Kun kotoa tuli tällä tavoin vahva viesti siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, Amro päätti etsiytyä kodin ulkopuolella sellaisten ihmisten seuraan, joiden kanssa ajatusmaailmat kohtasivat.

Armeijan jälkeen Amro lähti mukaan Vihreiden Pekka Haaviston vaalikampanjaan.

– Ajatus vapaasta maailmasta iski: antaa ihmisten olla, mitä he haluavat olla.

Tämä oli käännekohta. Feminismistä ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista tuli hänelle tärkeitä, ja oma polku löytyikin Vihreiden ja sittemmin Vasemmistoliiton riveistä. Sateenkaariliikkeessä Amro on mukana, koska hänen mielestään on tärkeää, että myös muslimitaustaisia ihmisiä nähdään ajamassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen etuja.

Välillä Amro pohtii, kuinka hänelle tärkeät asiat voi sovittaa yhteen hänen uskontonsa kanssa. Koraania lukemalla selvisi, että hyvin.

– Oma tulkintani koraanista on, että sen perusteella homous ei ole kiellettyä. Kirjaukset tämän asian suhteen eivät ole ihan niin tiukkoja kuin mitä somen syövereissä annetaan ymmärtää, vaan enemmänkin monitulkintaisia. Ja jos joku muslimi on sanonut jotain, se ei tarkoita, että kaikki me olisimme samaa mieltä, Amro muistuttaa.

Sahralla on kuvassa yllään huivi hänen omasta hijab-mallistostaan. Hän halusi suunnitella huivin, joka sopii materiaalinsa puolesta vaikka päivittäiseen käyttöön.

Malli Sahra Abokor, 24: ”Olen taistellut sen eteen, että saan tehdä mallin työtä omana itsenäni”

Vaasasta kotoisin oleva malli Sahra Abokor, 24, on ollut muutamaan otteeseen tukalassa tilanteessa. Lontoon muotiviikoilla stylisti tarjosi Sahralle asuksi bikineitä, vaikka vaatetuksesta oli sovittu tarkasti ennen keikkaa.

Sopiminen etukäteen on olennaista: Sahra ei suostu kuviin tai näytöslavalle ilman hijabia, eli hiukset ja kaulan peittävää huivia, tai vaatteessa, joka paljastaa liikaa ihoa, kuten topissa tai lyhyessä hameessa. Sellaisessa asussa Sahralla olisi epämukava olo, eikä hän pukeudu niin vapaa-ajallaankaan.

Lontoossa Sahran oli tarkoitus esitellä silmälaseja, mikä teki bikinivaatimuksesta entistä absurdimman.

Sahra on tehnyt töitä muun muassa Samsungille ja Lumenelle, ja hän on esiintynyt Suomessa Glorian kannessa yhdessä siskonsa kanssa. Tällä hetkellä Sahra on newyorkilaisen mallitoimiston MUSE NYC:n listoilla. Sahra on ilahtunut, että töitä riittää, vaikka hänellä on tarkat ehdot pukeutumiselle.

” Alalta tulee jatkuvasti viestiä, että pitää näyttää ihoa tai muuttua.

– Tältä alalta tulee jatkuvasti viestiä, että pitää näyttää enemmän ihoa tai muuttua. Pidän kuitenkin jääräpäisesti puoliani. Taistelu siitä, että saan tehdä mallin työtä omana itsenäni on vain vahvistanut uskoani ja sitä, mitä itse haluan.

Joko annatte minulle sopivan vaatteen tai lähden. Näinkin on Sahra saattanut sanoa, jos vaatteista on joutunut vääntämään. Silloin on ärsyttänyt.

– Asiakkaalla on aina mahdollisuus buukata malli, joka täyttää heidän toiveensa. Miksi siis valita minut ja yrittää muuttaa minua?

Valtaosa asiakkaista kuitenkin ymmärtää Sahran toiveita. Parhaimmassa tapauksessa stylistit viestittelevät Sahralle muutama päivä ennen keikkaa ja kysyvät, haluaako Sahra tuoda kuvauksiin omat hijabinsa, vai käyvätkö asiakkaalla olevat huivit.

– Silloin olen aina että wau, he tekevät taustatyöt kunnolla. Kaikkea ei voi tietää, mutta aina voi laittaa viestiä ja kysyä onko tämä ok, Sahra toteaa.

” Somalikulttuurissa naiset eivät tavallisesti reissaa yksin.

Sahra aloitti mallin työt 17-vuotiaana. Vanhemmat eivät aluksi innostuneet Sahran ammatinvalinnasta muun muassa työhön liittyvän matkustelun takia. Somalikulttuurissa naiset eivät tavallisesti reissaa yksin, ja Sahra arvelee vanhempien olleen huolissaan hänen turvallisuudestaan.

Kun vanhemmat huomasivat, että Sahra saa tehdä työtä omilla ehdoillaan, he lämpenivät ajatukselle.

– He tykkäävät vaatteista, joita esittelen tai siitä, miten huivi on stailattu kuviin. Ylpeimpiä vanhempani ovat Glorian kannesta – heillä on lehti vieläkin tallessa, Sahra tuumaa hymyillen.

Turvaa huivista

Kerran Sahralta on kysytty, voisiko tämä pitää kuvassa hijabin sijasta päässään vaikka huppua. Tämä kiteyttää Sahran mielestä sen, miten erityislaatuiseksi kangaspalaksi hijab mielletään.

– Huivi on olennainen osa identiteettiäni. Se on samaan aikaan herkkä, mutta myös vahva. Huivi ei ole ikinä ollut esteenä sille, ettenkö voisi pukeutua kuten haluan. Päinvastoin: huivin myötä minulla on lisää työkaluja, joilla stailata asuja.

Negatiiviset asenteet huivia kohtaan kumpuavat ajatuksesta, että huivin käyttäminen ei voi olla musliminaisen oma valinta. Ja aina se ei olekaan. Sahran mukaan se, että nainen pakotetaan pitämään huivia, ei kuitenkaan liity itse uskontoon vaan kulttuuriin: huivipakko on äärimmäinen tulkinta, jota valtaosa muslimeista ei allekirjoita.

” Sahran perheessä on ollut mahdollisuus valita, miten pukeutua.

Toisaalta on myös musliminaisia, jotka käyttävät huivia pelkästään Ramadanin eli paastokuukauden aikaan.

Sahran perheessä kaikki ovat saaneet valita, miten pukeutuvat. Sahralle hijab tuo turvaa – ja välillä myös ei-toivottua huomiota.

– Miten se voin olla aina minä, joka joutuu lentokentillä ”satunnaistarkastuksiin”, Sahra ihmettelee.

Sahraa myös ihmetyttää, miksi juuri musliminaisten huivi herättää niin paljon tunteita länsimaissa – kyllähän meillä on muitakin peittäviä asusteita. Esimerkiksi viime talvena muotihitiksi nousi balaclava-pipo, joka peitti hiukset ja kaulan.

Jos olen lost, uskonto rauhoittaa, Sahra sanoo.

Kaikella on tarkoituksensa

Suomessa asuvien muslimien suhdetta uskontoon ei ole juurikaan tutkittu. Muiden Euroopan maiden muslimiväestön perusteella voi kuitenkin päätellä, että noin kolmasosa Suomessa asuvista muslimeista ja muslimitaustaisista harjoittaa uskontoaan aktiivisesti. Uskontoonsa kiihkeästi suhtautuva muslimi saattaa pelottaa, sillä se tuo mieleen islamilaiset ääriliikkeet.

Mutta sanotaan sekin nyt ääneen: vaikka usko on muslimille tärkeä asia, se ei tee hänestä vaarallista tai väkivaltaista.

” Uskonnollisuus näkyy tavassa kohdella muita.

Sahran kohdalla uskonnollisuus näkyy tavassa kohdella muita: hyvät käytöstavat kertovat kunnioituksesta kanssaihmistä kohtaan. Sahra myös rukoilee viisi kertaa päivässä. Keväällä Sahra vietti Id-juhlaa, johon huipentui muslimien paastokuukausi Ramadan.

Korona-aika syvensi Sahran suhdetta uskontoon, sillä silloin hänellä oli aikaa pysähtyä miettimään mitä uskonto juuri hänelle merkitsee.

Uskonto tuo Sahran elämään stressittömyyttä: rauhan siitä, että asiat menevät lopulta niin kuin on tarkoitettu.

– Aina, jos olen vähän lost, uskonto rauhoittaa.

Juttuun on haastateltu myös Helsingin yliopiston islamilaisen teologian yliopistonlehtori Teemu Pauhaa.

