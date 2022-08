Näyttelijä Ria Kataja kertoo, miten uusperheessä jaetaan lasten menot – paljastaa myös pahimman rahamokansa: ”Maksan oppirahoja edelleen”

Ria Katajan uusperheessä lasten menot jaetaan puolison kanssa tasan. Lapsuudenkodin ilmapiiri konkurssin ja ulosoton keskellä opetti säästäväiseksi ja varautumaan yllätyksiin.

Porvoon keskustasta on kymmenen kilometriä Kerkkoon kylään ja metsän sekä peltojen keskellä seisovaan taloon. Siihen näyttelijä Ria Kataja, 46, muutti tanssija-koreografimiehensä Panu Varstalan, kolmen lapsensa ja koiran kanssa neljä vuotta sitten. Ostopäätös syntyi intuitio edellä, kun vuonna 1944 rakennetusta talosta tuli tämän uusperheen koti.

– Yhdessä ostamamme talo on suurinta taloudellista sitoutumista, mitä tiedän. Se on henkistä ja fyysistä sitoutumista tähän paikkaan, elämäntapaan sekä juurien kasvattamiseen tälle maalle. Sykkeet laskevat joka kerta, kun ajan kotipihaan.

Ria on työskennellyt koko uransa freelancerina. Työnteon tärkeys sekä yrittäjyyden varjopuolet tulivat oppina lapsuudenkotoa. Rian isän kylmäalan yritys teki konkurssin aikoinaan 1980-luvun lamassa.

– Nyt jo edesmenneet vanhempani elivät silloin kuin rahaa olisi, vaikka ei sitä ollutkaan. Näin heidän huolensa, mutta ei meillä puhuttu asiasta ääneen. Ehkä he eivät halunneet huolestuttaa minua.

” Ulosottomiehet veivät sohvamme pois.

Ria oli kahdeksanvuotias avatessaan kodin oven ulosottomiehille.

– He kysyivät vitsaillen, olenko Mauri Kataja ja veivät sitten sohvamme pois. Minä itkin äidille seuraavalla viikolla pidettäviä synttäreitäni, joille oli kutsuttu koko luokka, ja että sohvat oli saatava siihen mennessä kotiin, Ria muistaa.

– Aistin vanhempieni hädän ja häpeän, ja jollain konstilla äiti hankki uudet sohvat juhliini. Muuten koen saaneeni lapsena aineellisesti kaiken, mitä tarvitsin.

Ria sai lapsena kotitöitä vastaan viikkorahaa 10 markkaa, myöhemmin kuukausirahaa 50 euroa. ”Meilläkin on viikkorahasysteemi ja odotan lapsiltani kotitöitä, mutta aika vähän siellä tapahtuu.”

Ria kuvailee suhdettaan rahaan mutkattomaksi ja tavoittelee siinä kepeyttä.

– Minulle on selvää, että koskaan ei tiedä, mitä tuleman pitää. Korona-aika oli nyt siitä hyvä esimerkki. Siksi omaan oravan mentaliteetin ja säästän sukanvarteen sekä lapsilleni heidän tulevaisuuttaan varten, Ria sanoo.

– Samalla ajattelen, että raha pitää laittaa kiertoon. Raha, kuten kaikki muukin, on energiaa ja energian kuuluu liikkua.

Maanantai

Auton tankkaus biokaasulla 40 €

Lounas vietnamilaisessa ravintolassa 17 €

”Perheessämme ajetaan paljon. Meillä on kaksi kaasuautoa, jotka ovat ympäristöystävällisempiä, tarjoavat edullisemmat kilometrit ja lisäksi vuotuinen ajoneuvovero on alempien päästöjen ansiosta pienempi kuin vastaavissa bensiiniautossa. Pienellä etukäteissuunnittelulla olemme pystyneet reitittämään pidemmätkin matkat niin, että kaasu riittää ja tankkaus onnistuu hyvin. Nyt ostin kaasua autontankkiin, jotta pääsin Kerkkoosta Helsinkiin kustannuspalaveriin näyttelijäkollegani Minna Kivelän kanssa.

Ria Kataja puolustaa kuuluvasti palkkatasa-arvoa.

Matkalla ehti tulla nälkä ja kävin lounaalla vietnamilaisessa Pho Viet -ravintolassa. Otin vege pho -keiton ja vichyä. Epäsäännölliset työajat sotkevat välillä ruokailurytmini. Siksi kannan yleensä mukanani banaaneja tai smoothieita, jotka kaivan laukusta, jos nälkäkiukku uhkaa. Terveellinen ruoka tuntuu hyvältä kehossa, mutta sallin itseni myös herkutella salmiakilla tai suklaalla. Olen ollut eettisistä syistä kasvissyöjä kymmenen vuotta. En syö punaista lihaa enkä kanaa mutta kalaa ja kananmunia kyllä.”

Tiistai

Ruokakauppakäynti 10,68 €

”Valmistuin viisi vuotta sitten saunaterapeutiksi. Teen joitakin hoitoja kotipihamme Saunatuvalla, jonka perustaminen oli iso sijoitus. Hoitolamme tarjoaa saunaterapiaa, nauruterapiaa, äänimaljahoitoja, TRE-ohjausta sekä energiahoitoja. Ostin asiakasta varten juomia ja hedelmiä Porvoon keskustan Salesta. Hoitoihin käytin oman pihamme kasveja, yrttejä ja puita.

Pesemisen kiireettömyys yhdistettynä terapeuttiseen kosketukseen kiehtoo ja vetää puoleensa. Menen Saunatupaan säännöllisesti hoitamaan myös itseäni, kun huomaan stressitasojen nousevan. Ajattelen, että mielen ja kehon kivut ovat haasteita, ja että kehossamme on solumuisti, joka aktivoituu, kun koemme jonkin tilanteen uhkaavaksi. Se on kehon viisautta ja viestintää, jonka voi kuulla.”

Keskiviikko

Kivennäisvesi 2,80 €

”Teen aamiaiseksi usein marjasmoothien, niin nytkin. Aamupalapöydästämme löytyy myös vaihtelevasti mysliä, muroja, marjoja ja kananmunia. Valitsen luomumunia, jos mahdollista.

Porvoon Pumppaamo remontoitiin talkootyönä.

Aamupalan jälkeen suuntasin pieneen kyläkauppaan, jossa käyn harva se päivä, varsinkin kesällä. Kioski & Kahvila Pumppaamo on Porvoonjoen rannalla sijaitseva entinen vedenpuhdistamo ja Kerkkoon palveluosuuskunnan voittoa tavoittelematon yritys, joka remontoitiin pääosin kyläläisten talkootyönä. Samalla tontilla sijaitsevat kaupungin ylläpitämät matonpesupaikka ja kierrätyspiste. Kesäisin rannassa muun muassa vuokrataan kanootteja ja soutuvenettä, on leikkipaikka ja katukoriskenttä. Vieressä virtaa Porvoonjoki, jossa uimme koko perheen voimin. Vichyn ostin mukaan läheiselle studiolle, jossa kävin äänittämässä biisin.”

Torstai

Oliiviöljyä 44,95 €

Ruokatarpeita 12,50 €

”Tein heräteostoksen, kun Facebookissa lävähti eteeni mainos kreetalaisesta Happy Olive -oliiviöljystä, joka tulee pienissä tuore-erissä suoraan viljelijöiltä 3000 vuotta vanhoista oliivipuista. Oliiviöljy tuli parissa päivässä Tampereen keskusvarastolta kolmen litran kanisterissa.

Olen joskus syönyt Kreetalla aivan ihanaa alkupalaa, dakosta, johon tulee oliiviöljyllä ja vedellä pehmennettyjä ohrakorppuja ja murskattua tuoretta tomaattia, fetaa sekä yrttejä. Meillä muut eivät niin tästä herkusta välitä, joten nautin annoksen itsekseni. Olemme jonkin verran reissanneet Kreikassa, ja sinne liittyy tärkeitä muistoja. Rakastan Välimeren ruokaa, koska se on niin yksinkertaista, terveellistä ja maukasta. Lautasella näkee hyvin, mitä annos pitää sisällään.”

Perjantai

Ruokaostokset 34,90 €

Kuohuviiniä 27,22 €

”Pidimme viikonloppuna käsikirjoitustyöpajan kotonamme. Nuorin lapsemme Niilo meni yökylään esikoiselleni, ja näyttelijäkollegani Hanna Vahtikari ja Pihla Penttinen tulivat meille. Ostimme yhdessä ruuat ja juomat Porvoon S-Marketista ja Alkosta.

” Palkkaepätasa-arvon vuoksi kieltäydyin roolista ensimmäisen kerran kymmenen vuotta sitten.

Käsikirjoittamisen ja ruuanlaiton lomassa pohdimme, miten tunnustuksellisista ruokapöytäkeskusteluistamme, saunotteluistamme ja koko tapaamisestamme saisi jo loistavan ja monipolvisen elokuvan.

Juttelimme myös alaamme liittyvistä asioista, olen julkisestikin puhunut muun muassa palkkatasa-arvosta. On mielenkiintoista, että Maailman talousfoorumin raportin mukaan sukupuolten välinen palkkatasa-arvo toteutuisi nykytahdilla 132 vuoden kuluttua. Yllätyin itsekin, miten tuo arvio ensin tuntui ilahduttavalta, kunnes nopeasti totesin, että niin – ei siis vielä minun eikä lasteni elinaikana.

Ria ei syö punaista lihaa, mutta kananmunia kyllä.

Palkkaan liittyvän epätasa-arvon vuoksi kieltäydyin roolista ensimmäisen kerran kymmenen vuotta sitten ja viimeksi viime vuoden lopulla. Salaiset ja epätasa-arvoiset sopimukset sotivat oikeustajuani vastaan. Olen laittanut itseäni isosti alttiiksi sopimusneuvotteluissa. Olen myös tottunut hyvään, sillä useimmat tuotannot, joissa olen työskennellyt, ovat läpinäkyviä. Vika on rakenteissa ja niiden rakenteiden takana olemme me ihmiset.”

Lauantai

Ei ostoksia.

”Viikonloppuna rahaa ei mennyt kerta kaikkiaan mihinkään! Käsikirjoitustyöpaja jatkui ja teimme linssikeittoa. Teen aina kerralla suuret määrät ruokaa ja syömme jääkaapin tyhjäksi ennen kuin menemme ruokakauppaan. En tykkää ruokahävikistä, vaikka sitä väistämättä jonkin verran tulee.

” Joskus haen elämään jännitystä lottoamalla.

Parasta viikonlopuissa ovat kiireettömät aamut ja perheen yhteinen aika. Silloin pyrimme syömään aamiaisen ja päivällisen yhdessä, eikä niissä hetkissä kukaan näprää puhelinta. Joskus viikonloppuisin haen elämään jännitystä lottoamalla, en kylläkään säännöllisesti. Viimeksi lottosin ehkä vuosi sitten.”

Sunnuntai

Ei ostoksia.

”Olen kasvanut kuopuksena uusperheessä ja nykyäänkin elän sellaisessa, joten muusta en edes tiedä. Parisuhteeni on tasavertainen, ja maksamme lasten menoja melko tasapuolisesti. Teatteri- tai tv-tuotannoissa palkkataso on kovempi kuin vaikkapa mieheni leipälajissa nykytanssissa, mutta yhdessä tätä elämää eletään, joten meillä on yhteinen talous ja jaamme kaiken. Tämä tapa sopii meille.

” Meillä on yhteinen talous ja jaamme kaiken.

Lapsilleni olen korostanut työnteon merkitystä. Esikoiseni aloitti juuri opiskelunsa ja muutti omaan asuntoon. Se tarkoittaa myös huolehtimista omasta taloudesta.

Olen tolkuttanut lapsille, että opiskelkaa ja menkää kesätöihin. Itse en käynyt lukiota vaan valmistuin ensin Espoon sosiaali- ja terveydenhoito-alan oppilaitoksesta mielenterveyshoitajaksi ja toisella yrittämällä pääsin Teatterikorkeaan. Myöhemmin olen kouluttautunut myös saunaterapeutiksi, reikihoitajaksi, nauruterapeutiksi ja sointukylpyohjaajaksi. Koulutus on sijoitus, sitä sanon aina lapsillekin.”

Viikon menot yhteensä 190,05 €

Rahavalinnat Miten säästän: Säästän pahan päivän varalle sekä lapsille heidän lapsilisänsä. Nistä kertyy mukava pesämuna ajokorttiin ja ensiasuntoon. Minulle avattiin lapsuudessa vastaava tili, mutta rahoja en saanut. Uskon, että äitini joutui käyttää ne talousvaikeuksiimme. Miten sijoitan: Laitan silloin tällöin pikkusummia hyväksi katsomiini kohteisiin. Juuri nyt sijoitukseni ovat miinuksella. En ymmärrä tarpeeksi sijoittamisesta, että tekisin sitä laajemmin. Sijoitan myös omaan hyvinvointiin ja käyn säännöllisesti kehohoidoissa. Ikimuistoinen ostokseni: Teen toisinaan heräteostoksia. Mikkelintien varressa on ulkopatsasmyymälä, johon pysähdyin keikkareissulla ja näin siellä puutarhapöllön, joka nyt töröttää pihallamme ja on aika ihana. Viikkorahamuistoni: Lapsena sain kotitöistä viikkorahaa 10 markkaa ja myöhemmin kuukausirahaa 50 euroa. Meilläkin on viikkorahasysteemi ja odotan lapsiltani kotitöitä, mutta aika vähän siellä tapahtuu. Kun asuin vanhimpien lasteni kanssa vielä kolmisin, lupasin heille euron nätisti eletystä päivästä, jolloin he eivät kiusaisi toisiaan. Lopulta he olivat velkaa minulle, eli rahalla kasvattaminen ei toiminut. Rahamoka: Joskus ostan netistä vaatteita, jotka eivät sovi ja menevät sitten kiertoon, koska en jaksa palautella paketteja. Tunnen siitä ekosyyllisyyttä, vaikka tiedän, etten ole ainoa. Hometalon osto oli myös eräänlainen moka. Se oli pitkä ja uuvuttava prosessi, josta maksan oppirahoja edelleen.