Näyttelijä Konsta Hietasella on 3 perinteistä herkkua, joista hän ei luovu – ”Minulle nauretaan, kun saatan nauttia lounaaksi mikrossa lämmitetyn makkaran”

Konsta Hietanen juo viidestä kymmeneen kuppia kahvia päivässä ja saattaa ottaa lounaaksi mikromakkaraa.

Kahvi

Kahvi on ratkaisu kaikkeen. Jos on pulmallinen tilanne, pitää harjoitella vuorosanat tai kun alan kirjoittaa hyvää biisiä, keitän kahvit. Kahvi on myös kätevä tapa tutustua: toiselle on helppo heittää, että otatko kahvia.

Etenkin keikkapäivinä ja Salattujen elämien kuvauspäivinä tulee juotua viidestä kymmeneen kuppia kahvia päivässä. Lempikahvini on tavallinen suodatinkahvi maidon kanssa.

Kahvin lisäksi lempiherkkujani ovat maitosuklaa ja makkara. Makkarasta voisin kyllä yrittää päästä eroon. Minulle nauretaan, kun saatan nauttia lounaaksi mikrossa lämmitetyn makkaran.

Kahvia? Jo vain!

Lahti

Olen asunut koko elämäni Lahdessa enkä usko, että muutan muualle. Lahti on aito ja rehellinen, lapsiperheelle sopiva paikka.

Lempipaikkojani Lahdessa ovat Messilän uimaranta, Kisapuisto, Pikku-Veskun puisto, Lahden satama ja Lahden kauniit metsät ja järvimaisemat.

Pallo

Jalkapallo ja musiikki ovat olleet intohimojani pienestä asti. Pelasin jalkapalloa kymmenen vuotta ammatikseni ja omistin sille ensimmäiset 29 vuotta elämästäni. Jalkapallouran loppumetreillä aloin tehdä pienimuotoisia keikkoja, kunnes musiikki vei kokonaan mukanaan.

Rakastan edelleen palloilua: pelaan jalkapalloa ikämiessarjassa ja rakastan myös sulkapalloa, tennistä ja padelia.

” Unelmoin poikkeuksellisen paljon ja isosti.

Unelmat

Unelmoin poikkeuksellisen paljon ja isosti. Mietin myös, miten toteutan unelmani, jotta ne eivät jäisi vain haaveiksi. Pidän monet unelmat pääni sisällä, mutta sen verran voin paljastaa, että unelmoin isoista keikkaestradeista.

Minulla ja vaimollani on monta rautaa tulessa, ja meillä on pieniä lapsia, joten unelmoin myös vapaa-ajasta ja matkasta johonkin lämpimään, esimerkiksi Kreikan, Espanjan tai Thaimaan rannoille.

Rakkaus

Rakkauden kaikki puolet pistävät minut kirjoittamaan kappaleita. En himmaile vaan uskallan näyttää, jos tykkään ihmisistä ja asioista.

Lämpö on tärkeää jokapäiväisessä elämässä. Meillä on paljon lapsia, joten pääsen osoittamaan rakkautta monelle. Meillä kotona näytetään rakkautta ja tunteita, ja halataan ja pussataan paljon.

