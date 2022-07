Lukiohäiriöstään huolimatta Kirsti oli jo pienenä kova lukemaan. ”Minulla on myös ADD. Se ilmenee niin, että keskittyessäni mieluisiin asioihin en näe enkä kuule muuta.”

Kirsti Manniselle suuri perhe on kuin heimo – ”Kaikkia lapsia ei tarvitse itse synnyttää”

Kirsti Manninen on oivaltanut, että lukihäiriönkin kanssa voi työskennellä kirjailijana, että pienen kaaoksen ei pidä antaa häiritä ja että onni on ruokaa tekevä mies.

RAKKAUS

”Tärkeää on tulla hyväksytyksi omana itsenään”

”Koin ensirakkauden lastentarhassa Raahessa. Olin viisivuotias ja poika kuusi, kun pussailimme keskenämme. Se oli romanttista! Hän kuiskasi korvaani oikean vastauksen, kun minun piti lukea seinäkalenterista viikonpäivä ja nimipäivien viettäjät. Niin hänestä tuli ritarini. Kuvittelin osaavani lukea, mutta en ihan vielä osannutkaan.

Ritareita minulla on sen jälkeen ollut muitakin. Olen ollut kahdesti naimisissa ja nyt yksitoista vuotta avoliitossa. Mieheni Jarmo pystyy kaikkeen ja on varsinainen käytännöllisten asioiden ja tekojen asiantuntija.

Ensimmäinen aviomieheni ja lasteni isä, eläinlääkärinä elämäntyönsä tehnyt Pekka kuoli tänä keväänä. Hän oli tärkeä osa perhepiiriämme ja tuli hyvin toimeen myös Jarmon kanssa. Hän asui tässä meidän lähellämme, ja erosta huolimatta olimme vuosikymmenet läheisissä väleissä. Olin 17-vuotias häneen rakastuessani häneen salaisissa kotibileissä, ja sille tielle jäimme. Naimisiin menimme vuonna 1973.

Toisen aviomieheni Sepon kanssa ehdimme olla yhdessä vain vajaat neljä vuotta. Hän oli keuhkoistaan parantumattomasti sairas jo tavatessamme, ja tiedostin yhteisen aikamme lyhyyden. Hän menehtyi keuhkosyöpään.

Rakkaudessa tärkeintä on solidaarisuus. Jos se pettää, pettää kaikki. On selvää, että teinirakkaudet ovat kokemuksiltaan erilaisia kuin vanhemman iän rakkaus, mutta joka ikävaiheessa on keskeistä tulla hyväksytyksi omana itsenään.”

Aviopari 1973. ”Pekan ja minun häät juhlittiin Alavudella. Häät olivat isot ja vieraita toista sataa. Kuvassa punainen rättisitikkamme!”

Sveitsissä 1967. ”Sisäoppilaitoksessa ratsastustunnilla saksalaisen luokkatoverini Claudian kanssa.”

HEIMO

”Perhe on turvaverkko”

”Olin lapsuudenperheessäni isosisko, ja minulla on neljä pikkuveljeä. Yksi elämäni käännekohtia oli 17-vuotiaana, kun kolmas veljeni Petri syntyi. Hän oli ensimmäinen vauva, jota sain hoitaa, ja tajusin, että vauvat ovat minun juttuni.

Esikoiseni Katrin sain 22-vuotiaana, ja kolme vuotta myöhemmin minulla oli jo kolme pientä lasta. Lapsia tuli sittemmin vielä kaksi, mutta vaikean keskenmenon jälkeen en voinut terveydellisistä syistä enää ajatella lasten hankkimista.

Olin mieluummin viiden lapsen elävä äiti kuin kuollut äiti ja ajattelin, ettei kaikkia lapsia tarvitse itse synnyttää. Sain sittemmin vielä yhden bonuslapsen. Hän oli alunperin kuopukseni ystävä.

Onneksi naapuriapu on täällä Mäntsälässä toiminut ja toimii edelleen hyvin. Kun perheessä on monta lasta, he hoitavat myös toinen toisiaan ja oppivat omatoimisiksi. Lapset olivat pieninä usein isänsä mukana talleilla ja navetoissa. Arkeamme helpotti monta vuotta apulaisemme Sirkka. Oli hyväksyttävä se, ettei elämää voi hallita ja että pieni kaaos ei saa häiritä.

Nuorin lapsista oli vasta neljävuotias, kun jäin erossa yksin, ja työtä oli tehtävä, jotta huusholli toimi. Leikkiäkin silti ehdimme, ja iltasatu kuului aina perheemme ohjelmaan. Olin myös hyvä lastenkutsujen ja nukketeatteriesitysten luoja.

Lapset ovat tärkeintä, mitä olen saanut aikaan. He ovat niitä nahkaselkäisiä, jotka uusintapainostensa myötä jatkavat heimon elämää. On kiva nähdä, miten sisarukset pitävät yhä yhtä. Suku on turvaverkko, joka kantaa.

Oli hienoa tulla myös mummaksi. Vanhin lapsenlapsistani on kohta 21-vuotias, ja jengin nuorin pian kaksivuotias. Erikoisalaani lastenhoidossa on vauvojen nukuttaminen ja nukkumarauhan antaminen vanhemmille.

Minulla on paimentolaisen sielu, ja koen kodin symbolisena leiritulena, jonka äärelle heimomme eri kokoonpanoissa kokoontuu. Ruokapöytäämme mahtuu yhdellä kattauksella 32 heimon jäsentä.

Jarmo on perheemme kokki, hän tekee ruokaa rakkaudella. Kirjoitan edelleen niin tiiviisti, että onni on ruokaa tekevä mies. Jos työ on kesken, unohdan helposti syömisenkin.”

Lapsikatras 1985. ”Nuorin lapseni Seppo on sylissäni. Muut kuvassa ovat Mari, Katri, Jaakko ja Kusti.”

Vuosi 2012. ”Täytin Kaliforniassa 60 vuotta, ja juhlimme yhdessä, koko meidän klaanimme!”

KESKITTYMINEN

”Hyvä opettaja on aarre”

”Tyttärelläni Katrilla on diagnosoitu ADD eli keskittymisen ja tarkkaavaisuuden säätelyhäiriö. Se todettiin myös minulla, ja se ilmenee niin, että keskittyessäni mieluisiin asioihin en näe enkä kuule muuta. Uppoudun täysin esimerkiksi kirjoittamiseen.

Minulla on myös lukihäiriö, mutta opin aikoinaan lukemaan omalla tavallani. Hahmotan kirjan sivun kokonaisuudessaan, ja siksi tekstien oikoluku rivi riviltä on rasittavaa. Olen onneksi nopea lukemaan ja omaksumaan.

Kansakoulun kolmannella luokalla sain hyvän opettajan. Hän oli entinen rintamalotta Kirsti Länsisyrjä, ja hän opetti minut kirjoittamaan ja myös oikolukemaan omaa tekstiäni. Kun yksi ainevihko täyttyi, hän antoi aina uuden.

15-vuotiaana olin vuoden sveitsiläisessä sisäoppilaitoksessa. Pidin siellä kielten opiskelusta, tenniksen peluusta, laskettelusta ja ratsastuksesta, mutta en konekirjoituksesta. Meidän piti oppia kymmensormijärjestelmä. Nyt voin sanoa, että onneksi opin sen. Kymmensormijärjestelmä nopeuttaa kirjoittamista huomattavasti!

Olin nuorempana liikunnallinen, ja kuudenkymmenen metrin juoksussa olin luokkani nopein. Raskauksien jälkeen joka lapsesta jäi ylipainoa kymmenen kiloa. Voin tunnustaa, etten ole pitänyt fyysisesti itsestäni huolta kuten olisi pitänyt. Siihen en siis keskittynyt.”

IKÄÄNTYMINEN

”Vanha mikä vanha”

”Vuoden sisällä minulla on leikattu toiseen lonkkaan ja molempiin polviin tekonivelet. Uudet osat toimivat hienosti. Onnuin ennen leikkauksia pitkään, ja minulla on yhä fillarionnettomuudessa vaurioitunut vasen nilkka.

Selässäni on alkava hermopinne, jota hoidan vesijuoksemalla. Aina, kun ehdin, saunon infrapunasaunassa, kuuntelen lattareita ja tanssin sambaa terapia-altaassa.

Selkävaivat ovat osa ikääntymistä, ja ortopedi sanoi, että vanha mikä vanha, kun valitin kipujani. Kun sen tietää, ei haittaa!

Hauskaa oli se, että käydessäni silmälääkärissä 70-vuotisjuhlavuoteni kunniaksi, sain kuulla silmieni olevan hyvät. Sain ensimmäiset lievästi kaukonäköä korjaavat ajolasit.

Jossain vaiheessa ikä alkaa tehdä tepposet. Äitini on kohta 90-vuotias, ja hän sairastaa Alzheimerin tautia. Se on haikeaa. Äiti on ollut tosi skarppi, ja muistin vähittäinen haperoituminen tuntuu surulliselta.

Geriatri on kuitenkin todennut, että äiti on edelleen hämmästyttävän hyvässä kunnossa. Hän sai juuri oikeaan aikaan lääkityksen ja pystyy asumaan kotiavun turvin palvelutalossa omassa asunnossaan. On lohdullista, että meidät läheiset hän tunnistaa yhä.”

Raahe 1956. ”Supervoimani ADD, keskittymishäiriö, näkyy tässäkin kuvassa, jota piirrän kotona. Ylikeskityn asioihin, joista olen kiinnostunut.”

Mumma 2014. ”Lapsenlapseni Elo on Jaakon ja Tuulin poika. Hän oli kuusiviikkoinen, kun olin heidän luonaan Kaliforniassa.”

VASTOINKÄYMISET

”Elämä jatkuu takaiskujenkin jälkeen”

”Avioero Pekasta oli iso vastoinkäyminen, samoin toisen mieheni Sepon kuolema. Suru on näissä tilanteissa ollut iso ja olen sulatellut sitä sen mukaan kuin olen kyennyt. Suru jää jonnekin mielen pohjalle, mutta nopeana ihmisenä innostun työstäni, tekemisestä ja ihmisistä. Elämä jatkuu, ja minulla on myös usko sen jatkumiseen.

Kun taloudellisesti on ollut tiukkaa, turvaverkkoni on aina kantanut. Tähän ikään mennessä tiedän, miten moni tilanne voi tuntua hetken suorastaan toivottomalta. Sitten olen taas selvinnyt.”

LUOVA MIELI

”Eläytymiskyky on lahja mutta myös rajoite”

”Olen luovasta suvusta. Äidinäitini eli mummani oli mainio tarinankertoja. Pyysin häntä aina muistelemaan nuoruuttaan Laatokan Karjalassa 1900-luvun alussa. Syrjästäkatsojan tarinoissa olen hyödyntänyt tätä elävää kosketusta tuon ajan elämään.

Isäni kirjoitti nuoresta pitäen ja oli aikoinaan Teinilehden toimittaja. Minullekin kirjoittaminen oli heti luontevaa. Olin lukihäiriöstä huolimatta lukutoukka. Meillä ei ollut kotona olohuonetta, vaan kirjahuone, jonka seiniä peittivät kirjahyllyt täynnä kirjoja.

Lempikirjojani oli 8-vuotiaana Voltairen Candide, jossa optimistinen päähenkilö seikkailee ystäviensä kanssa ympäri maailmaa. Sen loppu tiivistyy lauseeseen ”tehkäämme työtä viisastelematta, sanoi Martin; se on ainoa keino saada elämä siedettäväksi”.

Luin myös Samuli Paulaharjun kansatieteellisiä teoksia, joissa lapsuuteni Pohjanmaa ja vanha Raahe heräsivät henkiin. Paulaharju osasi kirjoittaa faktan eläväksi.

Isossakyrössä näin lapsena piirretyn elokuvan, jossa kissa meni littanaksi. Se oli varmaan Sylvesteri ja Tipi -elokuva. Huusin kauhusta. Eläydyn vahvasti, ja minun on esimerkiksi edelleen vaikeaa katsoa elokuvia, joissa lapsi on vaarassa. Eläytymisen kyky on armolahja, mutta se voi myös kaiken nielevänä rajoittaa elämää.

Muutimme Raahesta Orimattilaan, kun olin kuusivuotias. Lahdessa setäni luona oli televisio. Muistan kun en olisi saanut katsoa alle kahdeksanvuotiaalta kiellettyä elokuvaa. Nuorempi setäni antoi kuitenkin minun katsoa sitä sormiensa takaa.”

Kirsti Manninen asuu tilalla, jonka osti silloisen puolisonsa kanssa vuonna 1974. ”Kaikki viisi lastamme syntyivät tänne, ja heistä neljä ja lapsenlapsista kymmenen asuu yhä näissä maisemissa.”

KOTISEUTU

”Pohjalainen tarttuu toimeen eikä marise”

”Juureni ovat tukevasti Etelä-Pohjanmaalla, jossa olin varhaislapsuudessani paljon. Pohjalaiset ovat nopeita liikkeissään, ja heillä on aktivistitemperamentti. Jos jokin asia vaatii korjaamista, he eivät marise, vaan tarttuvat toimeen. Sellainen minäkin olen. Olen topakka akka niin hyvässä kuin pahassa.

Muutin Mäntsälään ensimmäisen kerran jo 10-vuotiaana, kun isäni tuli tänne rehtoriksi. Vuonna 1974 ostimme mieheni Pekan kanssa tämän neljän hehtaarin tilan, jossa yhä asun. Kylä otti meidät hienosti vastaan. Pekka oli siinä vaiheessa kesätöissä keinosiementäjänä ja valmistui myöhemmin eläinlääkäriksi.

Kaikki viisi lastamme syntyivät tänne, ja kuopuksen paras ystävä liukui osaksi perhettämme. Lapsista neljä ja lapsenlapsista kymmenen asuu yhä näissä maisemissa. Myös veljeni perhe muutti perässämme Mäntsälään.

Ryhdyin 25-vuotiaana kirjoittamaan Mäntsälän pitäjänhistoriaa. Mäntsälä on kotikyläni mitä suurimmassa määrin.”

TEKEMISEN ILO

”Kirjoittajalle kaikki on mahdollista”

”Ideat pulppuavat innostuessani, ja esimerkiksi tv-sarjojen ideointi on mahtavaa, kun kaikki on mahdollista.

Meillä on nyt Katrin kanssa tekeillä uusi tv-sarja. Yhteistyö Katrin kanssa on äärimmäisen helppoa ja mukavaa. Hänellä on käsikirjoittajan koulutus, ja hallussaan sellaiset teoreettiset työkalut, jotka minulta puuttuvat. Minun vahvuuksiani ovat elämänkokemus ja tutkijan koulutus. Ideoimme yhdessä, emme kisaa keskenämme mistään, ja olemme työssämme molemmat nopeita.

Syrjästäkatsojan tarinoita -sarjani päättyi tänä keväänä ilmestyneeseen Tekijä-romaaniin. Nyt aloittelen trilogiaa, joka sijoittuu kotoamme seitsemän kilometrin päässä sijaitsevaan Nummisten Alikartanoon, entiseen Frugårdiin. Museossa on myös perustamamme kesäkahvila, Hedda Noora.

Ensimmäinen osa trilogiasta ilmestyy vuoden kuluttua, jos elän ja pysyn terveenä. On kiehtovaa ja mukavaa vaihtaa reippaasti aikakautta ja vuosisataa. Työ vaatii nyt kymmenen kuukauden taustatyön.”

