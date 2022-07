Helena Ahti-Hallberg kertoo, mitä asioita hänen jääkaapistaan ei koskaan löydä – ”Ei tulisi mieleenkään ostaa mehua kaupasta”

Helena Ahti-Hallberg on hionut arkikokkauksen huipputehokkaaksi. – Kauheaa, jos ruuanlaitto kestää kauemmin kuin syöminen!

Kun Hallbergien keittiössä hifistellään ruuan kanssa, tanssinopettaja Helena Ahti-Hallberg saa häädön keittiöstä.

– Minä selviän arjen yksinkertaisemmasta ruuasta, mutta sitten kun hifistellään, mies kokkaa.

Vatsan kautta kävi aikoinaan myös väylä Helenan sydämeen.

– Meillähän ekat treffit menivät niin, että Eric teki minulle pasta carbonaraa. Minä olin sitä mieltä, että löysin elämäni parhaan kokin. Siitä se lähti.

Yhteistä ruokapöytää on jaettu jo 30 vuotta. Keittiön alttari on seinän kokoinen maustehylly.

– Tykkään, että ruuassa on potkua, Helena selittää.

Osa mausteista on ulkomailta, osa omasta puutarhasta tai kaupasta. Suosikkimausteita ovat erilaiset chilit, joita kasvaa omalla pihalla. Eric on Helenan mukaan intohimoinen ja taitava mausteiden käyttäjä. Helenalle maistuukin kaikki, mitä puoliso tekee. Yksi suosikeista on klassinen sisäfilepihvi ja pippurikastike.

– Kun mieheni haluaa hemmotella minua, kotona odottaa sellainen annos.

Pihassa on oma kasvihuone. ”Joka vuosi otan jonkin uuden lajin. Tänä vuonna se on paksoi, pinaattikiinankaali.”

Ruokatehtailua pakastimeen

Viikonloppuisin Hallbergeilla tehtaillaan viikon ruuat valmiiksi pakastimeen pieniin annosrasioihin. Sen Helena on oppinut äidiltään.

Hallbergit hankkivat kerralla suuren määrä ruokaa ja kesäaikaan hyödyntävät puutarhansa antimia. He tekevät tuoreista raaka-aineista keittoja, lasagnea, kanapasta- ja makaronilaatikkoa sekä täytettyjä lättyjä. Uuni on päällä koko päivän

– Sama rutiini pätee kaalilaatikkoon tai kalakeittoon. Ne ovat työläitä ruokia tehdä, joten niitä kannattaa tehdä saman tien paljon. Sitä paitsi on tosi edullista tehdä isompi satsi kerralla.

Helena on laskenut kauppakuiteista kustannukset: ruuan hinnaksi tulee vain euro per annos.

– Se on todella edullista. Ja aina on pakastin täynnä itse tehtyä ja maustettua ruokaa, joka on helppo ottaa mukaan. Se nopeuttaa arkea hirvittävästi. Arjessa on kauheaa, jos ruuanlaitto kestää kauemmin kuin syöminen.

Valmiit annokset helpottivat myös iltatyöläisen arkea lasten ollessa pieniä. Einekset eivät olisi tulleet tässä huushollissa kuuloonkaan. Sekin on oppi lapsuudenkotoa. Sitä perinnettä Helena on halunnut jatkaa.

Helena ei huoli jääkaappiinsa rasvattomia tuotteita. ”Elämästä täytyy nauttia. Panostan makuun ja syön kohtuudella.”

Hävikkiä mahdollisimman vähän

Kesäisin Hallbergit ovat omavaraisia kasvisten suhteen. Pihamaalla kasvaa parsaa, punasipulia, ruohosipulia, raparperia, perunaa, papuja, sokeriherneitä, tilliä, salaattia, porkkanaa ja mansikoita. Kasvihuoneessa on kurkkua, tomaattia ja munakoisoa. Muun muassa.

– Joka vuosi otan jonkin uuden lajin. Tänä vuonna se on paksoi, pinaattikiinankaali, Helena kertoo.

– Olen yrittänyt, että hävikkiä tulisi mahdollisimman vähän. Minusta on kauheaa heittää ruokaa haaskuuseen.

Kun sato kasvaa poskettomaksi, Helena jatkojalostaa. Raparperit uppoavat piirakkaan, mehuun, kiisseliin ja paistoksiin. Tomaateista syntyy tomaattivuohenjuustokeittoa, joka laitetaan pakastimeen odottamaan illallisten alkupalaroolia. Kesäkurpitsan Helena pilkkoo, paistaa ja laittaa pusseissa pakastimeen. Niistä voi aikanaan tehdä vaikka kesäkurpitsakeittoa. Kurkkuja hän vie tanssistudiolleen oppilaiden napattavaksi kotiin.

Ja kaiken, mitä pystyy kuivattamaan, hän kuivattaa.

– Kuivuri on kesällä tosi ahkerassa käytössä. Kuivattaminen ei tuhoa vitamiineja. Olen tällainen marttailija, kunnon emäntä!

Sen todistaa myös hänen jääkaappinsa. Kaikki on siistissä järjestyksessä, ja kullekin ruoka-aineryhmälle on oma hyllynsä. Nykyään myös pizza-aineille.

– Mies on hifistellyt pizzojen kanssa viimeisen vuoden. Hän on hyvin intensiivisesti lähtenyt kehittämään omaa pizzataikinaa.

Lisäksi Helenalle on tärkeää, että keittiössä on muutenkin kaikki oikealla paikallaan.

– Tiedän, missä kaikki kipot ja kupit ovat, ei tarvitse etsiä mitään. Mieheni mielestä siivoan vähän liiankin aktiivisesti. Kun hän tekee ruokaa, olen ehtinyt laittaa jokaisen veitsen ja kauhan pois ennen kuin hän on edes valmis. Siksi minut häädetään keittiöstä säännöllisesti pois.

Kaikkea kohtuudella

Kesällä Hallbergin takapihalla grillataan. Grillin vieressä on iso savustuspönttö, jossa savustetaan ahkerasti kalaa, myös jouluksi. Nykyään on lisäksi pari pizzauunia.

Herkkuhoukutuksia riittää.

– Yritän pitää painostani huolta. Käyn kerran viikossa vaa’alla. Kun tietty raja vaa’assa lähestyy, otan muutaman päivän kevyemmin, Helena kertoo.

– Kymmenen vuotta meni siten, että minulle kertyi kilo per vuosi. En kokenut sitä ongelmana, mutta kolme vuotta sitten päätin, että nyt on aika päästä kiloista eroon. Se vei kaksi kuukautta. Siitä oli hirveän helppo jatkaa ylläpitoa.

Tiukan dieetin jälkeen Helena opetteli oikeat annoskoot.

– Enää en syö kokonaista pitsaa, vaan jätän toisen puolikkaan seuraavalle päivälle lounaaksi.

Hän kannattaa mieluummin kaikkea kohtuudella -periaatetta, sen sijaan että kieltäydytään kaikesta.

– Elämästä täytyy nauttia. En osta rasvattomia tai vähärasvaisia tuotteita. Haluan panostaa makuun. Mieluummin syön kohtuudella.

Katso videolta, mitä kaikkea Helenan jääkaapista löytyy!

Unelmien ruokavieras:

”Kutsuisin Kape Aihisen syömään aviomieheni tekemää ruokaa. Kun poikani oli Äidille illallinen -ohjelmassa, Kape oli auttamassa. Kapella on mukavan rento suhtautuminen ruokaan. Mieheni laittaisi savustuspöntön päälle ja savustaisi lohen.”

Viikon paras:

”Tykkään kuivattaa, esimerkiksi lipstikkaa, nokkosta ja minttua. Laitan niitä smoothieihin. Teen myös chilirouhetta. Kuivatut yritit ja mausteet omasta pihasta on kiva lahja viedä kylään. Laitan ne lasisiin pieniin purnukoihin.”

Täydennä lause

JÄÄKAAPISSANI ON AINA

margariinia. Leivän otan pakastimesta ja käytän paahtimen kautta.

RUOKAOSTOKSENI TEEN AINA...

Mieheni tekee yleensä ruokaostokset. Hän jättää minut mielellään kotiin, sillä minä teen paljon mielihaluostoksia. Hän ostaa tarpeen mukaan. Keittiömme seinällä on lasitaulu, johon kirjoitamme tarpeita ylös sitä mukaa, kun jokin on loppumaisillaan. Kauppaan lähtiessä listasta otetaan valokuva.

KODIN PERUJA OLEVA BRAVUURI

Teen kaikki mehut itse, kuten musta- ja punaviinimarjamehun ja raparperimansikan. Laitan vähän mintunlehtiä mansikan kaveriksi. Mehuista tulee älyttömän hyviä. Keitän ne tässä terassilla mehumaijalla. Se on oma show, mutta sittenpä on tuoretta. Ei tulisi mieleenkään ostaa mehua kaupasta. En halua juoda esanssilitkua.

JÄÄKAAPISTANI ET LÖYDÄ

eineksiä. Tosin nyt siellä on coleslow’ta grillimakkaran kaveriksi. Hups! En ole ikinä ostanut esimerkiksi maksalaatikkoa. Joululaatikotkin tykkään tehdä itse alusta loppuun.

OUDOIN ASIA, JOTA OLEN SYÖNYT

on krokotiili. Se maistuu kanan ja kalan sekoitukselta. Söin sen ihan täällä Suomessa – olisikohan se ollut Storyvillessä vuonna yksi ja kaksi. Ihan hyvää se oli.

KUN OIKEIN KETUTTAA, SYÖN

suklaata. Pähkinärouhesuklaata tai Geisha-patukan. Yksi patukka riittää.

KUN HALUAN SYÖDÄ HYVIN

pyydän miestäni tekemään illallisen. Hän tietää myös, että se on loistava lepytyskeino, jos olen kiukkuinen jostain.

Helena Ahti-Hallberg Tanssii tähtien kanssa -tuomari ja tanssinopettaja syntyi vuonna 1968. Asuu Sipoossa aviomiehensä, rakennusartesaani Eric Hallbergin kanssa. Kaksi aikuista poikaa sekä yksi lapsenlapsi. Kehittänyt uuden festivaalin: Urbaanit lavatanssifestarit Helsingin Suvilahdessa 15.–16.7.

Lue lisää: Janina Fry paljastaa jääkaappinsa sisällön – kertoo myös, miten söi malliaikoina: ”Se tyyli ei kanna”

Lue lisää: Ella Kanninen eli lapsena kahdestaan kylpylänjohtajaäitinsä kanssa: ”Koulun jälkeen lämmitin ylijäämäruokia ja söin oikeastaan aina yksin, koska äiti oli töissä”