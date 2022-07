33 vuotta Teemunsa kanssa ollut Sirpa Selänne paljastaa, millä keinoilla suhteessa on säilynyt intohimo

– Olemme tosi seksuaalisia ja pidämme huolta, että homma toimii, Sirpa Selänne sanoo pitkästä parisuhteestaan Teemu Selänteen kanssa.

14. heinäkuuta 53 vuotta täyttävä Sirpa Selänne on ollut yhdessä puolisonsa Teemu Selänteen, 52, kanssa 33 vuotta. Kipinä kantaa edelleen.

– Olemme yhä aika hulluina toisiimme ja mustasukkaisia toisistamme, Sirpa paljastaa.

– Rakkauden tunteemme ei ole leipiintynyt. Se on tosi voimakkaasti läsnä.

Sirpa kertoo parin pitävän huolta siitä, että heillä on kahdenkeskistä aikaa niin, että toisesta ei tule itsestäänselvyys.

– Hyvä seksi on tärkeää. Pitää satsata siihen, että sanotaan ääneen, jos on mennyt jo muutama päivä liikaa ilman. On tärkeää, että seksistä keskustellaan ja otetaan toisen tarpeet huomioon. Täydellistä on, jos tarpeet kohtaavat. Me olemme tosi seksuaalisia ja pidämme huolta, että homma toimii.

Sirpan mukaan pitkässä parisuhteessa on tärkeää viettää muutenkin aikaa yhdessä.

–Tarvitsen muitakin elämääni kuin Teemun, mutta kaipaan paljon aikaa hänen kanssaan.

Sirpasta on myös tärkeää, että rakkaussuhteessakin ollaan hyviä ystäviä.

” Mustasukkaisuuden tunteista pääsee yli, kun niistä avautuu toiselle ääneen.

– Minulla on hirveän korkea moraali. Olen aika konservatiivinen. Tykkään toki jutella ja vähän flirttailla, mutta olen tosi tarkka, miten käyttäydyn, hän sanoo.

– En halua käyttäytyä niin, että joku loukkaantuu tai ymmärtää tilanteen väärin. Koska olen itse niin ankara, toivon toiseltakin samaa.

Aina hankaliin tilanteisiin ei voi kuitenkaan pelkästään itse vaikuttaa.

– Ei ole läheskään aina niin, että minä päätän, mitä ympärillämme tapahtuu. Muut ihmiset saattavat aiheuttaa tilanteita, Sirpa huomauttaa.

– Mustasukkaisuuden tunteista pääsee yli, kun niistä avautuu toiselle ääneen. Toinen sitten sanoo, että älä nyt turhaa hätäile – ei tässä ollut mitään.

