Laulaja Sani ajaa 80 000 kilometriä vuodessa Mersulla, joka on täynnä vaatteita – ”Verottaja ei valitettavasti usko”

Keikkavaatteiden lisäksi Sanin autossa on aina mukana muutama suosikkihajuvesi.

Sarjassa julkisuudesta tutut henkilöt kertovat, mistä viidestä asiasta eivät ikinä luovu.

Villasukat

Laulajana jalkojeni pitää pysyä lämpiminä, jotta säilyn terveenä ja ääni pysyy kunnossa. Käytän villasukkia kesälläkin. Esiintyjälle myös lepo ja riittävä nestemäärä ovat tärkeitä. Suunnittelen viikkoni niin, että saan tarpeeksi unta.

Oma mikki

Korona-aikana henkilökohtainen laulumikki ja toisinaan myös korvamonitorit ovat kulkeneet aina mukana. Vaikka meillä on ihanat teknikot, jotka pitävät huolta työvälineistä, en halua enää laulaa pitkin festareita vierailla mikeillä.

Kitaristiin tai rumpaliin verrattuna roudaaminen on minulle helppoa: se on vain mikkilaukku matkaan ja menoksi.

Auto

Liikkuva toimistoni. Tällä hetkellä käytössäni on sponsoriauto, Mersun maasturi. En pröystäile merkeillä, mutta auton pitää olla turvallinen.

” Autossa on palaverivaatteita, 60-luvun vaatteita Suklaasydän-esitykseen ja ysärivaatteita Aikakoneen keikoille.

Ajan keskimäärin 80 000 kilometriä vuodessa, mitä verottaja ei valitettavasti usko. Keikkapäivänä saatan ajaa kahdeksan tuntia keikkapaikalle ja keikan jälkeen taas kahdeksan tuntia kotiin.

Autoni on täynnä vaatteita joka tilanteeseen. Siellä on palaverivaatteita, 60-luvun vaatteita Suklaasydän-esitykseen ja ysärivaatteita Aikakoneen keikoille. Mukana on myös äänentoistolaitteet omia ja duokeikkoja varten. Olen työkseni koko ajan äänessä, joten keikkamatkat tykkään ajella yksin hiljaisuudessa.

Hajuvesi

Olen aisti-ihminen. Ihmisen kiinnostukseen toista ihmistä kohtaan vaikuttavat ulkonäön lisäksi myös aistit, kuten tuoksu ja ääni. Kiinnitän herkästi huomiota vastakkaisessa sukupuolessa tuoksuun.

Haluan myös itse tuoksua hyvältä. Tällä hetkellä käytössäni ovat Yves Saint Laurentin Mon Paris Intensément, Versacen Bright Crystal ja Jean-Paul Gaultierin Classique.

Vichypullo

Kaupasta lähtee aina mukaan puolentoista litran klassikkovichy, jossa on suolat kohdillaan. Se virkistää ja pitää äänihuulet kondiksessa. Jatkan vichyä välillä tilkalla etikkaa ja sitruunaa, minkä uskon tekevän hyvää aineenvaihdunnalle.

