Yksi asia saa Sami Kurosen tyttären muistuttamaan isäänsä kohtuudesta – suosikkijuontaja paljastaa nyt videolla jääkaappinsa sisällön

Vieraanvaraisuutensa Sami Kuronen arvelee olevan verenperintöä Pohjois-Karjalasta. – Ilahtunut hymy riittää minulle kiitokseksi.

Sami Kurosen terassilla tekee näin helteisenä kesäpäivänä mieli viipyä.

Tuolit pyöreän pöydän ympärillä ja sohva kutsuvat istumaan. Ruukkukasvit tuovat raikkautta. Ovelta katsoen oikealla, harmaan kannen alla, porealtaan ikikuumuus odottaa pulahtajaa.

Vasemmalla seisovat isännän ylpeydet, kaksi komeaa grilliä vieretyksin. Toinen on nopea ja kaasukäyttöinen, toinen verkkaisempaan kokkaamiseen ja savustamiseen soveltuva pellettimalli. Vehkeet sopivat tänne kuin nenä päähän, sillä Temptation Island Suomen osallistujien henkisestä grillaamisestahan koko kansa Samin, 48, tuntee.

Moni tietää myös, että mies on pystyvä kotikokki.

– Laitan ruokaa tosi mielelläni, ja välillä kutsun ystäviä kylään. En ajattele ruuanlaittoa vaivana, vaan ohjelmanumerona ja nautintona, Sami sanoo.

– Jaettu ateria tarkoittaa yhteisöllisyyttä ja rakkautta. Ruoka liittää perheitä, ystäviä ja ihmisiä yhteen. Porukalla pöytään, siitä minä pidän, hän selittää.

– Ruuan avulla kerron toiselle, että hän on minulle tärkeä.

Koska Sami reissaa työssään paljon, hänelle lomaa on se, että saa olla kotona. Tänä kesänä loman to do -listalla on lähinnä grillailua ja hengailua pian 13-vuotiaan tyttären kanssa. Isän ja tyttären yhteisiin hetkiin kuuluvat esimerkiksi vespa-ajelut helteessä.

– Tyttäreni osallistuu jo toisinaan ruuanlaittoon. Hän siivoaa usein jääkaappia, heittää pois vanhentuneet tuotteet ja muistuttaa minua siitä, ettei punaista lihaa saa syödä kovin usein, Sami kertoo.

Niinä viikkoina, kun tyttö on äidillään, Sami keskittyy töihin ja ystäviin.

Ehkä myös deittailuun?

– Vietän kesää sinkkuna, se ei ole mikään salaisuus, mies hymähtää.

Sekä Sami että hänen veljensä Pasi Kuronen ovat innostuneet ruuanlaitosta tosissaan.

– Pasi opiskeli kokiksi. Hän on ruuanlaittajana ammattilainen, minä amatööri. Olemme tehneet yhdessä keittokirjoja, joiden reseptiikasta Pasi vastaa, Sami kuvailee.

– Kasvoimme Uudessakaupungissa, mutta molempien vanhempien sukujen juuret ulottuvat syvälle Pohjois-Karjalaan. Vietimme siellä lapsina monta kesää nyt 92-vuotiaan Hanna-mummomme luona, hän selittää.

Sami on siis karjalaisella ruokaperinteellä kasvatettu mies.

– Siellä kunnia-asia on, että pöytä pursuaa monenlaista tarjottavaa. Ruuan kanssa ei nuukailla, vaan vieras syötetään mieluummin ähkyyn, hän nauraa ja arvelee omankin kestittämisintonsa olevan osin sukuperintöä.

Katso videolta, mitä kaikkea Samin jääkaapista löytyy!

