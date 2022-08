Redrama kertoo, miten on varoittanut naisia, joita on tapaillut: ”Tämä on se riski, jonka otat”

Kolmessa edellisessä suhteessaan Redrama on tehnyt piirteensä ja historiansa kumppanilleen selväksi. Hän uskoo yhä pitkän suhteen mahdollisuuteen.

”Hävettää”, rap-artisti Redrama puuskahtaa puhelun toisessa päässä. On heinäkuun loppusuora, eikä miehestä ole kuukauteen kuulunut mitään. Tapasimme ennen juhannusta ja myöhemmin piti palata yhteyksiin. Lähipiiri ja työkuvioiden tutut ovat olleet huolissaan katoamistempusta.

– Jouduin kaatumaan vielä kerran. Retkahdin, ääni kertoo.

– Nyt olen jälleen vertaistuen ja hoidon piirissä. Elän raittiina päivän kerrallaan.

” Kun ’hulluus’ iski, tuntui kuin olisin katsonut elämääni sivusta.

Soitto tulee mökiltä, jonne Redrama eli muusikko Lasse Mellberg, 44, on vetäytynyt äitinsä ja veljenpoikansa kanssa. Pahoittelujen lisäksi äänestä kuuluu helpotus: pahin on ohi.

– Kun se ”hulluus” iski, tuntui kuin olisin katsonut elämääni sivusta, mies kuvailee.

Omien sanojensa mukaan Redrama ei tällä kertaa hillunut baareissa tai kaduilla, mutta hänen oli vaikea pyytää apua. Ylpeys ja häpeä pitivät pihdeissään. Kun Redrama lopulta tajusi olevansa toimintatapoineen hengenvaarassa, hän palasi vertaisryhmäänsä ja vietti tiiviisti aikaa sieltä saamansa kummin seurassa. Hän sai apua ja voimaa, kuten 12 vuotta sitten, kun edellisen kerran raitistui.

– Elokuun loppupuolella lähden kuukauden mittaiseen Minnesota-hoitoon. Se asia on nyt sovittu, hän sanoo.

Ensin loppuivat vaihtoehdot

Kaulaan on tatuoitu kolme englanninkielistä sanaa: tyyneys, rohkeus ja viisaus. Niiden vieressä on päivämäärä: 2.8.2010. Se on päivä, jolloin Lasse Mellberg raitistui.

Sitä ennen hänellä oli mennyt roppakaupalla olutta, viskiä ja kokaiinia, kunnes hyvän olon tunnetta ei enää tullutkaan, ei edes sekunniksi. Sen sijaan vastaan tuli pohja. Redrama tiesi, ettei pystyisi enää jatkamaan päihteiden käyttöä, mutta ei myöskään elämään ilman niitä.

– Eli mitä jää jäljelle – itsemurha? Ei hidas vaan oikein nopea.

”En ole koskaan täysin turvassa. Vaikka olen ollut vuosia toipunut, välillä sekoilen ja käyttäydyn huonosti”, Redrama sanoo riippuvuudestaan.

Lopun pelko ajoi miehen silloin vertaisryhmään. Nyt Redrama uskoo, että hänet pelasti tuolloin juurikin vertaisryhmän tuki, Jumala sekä hän itse myöntämällä tilanteensa.

– Minulla ei ollut vaihtoehtoja. Se oli viimeinen ovi. Elämän ja kuoleman kysymys.

Päivä oli sunnuntai, kun Redrama käveli ensimmäisen kerran vertaisryhmän luo. Sinä päivänä ei ollut kyse tavallista karmeammasta krapulasta, parisuhteen päättymisestä, velkaantumisesta eikä rahan tai töiden loppumisesta. Ne kaikki olivat jo tuttua, useaan kertaan koettua. Päihteet olivat astuneet kuvioon jo teinivuosina.

” Paikkasin riittämättömyyden tunnettani päihteillä.

Tuona sunnuntaina Redrama oli lopen väsynyt. Lähimmät vuodet olivat rytmittyneet vuoroin päihdekausiin ja vuoroin raittiisiin jaksoihin, joiden aikana hän aina laittoi elämänsä uusiksi. Pesi sukat ja lakanat. Järjesteli velkoja ja kävi ulosottovirastossa. Alkoi urheilla ja soitti anteeksipyyntöpuheluja.

Kunnes taas repesi. Juhli ja mokaili. Valehteli ja velkaantui.

Sama toistui kerta toisensa jälkeen, kunnes kaikki sillat oli poltettu, eikä kukaan enää luottanut. Ei edes oma äiti.

– Paikkasin riittämättömyyden tunnettani päihteillä ja janosin hyväksyntää niin paljon, etten kyennyt vetämään rajoja, hän pohtii nyt.

Redrama ei ole unohtanut naista, joka toivotti hänet tervetulleeksi ryhmään.

– Hänellä oli hyväksyvä katse. Hän ei katsonut minua alaspäin ja niin, että minussa olisi vikaa.

Se päivä oli pitkän raittiuden ensimmäinen päivä.

Albert

Kun Redrama palasi ensimmäisestä palaveristaan kotiin, hän itki helpotuksesta.

– En tiennyt, onnistuisiko raitistuminen, mutta ryhmässä tunsin tulleeni kotiin, omieni joukkoon. Olin tuntenut itseni aina vähän ulkopuoliseksi.

Raitistumisen jälkeen hän työsti elämäänsä vertaisryhmässä ja terapiassa, harrasti self helpiä ja rukoili. Välillä tuli aikoja, joita Redrama kuvailee erämaakausiksi, välillä hän kärsi masennuksesta. Silloin usko Jumalaan ja vertaisryhmään rakoili, välillä katosikin.

Elettiin marraskuuta 2010, ja raittiutta oli takana kolme kuukautta, kun Redrama sai soiton pikkuveljeltään. Albertista oli tullut onnellinen isä puolitoista vuotta aiemmin, ja nyt oli isänpäivän aatto. Vanhemmuuden mukana veli oli jättänyt päihteet, mutta puhelimessa Redrama tunnisti äänestä, että veli oli retkahtanut.

– Albert oli radalla. Hän pyysi minua mukaan.

Redrama itse oli ollut keikalla ja nukkunut vain tunnin.

– Olin todella väsynyt. Sanoin hänelle, että tule nyt helvetti mukaan vertaisryhmään, en jaksa enää kuunnella sinua. Sitten laitoin puhelimen kiinni.

Se jäi veljesten viimeiseksi keskusteluksi. Kun Redrama myöhemmin samana iltana yritti soittaa, Abert ei enää vastannut. Seuraavana päivänä Redrama sai kuulla pikkuveljensä kuolleen.

Ääni murtuu vieläkin. Veljen kuolema on kalvanut Redramaa siitä lähtien.

– En olisi voinut tehdä mitään, tiedän sen nyt tässä. Tätä on julmaa sanoa, mutta jos on oikeasti todella narkomanian ja alkoholismin vallassa, elämä ei välttämättä enää tunnu elämisen arvoiselta.

” Syyllisyys veljeni kuolemasta otettiin pois. Nyt on vain iloinen suru.

Välillä Redrama on tuntenut asiasta vihaa.

– Olen huutanut taivaalle, kironnut ja sylkenyt – mätäne, saatana. Mutta sellaisetkin tunteet ovat normaaleja.

Koko ajan hän on tuntenut myös syyllisyyttä veljensä kuolemasta. Aina tähän päivään asti.

– Olen itkenyt suruani niin monta vuotta. Itken vieläkin päivittäin, mutta kaikki itku, joka minusta nyt tulee, on helpotusta ja kiitollisuutta.

Syyllisyys helpotti Redraman tehdessä elokuussa julkaistavaa elämäkertaansa Liekeistä luovuuteen yhdessä Johannes Lahtelan kanssa sekä avautuessaan kokemuksestaan uuden Vain elämää -kauden kuvauksissa.

– Tuntui kuin niissä syyllisyys veljeni kuolemasta otettiin minulta pois. Nyt minulla on vain iloinen suru.

Redramalle on tuonut lohtua myös ajatus siitä, että veli sai viimeiset vuotensa olla onnellinen perheenisä.

– Hän sai kokea onnistumisia, eikä ollut kertaakaan päihtynyt poikansa edessä. Hän rakasti olla isä.

Auta minua

Albertin kuolemasta kuultuaan Redrama mietti hetken, lähtisikö hänkin juomaan ja seuraisi veljeään.

– Veljeni kuolema oli isoin koettelemus, mitä elämässäni oli ollut. Kun lyhyen hetken mietin itseni tappamista, minulle kirkastui ajatuksissani heti vastaus: et missään nimessä. Kysyin mielessäni, onko se äidin vuoksi. Vastaus oli ei, se on itseni takia.

Redrama päätti selvitä. Hän haki voimaa uskosta ja rukoili tiiviisti seuraavat kuukaudet.

– Uskoni ei ollut vielä niin vahvaa, mutta rukoilin silti.

Ateistiperheen poika rukoili muiden katseilta piilossa. Meni vessaan ja laittoi kädet ristiin.

– Luin kuukausitolkulla tyyneysrukousta. Sössötin ja kuiskailin päässäni: auta minua, auta.

” Ei ole kyse siitä, saatko anteeksi, vaan miten aiot elää loppuelämäsi.

Raitistuttuaan Redrama teki hartiavoimin töitä hyvittääkseen aiemmat tekonsa lähipiirilleen. Anteeksipyynnöt eivät olleet mitään tekstiviestejä. Hän halusi tavata ihmiset kasvotusten, pyytää anteeksi ja selittää.

– Äitini totesi, että tässä ei ole kyse siitä, saatko anteeksi, vaan miten aiot elää loppuelämäsi. Eräs tyttöystävä kertoi olleen helvettiä pelätä ja seurata, olenko elossa vai en.

Kolmessa edellisessä suhteessaan Redrama on tehnyt piirteensä ja historiansa kumppanilleen selväksi. ”Aiemmin yritin muuttaa itseäni, vaikka toinen ei edes pyytänyt sitä. Nyt olen sanonut, että tämä on se riski, jonka otat: Olen alkoholisti ja addikti.”

Välillä uurastus meni vähän överiksi: Redrama kävi jokaisessa baarissakin pyytämässä anteeksi sekoilujaan. Hyvitysmielessä hän teki myös töitä liian halvalla, kunnes kummi painoi jarrua.

– Hän sanoi, että hyvittäminen ei tarkoita sitä, että kun olet velkaa, teet loppuelämäsi ilmaiseksi töitä ventovieraille. En ole niin paska jätkä. Kun asiat on hyvitetty, ne on hyvitetty ja jäävät taakse.

” Äiti oli viimeinen läheiseni, ja hänenkin ovensa oli menossa kiinni.

Äidilleen Redrama lupasi pysyä raittiina. Täydellistä kultapoikaa hänestä ei kuitenkaan tullut.

– Jos hermostun tai jokin juttu äidissä ärsyttää minua, yritän muistaa – tosin aika huonolla menestyksellä – mitä hän on käynyt läpi minun takiani, Redrama kertoo.

– Äiti oli viimeinen läheinen, joka minulla enää oli jäljellä ja hänenkin ovensa oli menossa kiinni. Onneksi hän sanoi sen ääneen.

Sama toimintamalli on nyt Redraman ohje muille alkoholistien äideille:

– Vaikka miten sattuisi, välit heti poikki, lapsi vain kadulle ja pohjalle niin nopeasti kuin mahdollista. Isoin moka on antaa addiktille mahdollisuuksia.

Hän muistuttaa myös, että jos addikti itse ei pyydä tai ota apua vastaan, eivät muut voi väkisin auttaa.

– Jos ihminen ei ole valmis, se on aivan turhaa.

Redrama tietää, että riski retkahtamiseen on aina olemassa, nyt sekin on nähty ja koettu. Se kuuluu sairauteen.

– En ole koskaan täysin turvassa. Vaikka olen ollut vuosia toipunut, välillä sekoilen ja käyttäydyn huonosti.

Käytös saa nimen – ja toivoa

Redrama on tunnettu nollasta sataan -tyyppinä, lyhytpinnaisenakin ja vilkkaana. Keskittyminen on ollut vaikeaa, toisten päälle puhuminen tyypillistä. Innokkuutta ja avoimuutta on vuoroin pidetty maanisuutena, vuoroin aikuisuuden vastusteluna.

” Dopamiinihakuisena ihastun helposti, haen irtoseksiä, eivätkä parisuhteeni ole kestäneet.

Viime kesänä käytös sai selityksen, kun Redramalla todettiin lievä ADD:n suuntaan menevä ADHD. Tieto helpotti ja toi vaativan mielen omaavalle muusikolle armollisuutta itseä kohtaan.

– Arki on minulle vaikeaa. Dopamiinihakuisena ihastun helposti, haen irtoseksiä, eivätkä parisuhteeni ole kestäneet. Nyt ymmärrän myös, miksi alkoholi toimi minulla niin hyvin, se lisää dopamiinin eritystä.

Tätä puolta Redrama nyt työstää itsessään: Oppia elämään piirteidensä kanssa kuitenkin loukkaamatta niillä muita.

– Voisin terapialla ja self helpillä pyrkiä miesstereotyypiksi, jollainen miehen kuuluisi olla. Oikeasti minun pitää kuitenkin oppia olemaan tämä, joka minä olen. Kunhan en satuta ketään tahallani, minulla on esimerkiksi lupa rakastua usein.

Kolmessa edellisessä suhteessaan Redrama on tehnyt piirteensä ja historiansa kumppanilleen selväksi. Enää hän ei yritä muuttaa itseään sellaiseksi, jota kuvittelee toisen etsivän. Vaikka nämä suhteet päättyivät, Redrama uskoo pitkän suhteen mahdollisuuteen.

” Pitkä parisuhde on minullekin sallittua ja mahdollisuus.

– Aiemmin yritin muuttaa itseäni, vaikka toinen ei edes pyytänyt sitä. Nyt olen sanonut, että tämä on se riski, jonka otat: Olen alkoholisti ja addikti, mielialani heittelevät ja olen itsekäs tehdessäni musiikkia. Lisäksi veljenpoikani menee kaiken edelle.

– Ehkä silti löydän jonkun, vaikka miten ADHD ja alkoholisti olenkin. Pitkä parisuhde on minullekin sallittua ja mahdollisuus.

Redrama on käynyt baareissa raitistumisensa jälkeenkin, tanssimassa klubeilla aamukolmeen. Nykyään hänen lempidrinkkinsä on vesipaukku: kolmannes tonicia, kolmannes vichyä ja kolmannes vettä.

Uusia taitoja Redrama sanoo jo opetelleensa. Hän osaa pysäyttää itsensä keskeyttämästä muita ja ymmärtää, ettei ole ilkeyttä olla muistamatta nimiä – se kuuluu oireistoon. Käsin tiskaamisesta on tullut hänelle meditaatiota.

– Tiskaan käsin, vaikka minulla on tiskikone. Laitan puhelimen kiinni ja meditaatiomusiikin päälle. Pesen hitaasti, ensin kädet, sitten alan tiskata. On vain vesi ja saippua. Se hetki.

Hän on myös ymmärtänyt ADHD:n olevan hänelle voimavara.

– Se selittää maanisuuteni kirjoittaa ja säveltää. Saatan keskittyä kirjoittamiseen kahdeksaksi tunniksi niin, etten vessassa käy. Jos diagnoosille löytää oman suunnan, se on supervoima, Redrama pohtii.

– Luovuus voi olla hyvällä tavalla pakopaikka tai itseterapointia.

Raamit suoriksi

Musiikkia Redrama aikoo tehdä jatkossa kolmella kielellä: suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Tammikuussa pitäisi lähteä Nashvilleen ja vierailla musiikintekijöille legendaarisessa Bluebird Cafessa. Redrama työskentelee amerikkalaisen tuottajaystävänsä Chris Thorntonin kanssa, joka on tuottanut muun muassa rap-artisti Logicia.

– Olen ihmetellyt Chrisille, miksi hän haluaa tehdä musiikkia tällaisen vanhan, keskivartalolihavan albiinon kanssa. Vastaus kuului: ‘Because nobody raps like you in the whole world.’

Redraman mukaan tavoite ei ole breikata ulkomailla vaan toteuttaa sielunkieltään. Tärkeintä on nyt pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Elämän raamit on saatava paikoilleen.

” Käyn läpi niin isoa hengellistä muutosta, että lähipiirillä on vähän vaikeaa kanssani.

Tauon jälkeen myös hengellisyys on palannut Redraman elämään. Hän kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta etsii vielä hengellistä yhteisöään.

– Käyn läpi niin isoa hengellistä muutosta, että lähipiirillä on vähän vaikeaa minun kanssani. Osa pohtii, onko minulle käymässä huonosti, hän sanoo mutta jatkaa rohkaistuneena.

– Syvän itseinhon ja epäonnistumisen jälkeen minulla on taas rauha ja toiveikas olo. Etsin kaikkeen tasapainoa, jotta voin hyvin.