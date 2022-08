Martina Aitolehti kertoo nyt, mitä mullistavaa tapahtui keväällä 2000 – on yksi kipeimmistä muistoista

40 vuotta täyttäneen Martina Aitolehden tekemisiä leimaa vimma, joka on puskenut häntä vaaroihin sekä voittoihin. Samalla sinnikkyydellä hän on yrittänyt pitää kiinni perheidyllistä silloinkin, kun perhe ei ole enää ollut toimiva.

Puhelin soi ensimmäisen kerran juuri, kun Martina Aitolehti on kahvilassa saanut eteensä lautasellisen munakasta, hummusta ja salaattia. Näytölle aukeava kuva on kallellaan niin, että sitä pitää katsoa pää vähän vinossa. Sillä lailla pystyy parhaiten seuraamaan Isabellan, 10, suoraa raporttia vikellysleirin ensihetkistä, miten tytär kavereineen on järjestellyt teltan sisustuksen ja sen eteiseen rivin keppihevosia. ”…ja mä nukun tuossa!” lapsen kirkas ääni päättää esittelykierroksen.

– Okei, kulta, muista juoda vettä, Martina muistuttaa pää kallellaan, haarukoi samalla palan kurkkua suuhunsa, päättää puhelun pus-puseihin ja vastaa lennosta seuraavaan, lähettifirman soittoon. Toinen käsi jatkaa haarukointia ja toinen alkaa näpytellä paketin vastaanotto-ohjeita kotona heräilevälle esikoiselle Victorialle, 13.

Kun Martina hetkeksi laskee puhelimen kädestään, hän pyöräyttää silmiään kuin sanoakseen tää on tätä, ja totta vieköön, tätähän se justiinsa on, Martinan arki, sen tuhannen asiaa yhtä aikaa meneillään.

Miten muutenkaan kuin täysillä?

Yhdessä välissä, tarkalleen ottaen syyskuun toisella viikolla 2021, meno kuitenkin seisahtui niin pitkäksi aikaa, että Martina ehti kertoa tähänastisen elämäntarinansa kirjaksi. Pysähdykseen pakottivat urheilutreeneissä repeytynyt takareisi ja sen korjausleikkaus, ja vaikka aloillaan piti olla, ei siinäkään sentään jouten.

Nyt kirja on valmis, 206 sivua, otsikolla Martina – taistelija. Kuten elämäkerran kuuluukin, se kertaa merkittävimmät elämänvaiheet ja tekemiset, joissa Martina on ehtinyt olla mukana. Niitä on paljon. Niin paljon, että ihan kaikkia ei Martina meinannut muistaa itsekään. Läpikäytyjä tunteita alkoi puskea mieleen vasta, kun muistojen pintaa oli ehtinyt ensin raaputella.

Nuorempana Martinalla oli kova näyttämisenhalu. ”En edelleenkään osaa tehdä muuten kuin heittäytymällä täysillä, mutta osaan jo järkevämmin valita, mihin ryhdyn.”

– Lopulta kirjan tekeminen oli aika terapeuttinen kokemus. Kun tapahtumia muistelee, tulee katsoneeksi myös sitä, millainen olen ollut silloin ihmisenä, hän kuvailee nyt kovakantinen sylissään.

Martina on aina ollut tavoitteellinen, isosti unelmoiva nainen. Tyypillistä on vimma, sellainen sisäinen draivi, että kun johonkin ryhdytään, se viedään loppuun.

Martinalla on ollut tapana tarttua haasteisiin, joissa asiantuntijat ovat aluksi kyseenalaistaneet ja epäilleet, onko tuosta nyt tähän ja sitten lopussa lyöneet hänen kanssaan yläfemmat: jumankauta, en olisi ikinä uskonut. Monet niistä on kuvattu tv-ohjelmiksi tai taltioitu kilpailuissa: Splash ja uimahyppy kymmenestä metristä, Pelkokerroin ja Kauhulaatikko-tehtävä käärmeiden ja rottien keskellä, 360 kilometrin fillarivaellus Swiss Epic -kilpailussa tai vaikkapa hengenpelastajakoulutus Martina ja hengenpelastajat -ohjelmaa varten.

” On ollut aivan vieras ajatus epäillä, ettenkö pystyisi.

Muutaman tällaisen hengenvaarallisen tai jopa traumaattisen haasteen kohdalla lukijana tulee miettineeksi, miksi ihmeessä tuohonkin on pitänyt ryhtyä: ei ole pakko, tule hyvä ihminen pois sieltä.

– Nuorempana minua varmaankin ajoi enemmän näyttämisen halu. En edelleenkään osaa tehdä muuten kuin heittäytymällä täysillä, mutta osaan jo järkevämmin valita, mihin ryhdyn. Haluan ennemminkin näyttää itselleni, muille todistaminen ei tunnu enää tarpeelliselta. En minä silti mitään kadu: kaikki tekemiseni ovat tuntuneet tärkeiltä sillä hetkellä, siinä ajassa, Martina sanoo.

– Olen lapsesta asti seisonut omilla jaloillani enkä oikein ole osannut pelätä mitään. On ollut aivan vieras ajatus epäillä, ettenkö pystyisi.

Rohkeudesta Martina kiittää äitiään Annea, joka ei koskaan torpannut tyttärensä luontaista uteliaisuutta turhalla varovaisuudella.

– Tiedostan, miten oikein äitini on siinä tehnyt. Saman haluan mahdollistaa myös omille tyttärilleni: että saa joka solullaan elää, mennä ja toteuttaa.

Ei draamaa, riitaa, mielensäpahoittajia

Sitten puhelin soi taas. Tällä kertaa langan päässä on Esko Eerikäinen, Martinan entinen aviomies ja Victorian isä. Heidän erostaan on 11 vuotta, mutta toistensa arjessa he ovat edelleen mukana vanhempina ja ystävinä. Nyt Esko on kurvaamassa Helsingin Kaartinkaupunkiin Martinan ja tyttöjen kotiin hakemaan Nala-koiraa lääkäriin. Sen kohtutulehdus on hoidettava kiireellä, ennen kuin tila voi muuttua koiralle hengenvaaralliseksi. Martina seuraa kännykällään Eskon, Victorian ja Nalan matkaa eläinlääkäriin ja lepertelee koiralle, kun se rauhoitetaan vastaanotolla. Kun Nala jätetään lääkäreille, Victorialla nousevat kyyneleet isänsä kainalossa, Martinalla puhelimen äärellä.

Hetkeen tiivistyy yksi harvoista unelmista, joista Martinan on pitänyt elämässään luopua ja myöntää epäonnistumisensa: hän ei pystynyt tarjoamaan tyttärelleen kokemusta elämänmittaisesta ydinperheestä, vaan lapsen kokemukset ovat jakautuneet eri koteihin, eri vanhemmille.

”Olen tosi aktiivisesti karsinut tiimistäni ihmiset, joiden kanssa ei synkkaa ja vaalinut sitä, että töitä tehdään hyvässä, positiivisessa ilmapiirissä.”

Martinakaan ei kasvanut perinteisessä ydinperheessä, eikä hänen biologinen isänsä ole ollut mukana Martinan elämässä.

– Siksi olin päättänyt luoda idyllisen ydinperheen tyttärilleni, ensin Victorialle ja myöhemmin Isabellalle. Se on ollut haave, josta olen yrittänyt pitää kiinni vaikka väkisin – silloinkin, kun parisuhteissa ei enää ole ollut siihen edellytyksiä. Niissä tilanteissa olen lakaissut epäkohdat maton alle ja tuttuun tapaani yrittänyt pitää kiinni suunnitelmasta, Martina kertoo.

– Eihän sellainen toimintamalli ole hyväksi, tietenkään.

” On tuntunut epäonnistumiselta ottaa tyttäriltäni pois mahdollisuus perheeseen silloinkin, kun perhe ei ole enää ollut toimiva.

Martina miettii, miksi rajuja ratkaisuja on ollut helpompi tehdä uralla kuin yksityiselämässä. Eihän hän työmaailmassakaan toimi noin, huonossa sinnitellen.

– Olen tosi aktiivisesti karsinut tiimistäni ihmiset, joiden kanssa ei synkkaa ja vaalinut sitä, että töitä tehdään hyvässä, positiivisessa ilmapiirissä, hän sanoo.

– Perheunelmasta luopuminen ja erot ovat kuitenkin olleet paljon kovempia paikkoja. On tuntunut epäonnistumiselta ottaa tyttäriltäni pois mahdollisuus perheeseen silloinkin, kun perhe ei ole enää ollut toimiva.

Tilanteisiin on liittynyt pettymystä ja riittämättömyyttä. Niistä Martina kirjoittaa kirjassaan:

”Victoria kysyi, että miksei sen vanhemmat voi olla yhdessä; että hän kokee olevansa tosi erilainen, kun vanhemmat ei oo yhdessä. Se iski tosi lujaa ja musta tuntui siltä, että oon ottanut mun lapselta jotain tärkeää pois. Sekin oli mulle kasvun ja itseymmärryksen paikka; kaikesta syyllisyydestä huolimatta ymmärtää, että mä en voi olla parisuhteessa vain siksi, että lapsi kasvaisi tiettyyn ydinperheen malliin. Onnettomana mä olisin ollut huonompi äiti. Siks mun piti rakentaa Vikkelle turvallinen ja rakastava perhe mun omilla ehdoilla.”

Nykyisessä arjessaan Martina tuntee lopulta löytäneensä tasapainon. Victoria asuu puoliksi isällään, ja Isabella tapaa omaansa, liikemies Stefan Thermania, säännöllisesti. Martina puhuu kodistaan naisten huushollina ja sen hyvästä energiasta.

– Tämä elämänvaihe on tuntunut tähän kohtaan oikealta ja hyvältä, vain me kolme ja Nala saman katon alla. Se löytyi, kun olen uskaltanut olla avoin ja oppivainen. Seurasi lopulta oivallus, ahaa, tällaistahan elämän pitääkin olla: ei sijaa draamalle, riidalle tai mielensä pahoittamiselle, Martina kuvailee.

– Eikä tähänkään tarvitse lukittautua. Uskon, että myöhemmin voi tulla taas erilainen perhekuvio, jossa kaikki osapuolet voivat olla onnellisia ja voida hyvin.

Valitse, ketä suojelet

Vanhemmuuteen, perheeseen ja sen suojeluun liittyi toinen kova ratkaisu, jonka Martina teki vuoden 2013 tienoilla. Tarkalla päivämäärällä ei ole merkitystä, riittää, miten terävänä hetki on painunut Martinan mieleen. Muisto tuskin jättää häntä koskaan. Se kuuluu niihin, joissa Martinan on pitänyt tunnustaa riittämättömyytensä ja haasteen mahdottomuus. Voimattomuudeksi sitä ei pidä kutsua, sillä selän kääntäminen omalle siskolle vaati Martinalta sillä hetkellä kaiken tahdon, voiman ja vahvuuden.

– Mun sisko oli narkomaani, Martina sanoo eikä ole salaillut asiaa ennenkään.

Martinan isä ei ole koskaan kuulunut perhekuvioon. ”Ehkä siksi niin sinnikkäästi halusin tarjota omille tyttärilleni kokemuksen ydinperheestä.”

Tiedetään, että Stephania Aitolehti oli eksynyt päihteisiin jo teinivuosinaan, ja Martina muistaa, miten sisko ensimmäisen kerran haettiin teholta alaikäisenä kännisekoilujen jälkeen. Sittemmin kuvaan tulivat huumeet, ensin polteltavat ja myöhemmin suonensisäiset. Aitolehdet tukivat, hoitivat ja pelastelivat. Martina oli lukuisia kertoja antanut Steffille yösijan vain huomatakseen jälleen kadottaneensa rahaa tai omaisuuttaan sekä siskonsa.

” Siinä hetkessä piti valita, keitä suojelen tai keitä altistaisin tilanteelle – omat lapseniko?

Nyt sisko seisoi taas ovella ja pyysi yösijaa. Martinalla oli vauvaikäinen Isabella ja nuori perhe Stefanin kanssa. Oviaukossa seistessä oli pakko valita, ketä hän tällä kertaa suojelisi: siskoa ehkä velkojilta vai omia lapsiaan. Martina valitsi jälkimmäisen. Hän veti kotinsa oven kiinni siskonsa edestä ja romahti niille sijoilleen.

– Siinä hetkessä piti valita, keitä suojelen tai keitä altistaisin tilanteelle – omat lapseniko? Kaikki vaihtoehdot tuntuivat vääriltä joitakin kohtaan, mutta tiesin jo, ettei oman perheeni turvallisuuden riskeeraaminen enää olisi auttanut siskoani, Martina kertoo.

– Se on tosi raju tunne. Sisko oli mulle maailman rakkain, ja minulla oli hänestä valtava huoli, mutta samalla tajusin, ettei hän enää voisi olla kodissani. Se oli äärimmäinen tilanne, jossa pakon edessä mitattiin, mitä sanoo sydän ja mitä sanoo järki.

Martina sanoo myöhemmin ymmärtäneensä, että noissa hetkissä, käyttäjänä ja kamoissa, sisko ei enää ollut se läheinen, jonka hän oli tuntenut. Silloin tämä muuttui joksikin toiseksi, ventovieraaksi, joka kieltäytyi ottamasta vastaan tarjottua apua ja aneli jeesiä vain nähdessään tutut hetkellisenä hyötynä.

– Ei hän silloin ollut se tuttu tyyppi, se meidän Steffi.

Stephania Aitolehti menehtyi alamaailman väkivaltaisissa olosuhteissa 22-vuotiaana heinäkuussa 2014.

Martina tunnistaa, miten siskon ja muiden läheisten päihteidenkäyttö on vaikuttanut hänen omaan asenteeseensa ja tapoihinsa. Hän näkee väärinkäyttöä lähipiirissään edelleen.

– Minulle on hirveää katsottavaa nähdä ihmisiä umpihumalassa tai aineissa. Se nostattaa minussa ahdistusta ja tuskaisuutta ja tuntuu, etten pysty olemaan tässä, jos toinen on ihan pää sekaisin, Martina kuvailee.

– Tyttärieni kanssa olemme jutelleet, miksi ihmisen käytös joskus muuttuu, mitä vastuu ja luottamus tarkoittavat, sekä miten pettymyksiä kannattaisi käsitellä, jos toinen ei pidäkään lupauksiaan, Martina sanoo.

– Siskostani en ole heille vielä puhunut, mutta äitini on, ja hän on siinä taitavampi.

” Olen pohtinut, voisinko olla absolutisti, mutta toisaalta kysynyt, miksi ja tarviiko.

On Martina miettinyt sitäkin, olisiko hänessä samanlaista herkkyyttä addiktoitua kuin siskollaan, ja tarkkaillut omaa alkoholinkäyttöään. Hän bilettää edelleen, viimeksi 40-vuotisjuhliaan Ibizalla kankkuseen asti, mutta alkoholinkäyttö on nuoruusvuosista vähentynyt selkeästi. Eniten siihen on vaikuttanut ura triathlonkilpailijana: armoton laji ja jatkuva treenaaminen vaativat paljon, ja Martina suhtautuu niihin intohimoisesti.

– Olen pohtinut, voisinko olla absolutisti, mutta toisaalta kysynyt, miksi ja tarviiko.

Koko ajan eteenpäin

Martina Aitolehden julkisuuskuva tai brändi on muuttunut vuosien mittaan isosti. Siitä elämäkerta muistuttaa myös. Alkuvuosiin liittynyt sana bimbojulkisuus on jäänyt kyydistä. Julkkisimagossa on tapahtunut eräänlainen luokkanousu, upgreidaus. Martinasta puhutaan nykyään taloudellisestikin menestyvänä hyvinvointiyrittäjänä ja urheilijana, ei enää vain kauneuskisavoittajana. Viime vuonna hän tienasi yli 214 000 euron ansiotulot.

” Olen kaukana perusbimbosta.

Martina kyllä tunnistaa ilmiön, mutta ei ihan allekirjoita bimbojulkisuutta omakseen.

– Tiedän, että alkuvuosien julkisuuteeni viitataan niin, mutta olen aina ihmetellyt, miksi. Olen kaukana perusbimbosta, samoin arvoni ovat aina olleet. Olen kyllä osannut tunnistaa tilaisuudet ja tarttua niihin, mutta en ole tehnyt mitään vain ollakseni julkkis. Kaikkien valintojeni takana on ollut pidemmän tähtäimen suunnitelma, Martina sanoo.

– Olen nyt vähän oppineempi, kehittyneempi ja hioutuneempi kuin nuorena, mutta eikö elämän juuri niin pidäkin mennä? Osaan selkeämmin nähdä, mihin kannattaa keskittyä, missä olen hyvä ja mikä on järkevää sekä tuottoisaa. Osaan nauttia elämästä, mutta ei siinä pidä tyhmä olla.

Heinäkuussa Martina juhli nelikymppisiään Ibizalla 11 naisen ystäväporukalla. ”Se oli täydellinen syntymäpäivä minulle, en olisi voinut toivoa parempaa.”

Martina vähän väistelee kuvailua rauhoittunut, varsinkin jos se herättää mielikuvan pysähtyneisyydestä tai verkkaisuudesta. Mieluummin hän on keskittynyt.

– Draivi ja vimma ovat minussa edelleen, mutta osaan nyt fokusoida ne paremmin. Työ esimerkiksi tuntuu mielekkäältä, kun sen on kääntänyt itsestä palvelemaan muita – sellainen on todella palkitsevaa, Martina kuvailee.

– Käsitän, että joskus elämässä on tyydyttävä työhön kuin työhön, mutta tätä kohti mennään, että saa kokea tällaista merkityksellisyyden tunnetta.

Martina miettii, mistä hän nyt, juuri 40 vuotta täytettyään vielä unelmoi. Pitäisikö valloittaa vuori, keksiä uusi bisnes, hankkia koti ulkomailta? Mikä ettei.

– Voisin helpostikin luoda jotain uutta, kaikki on mahdollista. Minulla on siihen työkalut mutta ei mikään kiire, hän sanoo.

– Toisaalta, mulla on jo kaikkea. Lapset tehtyinä ja työ, jolle näen pitkän tulevaisuuden. Kaikki on tosi hyvin. Kunhan pysyttäisiin terveinä ja onnellisina, se olisi hienoa. Nyt on tyttärieni vuoro loistaa.

Tai no, on kyllä yksi juttu: oma hevonen pitää vielä saada. Kiiltävänmusta hevonen oman talon pihaan, ja toinen rottweiler Nalan kaveriksi.

Hevostoive on erityinen, ehkä yllättäväkin, sillä siihen liittyy yksi Martinan kipeimmistä muistoista. Hän sanoo syntyneensä heppatytöksi ja ilman nuoruuden onnettomuutta hänestä olisi varmaan tullutkin sen alan ammattilainen.

Keväällä 2000 Martina työskenteli lahtelaisen ravitallin apuvalmentajana, kunnes eräänä tavallisena päivänä ajolenkillä ohjat ottikin hevonen, karkasi ajosuoralta oikoreitille ja kompastui kohtalokkaasti. Hevonen, kärryt ja Martina kaatuivat. Martina jäi kärryjen alle, hevosen viereen, mutta nousi kuin hullun tuurilla vain rapaisena ja pari naarmua saaneena. Hevonen ei noussut enää koskaan.

– Se mielikuva ei pyyhkiydy mielestä ikinä. En ole elämässäni kokenut yhtä suurta epäonnistumista, syyllisyyttä ja häpeää kuin silloin. Hevoset ja urheilu olivat elämäntehtäväni, olin syntynyt siihen touhuun. Mielessäni sain olla ihan paska kaikessa muussa, mutta nuo asiat osaisin.

Vastoinkäyminen oli niin suuri, että se sai Martinan etsimään uransa kokonaan uudesta suunnasta. Hevosen selkään hän palasi vasta 20 vuotta myöhemmin. Nyt hän pyörii talleilla myös tyttäriensä tukena.

– Isabella ei suunnilleen koskaan ole leikkinytkään muilla kuin hevosilla. Tyttö kun sai jalat alleen, se lähti talleille, Martina naurahtaa.

Hän on kertonut tyttärille tarinansa ja ettei hevosten kanssa saa antaa pelolle valtaa. Ja että joissakin asioissa pettymyksen käsittely voi viedä pidempään.

– Tuntuu hirmu hyvältä, missä olen elämässäni ja ihmisenä nyt. On siistiä, että olen saanut kokea niin paljon ja toteuttaa itseäni. Koen myös, että en ole jäänyt junnaamaan mihinkään vaan olen koko ajan mennyt eteenpäin.

Sitten puhelin taas soi. Tällä kertaa esikoinen ilmoittaa lainaavansa Martinan hupparia ja ottavansa sen mukaan yökylään kaverilleen. Seuraa napakkasävyinen ”neuvottelu”, jonka lomassa Martina muistuttaa aiemmista vaate- ja kosmetiikka”lainoista”, jotka eivät ole vielä palautuneet.

Kun Martina siunailee tyttärensä omapäisyyttä ja luonteenlujuutta, tekee mieli huikata, että mistäs luulet hänen sen saaneen. Ei tarvitse. Äiti tietää sen varsin hyvin itsekin.