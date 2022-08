Marja Kihlström lähti viettämään vapaailtaa, ja Matti jäi kotiin – vasta vuosia myöhemmin Marja tunnusti salaisuuden, joka pelasti liiton

Marja Kihlström on saanut kuulla olevansa vuoroin liian äänekäs, näkyvä tai seksuaalinen. Kritiikki ei häntä hiljennä eikä estä unelmoimasta maailmanvalloituksesta.

Marjalla on 12 tatuointia. "Ne ovat auttaneet minua piirtämään kehoni rajat ja vahvistamaan kokemusta, että määrään kehostani välittämättä kauneusihanteista."

Erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström, 37, on tullut Helsingin Töölössä sijaitsevalle työhuoneelleen pyöräillen. Joka aamu, vielä ennen päivän työrupeamaa hän venyttelee, joogaa tai tekee kehonpainotreeniä ja rullaa joogamaton sitten takaisin työhuoneen nurkkaan.

Lisäksi Marja käy terapiassa ja kehonhuoltajalla sekä kävelee päivittäin Nuru-koiransa kanssa.

– Kuuntelen kehoani enkä kurita sitä enää. Lopetin juoksemisen ja painoharjoittelun, kun selkäni pamahti. Olen nyt paremmassa kunnossa kuin koskaan.

Työhuoneellaan Marja ottaa päivittäin vastaan terapia-asiakkaitaan. Hyllyssä nököttää alan kirjallisuutta, Marja on itsekin kirjoittanut neljä kirjaa. Täältä käsin hän toteuttaa missiotaan: tieto seksuaalisuudesta kuuluu kaikille.

– Seksuaalisuus tarkoittaa paljon enemmän kuin seksiä. Se on ennen kaikkea inhimillinen itseilmaisun muoto ja osa ihmisyyttä, Marja sanoo.

– Tabuja ja uskomuksia riittää vielä paljon rikottaviksi. Oikea tieto antaa pohjan luoda omannäköinen elämä, vaikka se ei kaikkia miellyttäisikään.

” Olen ikäni joutunut kamppailemaan sen kanssa, mitä kaikkea nainen saa olla.

Marjan mukaan alalla kiistellään nyt siitä, kuka saa puhua seksuaalisuudesta julkisuudessa ja millainen koulutus seksologeilla on oltava. Puhu Muru -yrityksensä toimitusjohtajana Marja on jo vuosia luonut määrätietoisesti uraa ja tullut esille intiimiasioiden äänitorvena. Instagramissa ja podcasteissaan hän puhuu seksuaalisuudesta mutta myös avoimesti elämästään kolmen lapsen äitinä ja Muruksi kutsumansa puolison Matti Kihlströmin, 44, vaimona. Marja on saanut avoimesta linjastaan kollegoilta niin kritiikkiä kuin kannustusta.

– Olen aina valmis keskustelemaan erilaisista näkökannoista. Minusta on vain hyvä, että terapeutit ovat erilaisia, hän sanoo.

– Olen ikäni joutunut kamppailemaan sen kanssa, mitä kaikkea nainen saa olla. Minua on yritetty laittaa muottiin naisena, äitinä sekä ihmisenä, ja sanottu liian äänekkääksi, näkyväksi ja seksuaaliseksi. Nyt tunnen löytäneeni oman paikkani: voin esimerkilläni ja osaamisellani rohkaista ja auttaa ihmisiä elämään heidän näköistään elämää.

Tieto on paras suoja

Rohkeutensa Marja uskoo imeneensä jo äidinmaidossa. Lapsuudenkodissaan Karkkilassa hän sai rakkautta sekä tukea kaikkiin ideoihinsa. Äiti opetti rakkauden merkitystä sekä arvostusta itseä kohtaan, ja hänen kanssaan nuori Marja pystyi puhumaan myös seksuaalisuudesta.

Nykyisessä ammatissaan Marja uskoo, että tieto suojaa lapsia ja nuoria, ja siksi seksuaalikasvatuksen pitäisi alkaa jo vanhempien puheissa lapsen ikä- ja kehitystason mukaan. Jo moni teini-ikäinen joutuu kokemaan seksuaalista häirintää – niin myös Marja, joka yläasteella joutui huorittelun kohteeksi.

– Minun kohdallani häirintää on aina perusteltu, että ’annat ymmärtää, mutta et ymmärrä antaa’, hän kertoo kokemuksistaan.

Marja saa vihaposteja, joissa toistuvat huorittelu ja raiskausuhkaukset. "En silti aio lopettaa työtäni, tämä vain alleviivaa sen merkitystä.”

Viime vuonna Marja kertoi somessa baari-illasta, jolloin vieras mies yritti yllättäen tunkea kätensä Marjan hameen alle ja pikkuhousuihin. Vielä rajumpi kokemus tapahtui parikymppisenä, kun Marja yritettiin raiskata kaveripariskunnan mökillä.

– Heräsin siihen, että minut oli riisuttu ja kanssani yritettiin yhdyntää. Tekijä oli puolituttu, minua vanhempi varattu mies. Tilanne oli järkyttävä, mutta siinäkin kohtaa minusta tehtiin syypää. Osa ihmisistä väitti minun vietelleen miehen ja jopa huoritteli minua, Marja kertoo.

– On vastuutonta tehdä seksuaalirikoksen tekijästä uhri. Vaikka tein tilanteesta rikosilmoituksen, minulle ei tarjottu kriisiapua.

Edelleen Marjan saamissa vihaposteissa toistuvat huorittelu ja raiskausuhkaukset. Vihapostia tulee naisilta sekä miehiltä, ja sen kohteeksi joutuvat myös läheiset.

– En silti aio lopettaa työtäni, tämä vain alleviivaa sen merkitystä.

Omassa järjestyksessä

Marja sanoo tehneensä asiat eri järjestyksessä kuin useimmat ihmiset. Hän tuli 21-vuotiaana raskaaksi ja 22-vuotiaana yksinhuoltajaksi. Raskaus oli ollut yllätys, josta Marja oli soittanut itkien äidilleen.

– Äiti sanoi, että jos haluat pitää lapsen, me autamme kyllä. Et jää yksin, ja asiat järjestyvät. Äitini on ollut tukenani aina ja kaikessa.

Kun Dani sitten syntyi, Marja suoritti vauva kainalossa korkeakouluopinnot loppuun ja valmistui yhteisöpedagogiksi samaan aikaan kuin muutkin vuosikurssilaisensa. Puolisonsa, mainosalalla työskennelleen Matin, Marja tapasi Facebookin deittisovelluksessa, kun esikoinen oli kaksivuotias. Kahden kuukauden seurustelun jälkeen kolmikko muutti töölöläiskortteliin, jossa perhe yhä asuu.

– Matti tuntui heti siltä, että olen tullut kotiin. Hän on ensimmäinen mies, joka on hyväksynyt minut juuri tällaisena eikä ole yrittänyt pienentää minua, hiljentää tai alistaa muutenkaan. Olemme kipuilleet ja tehneet suhteen eteen työtä, mutta Matin kanssa olen aina ollut turvassa. Hän on tärkein tukeni, ankkurini, Marja kuvailee.

” On ollut ihanaa saada lapset nuorena.

Marja ja Matti menivät naimisiin 12.12.12, ja Matti adoptoi Danin, nyt 15. Perheeseen syntyivät vielä Ebba, 10, ja Edda, 7.

– Urani aika oli vasta lasten jälkeen, ja minulle se oli oikea järjestys. Jokaisen pitäisi olla rehellinen itselleen ja tehdä sopivimmat ratkaisut ilman, että antaa ulkoa tulevan paineen sanella niitä.

– On ollut ihanaa saada lapset nuorena. Heidän tuomaa rakkauden määrää on vaikea kuvailla sanoin.

Marjan poika toimi TET-jaksollaan Matin editointiapuna ja työsti Marjan seksuaalikasvatuskurssia. ”Jos lapset aikanaan haluavat, he voivat jatkaa siitä, mihin me jäimme.”

Vaikka Marja kokee olevansa hyvä äiti, pikkulapsiarjessa hän tunsi olleensa vähän levoton, tylsistynyt ja turhautunutkin. Dani oli päiväkodissa, Ebba juuri syntynyt ja Marja oli aloittanut seksologiopiskelut. Oma elämä tuntui kutistuneen kodin seinien sisälle.

Samaan aikaan Matti loi uraa mainosalalla ja matkusteli työssään ympäri maailmaa. Marja kuunteli kateellisena, miten mies kolusi Tokiot, Balit ja Miamit – ja mietti, mitä noilla työmatkoilla tapahtui.

– Emme osanneet ottaa aikaa yksin emmekä yhdessä. En tiennyt, kuka olin äitiyden lisäksi enkä kokenut tulleeni riittävästi nähdyksi suhteessamme. Vaikka yritin kertoa siitä, Matti ei kuullut minua.

Eräänä iltana Marja oli viettämässä vapaata, ja Matti vuorostaan lasten kanssa kotona.

– Kohtasin ihmisen, joka kuunteli ja näki minut. Se tuntui hyvältä. Raja ylittyi henkisesti jo ennen kuin suutelimme, olin niin auki toiselle ihmiselle.

Tilanne olisi saattanut johtaa muuhunkin, mutta Marja pysäytti sen.

– Tajusin, ettei tässä ollut se, jonka kanssa halusin läheisyyttä. Se ihminen oli Matti.

” Vieraan suutelu pelasti liittomme.

Marja uskalsi tunnustaa suudelman Matille vasta vuosia myöhemmin, kun tapahtuneeseen oli jo tullut etäisyyttä. Vakavassa keskustelussa Matti ymmärsi, miksi Marja oli toiminut niin ja miksei hän ollut uskaltanut kertoa aiemmin.

– Olin ollut pelkuri. Olin pelännyt, että tunnustus olisi voinut johtaa eroon, vaikka olimme aiemmin puhuneet, ettei pettäminenkään välttämättä erottaisi meitä, Marja sanoo.

– Se, mitä suudelma minussa herätti, oli paljon tärkeämpää kuin itse teko. Vieraan suutelu pelasti liittomme: siitä alkoi oppimisemme ja rehellinen puhuminen uudella tasolla.

Asia on sittemmin käyty läpi ja päätetty, että yhteistä sopimusta suhteen rajoista ei enää rikota. Omakohtaisesta kokemuksesta on ollut hyötyä myös Marjan työssä terapeuttina.

– Ymmärrän nyt, miltä tuntuu kantaa salaisuutta. Tiedän myös, että pettämiseen liittyy paljon enemmän kuin pelkkä fyysinen ulottuvuus. Salaisuudet alkavat aina erottaa ihmisiä.

Marja hankki viime vuonna silikonirinnat. ”Ne toivat itseluottamusta ja jotain minussa vapautui.”

Rintani ovat minun

Raskauksien ja imetysvuosien jälkeen Marja ei enää tuntenut kroppaansa omakseen. Hän alkoi harkita päätöstä, jonka lopulta viime vuonna teki: Marja hankki silikonirinnat.

– Matti toki hyväksyi minut sellaisena kuin olen, mutta itse en enää tuntenut olevani sama nainen. Koin menettäneeni jotain tärkeää.

Marjan mielestä silikoneihin liittyvä keskustelu on enimmäkseen leimaavaa ja syyllistävää ja usein ajatellaan, että nainen ottaa ne vain miehen takia. Aluksi hän tunsi itsekin syyllisyyttä ratkaisustaan.

– Tunsin olevani vastuussa koko maailmalle: naisille, äideille, seuraajille ja lapsilleni. Päätös on kuitenkin jokaisen oma ja varsinkin nuorten olisi hyvä kypsytellä sitä rauhassa. Lapsilleni selitin, että äidille rinnat ovat tärkeät. Aiheesta on puhuttu, jos he ovat halunneet.

Ennen leikkausta Marja tunsi kuolemanpelkoa, mutta myöhemmin herkistyi kyyneliin nähdessään uudet, vielä operaation turvottamat rintansa.

– Halusin heti kokeilla, miltä seksi tuntuisi uusien rintojeni kanssa. Ne toivat itseluottamusta ja jotain minussa vapautui. Se on heijastunut suhteeseemme positiivisesti.

” Miksi salaisin, että minulla on ihanaa seksiä mieheni kanssa?

Kun Marja kertoi leikkauksesta podcastissaan, hän sai enemmän palautetta kuin yhdestäkään jaksosta aiemmin. Moni kertoi samastuneensa, saaneensa vertaistukea sekä rohkeutta omaa kehoaan koskeviin päätöksiin.

– Keväällä kaksi nuorta naista tuli kertomaan, että olen heidän idolinsa, kun puhun näistä asioista ääneen. Totesimme yhdessä, etteivät naisen älykkyys ja silikonirinnat sulje toisiaan pois.

Marja ei ole hävennyt kertoa myöskään parisuhteensa haasteista tai seksielämästään. Kihlströmit käyvät rakkauslomilla, joista edellinen oli parin yön hotelliloma Helsingissä.

– Miksi salaisin, että minulla on ihanaa seksiä mieheni kanssa? Marja kysyy.

– Seksuaaliset tarpeemme kohtaavat, vaikka meistä minä haluankin enemmän. Seksi on minulle tärkeä osa suhdettamme ja luo välillemme vahvan siteen: emme ole vain äiti ja isä. Se on leikkiä, missä voin olla auki ja täysin paljaana kumppanini edessä. Joskus se on arkista, toisinaan syvempää ja koko ajan löydämme uutta.

Marjan mukaan ytimessä ovat nautinto, kohtaaminen ja kosketus. Ilman luottamusta ydin jää saavuttamatta.

– Olemme huomanneet puhumisen merkityksen konkreettisesti, sillä muu elämä vaikuttaa aina myös seksiin. Kun välillämme ei ole selvittämättömiä asioita, toisen lähelle on ihana mennä ja halulle on tilaa, Marja kertoo.

– Jokaisen parin kannattaisi opetella puhumaan tunteistaan ja tarpeistaan paremmin. Se vaatii rehellisyyden opettelua yksin ja yhdessä.

Marja oli 5. luokalla, kun hän ilmoitti isona aikovansa urheilulukioon, malliksi, televisioon sekä koripallon maajoukkueeseen. Kaikki nuo unelmat hän on toteuttanut. ”Koripallossa nainen saa luvan kanssa olla hikinen, vahva ja voitonhaluinen.”

Unelmoi isosti

Nyt Kihlströmeillä Marja keskittyy vahvasti terapeutin työhönsä, ja Matti on enemmän vetovastuussa perheen arjesta. Marjan juontamien Sex Tape Suomen ja Naked Attraction Suomen lisäksi pari suunnittelee yhteistä tv-sarjaa ja jatkaa Puhu Muru -kurssiensa ja verkkoalustan kehittämistä. Kesäkuussa yritys lanseerasi Parisuhteen Bootcamp -verkkokurssin.

–Kevät oli työntäyteinen ja kivulias. Uuden luominen työpaineiden ja perhe-elämän keskellä oli ajoittain rankkaa, ja olen itkenyt enemmän kuin naismuistiin. Kipuilu kuuluu kehitykseen ja vanhasta luopumiseen. Tiesin periaatteessa, mihin olin menossa, mutten nähnyt vielä lopputulosta, Marja kuvailee.

” Haluan olla parhaiden joukossa.

Marjalla on suuria visioita uralleen ja hän on puhunut jopa maailmanvalloituksesta. Ollakseen valmis kansainväliseen läpimurtoon hän haluaa ensin kerryttää kokemusta Suomessa.

– Haluan olla parhaiden joukossa, sinne ei mennä soitellen. Uskon kuitenkin, että skandinaavinaisena minulla olisi paljon annettavaa globaaliin keskusteluun seksuaalisuudesta ja tasa-arvosta, Marja arvioi.

– Pitää unelmoida isosti, se ruokkii sielua. Siksi teen säännöllisesti unelmakarttoja selkiyttämään suuntaani. Nyt kun lapsetkin ovat isompia, on vihdoin minun aikani levittää siipeni ja lentää.

Työskentely oman puolison kanssa on myös vaatinut kasvua. Marja ja Matti ovat yhtä aikaa rakastavaiset, ystävät, vanhemmat ja työpari. Yhdessä työskennellessään he ovat oppineet toistensa stressinsietokyvystä sekä omien ja toisen virheiden sietämisestä.

Suhteen kipukohtia on vuosien varrella työstetty terapioissa yhdessä ja erikseen. Marja kertoo kärsineensä voimakkaasta hylkäämisen pelosta, joka juontaa hänen vanhempiensa eroon ja isän lähtöön, kun Marja oli seitsemänvuotias. Ero otti silloin koville, ja pieni Marja oli pitkään isälleen vihainen, kun koki tämän hylänneen hänet.

– Opin jo lapsena pärjääjäksi ja venyttämään liikaa omia rajojani. Matin taas on ollut vaikea kertoa toiveistaan ja tarpeistaan. Siitä on seurannut räjähtelyä tai mökötystä. Kun hän mököttää, koen hylkäämistä, Marja analysoi nyt.

Marja miettii, mikä asia voisi enää olla heidän 13 vuotta hitsautuneelle suhteelleen ylivoimaista. Hän uskoo, että jopa tilanteessa, jossa toinen haluaisi olla jonkun muun kanssa, he vähintäänkin miettisivät uusia tapoja elää yhdessä. Marja huomauttaa, että kaikki parisuhdemallit eivät sovi kaikille.

– Toivon aidosti, että saan vanheta Matin kanssa, mutta kuka tietää, millainen suhdemalli meillä on 30 vuoden päästä. Voisiko asioita tiukan paikan tullen katsoa asioita eri näkökulmista?