Krisse Salmisesta tuli Katariina Havukaisen täti, kun tämä oli nelivuotias – ”Omaa perhekuviota oli vaikea selittää muille”

Katariina Havukaista ja Krisse Salmista yhdistävät ystävyys, työkaveruus ja hyvät läpät. Yhteistä on myös perhe ja sukulaisuus, vaikka samaa verta ei ollakaan.

Perheyhteisössä ei puhuta puolisukulaisista. ”Krisse on tätini, vaikka ei biologisesti olisikaan”, Katariina Havukainen sanoo.

Puhetta ja naurua riittää, kun näyttelijä Katariina Havukainen ja koomikko Krisse Salminen tapaavat. Halataan, päivitetään vauhdilla kuulumiset ja kesäsuunnitelmat. Krisse ei ole ehtinyt syödä aamiaista ja ehdottaa, että ihan ensimmäiseksi haetaan kahvit.

Krisse on lähdössä stand up -keikalleen ja sitten lomalle Kreikkaan, ja Katariina odottaa ensimmäisen ison elokuvaroolinsa vastaanottoa. Laitapuolen hyökkääjä -elokuva ilmestyy elokuussa.

– Milloin se on ensi-illassa, mitä laitat kutsuvierasnäytäntöön päälle? Pääsenkö mukaan? Krisse kyselee.

Vaikka Krisse on puheissaan hetkittäin vuolas ja vilkas, ei Katariina jää sivustakatsojaksi. Kaksi persoonallista taiteilijaa ovat kollegoita ja ystäviä sekä ison uusperheen ja suvun yhdistämiä sukulaisia. Naiset ovat lisäksi sukulaissieluja, arvo- ja ajatusmaailmaltaan samankaltaisia.

Krisse-täti, niin Katariina häntä lapsuudessaan kutsui, vaikka ikäeroa on vain 14 vuotta.

– Ihan samanikäisiltä me nyt tunnumme, vai mitä? Ja näytämmekin, Krisse katsoo kysyvästi Katariinaan.

Krisse (vas.) ja Katariina kokevat olleensa nuorempina sivustakatsojia suvun esiintyjien joukossa. Oman esiintyjä-äänensä he löysivät vasta myöhemmin.

Omanlainen perhekuvio

Katariinasta ja Krissestä tuli sukulaisia, kun Kata oli nelivuotias ja Krisse liki parikymppinen. Silloin Katariinan äiti, näyttelijä Riitta Havukainen, perusti perheen Krissen veljen, näyttelijä Eppu Salmisen kanssa. Epulla oli jo viisivuotias poika Roope, ja myöhemmin syntyi vielä Riitan ja Epun yhteinen lapsi Santtu.

– En ole koskaan puhunut velipuolista, Kata sanoo.

– Molemmat ovat veljiäni, aivan kuten Krisse on tätini, vaikka eivät biologisesti olisikaan.

Katariinalla on myös isänsä, fysioterapeutti Jukka Viitasaaren, puolelta kolme puoliksi kanadalaista sisarusta.

– He asuvat Portugalissa ja Norjassa, ja olen jo kolmen ihanan pikkutyypin täti.

” Omaa perhekuviota oli vaikeaa selittää muille.

Katariina miettii, että perhe on se, minkä perheeksi kokee.

– Kaikki perheet ovat omanlaisiaan. Itse koen rikkaudeksi sen, että minulla on paljon ihmisiä ympärilläni eri puolilla maailmaa, Kata sanoo.

– Ydinperhenormi on niin voimakas, että muistan jo lapsesta, miten omaa perhekuviota oli vaikeaa selittää muille. Itselle se oli aivan selkeä ja normaali.

Eppu Salminen on Krissen isoveli. Heidän vanhempansa ovat näyttelijä Kaarina Turunen ja tv-juontaja Reijo Salminen. Epulla on nyttemmin uusi perhe käsikirjoittaja Kaisa Kuikkaniemen kanssa.

Krisse kertoo ihailevansa Kaisan seesteistä meininkiä viiden pienen lapsen kanssa.

– Olen tyttäreni kanssa usein hoitanut koko katrasta ja välillä myös Roopen parivuotiasta poikaa, Krisse sanoo.

Katariina taas kutsuu Krissen 12- ja 17-vuotiaita lapsia serkuikseen.

– Vaikka Eppu ja äitini ovat eronneet, vietämme Krissen kanssa yhä joulut yhdessä. Se on muodostunut ihan perinteeksi, Kata kertoo.

Krissen ja Katariinan mukaan esiintyjäperheessä ei ole keskinäistä kilpailua. ”Ihan vieras ajatus sellainen.”

Suku on yhä tiiviisti tekemisissä keskenään, vaikka väkeä on tullut koko ajan lisää. Porukan WhatsApp-ryhmässä riittää keskustelijoita, kuulumisia ja mielipiteitä. Töistä siellä ei kuitenkaan keskustella. Naiset kertovat, ettei perheessä tunneta kateutta toisen menestyksestä vaan kannustetaan ja iloitaan jokaisesta onnistumisesta.

– Olemme aina tsempanneet toisiamme, emmekä vertaile toistamme töitä. Ihan vieras ajatus sellainen, Krisse sanoo.

Sivustalta esille

Katariina ja Krisse kasvoivat vahvaäänisten naisten keskellä, mutta ammatinvalinta ei ollut kummallekaan itsestäänselvyys. He kokevat olleensa nuorempina pikemminkin sivustakatsojia suvun esiintyjien joukossa.

Katariina ajatteli ensin haluavansa journalistiksi ja opiskeli Metropoliassa, mutta tajusi pian luovan työn vetävän puoleensa ja nimenomaan teatteriin. Hän opiskeli näyttelijän ammattia ensin Lahden kansanopistossa ja myöhemmin Tampereen yliopiston teatteritaiteen laitoksella Nätyssä.

Katariina sanoo näyttelijäopintojen jälkeen ”sykkineensä vähän joka suuntaan” sekä näyttelijänä että käsikirjoittajana. Esittävä taide ja elokuva kiehtovat häntä kokonaisvaltaisesti. Lahjakas nainen on myös ohjannut ja käsikirjoittanut omia teoksiaan teatteriin sekä televisioon.

” Meidän perheessämme naiset ovat aina olleet hauskoja.

– Varmaan kukaan perheessämme ei ajatellut, että minusta tulisi näyttelijä. Roopella oli selvä suunta, kun minä taas halusin tutkia ja tarkkailla. Olin kiinnostunut ihmisoikeuksista ja ympäristökysymyksistä ja koin tärkeäksi löytää ihan oman reittini, Kata kertoo.

– Joo, sinusta sanottiin aina, että olet perheen järkevin, Krisse heittää.

– Tosin, kun olin hoitamassa sinua sekä Roopea ja luin dramaturgian ja suomen kielen pääsykokeisiin, te houkuttelitte minut ”tylsien kirjojen” ääreltä leikkipuistoon. Ratkaisu ei ollut vaikea.

Krisse ja Katariina ovat työskennelleet myös yhdessä.

Katariina nauraa, että hiljaisia luullaan älykkäiksi ja järkeviksi, vaikka sille ei hänen mielestään ole mitään syytä. Omaa järkeväleimaansa hän selittää:

– En halunnut olla se teatteriperheen vesa, joka ei keksi mitään muuta kuin olla myös näyttelijä. En silti ole koskaan ajatellut, ettenkö itse voisi kirjoittaa vitsejä työkseni tai tehdä komediaa. Meidän perheessämme naiset ovat aina olleet hauskoja, äiti ja Krisse ja myös heidän ystävänsä.

Krisse tarttuu samaan ajatukseen.

– Kun olin pienenä mukana Epun ja isäni keikoilla, hauskuttajat olivat aina ukkeleita. Mutta etteivätkö naiset olisi hauskoja? Meidän perheessämme ovat!

Lavaminä löytyi lapsuudesta

Myös Krisse mietti pitkään, miksi ryhtyä isona. Ei hän sitä vieläkään ihan tarkkaan tiedä, työ vain on vienyt häntä televisiossa ja näyttämöillä eteenpäin.

– Minä olin perheessämme tarkkailijaluonne, ja Eppu oli äitimme tapaan enemmän ulospäin suuntautunut. Teatterin maailma kyllä kiehtoi valtavasti, mutta en nähnyt itseäni näyttämöllä.

Krisse katsoi ”ainakin sata kertaa” Uuden Iloisen Teatterin revyitä ja Oscar-gaaloja vhs-kaseteilta, ja kun hän oli 11-vuotias, Eppu otti hänet viikoksi mukaansa teatterikouluun. Nyt häntä naurattaa, että sellainen oli aikoinaan edes mahdollista: 11-vuotias roikkumassa teatterikoulun tunneilla. Uteliaana ja valppaana mutta aika hiljaisena.

– Kari Heiskanen ohjasi koulussa esityksen Cyrano de Bergerac, ja sain olla mukana mukamas apulaisohjaajana. Muistaakohan Kari sitä?

Vuonna 1995 Krisse oli innoissaan hakemassa Teatterikorkeakouluun, mutta unohti lähettää hakupaperit ajoissa. Seuraavan vuoden hakukarsinnoissa hän ei päässyt jatkoon. Krisse tuntee hakeneensa kouluun lähinnä muiden odotusten takia ja ystävänsä kannustamana. Ei hän aikuistuessaan edes tiennyt, mitä haluaisi tehdä.

Se, että hänestä tuli stand up -koomikko ja näyttelijä, on lopulta monen sattuman summa.

– Hirveä säkä sinänsä! Stand up -kursseille menin vasta ehdotuksesta 25-vuotiaana, Krisse sanoo.

– Stand upissa minusta tuntui kuin olisin tullut kotiin. Ihmiset komiikan parissa olivat niin samanhenkisiä kuin minä. Olen ihan kuin lapsena, kun komensin perheenjäsenet katsomaan omaa esitystäni. Että nämä istuvat tähän sohvalle, ja tämä esittää nyt.

”Ei elämässä ole välivuosia, kaikki tämä on elämää”, Katariina sanoo.

Krisse kertoo esiintymisjännityksen muuttaneen muotoaan vuosien varrella. Nyttemmin hän sanoo esityksissään olevansa oma itsensä, ei kukaan muu. Olo on kotoisa, vaikka laji tuntuu hurjalta.

– Löysin lavapersoonani hyvin pian, se on kuin kuusivuotias Krisse. Pääsen siihen tilaan helposti.

Krisse ja Katariina ovat työskennelleet myös yhdessä. Kata on ohjannut Krisseä Nenäpäivän sketseissä ja tietää, miten tämä heittäytyy tekemiseensä.

– Kata puolestaan on salamannopea kirjoittaja. Kun hänelle heittää idean, Kata on jo koneella. Hän on ihan loistava vitsien ja sketsien kirjoittaja.

Aikuisuuden huijarisyndrooma

Jo opiskellessaan näyttelemistä Katariina mietti ohjaajan ja dramaturgin töitä. Hän kertoo löytäneensä oman äänensä näyttelijänä pitkälti kirjoittamisen kautta. Näytteleminen ruokkii kirjoittamista ja päinvastoin.

– Ajatus vapautti paineita esiintymisestä. Nyt mietin, että jos olisin opiskellut ohjaajaksi, olisin ehkä ollut kouluajat kateellinen näyttelijäopiskelijoille. Näytteleminen on niin ihanaa, etten vaihtaisi sitä mihinkään.

Kata miettii omaa persoonallisuuttaan ja muistuttaa, että ihminen on alati muuttuva.

– En koe huijarisyndroomaa töissäni vaan lähinnä aikuisuudessa. Oli kamalaa tajuta, ettei mitään aikuisuutta tullutkaan, sitä vain jatkaa samaa sekoilua. On hirveän vaativaa, että jo nuorena pitäisi tietää, mitä isona haluaa tehdä – ja kaikki se urakeskeinen ajattelu. Ei elämässä ole välivuosia, kaikki tämä on elämää.

Katariina on onnellinen, miten hänen äitinsä on kannustanut häntä löytämään oman tiensä ja antanut tilaa kasvaa.

– Äitini on elänyt itsensä näköistä elämää ja tehnyt intohimoisesti asioita, joista nauttii. Siksi olen varmaan itsekin uskaltanut kokeilla monenlaista.

” Riitalla on meidän perheen paras huumorintaju!

Krisse kertoo fanittavansa Riittaa, ja miten ensimmäisessä isommassa stand up -illassaan hän keskittyi lähes yksinomaan tämän reaktioon. Riitta ja Eppu istuivat Studio Pasilassa eturivillä, ja Krisse näki, miten Riitta nautti esityksestä.

– Se, että huumorini iski häneen, oli ihan parasta palautetta. Riitalla on meidän perheen paras huumorintaju!

Ammatinvalinta ei ollut itsestäänselvyys kummallekaan, vaikka sekä Katariina että Krisse kasvoivat vahvaäänisten naisten keskellä.

Myös Katariina taipuu komediaan, mutta uusi Laitapuolen hyökkääjä -elokuva on kaikkea muuta kuin komediaa. Se on tositarinaan perustuva, rankka selviytymistarina huumemaailmasta. Kata näyttelee kiekkoilija Marko Jantusen vaimoa Katia, jonka osa on tukea ja kestää miehensä sekoilut.

– Elokuva ei todellakaan keskity vain lätkämaailmaan. Se on ennen kaikkea vaikeasti päihderiippuvaisen ihmisen elämän kuvaus ja kertomus siitä, miten huumevelkojia henkensä edestä pakeneva ihminen selviää siitä helvetistä – ja miten lähiomainen sen kokee.

Katariina uskoo, että elokuva koskettaa monia.

– Rankasta aiheesta huolimatta kuvaukset olivat aivan ihanat ja opin paljon. Olin todella otettu, että ohjaaja Aleksi Mäkelä ja tuottaja Rimbo Salomaa pyysivät minua rooliin, ja voin olla Severi Saarisen vastanäyttelijänä.

Vapaa-ajallaan Katariina hoitaa puutarhaa, joka hänellä on monen vuoden unelmoinnin jälkeen. Hän opiskeli koko kevään vuoroviljelyä ja kasvikumppaneita.

– Olen aika innoissani puutarhanhoidosta. Liityin hyötykasviyhdistykseen ja nyt minulla on neljä kasvilavaa sekä pieni kasvihuone. Tulossa on yrttejä, kurkkuja, tomaatteja, herneitä, kesäkurpitsaa ja perunaa.

Krisse nyökyttelee vieressä ja sanoo, että pandemia-aika meni aika lailla kotoiluksi – ihan jo siitäkin syystä, että työt loppuivat hetkeksi kuin seinään. Rentoutuessaan Krisse kutoo pipoja koko suvulle ja ystävilleen, ja puuhaa riittää kahden teini-ikäisen äitinä.

– Tuntuu siltä, että osaan paremmin tarttua hetkiin kuin aiemmin. Ei sinänsä mikään huono juttu.

Fakta Katariina Havukainen 31-vuotias näyttelijä ja käsikirjoittaja, avoliitossa. Päärooli Laitapuolen hyökkääjä -elokuvassa, ensi-ilta 26.8. Mukana myös Hamsterit-elokuvassa ja eri tv-produktioissa. Oma TARA-teos Kansallisteatterin kiertuenäyttämöllä.

Fakta Krisse Salminen 46-vuotias näyttelijä, käsikirjoittaja ja stand up -koomikko. Naimisissa, kaksi lasta. Esiintyy syksyllä Ylen uudessa Rakkaat lapset -draamakomediassa, Peacockin Huvituttaako-revyyssä sekä stand up -keikoilla.

