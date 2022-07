Vaikean keskenmenon jälkeen Kirsti Manninen ei enää voinut ajatella lasten hankkimista – viiden lapsen lisäksi otti vielä bonuslapsen

Kirsti Manninen oli 17-vuotias, kun hän pikkuveljeään hoitaessaan tajusi, että vauvat ovat hänen juttunsa. Esikoisensa Kirsti sai 22-vuotiaana, ja kolme vuotta myöhemmin hänellä oli jo kolme pientä lasta.

Kirsti Manninen on tuottelias kirjailija, jonka mielestä lapset ovat tärkeintä, mitä hän on saanut aikaan. ”He ovat niitä nahkaselkäisiä, jotka uusintapainostensa myötä jatkavat heimon elämää.”

Kirjailija Kirsti Manninen, 69, on ollut kahdesti naimisissa ja nyt yksitoista vuotta avoliitossa.

Biologisia lapsia hänellä on viisi, kaikki ensimmäisestä avioliitosta keväällä kuolleen eläinlääkäri Pekka Mannisen kanssa.

– Olin lapsuudenperheessäni isosisko, ja minulla on neljä pikkuveljeä. Yksi elämäni käännekohtia oli 17-vuotiaana, kun kolmas veljeni syntyi. Hän oli ensimmäinen vauva, jota sain hoitaa, ja tajusin, että vauvat ovat minun juttuni.

Esikoisensa Katrin Kirsti sai 22-vuotiaana.

– Kolme vuotta myöhemmin minulla oli jo kolme pientä lasta.

Mieluummin elävä kuin kuollut äiti

Lapsia tuli sittemmin vielä kaksi, mutta vaikean keskenmenon jälkeen hän ei voinut terveydellisistä syistä enää ajatella lasten hankkimista.

– Olin mieluummin viiden lapsen elävä äiti kuin kuollut äiti ja ajattelin, ettei kaikkia lapsia tarvitse itse synnyttää. Sain sittemmin vielä yhden bonuslapsen. Hän oli alunperin kuopukseni ystävä.

Kirsti asuu yhä Mäntsälässä neljän hehtaarin tilalla, jonka hän osti ensimmäisen puolisonsa kanssa vuonna 1974. Kirsti kiittelee naapureilta saamaansa apua.

” Nuorin lapsista oli vasta neljävuotias, kun jäin erossa yksin.

– Kun perheessä on monta lasta, he hoitavat myös toinen toisiaan ja oppivat omatoimisiksi. Lapset olivat pieninä usein isänsä mukana talleilla ja navetoissa. Arkeamme helpotti monta vuotta apulaisemme Sirkka. Oli hyväksyttävä se, ettei elämää voi hallita ja että pieni kaaos ei saa häiritä, hän sanoo.

– Nuorin lapsista oli vasta neljävuotias, kun jäin erossa yksin, ja työtä oli tehtävä, jotta huusholli toimi.

32 heimon jäsentä ruokapöydässä

Kirsti on erittäin tuottelias kirjailija, käsikirjoittaja ja koulutukseltaan filosofian tohtori. Sen edelle menevät kuitenkin jälkeläiset.

– Lapset ovat tärkeintä, mitä olen saanut aikaan. He ovat niitä nahkaselkäisiä, jotka uusintapainostensa myötä jatkavat heimon elämää. On kiva nähdä, miten sisarukset pitävät yhä yhtä. Suku on turvaverkko, joka kantaa.

Kirsti on ollut jo pitkään myös isoäiti.

– Vanhin lapsenlapsistani on kohta 21-vuotias, ja jengin nuorin pian kaksivuotias.

Hän sanoo erikoisalaansa lastenhoidossa olevan vauvojen nukuttaminen ja nukkumarauhan antaminen vanhemmille.

– Minulla on paimentolaisen sielu, ja koen kodin symbolisena leiritulena, jonka äärelle heimomme eri kokoonpanoissa kokoontuu. Ruokapöytäämme mahtuu yhdellä kattauksella 32 heimon jäsentä.

