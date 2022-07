Nuorena naimisiin mennyt Metti Forssell kertoo, mikä koetteli hänen ja Mikael Forssellin suhdetta avioliiton alkuaikoina – ”Jouduimme välillä törmäyskurssille”

Metti oli hiukan päälle parikymppinen alkaessaan seurustella kymmenen vuotta vanhemman jalkapalloilijan Mikael Forssellin kanssa. Pian heille syntyy kolmas lapsi.

Metti Forssell, 31, odottaa kolmatta lastaan, jonka laskettu aika on kesällä. Tilanne on monella tavalla erilainen kuin esikoisen syntyessä.

– Sain Lilian 22-vuotiaana ja Lucaksen 24-vuotiaana, Mikael Forssellin, 41, kanssa naimisissa oleva Metti kertoo.

– Minulla ja Miklulla oli aika pitkään olo, että kaksi lasta riittää. Sitten molemmille tulikin taas sellainen tunne ja toive, että olisi ihana saada vielä yksi pieni. Olemme molemmat erittäin lapsirakkaita.

Äitiys on Metille mieluisin ja kaikista tärkein rooli, mutta hän on aina halunnut olla paljon muutakin: tavoitteellinen yrittäjä, ystävä, sisko, vaimo ja nainen. Nuorena äitinä hän piti kiinni kaikista rooleistaan jopa hieman liian tarmokkaasti. Se koetteli ajoittain parisuhdetta. Forssellit ovat olleet yhdessä 10 vuotta ja kokeneet nopeassa tahdissa isoja asioita.

– Minulle pamahti kaikki tosi nuorena: avioliitto, lapset, oma ura ja kiireinen arki. Vaikka halusin niitä asioita itse, olin itse raakile ja mieheni oli valmiimpi. Minun oma kypsymättömyyteni aiheutti ristiriitaa myös parisuhteeseen, ja jouduimme välillä törmäyskurssille esimerkiksi ajankäytöstä.

Nykyään pari on Metin mukaan suhteessaan kaikin tavoin paremmin samalla sivulla.

– Olen tosi kiitollinen Miklulle siitä, että hän jaksoi kanssani niiden vaikeidenkin aikojen yli. Hän on aina tukenut minua kaikessa ja luottanut, että minä kypsyn ja kehityn. Ajattelen, ettei ihminen ole ikinä valmis, mutta olen kasvanut kymmenen yhteisen vuotemme aikana paljon.

” Vahva kaipuu kahdenkeskiseen aikaan pitää kipinää yllä.

Metille on yhä tärkeää, että hän on miehensä silmissä paitsi parin yhteisten lasten äiti, myös vaimo ja nainen. He pyrkivät järjestämään deitti-iltoja säännöllisesti. Alkuaikojen kerran viikossa treffeille -tahtiin he eivät sentään enää yllä.

– Se olisi aika kunnianhimoista tässä elämäntilanteessa! Mutta kahdenkeskinen aika on silti tosi tärkeää. Koska perustimme perheen niin pian tutustumisemme jälkeen, minulle on jäänyt vahva kaipuu kahdenkeskiseen aikaamme. Se pitää kipinää yhä yllä.

Perhe on asunut reilut kaksi vuotta väliaikaisasunnossa odottamassa uuden kodin remontin valmistumista – millaiseksi Metti kotia kuvailee? Miten Metti ja Mikael eroavat toisistaan vanhempina? Metin vanhemmat erosivat, kun Metti oli pieni – miten se on vaikuttanut hänen omaan vanhemmuutensa? Lue koko haastattelu tuoreesta Me Naisten numerosta 27/22. Löydät jutun myös digilehdestä.

