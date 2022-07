Sirpa Selänne on oivaltanut, että superstaran lähellä eläminen vaatii lujaa stressinsietoa, että mokistakin voi löytää aina jotakin positiivista ja että täydellistä on, jos seksissä tarpeet kohtaavat.

LAPSUUDENPERHE

”Säästäväisyys maan perii”

”Koska olin kuopus, olin se lellitty. Sain kaiken periksi – kuten yleensä Teemunkin kanssa, ennemmin tai myöhemmin. Miehiä nimittäin pitää osata käsitellä. Teemun kanssa pitää olla vähän ovela. Pitää saada haluttu asia kuulostamaan siltä kuin se olisi hänen oma ideansa.

Asuimme lapsuudessani Helsingin Ruskeasuolla kerrostalossa. Isäni ajoi bussia ja oli autokoulun opettaja. Äiti oli kotona, kunnes menin kouluun. Sen jälkeen hän palasi Invalidiliittoon toimistotöihin.

Meillä oli tosi tiivis, ihana ja turvallinen perhe. Kesämökkimme oli Pertunmaalla, ja vietimme siellä kaikki kesät. Emme matkustelleet missään, sillä meillä ei ollut siihen rahaa. Vanhempani olivat kuitenkin säästäväisiä ja pystyivät ostamaan Helsingistä asunnon, kolme huonetta ja keittiön. Me tytöt jaoimme makuuhuoneen. Olin yhdeksän, kun vanhempani ostivat omakotitalon.

Sama auto oli perheessämme parikymmentä vuotta. Oli jo vitsi, kun se auto vain toimi ja kesti.”

8-vuotias. ”Sain toisella luokalla hymytyttöpatsaan. Tässä olen kotini parvekkeella Helsingin Ruskeasuolla.”

PUOLISON PAIKKA

”Toista pitää ajatella välillä enemmän kuin itseään”

”Olen elänyt aika erikoista elämää, kun olen ollut tuollaisen superstaran lähellä. Siitä on tullut välillä stressiä, mutta olen pystynyt terapoimaan itseni niistä tilanteista pois. Ystävien kanssa keskustelu on myös hyvää terapiaa.

Onnellisin olen siitä, että minulla on niin terve pää. Vaikka en ole kokenut tarvitsevani terapiaa, ymmärrän hyvin, kuinka tärkeää se saattaa olla muille.

Meillä oli kotona lapsuudessani hyvin perinteinen tehtävienjako. Kun isä oli paljon töissä, äiti hoiti meidät ja teki ruuat. Siksi minullekin on ollut luontevaa, että mies on ollut paljon töissä ja minä olen hoitanut kotihommat. En ole koskaan asiasta valittanut. Päinvastoin, olen nauttinut siitä.

Meillä opetettiin kunnioittamaan toisia ihmisiä. Ei saanut kiroilla ja huutaa tai sanoa vanhemmille vastaan. Sitä olen yrittänyt opettaa omille lapsillekin. En tiedä olenko onnistunut täysin. Kotona he sanovat tiukasti takasin, mutta vieraiden seurassa he käyttäytyvät hyvin. Hirveän vahvoja lapsia he ovat.

Olen kiitollinen siitä, että minulla on ehjä lapsuudenperhe, koska olen nähnyt ympärilläni, miten ihmiset eroavat ja perheet menevät rikki. Se tuottaa aina kärsimystä.

Toivon, että oma perheenikin säilyisi ehjänä. Teen kaikkeni sen eteen. Se vaatii sitä, että pitää olla tosi epäitsekäs ja ottaa toisen tunteet huomioon – ajatella toista välillä suorastaan enemmänkin kuin itseään. Anoppini opetti, että kilpailkaa siitä, kumpi on toiselle parempi.”

5-vuotiaana. ”Äiti, isä ja minä serkkuni häissä. Mekkoni on äidin tekemä.”

ONGELMAT

”Harmitus kannattaa sanoa heti ääneen”

”Kun ärsyttää tai tulee ongelmia, niistä pitää puhuu saman tien, muuten mieleen voi keräytyä liian paljon asioita, joita on vaikea alkaa purkaa.

Jos Teemu ei ota minua huomioon jossain tilanteissa, saatan sanoa, että nyt et esitellyt minua tai huomioinut minua. Hän saattaa aluksi vähän naureskella, että älä nyt viitsi – mutta kyllä hän sitten kunnioittaa fiilistäni.

Monesti ihmiset ovat liian ylpeitä. He eivät kehtaa sanoa toiselle, että tuo käytöstapa satuttaa minua, ja toinen jatkaa sitä.

Teemu on tosi kova heittämään vitsiä arjessa. Jonain päivänä vitsi naurattaa minua, jonain päivänä ei lainkaan. Sanon, että nyt en kestä tätä. Tällainen taitaa olla vaihdevuosijuttuja.

Se on Teemullekin vähän haastavaa. Vaatii tilannetajua, milloin minulle voi heittää tsoukkeja, milloin ei. Mutta kyllä miehiäkin selkeästi vaihdevuodet painavat. Tulee kiukkujuttuja, vähän erilaisia kuin ennen.

Teemu on 52, minä täytän heinäkuussa 53. Emme me ihan nuoria enää ole.”

URA

”Ei tarvitse olla uratykki – taustatyökin on tärkeää”

”Valmistuin fysioterapeutiksi 1995 ja sain samana vuonna Eemilin. Siitä lähtien olen ollut kotona. Olen tehnyt aika paljon hyväntekeväisyystyötä.

Minulla ei ole kauheasti sellaista kunnianhimoa, että minun pitäisi saavuttaa työn kautta jotain. En loukkaannu lätkävaimo-termistä yhtään, se vain naurattaa.

Vaikka Teemu nostetaan jalustalle ja hän saa kiitoksen, minulla on kuitenkin hyvä fiilis. Olen tehnyt perusduunia, mikä ei välttämättä näy, mutta on pitänyt pakan koossa. Olen tyytyväinen, että olen onnistunut pitämään tästä perheestä huolta.

Olen myös kokenut itseni etuoikeutetuksi, kun olen saanut seurata Teemun upeaa uraa ja olla mukana hänen uransa tärkeissä hetkissä. Minulla on esiintymisviettiä ja tykkään olla keskipisteenä. Myös minä olen saanut loistaa.

Englannissa 1998. ”Olimme Silverstonessa katsomassa Formula 1:tä. Sieltä lensimme suoraan Ranskaan futiksen MM-kisoihin.”

Kun meille tuli ravintola ja Teemu jäi eläkkeelle, minua vähän kauhistutti, tuleeko minusta nyt ravintolaleski. Olisiko hän aina ravintolassa – voisiko siitä seurata alkoholiongelma tai jotakin? Mutta pienintäkään ongelmaa ei tullut. Itsekin olen välillä Laguna Beachilla sijaitsevassa ravintolassamme töissä. Meillä on suunnitelmia toisenkin ravintolan perustamisesta.

Pari vuotta olen ollut myös mukana suomalaisessa coworking-toimistossa, Innovation Homessa, joka avasi tilat Santa Monicaan. Käyn siellä torstaisin tapaamisissa ja unelmoin tekeväni sitä bisnestä isommalla volyymilla tulevaisuudessa.”

JULKKISPOIKAYSTÄVÄ

”On opittava katsomaan touhua sivusta”

”19-vuotiaana minulla oli aika kova menovaihe. En halunnut mitään vakavampaa ihmissuhdetta. Aioin mennä opiskelemaan psykologiaa Jyväskylään.

Sitten lähdin Teemun veljen ylioppilasjuhliin katsomaan, miten Selänteen veljekset olivat muuttuneet. He olivat perhetuttuja, ja olin nähnyt heidät viimeksi 12-vuotiaina. Meillä synkkasi Teemun kanssa heti. Kun hän pyysi minut treffeille Pink Floydin keikalle, menin. Ihastuin ja rakastuin häneen niin, etten pystynyt menemään edes pääsykokeisiin.

Teemu oli tuolloin 18. Hänestä oli jo ruvettu kirjoittamaan lehdissä. En ollut seurannut lehtijuttuja, olin kuullut vain jotain äidiltäni.

Oli stressaavaa, kun tajusin, että ei jumankauta – tämähän on suosittu kundi, ja kaikki haluavat häneltä jotakin. Osa nuorista tytöistä oli hyvin häikäilemättömiä ja röyhkeitä. Minä taas olen ollut aina vähän kiltti, katselin mitä tässä käy. En toivo niitä kokemuksia kenellekään.

Se ei ollut Teemun syy, vaan ihmiset olivat niin hullaantuneita. Kyllähän se jatkuu vähän vieläkin. Teemu on tosi suosittu ja pitänyt hyvän maineen yllä. Hän on sosiaalinen ja ihmisläheinen.

Jos ei ole 33 vuodessa oppinut katselemaan tätä touhua sivusta, ei opi koskaan. Ehkä minä stressasin nuorena kaikki stressini. Nyt ei enää tarvitse.”

Vuosi 1995. ”Olimme Korsikalla tapaamassa Teemun isää ja hänen Kirsi-vaimoaan, jotka olivat siellä purjehtimassa. Tällä reissulla tulin raskaaksi.”

PITKÄ LIITTO

”Seksistä ja kahdenkeskisestä ajasta pitää huolehtia”

”Olemme olleet yhdessä 33 vuotta. Olemme yhä aika hulluina toisiimme ja mustasukkaisia toisistamme. Rakkauden tunteemme ei ole leipiintynyt. Se on tosi voimakkaasti läsnä. Pidämme huolta siitä, että meillä on kahdenkeskistä aikaa niin, että toisesta ei tule itsestäänselvyys.

Hyvä seksi on tärkeää. Pitää satsata siihen, että sanotaan ääneen, jos on mennyt jo muutama päivä liikaa ilman. On tärkeää, että seksistä keskustellaan ja otetaan toisen tarpeet huomioon. Täydellistä on, jos tarpeet kohtaavat. Me olemme tosi seksuaalisia ja pidämme huolta, että homma toimii.

Pitkässä parisuhteessa on tärkeää viettää muutenkin aikaa yhdessä. Tarvitsen muitakin elämääni kuin Teemun, mutta kaipaan paljon aikaa hänen kanssaan. Minusta on myös tärkeää, että rakkaussuhteessakin ollaan hyviä ystäviä.

Minulla on hirveän korkea moraali. Olen aika konservatiivinen. Tykkään toki jutella ja vähän flirttailla, mutta olen tosi tarkka, miten käyttäydyn. En halua käyttäytyä niin, että joku loukkaantuu tai ymmärtää tilanteen väärin. Koska olen itse niin ankara, toivon toiseltakin samaa.

Eikä ole läheskään aina niin, että minä päätän, mitä ympärillämme tapahtuu. Muut ihmiset saattavat aiheuttaa tilanteita.

Mustasukkaisuuden tunteista pääsee yli, kun niistä avautuu toiselle ääneen. Toinen sitten sanoo, että älä nyt turhaa hätäile – ei tässä ollut mitään.”

Häät 1996. ”Kun menimme naimisiin, Eemil oli viisikuukautinen. Lensimme helikopterilla Tähtitorninmäeltä Klippanille. Vieraita oli 200.”

KASVATUS

”Mokastakin löytyy aina jotain positiivista”

”Kun aloimme seurustella, pelkäsin, mitä jos en saisikaan lapsia. Se oli painajainen ja stressi. Teemu oli niin lapsirakas, kuten minäkin. Ehdotin, että pitäisikö kokeilla tehdä vauvaa ennen kuin menemme naimisiin. Kestikin kauan ennen kuin tulin raskaaksi. Esikoisemme Eemil oli viisikuukautinen, kun menimme naimisiin. Sain nauttia täysin häistä, eikä minun tarvinnut murehtia, saanko vauvoja vai en.

Lapset ovat ihaninta elämässä. He tulevat aina vain ihanammiksi. Minulla on auktoriteettia, mutta olen myös hellä ja sellainen äiti, jolle voi kertoa kaiken ja joka ei tuomitse. Itsekään en ole aina elänyt täydellistä elämää, joten minulla ei ole varaa tuomita toisia. Lapset ja kaverini sanovat, että löydän aina jotain positiivista jokaisesta tilanteesta, mokastakin.

Teemu on ollut meistä ankarampi ja vaativampi. Minulle on ihan sama, mitä lapsista tulee isona – kunhan heistä tulee hyviä ihmisiä. Kivoja, reippaita, puheliaita ja hymyileväisiä tyyppejä, joilla on hyvät käytöstavat.”

Joulu 2021. ”Meillä on kuusi koiraa eli jokaiselle koiralle syli. Tässä koko perhe kasassa: Eemil, Eetu, Leevi, Veera, Teemu ja minä sekä koirat Niki, Stella, Simba, Nala, Lambo ja Bella.”

RAHA

”Rahasta ei saa tulla liian tärkeä asia”

”Suhtaudun kunnioittavasti rahaan. En ole sitä kauheasti tuhlannut tai esitellyt. Totta kai raha mahdollistaa asioista, mutta voi siitä aiheutua ongelmia ja stressiäkin, jos sitä miettii liikaa tai siitä tulee liian tärkeää.

Nautin siitä, että voin ostaa ja tarjota asioita kavereille. Lapsille olemme opettaneet, että raha ei kasva puussa.

Minä hoidan perheen raha-asiat. Arvostan sitä, että taloutemme on hyvällä mallilla. Se tuo turvaa ja mahdollistaa elämästä nauttimisen.

On tärkeää yrittää elää järkevästi ja varojensa mukaan. Huomisesta ei tiedä, mitä se tuo tullessaan.

Ihmiset tuhlaavat niin paljon sellaiseen, mitä eivät oikeasti tarvitsisi. He ostavat koko ajan uutta. Minulla jotkut kotivaatteet saattavat olla 30 vuotta vanhoja.”

KUOLEMA

”Sisarusparvi on tärkeä suoja ja tuki”

”Elämän rajallisuus hiipii tässä iässä tajuntaan – varsinkin, kun isäni kuoli viime syksynä. Kun oma vanhempi kuolee, se on todella iso muutos elämässä. Äitini on virkeä 86-vuotias.

Yritän olla ajattelematta kuolemaa. Se aika pelottaa, kun kukaan ei enää muista meitä.

Olen iloinen siitä, että teimme Teemun kanssa monta lasta. Kun meistä aika jättää, lapsilla on toisensa suojana ja jakamassa asioita. Minulle sisareni Tiina ja Jaana ovat järkkymätön tuki kaikissa tilanteissa, ja olen heistä äärettömän kiitollinen.

Edesmennyt rakas anoppini oli tosi uskovainen. Se auttaa minua ajattelemaan, että hän katselee meitä ja on läsnä. Lintujen ilmestyminen puolestaan muistuttaa minua isästäni. Isäni halusi, että hänet haudataan mökillemme Pertunmaalle. Hän ei kuulunut kirkkoon, joten se oli luontevaa.

Monesti olen miettinyt, että olisinpa saanut tavata isoveljeni Timon ja nähdä, millainen hänestä olisi tullut. Hän hukkui mökkireissulla 7-vuotiaana, ennen kuin olin syntynytkään. Ihailen vanhempiani, että niinkin suuren menetyksen kohdattuaan he pysyivät yhdessä ja jaksoivat hoitaa meitä tyttöjä.”

IKÄÄNTYMINEN

”Ikä kannattaa ylpeästi kertoa”

”Vitsi, mä täytän 53! Mielessä tuntuu kuin olisin 35-vuotias.

En ole ikinä hävennyt ikääni, vaan kertonut sen suoraan ja vähän ylpeillenkin todennut, että hei mietipä, kuinka vanha olen ja touhuan kaikennäköistä.

Minusta on ihanaa, että olemme Teemun kanssa niin samanikäisiä. Emme vanhene yksin, vaan muutumme molemmat. Ja kaverit muuttuvat.

Nykyään osaan nauraa paremmin itselleni kuin nuorena. Tässä iässä myös antaa itselleen anteeksi. Olisinpa parikymppisenä hyväksynyt itseni kuten nyt!

Juhannus 2022. ”Olemme tyttäremme Veeran, 14, kanssa samankokoisia ja voimme käyttää samoja vaatteita – paitsi minä en napapaitaa.”

Minua ei haittaa, vaikka kroppani ei ole enää ihan timmimmillään. Toki ärsyttää, kun vatsanseudulle alkaa keräytyä ylimääräistä. Jotta vatsan säilyttäisi litteänä, pitäisi elää todella kurinalaista elämää, mutta minä haluan nauttia elämästä. Välillä on kiva ottaa kuohuvaa ja herkutella. Elämä on liian lyhyt elää liian kurinalaisesti.

Meikkaaminen on aiempaa tärkeämpää, kun tulee tähän ikään. Se freesaa ilmettä. Kasvojenkohotukseen en uskalla – jos siinä muuttuukin ihan eri näköiseksi. Teemu varsinkin sanoo, että älä vain mene tekemään mitään kasvojen kohotuksia tai isompia juttuja.”