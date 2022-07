Helena Ahti-Hallberg tehtailee Ericin kanssa viikonloppuna viikon ruuat pakastimeen – hinnaksi jää vain euro per annos

Helena Ahti-Hallberg on kelpo arkiruuan laittaja, mutta sitten kun hifistellään, puoliso Eric tarttuu puikkoihin.

Kun Hallbergien keittiössä hifistellään ruuan kanssa, tanssinopettaja Helena Ahti-Hallberg saa häädön keittiöstä.

– Minä selviän arjen yksinkertaisemmasta ruuasta, mutta sitten kun hifistellään, mies kokkaa.

Vatsan kautta kävi aikoinaan myös väylä Helenan sydämeen.

– Meillähän ekat treffit menivät niin, että Eric teki minulle pasta carbonaraa. Minä olin sitä mieltä, että löysin elämäni parhaan kokin. Siitä se lähti.

Yhteistä ruokapöytää on jaettu nyt jo 30 vuotta.

Viikonloppuisin Hallbergeilla tehtaillaan viikon ruuat valmiiksi pakastimeen pieniin annosrasioihin. Sen Helena on oppinut äidiltään.

Hallbergit hankkivat kerralla suuren määrä ruokaa ja kesäaikaan hyödyntävät puutarhansa antimia. He tekevät tuoreista raaka-aineista keittoja, lasagnea, kanapasta- ja makaronilaatikkoa sekä täytettyjä lättyjä. Uuni on päällä koko päivän.

– Sama rutiini pätee kaalilaatikkoon tai kalakeittoon. Ne ovat työläitä ruokia tehdä, joten niitä kannattaa tehdä saman tien paljon. Sitä paitsi on tosi edullista tehdä isompi satsi kerralla.

Helena on laskenut kauppakuiteista kustannukset: ruuan hinnaksi tulee vain euro per annos.

– Se on todella edullista. Ja aina on pakastin täynnä itse tehtyä ja maustettua ruokaa, joka on helppo ottaa mukaan. Se nopeuttaa arkea hirvittävästi. Arjessa on kauheaa, jos ruuanlaitto kestää kauemmin kuin syöminen.

Valmiit annokset helpottivat myös iltatyöläisen arkea lasten ollessa pieniä. Einekset eivät olisi tulleet tässä huushollissa kuuloonkaan. Sekin on oppi lapsuudenkotoa. Sitä perinnettä Helena on halunnut jatkaa.

Katso videolta, mitä kaikkea Helenan jääkaapista löytyy!

Kenet julkkisvieraan Helena kutsuisi kotiinsa päivälliselle? Valitseeko Helena pikemmin vierasvarapullan vai vierasvarapullon? Entä mikä on erikoisin ruoka, mitä hän on syönyt ja mitä hänen jääkaapistaan ei ikinä löydy? Lue koko Jääkaapilla-juttu tuoreesta Me Naisista 27/22. Juttu löytyy myös digilehdestä.

