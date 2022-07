Terapeutti antaa 5 täsmävinkkiä raivokkaisiin riitatilanteisiin – ja kertoo varoitusmerkin, jota ei riidellessäkään koskaan pidä ohittaa

Miksi riidellessä tekee mieli huutaa ja paiskoa tavaroita? Missä menee raja, jota ei suutuspäissäänkään saa ylittää? Suhdeterapeutti vastaa ja kertoo riitelytilanteisiin täsmävinkit, jotka pätevät parisuhteen lisäksi myös muihin suhteisiin.

Vihapäissään varsin moni tuntee tarvetta paiskoa tavaroita. Pahimmillaan se on henkistä väkivaltaa.

Mikä neuvoksi, jos riidat perheenjäsenen, kumppanin tai ystävän kanssa muuttuvat kerta toisensa jälkeen huutamiseksi tai jopa esineiden paiskomiseksi?

Jos riitelyn kompastuskivinä ovat kerta toisensa jälkeen samat asiat, kuten huutaminen tai päällekkäin puhuminen, kannattaa riitelystä keskustella riitatilanteen ulkopuolella, kertoo suhdeterapeutti ja sovittelija Mippi Vuorikoski.

Kokosimme terapeutin konkreettiset ratkaisut raivokkaisiin riitatilanteisiin – näitä et välttämättä ole tullut pohtineeksi aiemmin.

1. Tavaroiden heittely ja ovien paiskominen

Riitelytilanteessa tavaroihin ja huonekaluihin suuntautuva aggressio kertoo Vuorikosken mukaan siitä, että riitelijän kehoon on kasautunut liikaa energiaa, joka pitäisi päästä fyysisesti purkamaan johonkin.

– Tavaroiden heittely ja ovien paiskominen on todella yleistä. Siitä ei oikein puhuta, ja varmasti siksi moni tuntee toiminnastaan häpeää, Vuorikoski sanoo.

Riidan toiselle osapuolelle tällainen aggressio voi näyttäytyä todella uhkaavana käytöksenä ja olla pelottava kokemus, vaikka sitä ei sellaiseksi olisi tarkoitettu.

” Esimerkiksi ulkona yksin riehuminen tai tyynyjen heitteleminen sängylle vapauttaa liian energian niin, ettei tilanne ole toiselle uhkaava.

Sen sijaan, että purkaisi energiaa ovien paiskomiseen läheisten edessä, Vuorikoski ohjeistaakin suuntaamaan pihalle tai hetkeksi omaan rauhaan toiseen huoneeseen.

– Esimerkiksi ulkona yksin riehuminen tai tyynyjen heitteleminen sängylle voi olla parempi keino. Tilanne ei missään nimessä saisi olla toiselle uhkaava tai pelottava.

Tämän jälkeen keskustelu voi jatkua rauhallisemmissa merkeissä, kun energian purkamisen tarve on tyydytetty.

Vuorikosken mukaan on tärkeää tiedostaa, että tarpeita purkaa fyysistä aggressiota tulee ja se on inhimillistä. Se ei kuitenkaan oikeuta tavaroiden rikkomista ja riehumista toisen edessä, sillä tällainen käytös voi olla riidan toiselle osapuolelle todella vahingollista.

2. Riitely päätyy huutokonserttiin

Huutaminen johtuu Vuorikosken mukaan yleensä siitä, että huutaja kokee, ettei toinen kuuntele tai ymmärrä häntä. Tällöin tulee tarve korottaa ääntä.

Sanottava asia voi olla myös itselle niin tärkeä ja painava, että ulosanti on lopulta huutamista.

– Sen sijaan, että huutaisi toiselle tämän painavan asian, voi ilmaista sanallisesti, että tämä on nyt nimenomaan se, mikä on tärkeää tai turhauttaa, Vuorikoski kertoo.

Riitelyn tavoista ja tilanteista olisi hyvä keskustella yhdessä rauhallisessa tilanteessa ilman konfliktia, sanoo Vuorikoski. Yhdessä voi pohtia esimerkiksi sitä, miten voi tulevaisuuden riitatilanteessa auttaa toista, jottei hän yltyisi huutamaan.

– Tässä tilanteessa toista voisi auttaa esimerkiksi niin, ettei keskeytä, ja oikeasti pyrkii kuuntelemaan, mitä toisella on sanottavaa.

3. Toinen käyttää toisen heikkouksia ja luottamuksella jaettuja asioita toista vastaan

Läheisellä ihmisellä on valta loukata sanoin, sillä toisen heikot kohdat tiedetään puolin ja toisin. Riitatilanteessa pienetkin kommentit arkaan paikkaan saattavat räjäyttää koko konfliktin uusiin mittasuhteisiin.

Myös tällaisen tilanteen rajoista olisi hyvä puhua, kun riita ei ole käynnissä.

– Toiselle voi sanoa suoraan, että jokin tietty teema on itselle arka: että älä käytä tätä aseena riitelytilanteessa, Vuorikoski sanoo.

4. Keskusteluista huolimatta toinen ei ota opikseen, vaan rikkoo jatkuvasti yhteisiä sääntöjä

Mitä tehdä, jos itse yrittää riidellä fiksummin, mutta toinen sivaltaa toistuvasti vyön alle eikä ota opiksi sitten millään?

Vuorikoskella on tähänkin neuvo. Jos toinen jatkaa riidellessä huonoa käytöstä ja epäreiluja keinoja kaikista yhteisistä keskusteluista huolimatta, täytyy jossain vaiheessa kohdata realiteetit.

– Kaikilla meillä on huonoja toimintamalleja. Huomio kannattaa kiinnittää siihen, mihin suuntaan toinen kehittyy. Jos näkee, että toinen aidosti haluaa tehdä töitä jonkin tietyn asian kanssa ja on valmis muuttamaan käytöstään, se on hyvä merkki, Vuorikoski kertoo.

– Jos tilanne pysyy paikallaan tai pahenee, se on se kuuluisa ”red flag”, jota ei kannata sivuuttaa.

Lopulta jokainen on itse vastuussa siitä, jatkaako ihmissuhdetta kaikesta huolimatta.

5. Tajuat itse olevasi riitelyn toksinen osapuoli

Se, että huomaa itsessään myrkyllisiä piirteitä ja ikäviä tapoja riitelytilanteessa, on Vuorikosken mukaan jo hyvä ja tärkeä juttu.

– Seuraavaksi voi kysyä itseltään, mitä näille lähtee tekemään.

Aina ei itse tiedä, mitä pitäisi tehdä. Silloin on hyvä pyytää apua muilta, esimerkiksi hakeutua psykoterapiaan.

– Se on merkki läheisille ihmisille, että haluaa työstää jotain omaa toksista juttua, ja ihan mieletön rakkaudenosoitus muita ja itseään kohtaan.

Yleensä ihmissuhteet alkavat terapian seurauksena voimaan paremmin, Vuorikoski toteaa.

6. Riitelyn ehdottomat rajat

Onko jotain sellaista, mitä riitelytilanteessa ei missään nimessä pitäisi tehdä tai sietää?

– On: toiseen ei saa missään nimessä kajota fyysisesti. Tähän pitäisi kaikilla olla nollatoleranssi, Vuorikoski vastaa.

” Läheiseen ihmissuhteeseen tai parisuhteeseen ei pitäisi kuulua nimittely ja haukkuminen.

Henkinen väkivalta on Vuorikosken mukaan abstraktimpaa ja vaikeampaa tunnistaa. Myös rajat ovat näin ollen häilyvämmät.

– Läheiseen ihmissuhteeseen tai parisuhteeseen ei pitäisi kuulua nimittely ja haukkuminen. Tässä menee mielestäni raja, sillä sanoilla voi satuttaa yhtä paljon kuin fyysisesti.

Jokaisen rajat ovat riidellessä erilaiset, ja on hyvä tunnistaa, missä omat rajat menevät. Kun toisen käytös tuntuu itsestä pahalta, uhkaavalta tai pelottavalta, ei sitä tarvitse tai pidä sietää.

Mikä riitely muuttuu väkivallaksi? Fyysistä väkivaltaa on esimerkiksi toisen koskemattomuuden loukkaaminen, kuten tarttuminen, ravistelu, lyöminen ja kiinni pitäminen

vapauden riistäminen, kuten jonnekin lukitseminen tai vapaan kulun estäminen

välinpitämättömyys toisen tarpeita, turvallisuutta ja terveyttä kohtaan Henkistä väkivaltaa on esimerkiksi nimittely ja haukkuminen

alistaminen ja kontrollointi

syyllistäminen, syyttäminen ja mustasukkaiset syytökset

tavaroiden hajottaminen

muista ihmissuhteista eristäminen

kiristäminen ja uhkailu Jos epäilet kokeneesi väkivaltaa, apua saa esimerkiksi Naisten Linjan numerosta 0800 02400 arkisin kello 16–20. Lähde: Naisten Linja

