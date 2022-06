Tuija Pehkonen suunnitteli lykkäävänsä perheen perustamista, kunnes sille tulisi sopivampi aika. Elämä päätti toisin. Maailmalla munasolujen pakastaminen on jo ilmiö, kun nuoret naiset harkitsevat sitä urapaineissaan.

Vielä yksin asuessaan Tuija Pehkoselle työ oli ykkösjuttu: aamulla radioon, illaksi kuvauksiin, myöhällä vielä toimistotöitä läppärillä. Työ oli iso osa identiteettiä ja ajankäyttöä, tapa arvottaa itseä ja tulla nähdyksi. Muutama vuosi sitten sen varjoon meinasi jäädä kaikki muu.

Tuija oli 32-vuotias tavatessaan lumilautailija Eero Ettalan Venla-gaalassa 2018. Yhteinen tulevaisuus alkoi nopeasti tuntua oikealta, samoin muutto yhteiseen kotiin, mutta Tuijan mielessä perheen aika oli vasta myöhemmin.

– Ajattelin, että töitä kannatti takoa, kun rauta oli kuumaa.

Tuija tiedosti hyvin, että suomalaisessa mediakentässä näytönpaikkoja ja hyviä tilaisuuksia on nuorille naisille rajallisesti. Esiintyjäkollegojen puheet työmaailman epätasa-arvosta ja lapsivuosiin hukatuista mahdollisuuksista oli hänkin kuullut.

– Minulle ajatus perheen saamisesta oli ihana, mutta riskit – kuinka se vaikuttaisi työhöni – tuntuivat isoilta ja pelottavilta tuolloin, Tuija kertoo.

– Siksi aloin miettiä vaihtoehtoja, miten lykätä perhehaavetta töiden kannalta parempaan ajankohtaan. Yksi mahdollisuus oli pakastaa munasoluja tai alkioitamme.

Kiinnostus perhe-elämän omaehtoiseen lykkäämiseen on suurta. Syytkin ovat monet: nuori nainen voi työelämän paineessa kokea tarvetta satsata ensin opiskeluun ja uraan, osa haluaa nähdä ensin maailmaa ja nauttia elämästä ilman sitoumuksia, osa haluaa parantaa mahdollisuuksiaan vanhemmuuteen, jos oikean kumppanin löytämisessä kestääkin.

Helsingin Sanomat kertoi hiljattain, että Yhdysvalloissa Piilaaksossa valtaosa tech-alan kolmekymppisistä naisista pakastaa munasolujaan ennakoivasti. Siellä hoito jopa kuuluu muutamien yritysten henkilöstöetuihin.

33-vuotiaana Tuija Pehkonen meni lääkäriin selvittääkseen mahdollisuutta pakastaa alkioita. Tutkimuksissa kävikin ilmi, ettei kannata jäädä jumittamaan pakastussuunnitelmiin. Viesti oli selvä: jos Tuija halusi lapsia, kannatti pistää töpinäksi.

– Kun kuulin, ettei aikaa olisi loputtomiin, oli heti selvää, mikä oli tärkeintä. Huoli siitä, miten mahdollinen raskaus vaikuttaisi uraani, kutistui siinä hetkessä näin pieneksi, hän tiristää ohuen raon etusormensa ja peukalonsa väliin.

Tänään lapsi on vuoden ja yhdeksän kuukauden ikäinen, ja Tuija on vahvasti takaisin töissään toimittajana, juontajana ja vaikuttajana. Kesän projekteja ovat muun muassa MTV:n tuttu Kesäterassi-ohjelma sekä uusi kausi Tuijan omaa Laput silmiltä -podcastia PodMe-palvelussa. Vaikka yrittäjän työtilanne nyt on hyvä, hän myöntää, että osa ammatillisista peloista kävi toteen perhettä perustaessa.

– Kyllä, joitakin tärkeitä juttuja jäi uralla tekemättä ja lapsen saaminen vaikutti työmahdollisuuksiini. On ollut rajua huomata, ettei työelämä ole tasa-arvoinen. Hartaasti toivon vielä näkeväni sellaisen Suomen, missä yhdenkään naisen ei tarvitse pelätä kertoa raskausuutisesta työpaikallaan tai murehtia tipahtavansa uraputkesta perheen perustamisen vuoksi.

– Olen ikuisesti kiitollinen, että uskalsin valita näin, olimme lopulta onnekkaita ja saimme lapsen. Minun polkuni kuului mennä näin, ja valitsisin saman polun koska tahansa uudelleen.

Tuija ajattelee myös, ettei työmaailma ainakaan hävinnyt mitään siinä Pehkosen versiossa, joka vauvatauolta palasi.

– Elämä on todellakin opettanut, ettei sitä voi itse käsikirjoittaa tai aikatauluttaa eikä kaikkea hallita ja suunnitella valmiiksi.

Tuija puhuu elämän yllätyksellisyydestä laajemminkin kuin vain vanhemmuutensa kautta – mistä kaikesta on kyse? Mitä hän tarkoittaa omien arvojensa ja tapojensa kyseenalaistamisella? Mitkä tavat ovat arjessa muuttuneet, kun Tuija on alkanut haastaa omia valintojaan? Ja mistä perhehaaveiden pakastusilmiössä oikein on kyse? Lue Tuija Pehkosen haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 26/2022. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.

