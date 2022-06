Liisamaija Laaksonen jäi yksin kolmen lapsen kanssa, kun puoliso kuoli tapaturmaisesti: ”En soisi kenellekään sitä kohtaloa”

Puolison kuoleman jälkeen Liisamaija Laaksonen päätti, ettei luovu talostaan Jollaksessa ennen kuin nuorinkin lapsista on päässyt ylioppilaaksi.

Näyttelijä ja käsikirjoittaja Liisamaija Laaksonen menetti puolisonsa Raimo Kaitueen vuonna 1978. Puoliso kuoli liikenneonnettomuudessa ollessaan työmatkalla Saksassa.

Perheen kolme lasta, Karri, Katariina ja Ville olivat silloin vielä alaikäisiä, nuorimmainen 5-vuotias.

– En soisi kenellekään sitä kohtaloa, että läheinen ihminen temmataan äkillisesti rinnalta kesken kaiken. Mutta tähän ikään mennessä tiedän, että maailma on myös paha ja hirveä, Liisamaija Laaksonen sanoo Me Naisten Elämäni oivallukset -haastattelussa.

Perhe asui tuohon aikaan Helsingin Jollaksessa.

– Kun sain tiedon Raimon kuolemasta, kaikki muuttui hetkessä, koko elämämme. Kuljin pahimpina surun aikoina Jollaksen rannoilla yksin ja huusin tuskaani ääneen, jotta en olisi koko ajan itkenyt kotona.

Jos puhelin soi myöhään, perheen viisivuotias kuopus Ville saattoi kysyä, että kuka nyt on kuollut.

– Nukuimme lasten kanssa yli puoli vuotta samassa huoneessa. Läheisyys helpotti ja antoi turvaa, hän kertoo.

Puoliso oli aiemmin hoitanut perheen raha-asiat, nyt kaikki oli äkkiä yksin Liisamaijan vastuulla. Hän oli puolisonsa kuoleman aikaan mukana Suomen Kansallisoopperan Viimeisissä kiusauksissa.

– Menin heti näytökseen, vaikka tuntui mahdottomalta lausua repliikkejä. Paavo Ruotsalaisen roolissa ollut Martti Talvela ehdotti kauniisti, että perheellemme järjestetään tukikeräys. Kiitin häntä, mutta sanoin, että selviydymme.

Liisamaija kertoo, miten ensimmäinen joulu puolison menehtymisen jälkeen oli kauhea.

– Äitini oli kuollut vain kaksi kuukautta ennen Raimoa. Ostin lapsille hirveän määrän lahjoja, jotta heillä olisi ollut jouluaattona tekemistä.

– Pyrin tekemään tulevina vuosina kaiken, mitä yksinäni pystyin. Kaikki lapset pääsivät vaihto-oppilaiksi, ja päätökseni asua Jollaksen kodissa siihen asti, kunnes Ville pääsi ylioppilaaksi, piti.

Mitä 84-vuotias Liisamaija Laaksonen on oivaltanut ikääntymisestä? Entä mitä 60-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävä näyttelijä on oivaltanut työstä? Millainen oli hänen lapsuutensa? Lue koko Elämäni oivallukset -haastattelu tuoreesta Me Naisista 26/22. Juttu löytyy myös digilehdestä.