Teorian mukaan ihminen rakastuu elämässään kolmesti – ja tällaisesta suhteesta on vaikein päästä yli, kertoo asiantuntija

Somessa kiertävän teorian mukaan ihminen rakastuu kolme kertaa elämänsä aikana – ja jokainen näistä rakkauksista mukailee tiettyä kaavaa. Kysyimme asiantuntijalta, onko teoriassa perää.

Me Naiset julkaisee uudelleen kiinnostavimpia juttujaan. Tämä on yksi niistä.

Tiesitkö, että ihminen rakastuu elämänsä aikana kolme kertaa? Ainakin, jos on niin kutsuttua kolmen rakkauden teoriaa uskominen.

Somessa kiertävän – täysin keittiöpsykologisen – teorian mukaan ihminen rakastuu elämänsä aikana kolmesti. Ja jokainen näistä rakkauksista mukailee tiettyä kaavaa. Tunnistatko kuvauksista omat parisuhteesi?

1. Sinisilmäinen ensirakkaus

Tämä on se ensirakkaus, jonka monet meistä kokevat teini-iässä tai parinkympin alkupuolella. Tässä kohtaa rakkaus on vielä hieman sinisilmäistä – suhde tuntuu niin satumaiselta, että moni uskoo suhteen kantavan koko loppuelämän ajan.

Teorian mukaan moni elää suhteessa uskoen, että tämä on se suuri rakkaus, eikä sillä ole väliä, tuntuuko se aivan oikealta ja joudummeko nielemään henkilökohtaiset tarpeemme saadaksemme suhteen toimimaan. Syvällä sisimmässämme uskomme nimittäin, että rakkauden kuuluukin olla tällaista.

” Tämä on se intohimoinen suhde, josta ei kipinää ja lieskoja puutu – niin hyvässä kuin pahassa.

Tässä rakkaudessa muiden näkemys suhteesta on tärkeämpää kuin se, miltä sinusta itsestäsi todellisuudessa tuntuu. Usein suhde päättyy siihen, että osapuolet kasvavat erilleen.

2. Intohimoinen, mutta vaikea rakkaus

Tämä on se intohimoinen suhde, josta ei kipinää ja lieskoja puutu – niin hyvässä kuin pahassa. Viimeistään tämä rakkaus opettaa meille sen, keitä olemme ja millaista rakkautta oikeasti kaipaamme.

Joskus se on epäterveellistä, epätasapainoista tai jopa narsistista. Rakkaus saattaa sisältää emotionaalista, henkistä tai jopa fyysistä väkivaltaa tai manipulointia – todennäköisesti draamaa on paljon. Juuri tämä saa meidät riippuvaisiksi tästä suhteesta, koska se on äärimmäistä tunteiden vuoristorataa. Siedämme pitkään huonoa kohtelua, jotta saisimme taas kokea yhden huipun.

Toisessa rakkaudessa yritämme saada suhdetta toimimaan – joskus liiankin pitkään.

Ero voi olla todella tuskallinen, mutta tämän sydänsurun kautta todella kasvamme ja muutumme. Samalla löydämme sen sisäisen voiman ja kestävyyden, jonka olemassaolosta emme ehkä aiemmin tienneetkään.

3. Rakkaus joka kestää – kolmas kerta toden sanoo?

Kolmas rakkaus on se, jota vähiten osaamme odottaa. Se murskaa kaikki aiemmat mielikuvat siitä, mitä rakkauden pitäisi mielestämme olla. Tämä rakkaus tulee niin helposti, että se vaikuttaa jopa epätodelliselta. Ajaudumme jonkun kanssa yhteen ja homma vain toimii. Yhteys on selittämätön.

Suhteessa ei myöskään ole ennakko-odotuksia sen suhteen, miten osapuolten pitäisi toimia tai kuinka itseään pitäisi muuttaa toista varten. Jo tässä vaiheessa olemme sinut itsemme kanssa, niin hyvässä kuin pahassa – ota tai jätä!

Eri rakkaudet voi kokea samassa suhteessa

Kysyimme Hanna Myllymaalta, onko teoriassa mitään perää. Myllymaa on tulevan Ensitreffit alttarilla -kauden uusi asiantuntija ja ratkaisukeskeinen terapeutti.

Hän jopa lähtisi hieman haastamaan teoriaa.

– Miten teoria suhteutuu ihmisiin, joiden suhde kestää vuosikymmeniä? Myllymaa pohtii.

Enemmän hän uskoo siihen, että parisuhteessa voi käydä läpi nämä kaikki vaiheet saman ihmisen kanssa.

– Suhteen syvyys vaihtelee. On tiettyjä aikakausia, jolloin on enemmän aikaa parisuhteelle ja aikoja, jolloin konflikteja tulee enemmän.

” Tietysti ensimmäiseen suhteeseen lähdetään vähän sinisilmäisenä.

Jos seurustelukumppaneita kertyy useampia, toki näidenkin suhteiden dynamiikassa on eroja, Myllymaa sanoo. Ensimmäiseen suhteeseen ryhtyessä parisuhdemalli tulee suoraan lapsuudenkodista.

– Ensimmäisessä suhteessa tarjoillaan kumppanille yleensä niitä puolia, mistä olemme saaneet kehuja lapsuudessa.

Parisuhde kuitenkin opettaa – oli se sitten kuinka pitkä tahansa. Moni havaitsee ensirakkauden jälkeen, että näitä aiemmin hyväksi koettuja piirteitä tarjoamalla ei ehkä saanutkaan sitä toivomaansa rakkautta.

Seuraavaan parisuhteeseen lähdetään Myllymaan mukaan jo eri eväin. Itsestä on opittu uusia piirteitä ja ensimmäinen haavoittuminen on jo takana päin.

– Silloin lähdetään räväkämmin pitämään omia puoliaan se mielessä, ettei tule jätetyksi.

Mikä rakkaus jää vaivaamaan eniten?

Erot ovat harvoin helppoja, ja entinen kumppani voi pyöriä mielessä vielä kauan eron jälkeenkin. Mutta millainen rakkaus jää kaihertamaan muita enemmän?

Lue lisää: Miten eksän saa pois mielestä? Eroterapeutti kertoo keinon, jonka neuvoo usein asiakkailleen

Myllymaan mukaan sellaisesta suhteesta voi olla vaikeinta päästä yli, jossa ei ole tullut kohdatuksi aitona itsenään, vaan kokee tulleensa täysin väärinymmärretyksi.

– Jos suhteessa on kokenut, ettei tule kuunnelluksi tai arvostetuksi, se voi kehittyä ajan saatossa katkeruudeksi.

Sekin vaikuttaa, jos omista tunteistaan ei ole kyennyt puhumaan ja näyttämään pettymyksen ja haavoittuneisuuden tunteita.

– Olotila on yleensä myös surullinen suhteen jälkeen.

Juttu on julkaistu aiemmin elokuussa 2021.

