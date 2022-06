Eronsa jälkeenkin Jutta Larmilla ja Harri Gustafsbergilla on yhteinen firma, vene ja ystävät – nyt he jakavat 5 ohjettaan, joilla laajennettu perhearki toimii

Jutta Larmin ja Harri Gustafsbergin ero tapahtui aikanaan Jutan aloitteesta ja tuli Harrille yllätyksenä. – Se, miten kohtelin Harria, miten syöksyin fitnessmaailmaan ja etsin silmät kiiluen sieltä uutta kumppania – sellainen käytös ei mitenkään vastaa arvomaailmaani nykyään, Jutta sanoo.

Jutan ja Harrin erotessa ystävien ei tarvinnut valita puoltaan eikä kukaan jäänyt kyydistä. ”Ystävillemme välittyi se, että me päätimme jatkaa sovussa. Emme ole koskaan puhuneet toisistamme paskaa kenellekään.”

Pirkkalassa tumma maasturi on pysäköity lähimmäs sisäänkäyntiä, vaikka se ei talon isäntäväelle kuulukaan. Harri Gustafsberg on kuitenkin tottuneesti hurauttanut ovenpieleen ja marssinut sisälle Jutta Larmin kotiin sen ihmeemmin lupia kyselemättä.

Niin hän on tehnyt aina, senkin jälkeen, kun viralliset yhteiset siteet Jutan kanssa purettiin vuoden 2011 avioerossa.

Sittemmin joitakin Jutan kumppaneita on ärsyttänyt Harrin tapa vain tupsahtaa taloon, mutta nykyistä puolisoa ei: keittiössä Juha Larm iskee tottuneesti kahvikupin Harrin kouraan ja istahtaa juttuseuraksi.

Seitsemän vuotta

Jutta ja Harri tutustuivat Tampereen Poliisiammattikorkeakoulussa 1990-luvun puolivälissä, kun Jutta suoritti opintojaan ja Harri veti poliisikokelaille muutamia kursseja. Tapailu oli kaverillista, ja yhteys säilyi silloinkin, kun Harri muutti töiden perässä Rovaniemelle ja löysi puolison ja kun Jutta alkoi seurustella yrittäjä Petteri Jussilan kanssa.

Kaveruuteen tuli toisenlaista syvyyttä vuonna 2004, kun Jutta yllättäen jäi leskeksi ja sillä välin Porvooseen muuttanut Harri laittoi hänelle viestin: Jos tarviit jeesiä, täällä ollaan.

Jutta ja Harri eivät riidelleet edes silloin, kun arki oli taloudellisesti tiukkaa. ”Kokemus opetti, että ahdistavakaan vaihe ei ole pysyvä tila eikä sellainen, että sitä kannattee kovin syvälle sydämeen päästää”, Harri sanoo.

Jutta kuvailee leskeyden alkuaikoja mustaksi aukoksi – paljon meni silloin ohi, ja osa muistikuvista on utuisia ja yhä raskaita. Sen hän kuitenkin muistaa, että Harrista tuli tärkeä tukihenkilö, johon saattoi luottaa ja nojata.

– Jossain vaiheessa Jutta ajeli käymään luonani ja puhuimme paljon elämästä ja kuolemasta. Siitä se meän suhde sitten jotenkin lähti, Harri kertaa syntyperäisen kittiläläisen murteellaan.

Harrille oli heti päivänselvää, että pakettiin kuului myös Jutan ja Petterin poika, taaperoikäinen Max, ja isän roolin hän otti vastuulleen jo paljon ennen kuin sitä virallistettiin dokumenteilla. Varsinainen adoptio sinetöitiin vuonna 2008.

Parisuhde kesti klassiset seitsemän vuotta, avioliitto niistä neljä. Ero tapahtui Jutan aloitteesta ja tuli Harrille yllätyksenä.

– Ero oli nopea, kuten Jutta liikkeissään. Minä olin siinä hetkessä auttamattomasti myöhässä, Harri toteaa.

” Miten kohtelin Harria, syöksyin fitnessmaailmaan ja etsin silmät kiiluen sieltä uutta kumppania – sellainen käytös ei mitenkään vastaa arvomaailmaani nykyään.

Jutta taas sanoo olevansa ihminen, joka hyppää täysillä mukaan uusiin juttuihin ja joka tuohon aikaan oli hypännyt fitnessin maailmaan.

– Treenaamisesta ja kilpailemisesta oli nopeasti tullut pääasiallinen sisältö elämääni, Jutta muistelee eron laukaisseita vaiheitaan.

– Jälkikäteen olen miettinyt olleeni aikamoinen mulkku. Se, miten kohtelin Harria, miten syöksyin fitnessmaailmaan ja etsin silmät kiiluen sieltä uutta kumppania – sellainen käytös ei mitenkään vastaa arvomaailmaani nykyään. Se oli kuitenkin senaikainen Jutta, ja minun on pitänyt se hyväksyä. Menneisyyteensä ei voi jäädä möyrimään, vanhasta pitää myös pystyä hyppäämään pois.

Sitä kumpikin edelleen ihmettelee, miten sopuisa liitto oli: yhteisen elämänsä aikana pariskunta ei tapellut kertaakaan. Jutta miettii, jospa elo oli liiankin sopuisaa – ehkä ilma ei puhdistu, jos sitä ei koskaan tuuleta?

Gustafsbergit eivät riidelleet edes silloin, kun arki oli taloudellisesti tiukkaa. Jutan ensimmäinen yritys meni konkurssiin samaan aikaan, kun perhe rakensi Pirkanmaalle 300-neliöistä taloaan.

– Minä olin virkavapaalla poliisista ja paiskin hommia työmaalla, kun tuo tulee iltapäivällä tontille ja sanoo, että palkantulo loppui tänään. Ei meillä ollut varallisuutta tai huikeita säästöjä, minähän olin tavallinen valtion virkamies, Harri kertoo.

– Jutta lainasi rahaa isältään, tilasi vaatteita Pariisista ja lähti kaupittelemaan niitä ympäriinsä ikivanhalla Volvon-paskallani. Laskut pystyttiin maksamaan just ja just, eikä aina sitäkään.

Nyt noita vaiheita muistellaan kiitollisuudella.

– Kokemus opetti, että ahdistavakaan vaihe ei ole pysyvä tila eikä sellainen, että sitä kannattee kovin syvälle sydämeen päästää. Vaikeat paikat ovat niitä, joissa mitataan ihmissuhteen laatua sekä omaa kestävyyttä.

Kolme tärkeää päätöstä

Koti lopulta valmistui, ja sen toimistohuoneessa Jutta ja Harri pitivät palaverin pari viikkoa eronsa jälkeen. Harri muistaa hetken tarkkaan, hän on kirjoittanut sen ylös niin kuin monia muitakin merkittäviä kohtauksia ja ajatuksia elämästään. Palaverissa tehtiin kolme päätöstä: 1. Max ei saisi kärsiä erosta. 2. Joka ikisessä tilanteessa tärkeintä olisi lapsen hyvinvointi, jonka eteen tehtäisiin kaikki mahdollinen. 3. Eron jälkeen ei alettaisi riidellä.

Sekin sovittiin, ettei eksästä koskaan puhuttaisi pahaa muille.

– Kun jonkin asian päättää, se ei tarkoita, etteikö asia vielä tulisi mieleen tai etteikö päätöstään kyseenalaistaisi. Mutta jos päätöksen on tehnyt ja siinä pysyy, se ohjaa ihmisen seuraavia tekemisiä, Harri sanoo.

– Ihmisen tunteet ovat sekavia, moniulotteisia ja ristiriitaisiakin eivätkä ainakaan pysyviä ja mustavalkoisia. Jos on vain niiden vietävissä, arjessa helposti unohtuu, mikä on tärkeää. Me päätimme silloin, ettemme ala tapella mistään, ja sitä päätöstä olemme noudattaneet tähän päivään.

Riidattomuus ei tarkoittanut, että eroaminen olisi ollut helppoa, Harrille varsinkaan.

– Kyllä eron hetki silloin kouraisi syvältä. Se, miten olin asennoitunut perheeseen ja laittanut itseni likoon – olisi erittäin outoa, jos sen mureneminen ei olisi tuntunut missään, Harri sanoo.

– Hämmästyttävää olikin se, miten nopeasti kaikesta siitä toivuttiin. Tuskainen aika mitattiin viikoissa. Ehkä siinäkin auttoi päättäväisyys ja se, että arki lapsen kanssa oli pakko saada toimimaan.

Jutta sanoo olevansa luonteeltaan kimpoilija, joka on Harrin rauhallisesta esimerkistä oppinut hallitsemaan tunteitaan. ”Minä puolestani olen oppinut Jutalta määrätietoisuutta, mitä etenkin yrittäjänä tarvitaan”, Harri kertoo.

Noilta ajoilta on peruja Harrin tapa tulla käymään vastaanottoaikoja kyselemättä. Jutan koti oli silloin myös Maxin toinen koti, ja pojan tuomiset ja viemiset haluttiin hoitaa mahdollisimman jouhevasti.

– Tiedän, että tapani ärsytti joitakin, mutta ei siinä haluttu alkaa mitään organisaatiota pyörittää. Se oli ainoa käytännöllinen tapa hoitaa lapsen asioita, Harri kertoo.

– Emme muutenkaan sitoutuneet mihinkään lukittuihin aikatauluihin. Vanhemmuus jaettiin tasapuolisesti töiden tai lapsen omien toiveiden mukaan, Jutta kuvailee.

– Minulla oli silloin stabiilimpi työ Poliisikorkeakoulussa, ja tuo lensi ympäri ämpäri. Pysyin ikuisesti hyvinä ystävinä myös Jutan äidin kanssa, Harri sanoo.

– Niin, äiti ei koskaan voinut ymmärtää, miksi me erosimme, Jutta jatkaa.

Harri ja Jutta muistelevat suhteensa muuttuneen nopeasti eron jälkeen ystävyydeksi, jossa on aina pidetty yhteyttä monta kertaa viikossa, edelleenkin. Jaetun vanhemmuuden lisäksi heillä on ollut yhteinen vene, mökki, firma ja ystäviä, joiden ei tarvinnut valita puoltaan eron jälkeen. Harrin uusperheen koti nousee pian viereiseen niemenkärkeen, Jutan ja Juhan naapuriin.

” Välillä on vaikea käsittää, miksi kaikki eivät elä näin.

– Olemme käyneet yhteisillä ulkomaanmatkoillakin puolisoidemme ja lasten kanssa, Harri aloittaa.

– Ja kerran olin sinkkuaikoinani lomalla sinun perheesi mukana, Jutta jatkaa.

– Muistatko, sinun lähdettyä sun eksäsi tuli jatkamaan lomaa minun perheeni kanssa. Kyllä siinä joku äkkiä katsois, että ihan sairasta, Harri lisää makeasti hekottaen.

Ja kyllä sitä välillä ihmeteltiinkin.

– Voi kuule! Ihmisillä ei oikeasti ole kykyä elää toisten elämää, mutta hämmästelykykyä on kyllä, Harri sanoo.

– Meille taas tämä järjestely on ollut niin luonteva, että välillä on vaikea käsittää, miksi kaikki eivät elä näin, Jutta miettii.

Neljä isää, 14 lasta

Tänään Maxia ei tarvitse enää kuskailla vanhemmalta toiselle. Nuorella miehellä on opiskelunsa loppusuoralla ja oma osoite Harrin seinänaapurissa.

Laajennettuun perheeseen on tullut vuosien varrella lisää väkeä: Harrin uusperheessä asuu yksi kouluikäinen, Jutan ja Juhan luona kaksi.

– Miten mahtavaa, että pienen kypsyttelyn jälkeen Juhan eksäkin muutti Espoosta lasten kanssa tähän lähelle. Nyt lasten molemmat kodit ovat helpon yhteyden päässä toisistaan, Jutta iloitsee.

– Me ollaan kuin oma kyläyhteisö, jossa kaikki yhdessä katsovat kaikkien lasten perään.

Perinteistä ydinperhekäsitystä venytettiin jo silloin, kun Max oli pieni. Porukassa liikkuivat sujuvasti myös Petteri Jussilan lapset tämän aiemmasta liitosta. Harrilla oli tapana järjestää muutaman kaverinsa kanssa isä-lapsi -leirejä. Joka kesä leirille tuli neljä isää sekä 12–14 lasta, joista osa oli toisilleen verisukua ja moni ei. Aamuisin lapset kutsuttiin jonoon pituusjärjestykseen ja pidettiin nimenhuuto.

Arjessa rikottiin vastuukäsityksiä, että jokainen muka huolehtisi vain omistaan. Yhteisöllisyydessä oli paljon samaa, mitä Harri oli kokenut lapsuudenperheessään Kittilässä. Sielläkin perhekäsitys oli ollut laaja: saman katon alla asuivat myös Harrin mummo ja tämän sisko.

– Lisäksi isäni ja hänen viisi veljeään muodostivat tärkeän yhteisön, jossa minun oli nuorena poikana helppo olla ja kasvaa. He olivat isoja jätkiä, periksiantamattomia ja hyvällä huumorilla varustettuja. Kaikki tehtiin yhdessä, talkoiltiin ja metsästettiin. Sain sieltä hienon mallin, jota olen yrittänyt viedä eteenpäin, Harri miettii.

– Jokaisella ihmisellä on oma näkemyksensä roolistaan ja vastuistaan elämässä. Minä rehasin lapsia kaikkialle, mihin vain pystyin, oli kyse sitten Maxista tai hänen velipuolistaan tai kavereistaan. Ajattelen, että esimerkilläni voi olla jokin merkitys heidän elämäänsä jossain vaiheessa. Se on kuin siemen, jonka laittaa itämään, ja aika näyttää, tuleeko siitä mitään.

” Rakkaus lisääntyy mitä useammalle sitä saa jakaa.

Jutta huomauttaa, ettei lasten kanssa touhuamista ole heillä koettu taakaksi.

-- Toki moni nykyihminen on työnsä uuvuttama eikä jaksa muuta kuin olla itsensä kanssa, mutta silloin yhteisön voima juuri tuleekin avuksi. Sitä paitsi, rakkaus ei ole sellaista, mikä kuluu käytössä loppuun, päinvastoin. Se vain lisääntyy mitä useammalle sitä saa jakaa, Jutta pohtii.

– Minä ajattelen, että Harrikin on luonnostaan hyvin lapsirakas, aina leikkinyt ja viettänyt aikaa Maxin kanssa. Ei yhdessä touhuaminen silloin tunnu vastenmieliseltä tai uhraukselta.

Vieressä Harri muistelee kesää, jolloin joutui kahdeksi kuukaudeksi sairauslomalle katkenneen solisluunsa takia. Max oli pikkulapsi, ja perheeseen oli tullut uusi koiranpentu.

– Sinä olit silloin paljon töissä, ja minä vietin aikaa kotona, käsi paketissa, äitisi oli meillä myös, Harri kääntyy Juttaan päin.

– Meillä oli aidattu piha, missä koirat ja lapsi saivat olla vapaasti. Minä seurailin pojan ja koiran kasvua, ja ajattelen vieläkin, että se oli yksi elämäni hienoimpia kesiä. Ei tarvittu luksuspuitteita, onni oli siinä perusasioiden keskellä.

Heti eronsa jälkeen Jutta ja Harri pitivät palaverin, jossa tehtiin kolme tärkeää päätöstä. Yksi niistä oli, että eron jälkeen ei alettaisi riidellä. Se on pitänyt.

Puitteet ovat noista ajoista muuttuneet. Jutta on luonut hyvinvointiyrittäjänä huikean omaisuuden, ja Harri on vaihtanut poliisityöt monialayrittäjyyteen. Jutan tapaan hänkin luennoi, valmentaa, esiintyy televisiossa ja on julkaissut kirjoja, joista seuraava ilmestyy syksyllä. Kumpikin tunnetaan myös pääomasijoittajana.

– Kun olimme yhdessä, Harri ei missään tapauksessa voinut olla julkisuudessa Karhuyksikkö-työnsä takia. Se muuttui, kun hän otti harppauksen yrittäjämaailmaan, johon häntä kannustin. Nyt meillä on työssäkin paljon liittymäpintaa, Jutta kertoo.

– Nuilta on tullut paljon tukea ja hyviä kommentteja, Harri sanoo.

– Monesti soitan suoraan Juhalle ja sparraamme toisiamme.

Viisi ohjetta

Siinä missä Jutta puhuu asiakkailleen terveellisistä elämäntavoista, itsensä hyväksymisestä ja hyvinvoinnista, Harri kertoo resilienssistä, stressin hallinnasta ja mielen vahvuudesta. Jutta näkee, että kummankin ajatusmaailman ytimessä on sama kiinnostuksenkohde, ihmisyyden ymmärtäminen.

– Meillä molemmilla on ollut poikkeuksellinen halu tutkia ihmismieltä. Me vain tarkastelemme sitä eri reittejä: minä enemmän henkisyyden ja Harri tieteen kautta. Hän on lukenut siinä tohtoriksi asti, Jutta sanoo.

– Ystävät varmaan sanoisivat, että olemme kumpikin jo hyvin balanssissa. Olemme kokeneet paljon yhdessä sekä tahoillamme, eikä meitä ihan pienet asiat enää hetkauta. Minunkin tieni hirvittävästä suruajasta hymyileväksi, onnelliseksi ihmiseksi on ollut pitkä.

” Ei jokainen perusjamppa osaa asettua tällaiseen kuvioon.

Jutta osoittaa suoraan Harrille suurimmat kiitoksensa siitä, että heidän välinsä ovat säilyneet loistavina kaikkien vaiheiden läpi. Hän ajattelee, että mies oli henkisen kasvun tiellään pitkällä jo ennen heidän parisuhteensa kriisejä.

– Olen superkiitollinen siitä, että voimme tänäänkin istua tässä juttelemassa. Kaikki tapahtunut kertoo Harrin poikkeuksellisesta kyvystä hallita tunteitaan ja mieltään – ei jokainen perusjamppa osaa asettua tällaiseen kuvioon.

Jutta ja Harri ovat perehtyneet ihmisyyden tutkimiseen ja ajattelevat, että omaa mieltään pitäisi valmentaa jo silloin, kun asiat ovat hyvin. ”Silloin on sinut itsensä kanssa ja vahvempi kohtaamaan erilaisia vaiheita. Vaikka nyt menee hyvin, elämässä on aina edessä myös vaikeita aikoja.”

Aikuisuutta on vaadittu myös uusilta puolisoilta, jotka ovat valinneet jäädä osaksi nykyistä perheyhteisöä.

– Ei ole mitenkään itsestään selvää, että uusperhekuvio lähtee toimimaan. Vaikka olisit itse kuinka puhdassydäminen ja oikeamielinen, toinen ei välttämättä halua tällaista elämäntapaa ja yhteisvastuuta. Uuden puolison osa ei ole vain sopeutua, myös hänen pitää saada toiveensa kuuluviin, Harri sanoo.

– Meillä se on onnistunut.

Mutta miten? Harri nauraa, että neuvot kuulostavat kliseiltä, mutta ehkä siksi, että ne ovat niin totta ja toimivia.

– Meillä on toiminut avoin kommunikaatio, se että asiat puhutaan avoimesti ja suoraan. Tehdään tietyt pelisäännöt ja varmistetaan, että kaikki ymmärtävät ne.

Jutan mielestä ensimmäisenä on päästettävä irti itsekkyydestä.

– Yhteisössä ei voi ajatella että ”minä” vaan aina laajemmin ”me”. Hyvä itsetuntemus ja itsetunto auttavat hyväksymään muutkin: kun oma pesä on kunnossa, silloin muita ei koe uhkana, hän ajattelee.

– On myös syytä ymmärtää, että isossa verkostossa kaikki ovat kytköksissä toisiinsa. Jokaisen läheiset kuuluvat samaan vaikutuspiiriin. Toivo siis kaikille hyvää, ole avulias ja uskalla pyytää apua, kun sitä itse tarvitset.

Harri puhuu konflikteista ja siitä, miten pohjasyy löytyy usein ihmisen haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä kasvaa aikuiseksi. Silloin pieniäkin negatiivisia tunteita on vaikea sietää ja niistä voi kasvaa merkitystään isompi este.

– Tai ajattelepa, että meän pihan lapset menevät naapuritalon leikkipaikalle ja joku aikuinen kehtaa tulla sanomaan, ettei siinä saa leikkiä, jos ei asu taloyhtiössä. Joka tuollaista menee sanomaan, sillä on pahasti aikuistumisen kotiläksyt kesken, Harri jyrähtää.

– Sama pätee kaikessa ihmisten toimimisessa toistensa kanssa. Ei muiden kanssa voi elää, jos toimii vain omasta pienestä kuplastaan käsin.

Toisiaan Jutta ja Harri eivät osaa enää katsoa puolisoina tai ”sillä silmällä”, eivät edes verrata päättynyttä parisuhdettaan seuraaviin tai peilata puolisoroolejaan uusiin.

– Ei sitä elämää enää ole. On vain tämä ystävyys, mikä meillä on nyt, Harri sanoo.

– Meidän ihmissuhteessamme käytiin läpi varmaan koko tunnekirjo, kunnes ystävyys teki siitä stabiilin.

Vieressä Jutta tuntee samoin.

– Ajattelen, että meille jäi elämään se, mikä parisuhteessa oli parasta: aito ystävyys ja keskinäinen kunnioitus ilman mitään muita koukeroita. Eihän sen suurempaa lahjaa elämässä olekaan kuin että ympärilläsi on ihmisiä, jotka vilpittömästi haluavat sulle hyvää.

Fakta Harri Gustafsberg 55-vuotias filosofian tohtori ja tietokirjailija on lähtöisin Kittilästä. Asuu Pirkkalassa avovaimonsa ja tämän tyttären kanssa. Karhuryhmän entinen operatiivinen johtaja on nykyään henkistä suorituskykyä valmentava ja tutkiva yrittäjä, joka on kehittänyt Ursus-valmennusmenetelmän. Tv:ssä ohjelmat Komppania Ketonen & Gustafsberg sekä Karhuryhmä.