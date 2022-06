Anni Sinnemäki paljastaa, millainen on puolisona – ”En ole opetettavissa hyvään arjen hallintaan”

Anni Sinnemäki asui esikoistyttärensä kanssa neljä vuotta kommuunissa Helsingin Punavuoressa. – Jollei elämääni olisi tullut parisuhdetta, olisin asunut kommuunissa varmaan pitkään.

”Kun on mennyt toisen kerran elämässään avioliittoon, on oivaltanut, että ihmisen pitää antaa olla sellainen kuin hän on”, Anni Sinnemäki sanoo.

Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki, 48, asuu yhdessä aviopuolisonsa Anton Montin ja poikansa Rufuksen kanssa. Nykyisen miehensä tavatessaan hän asui vielä kommuunissa 16-vuotiaana saamansa esikoistyttärensä Siirin kanssa, joka oli siihen aikaan jo lähes aikuinen.

– Asuin neljä vuotta kommuunissa Siirin kanssa, ja osan siitä ajasta seurustelin jo Antonin kanssa, hän kertoo.

Anni ja Siiri päätyivät asumaan kommuuniin vähän kuin kohtalon oikusta Annin törmätessä raitiovaunussa tuttavaansa, joka kertoi etsivänsä kommuuniinsa kämppäkavereita.

– Olimme Siirin kanssa ehtineet asua ennen sitä kuusi vuotta Alppilassa sen jälkeen, kun olin eronnut Kerkko Koskisesta. Aloin tuntea, että voisi olla aika vaihtaa maisemaa. Asia loksahti paikoilleen sitten näin.

– Elämässäni on aika monta muutakin asiaa, jotka ovat ratkenneet raitiovaunussa.

140 neliön kommuuniasunto sijaitsi Punavuoressa, ja siinä asui Annin ja Siirin lisäksi kaksi pariskuntaa.

– Olimme kaikki työssäkäyviä aikuisia, ja elämä oli aika mutkatonta. Jollei elämääni olisi tullut parisuhdetta ja naimisiinmenoa, olisin asunut kommuunissa varmaan pitkään. Siinä elämässä oli sopiva balanssi yhteisöllisyyttä ja läsnäoloa sekä omaa tilaa ja rauhaa, hän pohtii.

Nyt kun hän on kasvattanut kuopustaan Rufusta ydinperheessä, hän ajattelee, että siinä on paljon tosi ihanaa.

– Toisinkin voi elää, mutta olen onnellinen, että olen voinut kasvattaa Rufusta yhdessä mieheni kanssa.

Anni ajattelee olevansa puolisona kiltti, rakastava ja kunnioittava – mutta ehkä myös vähän hankala käytännön kumppani.

– Antonin kanssa eläminen on opettanut minulle yhteiselossa sitä, että minä en ole opetettavissa hyvään arjen hallintaan. Olen onnellinen, että vierelläni on ihminen, joka pystyy pitämää arkea kasassa ja on suunnitelmallisempi kuin minä. Toki näistä syntyy myös jännitteitä ja yhteentörmäyksiä.

