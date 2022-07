Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Leskeksi jäänyt Liisamaija Laaksonen teki kaikkensa, jotta perhe sai pitää kotinsa Jollaksessa – ”Ensimmäinen joulu oli kauhea”

Liisamaija Laaksonen on oivaltanut, että elämän ainut rakkaus voi löytyä jo 16-vuotiaana, että suurenkaan surun keskellä ei voi lamaantua ja että iän karttuminen on hyvä asia, sillä silloinhan on elänyt pitkään.

Näyttelijä Liisamaija Laaksonen oli 16-vuotias kohdatessaan Lahden teiniteatterissa elämänsä rakkauden.