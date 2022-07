Näyttelijä Sara Soulié on monen kulttuurin kasvatti. Se on rikkaus, mutta se on myös saanut hänet tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi. – Toisaalta jokaisesta maasta on jäänyt joku ihminen elämääni.

Kulttuurien cocktail on määrittänyt näyttelijä Sara Soulién elämää ehkä enemmän kuin mikään muu. Se on rikastanut elämää, mutta aiheuttanut myös ulkopuolisuuden tunteen.

Sara on tanskalais-ranskalaisen isän ja suomalaisen äidin ainoa lapsi, joka on syntynyt Tanskassa ja asunut elämänsä aikana monessa maassa.

– Minua on kotona kannustettu olemaan oma itseni, Sara kertoo.

– Vaikka olen aina halunnut olla osa ryhmää, en ole oikein osannut olla ryhmässä. Minulla ei ole ollut ikinä omaa porukkaa. Se liittyy myös siihen, että olen muuttanut, mennyt ja reissannut, hän pohtii.

Kieliä Sara rakastaa, ja ne olivat yksi syy, miksi hän vaihtoi aiemmin opiskelemansa nykytanssin näyttelemiseen. Kotona heillä puhuttiin tanskaa. Lisäksi Sara puhuu suomea, ruotsia, englantia, ranskaa, saksaa ja viroakin nykyään niin hyvin, että paikalliseksi luulisi. Sen paljasti suosikkisarja Mieheni vaimo, jossa hän esittää nuorta suomalaisvirolaista äitiä.

Viro kuuluu myös Saran henkilökohtaiseen elämään tiiviisti. Hän on käynyt maassa teini-ikäisestä asti.

– Edesmennyt kummitätini osti sieltä 90-luvulla talon. Nyt minulla ja miehelläni on ollut siellä talo reilut 10 vuotta.

Saran mies opiskeli viron kielen ensin, sitten Sara.

– Kieli on portti maahan ja sen kulttuuriin. Ihmisiinkin tutustuu silloin ihan eri tavalla.

”En halua kertoa ikääni ja rajoittaa sillä tavoin työmahdollisuuksiani – kameraikä on aivan eri kuin oma ikäni”, Sara sanoo.

Helsingissä asuva näyttelijä reissaa tällä hetkellä Ruotsin ja Suomen väliä. Hän kuvaa jouluksi 2023 valmistuvaa actionkomediaa Göteborgissa ja Bodenissa Pohjois-Ruotsissa.

Pidemmillä kuvausmatkoilla perhe on melkein aina Saran mukana. Nyt hän on matkustanut itsekseen, kuvaukset ovat olleet sen verran lyhyitä pätkiä.

– Yleensä olemme saaneet yhdistettyä työmatkani siten, että niistä on tullut myös perhematkoja.

Himomatkustajia Sara ja hänen miehensä ovat olleet aina. 6-vuotiaasta tyttärestä on kasvanut samanmoinen.

– Vuokraamme aina hyvin nopeasti auton, mies lukee lähialueen nähtävyyksistä ja sitten lähdetään reissuun.

Kesäkurpitsaperhe Tanskasta, päivää!

Synnyin Tanskassa, Århusissa. Isäni oli syntyessäni 55-vuotias. Se, että minulla oli vanha isä ja että olin ainoa lapsi ja siten paljon vanhempieni ystävien seurassa, ovat tehneet minusta – ei ehkä pikkuvanhaa – mutta vanhan sielun.

Muutimme Suomeen ollessani 5-vuotias. Äiti sai Vaasasta hyvän työpaikan pohjoismaisesta sosiaalialan koulutusorganisaatiosta.

Isä jäi varhaiseläkkeelle kehitysvammaisten koulun rehtorin töistä. Äitini teki tuolloin lisensiaattityötä sosiaalipolitiikasta. Sillä alalla hän on myös tehnyt uransa.

”Vanhempieni häämatka vei minut ja äidin ensimmäistä kertaa Pariisiin. Sinne matkattiin bussilla Århusista. Vanhempani muistelivat aina, että otin ensimmäiset askeleeni Champs Elyséellä kohti Riemukaarta.”

Tanska oli kotikielemme. Isä ei halunnut oppia suomen kieltä – lähteä sille pitkälle kielimatkalle – joten minut laitettiin ruotsinkieliseen päiväkotiin ja kouluun. Isälle oli tärkeää pystyä seuraamaan koulunkäyntiäni.

Asuimme 60-luvun kerrostalossa Rantakadulla Vaasan keskustassa. Isä oli kanssani kotona ja teki ruuat, haki ja vei kouluun. Äiti reissasi töidensä vuoksi. Silloin kun äiti oli kotona, hän oli hyvin läsnäoleva ja huolehtivainen. Minulle kaikki se oli luontevaa.

Voin kuvitella, että äidillä on ollut sama tunne kuin nyt minulla reissujen jälkeen: kun on ollut poissa, pystyy taas olemaan parempi äiti.

Koin pienenä, että isäni oli kovin ankara. Hänellä oli tarkat säännöt, missä sain liikkua. Luulen, että se liittyi hänen ikäänsä. Hänellä oli aiempi pesue Tanskassa, jossa minulla on sisko- ja velipuoli. Minun suhteeni hän oli suojelevaisempi. Tanskassa hän teki uraa, minun kanssani hän oli kotona. Se oli tosi turvallista, mutta kyllä hän oli oma persoonansa!

Kutsuin meitä pienenä kesäkurpitsaperheeksi, koska meillä oli aina munakoisoa tai ratatouillea, jotka eivät olleet 90-luvun alkupuolella tavallista arkiruokaa. Minua aina vähän jännitti, miten käy, kun kavereita tulee kylään. Nyt arvostan tätä puolta paljon: kotoahan oma intohimoni ruokaan ja viineistä nauttimiseen on tullut.

Isä myös lähetti ravintolassa aina pihvin takaisin, jos se ei ollut hyvin tehty tai palautti viinipullon Alkoon, jos sisältö ei ollut hyvää. Hän pyysi myyjää haistamaan, ja minua nolotti vieressä. Myöhemmin olen sitäkin arvostanut.

Tyttärelle tanskaa

Minulla on kaksi passia, Tanskan ja Suomen. Tanska on edelleen hyvin vahva osa minua. Puhun tanskaa omalle tyttärelleni. Se on ensimmäinen kieleni ja tärkeä osa identiteettiäni.

Meillä oli jo lapsuudessa monia kulttuureja läsnä. Tanskan, Ranskan ja Suomen kulttuurien lisäksi Grönlanti, koska isäni oli ollut siellä 60–70-luvuilla töissä kahdeksan vuoden ajan kehittämässä Grönlannin koululaitosta.

” Tuntuu, että Grönlanti on osa minunkin elämääni.

Kotonani on aina ollut esineitä Grönlannista: kivihahmoja, jotka edustavat heidän perinteistä uskoaan henkiin, harppuuna, jolla on pyydystetty hylkeitä ja grönlantilainen nukke.

Meillä on myös katsottu kotona isän kuvaamia kaitafilmejä Grönlannin ajoilta. Hän kuvasi paikallista elämää: jäätä, retkiä koiravaljakon kanssa tai metsästysreissuja. Ne filmit ovat aivan uskomattomia! Tuntuu, että Grönlanti on osa minunkin elämääni.

Monikulttuurinen ja monikielinen tausta ovat olleet tärkeitä tekijöitä kasvussani.

Juuria joka puolella

Aina kun olen Suomessa, minulla on ikävä Tanskaan. Se on jonkinlaista juurettomuutta tai ehkä paremminkin monijuurisuutta. Siitä minä en kyllä pääse – enkä haluakaan.

En pystysi koskaan olemaan pysyvästi vain yhdessä paikassa – niin että elämä olisi lopullisesti nyt tässä.

Kun olin lapsi, reissasimme joka kesä Tanskaan ja vietimme lomaa ystäväperheen kanssa. Olen aina kokenut, että Tanskassa elämä on sosiaalisempaa.

”Tanskassa tehtiin monta lomamatkaa yhdessä ystäväperheiden kanssa. Tässä olen ystäväni kanssa Bornholmissa Hammershusin linnan raunioilla.”

Muistan tunteen lentomatkoilta Vaasasta Tanskaan. Välilasku oli usein Arlandassa. Huomasin, että jo Arlandan kentällä pystyin hengittämään helpommin. Jokin siinä ilmapiirissä oli sellaista. Nykyään koen olevani erittäin suomalainen ja siitä ylpeä.

Kodin peruja on myös se, että olen aina ollut ihmisrakas. Olen halunnut uskoa hyvää ihmisistä ja tykännyt olla muiden ihmisten seurassa.

Olen myös aina halunnut nähdä, miten muut elävät. Lapsena ja nuorena tykkäsin olla yötä kavereilla. Minua kiinnostivat ystävieni sisarukset, vanhemmat ja heidän työnsä. Hääjuhlissamme yksi vieraistamme muistelikin, kuinka minä aina kylässä ollessani katsoin jääkaappiin. Olin kiinnostunut siitä, mitä muut syövät. Se tietysti liittyy rakkauteeni ruokaan.

Erittäin haastava vuosi Ranskassa

Olin aloittanut tanssiharrastuksen Tanskassa neljävuotiaana baletissa. Vaihdoin sen nykytanssiin jo 9-vuotiaana, sillä baletin kurinalaisuus ei sopinut minulle. Halusin vapaampaa näkökulmaa.

Kävin englanninkielistä IB-lukiota. Ensimmäisen lukiovuoden jälkeen lähdin vaihto-oppilaaksi sukulaisten luo Ranskaan Montpellieriin, jossa opin ranskan kielen. Se oli erittäin haastava vuosi.

”Montpellierin vuosi oli tanssin juhlaa. Tässä olen yhdessä opettajani ja ystäväni kanssa yhden esityksen jälkeen.”

Ranskassa en opiskellut lukiossa juuri mitään. Hain konservatorioon, koska tanssi oli tärkein asia elämässäni. Opiskelin nykytanssia, balettia, anatomiaa ja musiikin muotoilua. Sain rakkaita ystäviä ja ihania kokemuksia.

Olin hyvin itsenäinen ja itsevarma ja hoitelin koulunkäyntiini liittyviä päätöksiä yksin. Siitä tuli sukulaisperheen kanssa kahnauksia. Kulttuurierot olivat isoja. Ranskassa on tapana pitää lasta jopa 25-vuotiaaksi asti vähän kuin holhouksen alla. Vanhemmilla on aika pitkään sanomista lastensa elämään.

Nykytanssia Mozartin kotikaupungissa

Vaihto-oppilasvuoteni aikana äitini työpaikka oli vaihtunut, ja vanhempani olivat muuttaneet Helsinkiin. Palatessani menin IB-lukioon Espoon Matinkylään.

Jatkoin tanssia Helsingissä ja suunnittelin tanssista ammattia itselleni. Hain Teatterikorkeakouluun tanssipuolelle ja pääsin viimeiseen vaiheeseen. Paljastin vasta silloin, että en ole vielä ylioppilas. Professori sanoi minulle, että lukio kannattaa suorittaa ennen kuin aloittaa Teakissa.

Olen kiitollinen, että en keskeyttänyt lukiota. Ehdin vähän kasvaa ja mennä vielä Itävaltaankin ennen kuin aloitin Teakissa. Teatterikorkea on kokemattomalle aika rankka paikka.

Mozartin kotikaupungissa Salzburgissa elin ja tanssin vuoden. Paikka oli nykytanssijan unelma.

” Olen kiitollinen, että en keskeyttänyt lukiota. Ehdin vähän kasvaa ja mennä vielä Itävaltaankin ennen kuin aloitin Teakissa.

Kiitos anatomian opiskelun, minulla on nyt hyvä kehotuntemus- ja tietämys. Kun paineita tai stressiä ilmenee, minulla on iso työkalupakki harjoituksia, joilla saan itseni zen-tilaan.

Jälleen vähän ulkopuolinen

Hain Teatterikorkeakouluun sekä tanssiin että ruotsinkieliselle puolelle näyttelijäopintoihin. Pääsin molempiin ja valitsin teatterin. Minulla oli alkanut tulla Itävallassa ongelmia selän ja polvien kanssa. Ymmärsin, että kroppani ei tule kestämään loppuun asti tanssijan uraa.

Opiskelujen aikana minulle oli tärkeää pitää kiinni tanssijan identiteetistä. Minulla ei ollut samanlaista teatteritaustaa kuin monilla muilla. Monet tunsivat toisensa entuudestaan. Minä olin jälleen vähän ulkopuolinen. Yritin vähän aikaa olla kuten muut, mutta ei se taaskaan onnistunut.

Olen ollut vähän sellainen oman tien kulkija. Vanhempieni tuki on antanut itsevarmuutta ja uskallusta erottua ryhmästä. Kotoa annettu valtava tuki ja rakkaus ovat myös antaneet rohkeuden tehdä asiat, kuten ne itse oikeaksi näen – vaikka se ei välttämättä ole aina ollut muiden mielestä hyvä asia.

Mutta ketä varten asioita pitää tehdä elämässä?

Nykyään ajattelen, että ulkopuolisuuden tunne on osa minua. Ei se ole aina ongelma. Koen olevani sinut itseni kanssa eri tilanteissa ja maailmoissa.

” Olen ollut onnekas, että olen kohdannut elämäni rakkauden.

Ihailen sitä, kun miehelläni on ystäväporukka ekalta luokalta asti. Olen aina välillä ollut kateellinen, koska minulla ei ole. Toisaalta en vaihtaisi pois kaikkia kokemuksiani. Jokaisesta maasta, jossa olen asunut tai käynyt, on jäänyt joku ihminen elämääni.

Elämän rakkaus

Kun kohtasin Etelä-Pohjanmaalta kotoisin olevan mieheni, olin aika nuori. Olemme olleet hyvin pitkään yhdessä. Tapasimme Provinssirockissa. Hän on minulle tukena ja turvana kaikessa. Hänen kohtaamisellaan on ollut valtava ja elämän mullistava merkitys. Olen ollut onnekas, että olen kohdannut elämäni rakkauden.

Vietimme häät Virossa heti kun olimme löytäneet sieltä talon itsellemme. Mieheni on kova remppaamaan ja kokkailemaan. Minä olen iloinen apuri molemmissa.

”Lapista ja eräilystä on tullut uusi intohimoni kohde. Pystyn tyhjentämään siellä itseni kaikesta ja nauttimaan luonnon kauneudesta.”

On hyvä, että mieheni on eri alalla kuin minä. Näyttelijänä on välillä vaikea erottaa ammatti-itseään omasta itsestään, koska tämä on intohimoammatti ja hyvin vahva osa identiteettiä. Jos jonkun työn kanssa ei mene hyvin, sitä ajattelee helposti, että on itse huono ihminen.

Kun elää ihmisen kanssa, joka ei ole samalla alalla, saa todella hyvin etäisyyttä siihen, että ammattiminäni on eri kuin minä. Siitä olen tosi kiitollinen.

Paluu luontoon

Lapista ja eräilystä on tullut uusi intohimoni kohde. Rakastan Lapissa hiljaisuutta ja luonnonvoimaa. Pystyn tyhjentämään siellä itseni kaikesta ja nauttimaan luonnon kauneudesta. Mitä pohjoisemmaksi ja arktisemmaksi homma menee, sitä mageempaa se on.

Tykkään, kun olen joulukuussa tunturin huipulla ja pakkasta on -25, tuulee, enkä näe mitään. Sitten pitää lasketella alas. Saan siitä jonkun adrenaliini-kicksin, ja samalla se on hyvin zen. Olen myös alkanut unelmoida vuorikiipeilystä.

Isäni asuu jo seniorikodissa. Hänellä on vanhuuden Alzheimer. Meidän kohdallamme se ei ollut kovin dramaattista, koska se on osa hänen vanhenemistaan. Äitini puolestaan on meille erittäin tärkeä mummu ja merkittävä apu. Hän on ilmastoisovanhempiaktiivi ja seisoo joka perjantai Fridays for future -joukossa Eduskuntatalon rapuilla.

Luonnonsuojelu ja ilmastonmuutos ovat tärkeitä aiheita. Niistäkään en tiedä kaikkea, pitää oppia ja tutkia niitä lisää. En ole vain yhtä mieltä. On tärkeä käydä keskustelua, mikä on tasapaino luonnosta elämisessä ja luonnon suojelemisessa.”

Fakta Sara Soulié suomalaistanskalainen näyttelijä ja tanssija. Asuu Helsingissä puolisonsa ja 6-vuotiaan tyttärensä kanssa. Draamasarja Mieheni vaimo Yle Areenassa. Mies joka kuoli alkaa Elisa Viihteessä 19.6. alkaen. Ollut myös Gardian Angel -elokuvassa.

