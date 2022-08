Kreeta Salminen soitti Brasiliasta huolestuttavan puhelun isälleen Esko Salmiselle – ”Ja sitten tuu, tuu, tuu, löin luurin korvaan”

Näyttelijäsukuun syntynyt Kreeta Salminen on paininut ikänsä heikon itsetunnon ja hyväksynnäntarpeen kanssa. Vasta viime aikoina hän on alkanut uskoa, että herkkyys on vahvuus ja että jokaista ei tarvitse miellyttää.

Näyttelijä Kreeta Salmisen kesäaamu on alkanut harvinaisen rauhallisesti. Hän on heräillyt 6-vuotiaan tyttärensä kanssa hitaasti ja nauttinut aamupalaa parvekkeella. Aamupäivästä hän on vienyt tyttären tämän kaverille leikkimään ja lähtenyt itse uimaan Helsingin Uimastadionille.

– Arkiaamumme ovat yleensä tosi hektisiä. Tyttäreni stressaa siitä, että olemmeko taas myöhässä jostain. Nyt on ollut ihana vain olla lomalla, Kreeta kertoo.

Keväällä töitä oli niin paljon, että hän joutui muistuttamaan itseään oman ajan ja hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeydestä. Kreeta kävi myös elokuvan koekuvauksissa.

– Olen kiitollinen jokaisesta saamastani koekuvauksesta, sillä lapsen syntymän jälkeen minulla oli pitkä työttömyyskausi. Olin hukassa sen kanssa, kuka olen taiteilijana ja näyttelijänä.

Nyt ajatukset ovat selkiytyneet ja unelmat alkaneet toteutua yksi toisensa jälkeen: Kreetalla on ensimmäinen tv-päärooli CMoren Kansan vihollinen -draamasarjassa, ja tänä syksynä on toteutunut toinen pitkäaikainen unelma ohjaaja Saara Turusen kanssa työskentelystä Q-teatterin Järjen hedelmät -näytelmässä. Sen ensi-ilta on kuukauden päästä.

– Sarjan tekeminen oli erittäin hienoa, intensiivistä ja antoisaa, ja olen saanut siitä ihanaa palautetta, Kreeta kertoo.

– Minun on kuitenkin toisinaan vaikea ottaa kehuja ja kiitoksia vastaan. Minulla on tapana pienentää itseäni, ja minulla on ollut ajoittain haasteita itsetunnon kanssa. Vaikka kaikki on ollut hyvin, olen kokenut riittämättömyyttä äitinä ja näyttelijänä.

– Välillä ruoskin itseäni liikaa: aina voisi tehdä paremmin.

Toisaalta Kreeta tiedostaa piirteen olevan merkki työn arvostamisesta. Kehittyäkseen täytyy olla kunnianhimoa ja periksiantamattomuutta.

Paljon apua liialliseen itsekritiikkiin Kreeta kokee saaneensa terapiasta sekä perheeltään ja ystäviltään.

– Tunnen, että olen menossa jotain uutta kohti. Olen löytänyt pikkuhiljaa omaa juttuani ja ääntäni. On alkamassa uusi aika.

Arkea taiteilijasuvussa

”Vanhempieni mielestä olin kiltti ja rauhallinen lapsi. Haaveilin, leikin usein omissa oloissani mielikuvituskavereiden kanssa ja loin omia maailmoja. Rakastin lukemista, ja meille luettiin kaikki mahdolliset sadut Matildasta Ronja Ryövärintyttäreen.

Minulla on iso ja laaja perhe. Isäni on näyttelijä Esko Salminen ja äitini on entinen tanssija, nykyään tutkijana työskentelevä Riikka Korppi-Tommola. Vanhempani erosivat, kun olin 4-vuotias. Asuin siitä lähtien sekä isän luona Helsingin Hakaniemessä että äidin luona kantakaupungissa.

Vanhempien uusien kumppanien ja heidän lastensa myötä rakkauden määrä on vain lisääntynyt. Esimerkiksi isän uuden puolison, näyttelijä Aino Sepon, myötä sain Ainon tyttärestä Saarasta ihanan pikkusiskon. Se, että ympärillä on paljon porukkaa, antaa minulle turvan tunteen.

2-vuotiaana. ”Olin pienenä perhepäivähoidossa aina eskariin saakka. Näen kuvassa yhdennäköisyyttä tyttäreni kanssa.”

Vietin lapsena välillä aikaa äidin ja isän töissä Helsingin Kaupunginteatterissa. Vanhempani olivat lähes kaikki illat sunnuntaita lukuun ottamatta töissä. Saimme kotoa mallin, että vaikka töitä on paljon, se ei koskaan vähennä rakkautta lapsiin. Opin, että työ saa olla intohimo, iso osa elämää ja identiteettiä, eikä siitä tarvitse kokea huonoa omaatuntoa.

Lastenhoitajastamme Tuulasta tuli kuin osa perhettä. Hänestä on tullut mumma myös minun tyttärelleni. Myös taiteilija Olga Palo on minulle vähän kuin sisko, koska vietin lapsena hänen perheensä luona paljon viikonloppuja ja kesälomia.

Elämä taiteilijasuvussa on minulle tosi arkista ja normaalia. Näyttelijän työ on työtä, eikä siinä ole mitään mystistä tai kohotettua. Toki kotona sattui yllättäviä juttuja. Meillä saattoi olla hiljaista koko aamun, kunnes yhtäkkiä kuului ihan järjetön monologihuuto, kun isi harjoitteli jotain repliikkiä.

Vietin kesiä mummin ja vaarin kesämökillä ja perheeni mökillä Iniössä. Lapsuuden kesät tuntuivat pitkiltä. Oli kuin aika olisi pysähtynyt. Iniössä ei ollut telkkaria eikä sähköä. Rakensimme majoja, metsästimme aarteita, piirsimme kallioliiduilla, uimme ja teimme kotiteatteria. Esitimme Olgan kanssa koko Disneyn tuotannon. Toinen hitti olivat esitykset, missä imitoimme perheenjäseniämme. Perheen pienin Sonja oli katkera, kun annoimme hänelle statistin rooleja – tosin hän aina lopulta varasti koko show’n.

Raju murrosikä

Olin koulussa keskiverto, mutta aika laiska. Olin kiusaamiskierteessä ekalta luokalta yhdeksännelle. Tytöt kiusaavat joskus rajusti jättämällä porukan ulkopuolelle. Jossain vaiheessa en halunnut mennä kouluun, jolloin opettajat soittelivat kotiin. Välillä pääsin mukaan kaveriporukkaan, jolloin ryhmäpaineen ja miellyttämisen takia saatoin itsekin muuttua ajoittain kiusaajaksi. Kannan siitä edelleen ajoittain hirveän huonoa omaatuntoa.

Minulla oli tosi raju murrosikä. Yläasteella paha olo alkoi purkautua niin, että kokeilin rajojani ja yritin olla aikuinen liian varhain. Tupakka ja päihteet tulivat elämään liian aikaisin. Olen taipuvainen lähtemään mukaan asioihin, ja oli vaarana, että tilanne olisi lähtenyt käsistä.

Onneksi minulla oli elämässäni intohimo, tanssi. Menin tanssipainotteiselle ala-asteelle kolmannella luokalla ja haaveilin tanssijan ammatista. 11-vuotiaana aloin treenata tanssikoulu Tanssivintillä melkein joka arki-ilta. Tanssisali oli turvapaikkani. En tiedä missä olisin, jos minulla ei olisi tanssia. Rajat tekivät hyvää ja nautin tanssista valtavasti, vaikka kilpailuasetelmaa oli tuossa iässä välillä vaikea kestää. Oli raakaa katsoa, kun kaverit pääsivät ammattiin valmentavaan erityiskoulutusryhmään ja jäin itse ulos. Lopulta 15-vuotiaana pääsin ryhmään.

Nykyään minulla on eri elämänvaiheista ja eri aloilta paljon rakkaita ystäviä, jotka ovat kuin perhettä. Yksinäisyyden ja kiusaamistaustan takia osaan arvostaa hyviä ja luotettavia ystäviä.

Vapauden kaipuu

Moni saa minusta järkevän ja hillityn kuvan, vaikka omasta mielestäni olen kaikkea muuta.

Mökillä Iniössä Sonja-siskon kanssa. ”Hoidin Sonjaa pienenä paljon. Olimme yhdessä varsinaisia pelleilijöitä. Huumori ja nauru ovat erittäin tärkeä osa perheemme arkea.”

Nuorempana reilasin yksin ja kavereiden kanssa ympäri Eurooppaa. Parikymppisenä kiertelin kesän ystäväni kanssa Brasiliassa. Lensimme Rioon tietämättä juuri mistään mitään. Lopulta elimme siellä kaikenlaisissa vajoissa ja pyörimme monenlaisissa porukoissa. Brasiliassa meille tuli kaverini kanssa riitaa, ja päätimme matkustaa jonkin aikaa yksin. Annoin yhteisen ja ainoan puhelimen kaverilleni. Sitä ennen soitin isille, että nyt ette tule saamaan minua kiinni aikoihin. Viimeiset sanani hänelle olivat, että isi, sinähän olet aina sanonut, että se mikä ei tapa, vahvistaa – ja sitten tuu, tuu, tuu, löin luurin korvaan. Voin vain kuvitella, miltä hänestä tuntui. Toivon, ettei tyttäreni tee minulle koskaan samaa.

Matkustusvuodet olivat nuoruuden ja aikuisuuden rajapinta. Vapauden tunne oli rajaton. Elämä tuntui päättymättömältä, eikä minkäänlaista kuolemanpelkoa ollut.

Tanssi vaihtui teatteriin

Minusta piti tulla tanssija. Hain Teatterikorkeakoulussa sekä tanssitaiteen että näyttelijäntyön linjalle. En päässyt ensimmäisellä yrittämällä kumpaankaan, joten vietin välivuoden Euroihme-kaupassa työskennellen. Tein nuorena paljon muitakin kuin oman alan töitä, olin esimerkiksi monta vuotta vaatekaupassa ja korukaupassa töissä, ja koen ne vuodet todella tärkeiksi.

Välivuoden jälkeen pääsin tanssitaiteen laitokselle. Vuoden opiskeltuani tajusin, että näytteleminen on se juttu. Olen iloinen, että pääsin näyttelijäntyön linjalle. Opiskeluvuodet olivat villejä ja haparoivia ja tutustumista itseen. Itsetuntoni oli tuolloin täysi nolla. Ajatukset olivat mössöä, ja vertasin itseäni muihin. Muut olivat mielestäni rohkeampia, hullumpia ja enemmän auki.

”Ylioppilaskeväänä mieli oli kovassa myllerryksessä. Tulevana syksynä muutin ensimmäiseen omaan kotiini, kommuuniin kahden ystävän kanssa. Asuimme viisi vuotta yhdessä.”

Olimme erittäin läheinen ja tiivis kurssi. Olemme nykyään kurssin tyttöjen kanssa toistemme lasten kummeja. Näemme edelleen säännöllisesti, ja Whatsapp-viestit vaihtuvat usein. Olemme myös tehneet paljon yhteisiä produktioita.

Opiskeluvuosina menin joka päivä ratikalla Kansallisteatterin ohi ja haaveilin, että tuolla haluaisin joskus näytellä. Pari vuotta valmistumisen jälkeen sain vierailla Kansallisteatterin näytelmässä. En usko, että olen saanut etuuksia taustani takia – päinvastoin tuntuu, että olen joskus joutunut todistamaan osaamistani enemmän. Tällä alalla ei saa mitään ilmaiseksi, mutta joskus saattaa olla silkasta sattumasta ja tuuristakin kiinni, miten oma ura etenee.

Suhtaudun työhöni erittäin intohimoisesti ja olen usein aika armoton itseäni kohtaan, mikä saa minut joskus uupumaan ja ahdistumaan. Minut on laitettu herkästi kiltin ja hiljaisen tytön rooleihin. Ehkä se johtuu siitä, että minusta saattaa saada ujon ja aran kuvan. Hymyily ja ujous ovat olleet suojamuurejani, joilla olen peittänyt epävarmuuttani. Tunnen, että minussa on myös voimaa, hulluutta ja raivoa. Sitä puolta olen päässyt näyttämään töissäni vasta viime vuosina.

Hyvä kahdestaan

Asun 6-vuotiaan tyttäreni kanssa kahdestaan. Olen aina haaveillut isosta perheestä, mutta tällä hetkellä minulle riittää rakkaus lapseen ja ystäviin sekä ammattia ja elämää kohtaan. Olen oikein tyytyväinen näinkin, mutta mikään ei ole vielä myöhäistä.

En havittele pysyvää onnea. Onni on minulle hetkiä, aaltoileva liikkuva tila. Se voi olla hetki, kun kävelen lapseni kanssa päiväkotiin ja hän kertoo hauskan jutun tai kun ihailen luonnon vihreyttä tai kun olen saanut vesijuosta ystävän kanssa kaikki pienet murheet pois.

Töissä olen kunnianhimoinen, mutta arjessa ja yksityiselämässä olen aika kaoottinen ja laiska. Vapaalla rakastan löhöilyä ja laiskottelua. En ole kodinhengetär. Äitinä olen aika lepsu, mutta kyllä lapsella on myös oltava rutiinit ja rajat. Olen opettanut tyttärelleni hyvät käytöstavat, ja myös kiusaamisasioissa olen tarkka. Kun vietämme aikaa kahdestaan, pelleilemme ja tanssimme paljon. Osaan näyttää tyttärelleni rakkautta: halaan, pussaan ja kutitan häntä. Olen tyttäreni mielestä maailman paras kutittaja.

Tyttäreni on käynyt Kansallisteatterissa tapaamassa perhettä ja ystäviä, mutta hän ei ehkä edelleenkään hahmota, että puolet suvusta on ollut siellä töissä. En aio tuputtaa hänelle harrastuksia tai haaveita, koska niin ei tehty minullekaan. Hän saa itse tehdä omat valintansa.

Ääripäiden ihminen

Olen ääripäiden ihminen ja mukaudun ympäristöön kuin kameleontti. Minussa on voimakkaasti kaksi puolta: olen vetäytyvä tarkkailija, mutta toisinaan myös aktiivinen ja sosiaalinen. Siviilissä olen ajoittain hyvinkin ujo. Näyttämöllä ja kameran edessä unohdan itseni, olen vapaa estoista ja voin olla mitä vain. Viime vuosina pelkoja ja häpeää kohti meneminen töissä on ollut minulle tärkeää. Kun ei kontrolloi itseä liikaa, syntyy usein jotain mielenkiintoista.

”Moni saa minusta järkevän ja hillityn kuvan, vaikka omasta mielestäni olen kaikkea muuta.”

Ääripäisyys näkyy myös niin, että vaikka kotona ja oman pään sisällä olisi kaaos, olen tarkka töissäni. Olen rytmiltäni todella nopea ihminen elämän isoissa käännekohdissa ja näyttelijänä, mutta toisaalta stressaan ja olen maailman hitain arkisissa asioissa ja harmillisen usein vähän myöhässä kaikkialta. Isoissa porukoissa saatan olla arka ja vähän hiljainen, mutta koen, että olen tehnyt rohkeita valintoja elämässäni ja töissäni. Läheisten kanssa olen aivan eri tavalla irti ja vapaa kahleista.

Rakastan juhlia ja ravintoloissa syömistä, mutta kaipaan myös todella paljon omaa aikaa yksin hiljaisuudessa. Salainen haaveeni on muutto luonnon rauhaan isoon puutaloon, vaikka tiedän, että se voisi olla vaikeaa ääripäisyyteni takia.

Minua sanottiin pienenä surusilmäksi. Aistin helposti energioita ja esimerkiksi ääniä. Herkkyys on iso vahvuus, mutta se tekee elämästä toisinaan haastavaa. Nuorempana menin tunteisiin ja suruun niin totaalisesti, että se oli jopa pelottavaa varsinkin läheisilleni. Pidän asioita helposti sisälläni, mikä saattaa purkautua niin, että raivostun nollasta sataan. Perheessä saa ja pitääkin riidellä ja näyttää tunteita, mutta oman lapsen kanssa on ollut tärkeä opetella itsehillintää. Ikä ja äitiys ovat tuoneet rauhaa.

Kuuntelen herkästi intuitiotani niin näyttelijänä kuin yksityiselämässä. Olen tehnyt paljon valintoja intuitiota kuunnellen, ja valinnat ovat ehdottomasti osoittautuneet oikeiksi.

Minä riitän

Äidit huomaavat kaiken. Olin 18-vuotias, kun äitini vei minut terapiaan, missä kävin 15 vuotta. Viime vuosina olen tajunnut yhä selkeämmin, miten kannamme kehossamme elettyä elämää ja muistoja. Reagoin erittäin herkästi kehollani kaikkeen, esimerkiksi stressiin.

Näyttelijä Kreeta Salminen sanoo olevansa ääripäiden ihminen. ”Nuorempana menin tunteisiin ja suruun niin totaalisesti, että se oli jopa pelottavaa varsinkin läheisilleni.”

Muutama vuosi sitten kehoni alkoi oireilla. Löysin apua Rosen-terapiasta ja tärinäterapiasta. Ne pyrkivät siihen, että keho päästää irti vanhoista traumoista. Myös tanssiminen ja fysioterapia tekevät hyvää.

Parin viime vuoden aikana olen opetellut puhumaan enemmän, pitämään puoliani ja hyväksynyt sen, että minun ei tarvitse miellyttää kaikkia. Alan ymmärtää, että minä riitän. Olen myös alkanut sisäistää kotoa saamaani oppia, että elämä kantaa.”

Fakta Kreeta Salminen 38-vuotias näyttelijä syntyi ja asuu Helsingissä. 6-vuotias tytär liitosta näyttelijä Ville Tiihosen kanssa. Pääosa CMoren alkuperäissarjassa Kansan vihollinen. Näyttelee syksyllä Q-teatterin Järjen hedelmät -näytelmässä.

