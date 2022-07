Anni Sinnemäki on oivaltanut, että itsekritiikin vastapainoksi pitää osata myös juhlia menestystä, että äidiksi tulo on samanlaista 16- ja 38-vuotiaana ja että onni on puoliso, joka pitää arjen kasassa.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

ESIKOISUUS

”Esikoinen päätyy usein vastuutehtäviin”

”Äitini on aina sanonut, että paikka perheessä muovaa ihmistä tosi paljon. Minusta hän on siinä oikeassa.

Meitä sisaruksia on neljä. Minua esikoisuus on muovannut kovasti. Se on opettanut vastuunottoa, joukkojen hallintaa ja johtajuuttakin. Olen viettänyt lapsuuteni sisaruksia päsmäröidessä – ja myöskin palvellessa. Sitähän sanotaan, että esikoiset päätyvät usein vastuutehtäviin.

Meillä oli tiivis perhe, joka on minulle yhä tärkeä. Tapani elää on aika lailla sieltä peräisin.

Ekan luokan luokkakuva 1980. ”Tähän aikaan äiti puki minut aina huolella luokkakuviin, muuten en käyttänyt villaliiviä.”

Lapsuudenperheeni oli yhteiskunnallisesti utelias ja kantaaottava. Isäni oli taistolainen toimittaja ja äiti valtiotieteilijä. Se, että solahdin 25-vuotiaana kansanedustajan työhön aika mutkattomasti, liittyy varmasti siihen, millainen perheeni ja vanhempieni tuttavapiiri oli. Näin jälkikäteen näen sen merkityksen: on helpompi tehdä asioita tutunoloisessa maailmassa. On alusta lähtien historia ja tausta, josta ihmiset tunnistavat sinut.”

(ITSE)KRIITTISYYS

”Kriittisyyden rinnalle tarvitaan kiittävää katsetta”

”Meillä on kotona aina keskusteltu paljon ja analysoitu yhteiskuntaa, ilmiöitä, tapahtumia ja kirjallisuutta. On hyväkin asia, että pohdinta suuntautuu ulospäin ja erilaisiin asioihin, mutta oman tunnemaiseman analysointi ei ole ollut välttämättä meidän perheessämme vahvuus. Olen oppinut kotoa, että murheet lakaistaan maton alle ja katsotaan eteenpäin.

Vuosi 1997. ”Fazer liputti Kroketti-levyä. Kuvassa Anna Tulusto, Kerkko Koskinen ja minä.”

Meillä on aina oltu myös hyvin kriittisiä. Se on hyvä asia, ja pidän sitä työssäni olennaisena taitona. Mutta siinä on myös toinen puoli. Minut on kasvatettu hyvinkin kannustavasti, mutta kritiikki on ollut isompi teema kuin vahvuuksien etsiminen. Itsekritiikille on ollut tilaa, mutta ei välttämättä onnistumisen juhlinnalle.

Olen oivaltanut, että tärkeää ei ole vain kriittinen katse, vaan myös kiittävä katse, sekä itseäni että muita kohtaan. Joskus on hyvä pysähtyä olemaan ja sanomaan, että tyypit – tämä meni hyvin!”

ULTRA BRA

”Ääntään etsiessä ei pidä katsoa sivuille tai taakse”

”Ultra Bran vuodet 1995–2001 opettivat minulle elämästä paljon. Ensimmäistä kertaa tuntui, että minulla on oma ääni ja teen jotain hyvin ja kunnianhimoisesti muiden kanssa – ja siitä syntyy jotakin, joka menestyy. Se oli todella minuutta muokkaava kokemus.

Opiskelin tuolloin venäjän kirjallisuutta ja filosofiaa, ja minulla oli pieni lapsi. Olin 16-vuotias tullessani äidiksi, joten äitiys on kulkenut matkassani aina. Tiet Siirin isän kanssa erosivat, kun Siiri oli ihan pieni. Ultra Bran alkaessa Siiri oli päiväkodissa ja aloitti sittemmin koulun. Nyt hän on jo 32-vuotias juristi.

22-vuotiaana. ”Kampissa Lapinlahdenkadulla Siirin kanssa. Siiri oli tuolloin päiväkotilapsi ja minä opiskelin yliopistossa. Lapinlahdenkadun alitse ajoivat vielä tavarajunat.”

Kirjoitin Ultra Brassa sanoituksia, kävin kuuntelemassa keikkoja ja istuin studiossa. Laiminlöin opiskelujani.

Aloitin kirjoittamisen aika epävarmana. Olin käynyt taidelukiota, enkä uskonut itseeni. Aloin purkaa sitä. Muistan tunteen, kun oivalsin, että minä kirjoitan, miten minä kirjoitan: minun ei tarvitse katsella sivuille tai taaksepäin. Se oli ilo.

Jälkikäteen olen miettinyt, että ihmistä mitataan silloin, kun hän menestyy ensimmäistä kertaa. Silloin koetellaan psyykettä: miten ihminen kantaa ja kestää menestyksen. On myös kiinnostavaa, miten kykenee kestämään sen, kun menestys on ohi.

Minut on kasvatettu niin, että menestys ei saa vaikuttaa ihmiseen ja että menestys on usein jotain näennäistä. Siksi minulla on kestänyt aika kauan opetella iloitsemaan menestyksestä. Toisaalta menestykseen liittyvä himmailu on omalla tavallaan varmasti auttanut kestämään myös tappioita.

Luulen että nuorena Ultra Bran kanssa saavutettu menestys on tehnyt perusitsetunnostani jollain tavalla vahvemman.”

KOMMUUNIASUMINEN

”Elämänmalleissa on hyvä olla variaatioita”

”Asuin neljä vuotta kommuunissa Siirin kanssa. Hän oli silloin jo lähes aikuinen. Osan ajasta seurustelin jo nykyisen mieheni Anton Montin kanssa.

Kommuuniin päädyimme, kun törmäsin raitiovaunussa tuttavaani Aleksiin, joka kertoi etsivänsä kommuuniinsa kämppäkavereita.

Olimme Siirin kanssa ehtineet asua ennen sitä kuusi vuotta Alppilassa sen jälkeen, kun olin eronnut Kerkko Koskisesta. Aloin tuntea, että voisi olla aika vaihtaa maisemaa. Asia loksahti paikoilleen sitten näin. Elämässäni on aika monta muutakin asiaa, jotka ovat ratkenneet raitiovaunussa.

Meillä oli Punavuoressa 140 neliötä, jossa asui kaksi pariskuntaa sekä minä ja Siiri. Olimme kaikki työssäkäyviä aikuisia ja elämä oli aika mutkatonta. Siirikin oli asumisjärjestelyyn ihan tyytyväinen.

Brysselissä 1999. ”Brysselissä työreissulla nuorena kansanedustajana Salla Tuomivaaran kanssa. Salla oli pitkään eduskunta-avustajani. Hän on pitkän linjan eläinoikeusaktivisti ja eläintutkija.”

Jollei elämääni olisi tullut parisuhdetta ja naimisiinmenoa, olisin asunut kommuunissa varmaan pitkään. Siinä elämässä oli sopiva balanssi yhteisöllisyyttä ja läsnäoloa sekä omaa tilaa ja rauhaa.

Kaikille kommuuni ei varmasti sovi, mutta minusta ihmisten ei pitäisi jähmettyä siihen, että asiat tehdään aina samalla tavalla. On hyvä, että on variaatioita elämisen mallista.”

ÄITIYS

”Äitiyden kokemus on muuttumaton iästä riippumatta”

”Olin 16-vuotias, kun tulin ensimmäistä kertaa äidiksi. Toisella kerralla olin 38.

Äitiydessä on jotain tosi muuttumatonta, vaikka minä olenkin melkein tehnyt maksimisuorituksen siinä, miten eri elämäntilanteissa tai eri ikäinen äiti voi kahden lapsen välillä olla. Jotenkin siinä kokemuksessa ja tunteessa on silti tosi paljon samaa.

Ehdimme asua Siirin isän kanssa kaksi vuotta yhdessä. Ero hänestä tuntui vääjäämättömältä. Koin myös tiettyä haikeutta, kun en voinut toteuttaa sitä, mikä on ihanaa – eli kasvattaa lasta yhdessä.

Asuimme Siirin kanssa pitkään kahdestaan, ehkä meidän keskinäinen suhteemme on siksi todella läheinen. Eihän minulla ole monen ihmisen kanssa sellaista jaettua elämää. Hän on ollut olemassa elämänvaiheissani, joita lapsen kanssa ei välttämättä jaeta. Lapset harvemmin näkevät vanhempiaan ylioppilaaksi valmistumassa tai menossa yliopistoon.

Nyt kun olen kasvattanut kuopustani Rufusta ydinperheessä, ajattelen, että ydinperheessä on paljon tosi ihanaa. Toisinkin voi elää, mutta olen onnellinen, että olen voinut kasvattaa Rufusta yhdessä mieheni kanssa.

Anni, Anton ja Rufuksen syntymäpäivät 2014. ”Kuopukseni Rufuksen 2-vuotissyntymäpäivä.”

Vähän myöhemminkin ehtii äidiksi, mutta on hyvä olla äiti nuorempanakin. Jos katson asiaa puhtaan rationaalisesti työorientoituneen naisen näkökulmasta, niin miksei opiskeluaikana olisi aivan järkevääkin saada lapsia ja opiskella. Mennä sitten töihin, kun lapset ovat jo parivuotiaita. Sitten kun alkaa tehdä uraa, lapset olisivat jo isompia.

Ymmärrän kyllä, että nuorilla ihmisillä on tässä ajassa huolia ja toivottomuutta. Se ei ehkä tuota lapsihaaveisiin kannustavaa ilmapiiriä. Toivon, että yhteiskuntana me pystyisimme luomaan nuorille toiveikkuutta ja rentoutta.”

URA

”Oma privaatti keidas on tärkeä löytää”

”Minua ei kasvatettu ajattelemaan uraa. Kun olin lukiolainen, oli 90-luvun lama. Silloin moni mietti, onkohan täällä enää koskaan mitään töitä.

Minusta tuli työorientoitunut, kun ryhdyin tekemään yhteiskunnallisia asioita. Politiikka vei mukanaan. Nykyisessä työssäni Helsingin apulaispormestarina on hyötyä siitä, että olen päämäärätietoinen ja kärsivällinen. Prosessit voivat olla pitkiä ja vaikeita.

Ihmisten suhteen olen avoin ja luontaisesti aika kunnioittava.

Osaan delegoida, mutta joskus pidän monimutkaisissa asioissa liikaa asioita itselläni. Se ei ole hyvä. Joskus ajattelen, olen parempi johtamaan muita ihmisiä kuin itseäni.

Raide-Jokerin lapio maahan 2019. ”Oudon lapion varressa päivänä, kun pääkaupunkiseudun ensimmäisen pikaratikan, Raide-Jokerin, rakentaminen käynnistyi. Kuva konkretisoi myös sen, että olen viime vuodet tehnyt töitä sektorilla, joka on vieläkin melko miesvaltainen.”

Rankin ajanjakso minulla oli toimiessani työministerinä ja vihreiden puheenjohtajana. Se on ollut ainoa vaihe, kun huomasin, että oma syvin minuus – jos ihmisellä sellainen on – oli vaarassa pyyhkiytyä. Tunsin, ettei minulla ole muuta kuin työ. Psykofyysinen prässi oli kova.

Jälkikäteen ajatellen on vähän hassuakin, että olen pystynyt tuona ajanjaksona rakastumaan. Jos olisin etsinyt suhdetta, rakastuminen ei olisi varmaan onnistunut. Pitkä seurustelusuhde avioeroni jälkeen oli päättynyt ja ajattelin, että olen nyt nähnyt tämän parisuhdehomman, tässähän on töitäkin tehtävänä – rakkaus I am done! Sitten tapasin ihmisen, jonka suhteen ei tarvinnut punnita asioita. Oli selvää, että tämä oli tässä.

Suhde säilytti minulla kaiken keskellä privaatin maailman. Olisiko sellaista pystynyt niinä vuosina muuten säilyttämään?”

OMALAKISUUS

”Omintakeisuus hurmaa”

”Ei rakastuminen koostu mistään ominaisuuslistasta. Toinen on kiinnostava ja moniulotteinen niillä tavoilla, jotka ovat itselle kaikkein puhuttelevimpia. Sittenhän se on vain jotain loksahtamista. Se, miksi ihmiset ovat toisilleen kiinnostavia tai puoleensa vetäviä, ei se ratkea millään reseptillä. Se vähän ikään kuin on tai ei ole.

Minuun on aina vedonnut omintakeisuus tai omalakisuus. Anton Monti on kiistämättä sellainen ihminen, että täsmälleen samaa tyyppiä ei ole. Olen hurmaantunut hänen ajattelukyvystään. On kiinnostavaa, kun ihmisellä on kykyä omaan maailmanjäsennykseen ja analyysiin. Kyse ei ole puhtaasti älyllisesti kapasiteetista – toki siitäkin – mutta myös persoonan omalakisuudesta.

Sehän on joskus raskastakin. Omalakiset persoonat eivät ole välttämättä aina niin helppoja. Mutta tunnen turvallisuutta siitä, että joku ihminen on jotenkin monistamaton.”

ARKI

”Murheet kannattaisi jakaa eikä hautoa yksin”

”Antonin kanssa eläminen on opettanut minulle yhteiselossa sitä, että minä en ole opetettavissa hyvään arjen hallintaan. Olen onnellinen, että vierelläni on ihminen, joka pystyy pitämää arkea kasassa ja on suunnitelmallisempi kuin minä. Toki näistä syntyy myös jännitteitä ja yhteentörmäyksiä.

”Minulla on tapana hautoa vaikeimpia asioita itsekseni. Välillä olisi varmasti parempi puhua ja jakaa ne jonkun toisen kanssa.”

Vanhemmuus määrittää arkeamme vahvasti. Luulen, että 50 prosenttia kaikesta, mitä puhumme, koskee poikaamme. Onneksi Anton tykkää tehdä ruokaa: yhdessä syöminen on perheelle tärkeä struktuuri.

Asioiden selvittäminen ja seuraaminen, pohdiskeltu ja analyysi ovat arkielämäämme. Se ei ole välttämättä kovin tietoista, mutta se saa viihtymään toisen seurassa. Toisen näkemykset ja mielipiteet kiinnostavat.

Minulla on tapana hautoa vaikeimpia asioita itsekseni. Välillä olisi varmasti parempi puhua ja jakaa ne jonkun toisen kanssa. Siinä en ole niin hyvä. Vaikka en osaisi välttämättä avata ja jäsentää kaikkia murheitani, minua auttaa ja lohduttaa paineissa se, että perhe on olemassa. Kyllähän perheenjäsenet tajuavat tilanteen, vaikka en saisi asiaa sanottua. En minä nyt niin niin salaperäinen ole.”

PARISUHDE

”Ihmisen kannattaa antaa olla sellainen kuin on”

”Puolisona olen mielestäni kiltti, rakastava ja kunnioittava. Olen myös ehkä vähän hankala käytännön kumppani.

Parisuhteessa on tärkeää, että on toisen silmissä kiinnostava. Suhtaudun puolisooni ihailevasti ja kiinnostuneesti, ilman että minun täytyy nähdä sen eteen vaivaa.

Emma-gaalassa 2020. ”Vain hetki ennen pandemiaa Antonin kanssa Emma-gaalassa. Tuo ilta painui myöhemmin mieleen vielä voimakkaammin, koska se osoittautui viimeiseksi isoksi juhlaksi ennen sulkuja ja etäisyyksiä.”

Kun on mennyt toisen kerran elämässään avioliittoon, on oivaltanut, että ihmisen pitää antaa olla sellainen kuin hän on. Olen joskus ajatellut liikaa niin, että toinen ihminen voisi muuttua. Kun hyväksyy toisen ihmisen kaikkinensa, se tekee elämästä helpompaa. Mutta totta kai särmiä voidaan hioa ja löytää hyviä tapoja arjen kitkaan.

Ihminen hakee parisuhteesta ja rakkaudesta turvallisuutta ja joskus myös viimeistä linnoitusta maailmassa, mutta lopulta jokaisen täytyy kuitenkin seistä omilla jaloillaan. Toista ei saisi laittaa vastuuseen omasta onnestaan. Paradoksaalista on, että yhdessäolo voi tehdä sinut onnellisemmaksi, mutta et voi silti ripustautua toiseen tai suhteeseen.

On hyväksyttävä, että pitkässä parisuhteessa on erilaisia aikoja, niitä myötä- ja vastamäkiä.”