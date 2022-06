Jos isoveli Kirkaa kiusattiin, Muska Babitzin meni ”rökittämään tyypit” – tällaiset välit Kirkalla ja Muskalla oli lapsina

Muska Babitzin on menettänyt kolme veljeään, joista Sammyn ja Kirkan aikuisiällä. – Kuolema on ollut aina suuri shokki ja järkytys. En tule millään sinuiksi sen kanssa.

Muska Babitzin, 69, kertoo olleensa lapsena pari vuotta vanhemman veljensä Kirkan kanssa kuin paita ja peppu. Laulamisenkin Muska aloitti myöhemmin Kirkan kiertueella.

– Kirka oli vähän vetäytyvä eikä lähtenyt tappeluihin. Jos häntä kiusattiin, minä menin rökittämään tyypit, Muska kertoo.

Toinen isoveli, Sammy, oli jo 13-vuotiaana musiikissa täysillä mukana.

– Sammy oli Fazerilla mopolähettinä ja toi ensimmäisiä levyjä ja levysoittimia kotiin, Muska muistelee.

Myös Kirka lähti 13-vuotiaana Creatures-yhtyeeseen.

– Heti kun Sammy sai ekoja liksoja, hän toi rahat kotiin. Kirka oli samanlainen. Kotoa opimme hyvät arvot: pitää kunnioittaa toisia, ketään ei saa syrjiä ja pitää auttaa, jos voi.

Muska kertoo, että musisoivat Babitzinin veljekset olivat kovaa valuuttaa.

– Ikkunoidemme alla parveili lauma tyttöjä. Kirka joutui keksimään reittejä, miten hän pääsisi kellarin kautta pakenemaan ulos.

Sammyn menehtyminen liikenneonnettomuudessa 24-vuotiaana ja Kirkan kuolema aortan repeytymään 56-vuotiaana olivat Muskalle kovia paikkoja – ja ovat yhä. Esikoisveli Leo oli kuollut jo 2-vuotiaana ollessaan hoidossa isoäidillä.

– Kuolema on ollut aina suuri shokki ja järkytys. En tule millään sinuiksi sen kanssa, Muska sanoo.

– Muistot eivät haalistu, mutta kun aikaa kuluu, asian kanssa tottuu jotenkin elämään.

Muskalla ja hänen puolisollaan, blueskitaristina tunnetulla Hannu ”Hande” Salakalla, ei ole omia lapsia. Muska ajattelee, että sisaruksista ja sisarusten lapsista on siksikin tullut hänelle äärettömän läheisiä.

– Sisarusten lapset ovat olleet meillä vauvasta lähtien joka viikonloppu silloin kun emme ole olleet keikoilla. Se on ollut suuri siunaus.

– Kannattaa elää täysillä niin kauan kuin voi. Koskaan ei tiedä, mitä tuleman pitää.

