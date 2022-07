Nura Farah kertoo, millaista rasismia koki yläasteella Suomessa ja mikä lopulta koitui pelastukseksi – ”Siellä minua ei enää kiusattu”

Nura Farah pakeni Somalian sisällissodan jaloista 13-vuotiaana Suomeen. Uusi alku kielitaidottomana ja tummaihoisena valkoisten joukossa oli vaikea ja matka palkituksi kirjailijaksi pitkä. – Nyt keski-iän kynnyksellä en enää jaksa välittää ulkoisista paineista.

Kolme kirjaa julkaissut Nura Farah on edelleen päivätöissä laboranttina.

Iloisesti hymyilevä nainen saapuu kahvilaan. Valkoiseen huiviin on kirjailtu sinisiä ja vaaleanpunaisia kukkia.

– On harvinaista herkkua istahtaa työpäivän jälkeen hetkeksi rauhassa kahville ennen kuin lähden kotiin touhuamaan poikani kanssa, Nura Farah, 42, huokaisee ja istahtaa pöytään.

Somalialaissyntyisellä Nuralla on ala-asteikäinen poika, hän on ammatiltaan laborantti ja hän työskentelee valtion Ruokavirastossa. Hän on myös kolme kirjaa kirjoittanut kirjailija.

Nura pakeni äitinsä ja sisarustensa kanssa Suomeen 13-vuotiaana. Suomen kielellä kirjoitettu esikoisteos Aavikon tyttäret oli hänen suuri unelmansa ja pitkän työn tulos. Somalialaisen naisen kasvutarina toi Nuralle Suomi-palkinnon.

Viisi vuotta myöhemmin ilmestyi esikoisen tavoin naisen asemaa somalikulttuurissa käsittelevä Aurinkotyttö. Viimeisin kirja, novellikokoelma Lumimaa ilmestyi keväällä.

Nura nauttii tarinoiden kertomisesta. Hän haluaa kirjoillaan murtaa ennakkoluuloja. Sekä suomalaisten että maahantulijoiden pitää joustaa ja löytää yhteinen sävel, hän sanoo.

– Haluan olla tienraivaaja tuleville sukupolville. Ettei yhdenkään tumman tytön tai pojan tarvitsisi kantaa samanlaista häpeän taakkaa, mitä minä kannoin.

”Kasvaessani naiseksi valkoisessa Suomessa kaipasin kipeästi positiivista samastumispintaa, jota ei tuolloin ollut.”

Auringon lapsi

”Somaliasta muistan, miten aurinko porotti aina kuumasti ja ilma tuoksui meren suolalta ja hiekalta. Minulla oli kolme veljeä ja pikkusisko, ja asuimme mukavassa omakotitalossa. Aamulla sain lähteä kouluun, toisin kuin monet muut somalitytöt. Koulusta palattuani tein kotitöitä kuten kaikki muutkin tytöt. Pojilta kotitöitä ei vaadittu.

Somalitytöillä on vain lapsuus ja naimaikä, ja tyttö julistetaan naimaikäiseksi, kun kuukautiset alkavat.

Iltaisin nukahdin patjalle lattialle pikkusiskon viereen. En haaveillut aviomiehestä. Halusin kouluttautua ja hankkia ammatin.

Jossain vaiheessa ilmapiiri Somaliassa alkoi kiristyä ja minua pelotti. Klaanit pommittivat kyliä, ryöstivät taloja ja tappoivat ihmisiä. Alkoi sisällissota, joka ei ole loppunut vieläkään. Ihmiset hankkivat suojakseen aseita ja ampuivat peloissaan jopa naapureitaan.

” En haaveillut aviomiehestä, halusin kouluttautua.

Huhtikuussa 1993 isä päätti, että me lapset lähtisimme äidin kanssa pois, toiseen maahan turvaan. Hän jäi Somaliaan, mutta lupasi tulla pian perässä.

Ensimmäisiä muistojani Suomesta oli lumi Oravaisten vastaanottokeskuksen pihalla. Ja kilteiltä valkoisilta ihmisiltä lahjaksi saamani nukke, jolla oli siniset silmät ja keltainen tukka.

Muistan myös pihaan ajaneet poliisiautot, jotka toivat hyviä tai huonoja uutisia. Joskus kävi niin, että edellisenä päivänä kanssani leikkinyt lapsi ei enää seuraavana päivänä tullutkaan pihalle. Perhe ei ollut saanut oleskelulupaa. Ne, jotka saivat, juhlivat tarjoamalla teetä koko talolle.

Olin sisaruksistani huolimatta yksinäinen. Kävin ensimmäisen vuoden koulua ruotsinkielisessä Oravaisissa, enkä osannut ruotsia enkä suomea. Muistan ikuisesti sen päivän, kun tulin koulusta ja näin jälleen poliisiauton pihalla. Äiti kertoi heti ovella hyvät uutiset: olimme saaneet oleskeluluvan. Silloin huusin ilosta.

Isä ei koskaan tullut perässä Suomeen, enkä minä käynyt enää kertaakaan Somaliassa. Vuonna 1997 kävin kuitenkin Etiopiassa katsomaan isää. Hän menehtyi muutamaa vuotta myöhemmin, kun olin 22-vuotias.

Isä oli lapsuudessani minulle todella läheinen ja aina puolellani, ja otin raskaasti hänen kuolemansa. Onneksi äiti elää ja voi hyvin.

Näkymätön tyttö

Yläasteella kannoin mukanani vihkoa, johon käänsin sanoja suomesta somalin kielelle. Välillä olin aivan epätoivoinen – tuntui, etten koskaan oppisi suomea. Minulla oli onneksi ihana äidinkielenopettaja, joka kannusti lukemaan paljon sarjakuvia ja kirjoja. Ahmin erilaisia tarinoita kaiken vapaa-aikani.

Nura tarkoittaa somaliaksi valoa. Yläasteella minua ei kutsuttu Nuraksi. Siitä lähtien, kun aloitin kahdeksannen luokan helsinkiläisellä yläasteella, luokkatoverit kutsuivat minua nimellä Toi N---. Kiusaajat sanoivat olevansa roturealisteja ja ilmoittivat, ettei mustista ihmisistä ole mihinkään.

”Tunsin itseni likaiseksi ja seisoin usein sivussa tai kävelin opettajan takana, etteivät kiusaajat pääsisi iholleni.”

Pänttäsin yhä ahkerammin, koska halusin näyttää, että he ovat väärässä.

Rasismi oli silloin paljon suorempaa. Ajateltiin, että koska olen somalinainen, minulla tulisi olemaan kymmenen lasta, enkä menisi koskaan töihin, vaan söisin suomalaisten verorahat. Opettajat olivat ymmärtäväisiä, mutta eivät saaneet kiusaamista loppumaan.

Äidin taakkaa en halunnut lisätä kertomalla ongelmista. Tunsin itseni likaiseksi ja seisoin usein sivussa tai kävelin opettajan takana, etteivät kiusaajat pääsisi iholleni. He yrittivät jatkuvasti provosoida minua puhumalla rumasti mustista ihmisistä, mutta en saanut suuttua, sillä mustia pidettiin lähtökohtaisesti aggressiivisina. Jos sanoin takaisin, minut toivotettiin sinne, mistä olin tullutkin.

Pojat olivat pahimpia. Toisessa koulussa ollut veljeni myös hakattiin. Minulla oli vähän aikaa luokalla muutama tyttökaveri, mutta lopulta hekin käänsivät selkänsä ja sulkivat minut joukon ulkopuolelle. Otin itsekin etäisyyttä ja vetäydyin omiin oloihini. Käperryin kuoreeni ja kärsin hiljaa itsekseni. Se oli selviytymismekanismi, jolla pääsin yläasteen loppuun. Halusin olla näkymätön.

Minusta tuli syrjäänvetäytyvä outolintu, ja lopetin muille puhumisen. Apua ja tukea kiusaamisen aiheuttamaan ahdistukseen sain koulukuraattorilta ja Nuorten Kriisipisteeltä. Onneksi hain ja sain apua ajoissa. Olin onnekas, etten masentunut.

Ruskean tytön taakka

Minulla oli kaksi taakkaa, ihonväri ja uskonto.

Kun musta mies jäi Suomessa kiinni raiskauksesta, kannoin siitä syyllisyyttä. Kun tummaihoinen mies levitti Yhdysvalloissa HI-virusta, tunsin syyllisyyttä. Kun Pariisissa tapahtui terrori-isku, tunsin olevani siitä vastuussa.

Aina, kun luin uutisen tummaihoisen tekemästä rikoksesta, nousi häpeän taakka harteilleni. Kuvittelin olevani vastuussa kaikista maailman tummaihoisista. Olisin halunnut pidättää jokaisen ja huutaa heille, että kun teet tyhmyyksiä, niin minäkin kärsin niistä. Jokainen pieni ruskea tyttö ja poika kärsii.

” Kuvittelin olevani vastuussa kaikista maailman tummaihoisista.

Kasvaessani naiseksi valkoisessa Suomessa kaipasin kipeästi positiivista samastumispintaa, jota ei tuolloin ollut. Jossain vaiheessa olin katkera jopa siitä, että Michael Jackson oli valkaissut ihonsa. Hän petti meidät mustat!

Menin ennen lukiota kymppiluokalle, mikä oli pelastukseni. Siellä minua ei enää kiusattu. Luokallani oli puoliksi amerikkalainen tummaihoinen Sean, joka muistutti rappistaraa ja jolla oli oma hovi mukanaan. N-sana hävisi koulun käytäviltä. Hän oli niin komea ja cool, että häntä ihailivat sekä tytöt että pojat. Hänen varjollaan pääsin häpeästä eroon ja tulin hyväksytyksi joukkoon. Lukiosta sain lopulta ystäviä, ja kielikin alkoi sujua.

Jotkut kiusaajistani pyysivät myöhemmin anteeksi. Annoin toki, mutta ei meistä ystäviä tullut. Uskon, että elämä on antanut heillekin takaisin sen, mitä he ansaitsivat.

Olin lahjakas kemiassa. Opettaja suositteli minulle laborantin opintoja, ja jatkoin lukiosta ammattikouluun. Oli todellinen onnenpotku, että sain heti vuonna 2002 valmistuttuani töitä Eviran laboranttina. Kävin torstaina työhaastattelussa ja maanantaina kuulin saaneeni paikan. Nyt olen ollut 20 vuotta samassa työpaikassa Ruokavirastossa muutamaa kirjoitusvapaata lukuun ottamatta.

Koronapandemian aikaan lähdin opiskelemaan datanomiksi, koska halusin päivittää osaamistani. Olen viihtynyt työpaikassani paremmin kuin hyvin ja saanut hyviä ystäviä. Työmaailmassa en ole syrjintää kokenut.

Äidiksi ja kirjailijaksi

Kun aloin lähennellä kolmeakymmentä, nousivat paineet puolison löytämiseen. Onneksi vanhempani ovat antaneet minulle tilaa päättää näistä asioista itse, enkä ole joutunut nuorena naimisiin, toisin kuin jotkut lähipiirissäni.

Tapasin somalialaisen miehen. Kahdeksan vuotta sitten saimme pojan, jonka yksinhuoltaja nyt olen.

En haaveilee suurperheestä, sillä olen aina tiennyt haluavani muutakin kuin hoitaa lapsia kotona. Yksi lapsi riittää minulle. Suomessa on hieno päivähoitojärjestelmä, joka mahdollistaa uran ja perhearjen yhdistämisen.

Kirjoitin esikoiskirjani Aavikon tyttäret työn ohessa. Olin raskaana ja pahoinvoinnin takia tiputuksessa saadessani kuulla, että Otava haluaa julkaista kirjani. Se oli hieno hetki.

Nura Farah haaveilee omasta podcastista. ”Siinä voisi olla humoristisia huomioita kulttuurieroista ja kielimokista maahanmuuttajan näkökulmasta.”

Aluksi minua pelotti kirjoittaa kulttuurisidonnaisesti kipeistäkin asioista, kuten sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tiesin, että kritiikkiä tulisi niin suomalaisilta kuin somaliyhteisöltäkin. Somaliyhteisöstä varoiteltiin, etten puhuisi kaikkein häpeällisimmistä asioista, kuten tyttöjen ympärileikkauksista. En halunnut häpäistä vanhempiani, mutten myöskään voinut vaieta. Tarinat piti päästää ulos.

Pääosin palaute on kuitenkin ollut positiivista. Kolmatta kirjaa kirjoittaessa en enää miettinyt niin paljon somaliyhteisön mainetta tai minkälaisilla linsseillä tarinoita luetaan.

Eräs kirjallisista esikuvistani on Sofi Oksanen, jonka kirjat ja ulostulot ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen. Niistä ymmärsin, että kaikki kansat ovat käyneet samankaltaisia asioita läpi. Olen feministi enkä näe siinä ristiriitaa afrikkalaisuuden kanssa. Nuorten naisten on otettava rohkeasti paikkansa maailmassa. Mitään ei saa ilmaiseksi.

Omat rahat – omat valinnat

Uusimman novellikokoelmani kirjoitin maahanmuuttajien jokapäiväisestä elämästä. Millaista on aina erottua muista: marketin kassalla, baarissa, oppitunnilla, uimahallissa? Onko pakko tuntea jatkuvaa kiitollisuutta, onko pakko pienentää itsensä sopeutuakseen suomalaisiin normeihin?

Nura kokee, että hänellä on sekä suomalaisen että somalinaisen mentaliteetti. ”Uskonto näkyy elämässäni lähinnä pukeutumisessa. Kiedon huivin päähänsä ulos lähtiessäni.”

Onneksi asenteet ovat muuttuneet ja Suomessa on menty parempaan suuntaan pienin askelin. Olen jo alkanut hahmotella neljättä kirjaani. Kirjoittaessani pelkään edelleen tekeväni virheitä ja joutuvani naurunalaiseksi, koska kieli ei ole vieläkään sataprosenttisesti hallussa. Onneksi minulla on maailman ihanin kustannustoimittaja.

Kirjoitan iltaisin sen jälkeen, kun olen laittanut lapsen nukkumaan. Kirjoittaminen on hyvää vastapainoa työlleni laboranttina. En haluaisi luopua pipettien kanssa työskentelystäkään.

” Elän hyvin erilaista elämää kuin monet ikäiseni somalinaiset.

Suomi on antanut minulle turvan, kodin ja ammatin. Olen siitä kiitollinen. Itse olen tehnyt paljon töitä menestykseni eteen. Myös jokainen sisaruksistani on löytänyt paikkansa maailmassa, ja uskon, että lapseni tulee elämään nykyistä yhdenvertaisemmassa Suomessa. Täällä syntynyt sukupolvi kokee olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa aivan eri tavalla kuin me tänne tulleet. Pojastani haluan kasvattaa maailman tilanteen tiedostavan ja tasa-arvoa kannattavan yksilön.

Toivoisin, että muutkin kulttuuriini syntyneet naiset uskaltaisivat murtaa jäykkiä sukupuolirooleja. Suomessa siihen on mahdollisuus ja yksilöllä on paljon vaihtoehtoja. Naisella pitää olla omat rahat, se tuo valinnan vapautta. Uskon, että jos muutkin Suomessa asuvat somalinaiset saisivat mahdollisuuden mennä työelämään ja saisivat kokea, miltä tuntuu tienata omat rahansa, voisi heidän ajattelutapansa muuttua. Toisaalta ymmärrän senkin, jos somalinainen nauttii kotona lasten kanssa olemisesta.

Itselläni on sekä suomalaisen naisen että somalinaisen mentaliteetti, tunnen aina olevani kahden kulttuurin välissä. Nyt keski-iän kynnyksellä en enää jaksa välittää ulkoisista paineista. Elän hyvin erilaista elämää kuin monet ikäiseni somalinaiset. Teen omat valintani ja olen tällainen kuin olen.”

”Naisella pitää olla omat rahat, se tuo valinnan vapautta”, Nura ajattelee.

Fakta Nura Farah Vuonna 1979 Riadissa syntynyt somalialaistaustainen kirjailija. Muutti Suomeen 13-vuotiaana. Julkaissut kirjat Aavikon tyttäret, Aurinkotyttö ja uusimpana Lumimaa (Otava). Voittanut esikoisteoksestaan Suomi-palkinnon 2015. Ammatiltaan laborantti, työskentelee Ruokavirastossa. Perheeseen kuuluu ala-asteikäinen poika.

