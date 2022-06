Miksi toiset löytävät treffiseuraa vaikka päivittäin, mutta jotkut eivät edes kerran vuodessa? Asiantuntija kertoo vastauksen – ja 6 vinkkiä, joilla parannat mahdollisuuksiasi

Asiantuntija kertoo kuusi vinkkiä, joilla jokainen voi parantaa mahdollisuuksiaan päästä treffeille.

Toisilla on uusi deittikumppani vaikka joka päivälle, tai ainakin viikolle. Toiset taas kamppailevat sen kanssa, että löytäisivät treffiseuraa edes kerran vuodessa.

Mistä se johtuu? Soitimme psykologi Heli Heiskaselle ja kysyimme. Heiskanen on kirjoittanut Uskalla rakastaa -kirjan ja pitää samannimistä kurssia. Kirjassa ja kurssilla käsitellään muun muassa asioita, jotka voivat vaikeuttaa tai estää kumppanin löytämistä.

Deittisovelluksissa kuvilla on väliä

Potentiaalisten deittikumppanien määrään vaikuttaa hyvin moni asia.

Ensinnäkin sillä on väliä, mitä etsii.

– Jos etsii kevyempää deittailua tai seksikumppania, niin seuraa on yleisesti ottaen helpompi löytää. Ainakin jos on nainen, Heiskanen sanoo.

Hänen mukaansa parisuhdetta tai muuta vakavampaa etsivän voi olla vaikeampi löytää seuraa esimerkiksi Tinderistä, sillä kaikkien sen käyttäjien intressit eivät ole samat. Heiskanen arvioi, että etenkin moni mies etsii sovelluksen kautta nimenomaan kevyempää seuraa.

” Huonot kuvat vähentävät osumien määrää.

Tinderissä myös sukupuoli ja ikä vaikuttavat. Heiskanen kertoo, että naiset saavat miehiä enemmän osumia ja nuoremmat vanhempia enemmän. Vanhemmista ihmisistä yhä suurempi osa on parisuhteessa tai naimisissa, eikä tarjontaakaan täten ole yhtä paljon.

Ulkonäkökin vaikuttaa ainakin alussa. Deittisovelluksissa myös valokuvilla on suuri merkitys. Siksi Heiskanen neuvoo valitsemaan hyvät, mutta todenmukaiset kuvat itsestä.

– Huonot kuvat vähentävät osumien määrää.

Aiemmat parisuhteet, viestintätyyli ja luonne vaikuttavat

Osuma ei vielä tarkoita treffiseuran löytymistä. Osuman synnyttyä vuorovaikutustyyli korostuu. Viestittelytapa voi johtaa treffeihin tai siihen, että keskustelu tyrehtyy tai jompikumpi poistaa osuman.

– Tutustuminen karahtaa vesille helpommin, jos liian totisesti tenttaa toiselta asioita tai asennoituu valmiiksi kyynisesti.

Luonteenpiirteetkin vaikuttavat treffeille pääsemisen todennäköisyyteen.

Ekstrovertti on luonnostaan introverttia kiinnostuneempi tutustumaan uusiin ihmisiin. Myös optimismi ja avoimuus ovat luonteenpiirteitä, jotka lisäävät todennäköisyyttä päästä treffeille.

– Pessimistisen ja turvallisuushakuisen täytyy ponnistella enemmän, että pystyy ja jaksaa tutustua uusiin ihmisiin.

Myös aiemmat parisuhteet ja elämänkokemus vaikuttavat. Petetyksi tulleella voi olla pelkoja, epävarmuuksia ja ennakkoluuloja sitä kohtaan, onko hyvää kumppania edes mahdollista löytää. Jos taustalla on ikäviä kokemuksia, voi olla arka kommunikoimaan kumppaniehdokkaiden kanssa. Tällöin toinen osapuoli ei saa oikeaa kuvaa, eikä tutustuminen ei välttämättä etene niin pitkälle, että päädyttäisiin treffeille asti.

Aiemmat huonot kokemukset voivat johtaa väärään asenteeseen. Jos ajattelee, että pieleen tämä kuitenkin menee, se voi heijastua treffien ilmapiiriin.

Näin parannat mahdollisuuksiasi päästä treffeille

rento ja myönteinen asenne auttavat esimerkiksi deittisovelluksissa viestitellessä.

Netin ulkopuoleltakin voi löytää seuraa. Esimerkiksi työ-, opiskelu- ja harrastuspiireissä voi tavata ihmisiä. Etuna on, että tapaamisissa ei ole paineita parisuhteesta tai seurustelusta. Sen sijaan sisäinen kauneus ja se, miten tulee toimeen muiden kanssa, korostuvat.

Deittisovelluksissa kannattaa käyttää hyviä kuvia. Netissä kiinnitetään huomiota ensisijaisesti ulkonäköön. Se jää huomaamatta, jos kuvat ovat huonot.

Ole avoin. Lopulta parisuhdetta etsivän kohdalle tarvitsee osua vain yhden henkilön, jonka voi tavata missä tahansa.

Käy paikoissa, joissa tapaat ihmisiä. On helpompi kohdata joku, jos kohtaamisille on mahdollisuuksia.

Suhtaudu deittailuun niin, että se on mukavaa. Silloin tilanteessa ei ole ylisuuria odotuksia tai vaatimuksia. Kun ilmapiiri pysyy rentona, toiseen voi tutustua aidosti ja katsoa, mihin se johtaa. Vaikka viestittely, satunnainen tapaaminen tai treffit eivät johtaisi sen kummempaan, mukaviin ihmisiin tutustuminen on aina positiivinen juttu.

Deittailu-uupumus voi iskeä Tinderissä

Heiskanen kertoo tapaavansa vastaanotollaan ja koulutuksissaan paljon ihmisiä, jotka ovat lähteneet kirkasotsaisen avoimesti Tinderiin etsimään kumppania. Pettymysten ja huonojen kokemusten kautta kyynisyys kuitenkin hiipii mukaan.

– Silloin olisi hyvä pitää taukoa deittailusta, jotta ei ajaudu deittailu-uupumukseen.

Uupumuksen iskiessä kannattaa deittailun sijaan keskittyä muihin hyviin asioihin elämässä, kuten työhön, harrastuksiin, ystäviin ja muihin itselle tärkeisiin asioihin. Ne ovat tärkeitä toki myös deittailun ohessa.

– Jos elämä on jo valmiiksi hyvää, niin kumppanin löytäminen on vain bonusta. Ja kun nauttii elämästään, on myös kiinnostavampi kumppaniehdokas muille.

