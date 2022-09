Eräänä jouluna Heidi Sohlberg koki syöpäosastolla jotakin, mitä ei unohda koskaan – ”Kyllä siinä tajusi toimineensa oikein”

Kun Heidi Sohlberg esiintyi Me Naisten kannessa kaljuna ja keskellä syöpähoitojaan, hän tuli ravistelleeksi perinteisiä kauneuskäsityksiä. Siinä sivussa räjähti Heidin somenäkyvyys.

Syksyllä 2016 Heidi Sohlberg tuli Me Naisten haastatteluun keskellä sytostaattihoitojaan. Vielä nyt kuusi vuotta jutun ilmestymisen jälkeen Heidi saa palautetta ja kiitoksia siitä, että antoi kasvot rintasyövälle.

Studiolla maskeeraustuolista kantautui Heidi Sohlbergin ääni: ”Hiustenlaittoon ei ainakaan mene aikaa!”

Syyskuussa 2016 Heidi oli tullut haastatteluun kertomaan, millaista on sairastaa rintasyöpää, ja hän esiintyisi Me Naisten kannessa kaljuna. Hän oli keskellä sytostaattihoitojaan, joista ensimmäiset olivat vieneet hiukset. Heidin kaksi tytärtä ja silloinen puoliso olivat edellisiltana siistineet siilin trimmikoneella.

Tuohon aikaan 35-vuotias Heidi tunnettiin vuoden 2001 Miss Suomena, siis oikeana kauneusperinteiden roolimallina ja ammattilaisena. Nyt hän poseerasi kuvissa ilman omaa kruunuaan, vaaleaa tukkaansa, ja tuli ravistelleeksi perinteisiä kauneuskäsityksiä. Se oli feministinen veto niin Heidiltä kuin lehdeltäkin.

– En osannut ajatella asiaa silloin tuolta kantilta, mutta ymmärsin kyllä, että joitain rajoja siinä rikottiin. Vasta kuvia katsellessa minullekin kirkastui, miten poikkeuksellisesta jutusta oli kyse – herranen aika, eihän naistenlehdissä ollut esitelty kaljuja naisia.

Heidi on nyt toipunut syövästä täysin, ja viisi vuotta kestäneet lääkitys ja tehoseuranta ovat vaihtuneet vapaaehtoisiin tarkastuskäynteihin.

Paljaan pään lisäksi Heidin avoin asenne ja hurtti huumori edustivat toista jutun ydinviesteistä: jokaisella on oma tapansa kokea ja käsitellä vastoinkäymisiä. Ei ole oikein eikä väärin nauraa, väsyä, romahtaa tai paahtaa vimmalla eteenpäin. Heidin tapa oli kertoa suoraan tunteistaan, voinnistaan ja oivalluksistaan sairauden keskellä. Avoimuus, positiivisuus ja ironinen huumori eivät toimi kaikille, mutta hänelle kyllä.

– Totta kai tilanne jännitti, mutta toimin siinäkin tutulla tavallani, mustalla huumorilla. Se on minulle tyypillinen tapa selvitä rankoissakin hetkissä. Saan myös voimaa positiivisuudesta, se ohjaa ajatteluani ja on elämänasenteeni, Heidi sanoo.

– Pitää kunnioittaa jokaisen omaa tapaa, koska ei ole yhtä oikeaa tapaa.

Heidi kokee, että hänen luonteellaan vaikeneminen ja salailu olisivat olleet vaikeampi vaihtoehto. Sellainen toimintamalli oli sopinut hänen äidilleen, joka oli sairastanut rintasyöpää useita vuosia, kunnes lopulta kuoli siihen.

– Äitini ei kertonut sairaudesta juuri kenellekään, minä taas kerroin koko Suomen kansalle.

Heidin avoimuus palkittiin: hänelle tullut palaute oli 99-prosenttisesti kannustavaa ja kiittelevää. Myös Heidin somenäkyvyys räjähti. Kun saman vuoden alussa hänen Instagram-postauksensa sai yleensä suunnilleen sata tykkäystä, lehtijutun kohdalla sydäntä klikattiin liki neljätuhatta kertaa, seuraavassa lehtipostauksessa jo lähes seitsemäntuhatta. Nykyään Heidillä on 49 000 Instagram-seuraajaa ja somesta on tullut merkittävä tulonlähde.

”Onhan se nyt hemmetin ihanaa, että tällaisen asian ei tarvitse enää olla tabu tai ettei naisen tarvitse peitellä sairauden merkkejä muiden ihmisten takia.”

Vaikka sairauskokemus ja hoitopolku ovat aina henkilökohtaisia ja yksilöllisiä, Heidin haastattelu palveli lopulta myös tietopakettina siitä, mitä sairastuneella ja läheisillä voi olla edessään. Palautetta hän saa vieläkin, kuusi vuotta jutun ilmestymisen jälkeen ja usein jopa samoilla sanoilla kuin tuoreeltaan ulostulon jälkeen: ”Kiitos, kun olet antanut kasvot rintasyövälle.”

Missään vaiheessa Heidi ei ole kyllästynyt hänelle tipahtaneeseen rooliinsa, sen verran tärkeältä aihe on tuntunut. Kun muut sairastuneet haluavat jakaa tarinansa Heidille, hän yrittää ehtiä vastata edes lähettämällä enkeleitä ja sydämiä takaisin.

– Rooli ei ole tuntunut taakalta, mutta sitä minun on pitänyt opetella, etten ottaisi kaikkien ihmisten murheita omikseni. Olen herkkis ja elän tunteella toisten puolesta, mutta eihän sekään ole järkevää, että valvon öitä murehtien jonkun toisen tarinaa.

Heidistä tuntuu hyvältä ajatella, että hän on esiintymisellään ollut mukana tavallistamassa rintasyövän käsittelyä mediassa ja raaputtamassa pois stigmaa siitä vanhojen naisten sairautena.

– Onhan se nyt hemmetin ihanaa, että tällaisen asian ei tarvitse enää olla tabu tai ettei naisen tarvitse peitellä sairauden merkkejä muiden ihmisten takia.

Heidin muistiin on piirtynyt hetki Meilahden sairaalan tutulla syöpäosastolla, missä hän eräänä jouluna kävi tervehdyskäynnillä ystävänsä Waltteri Torikan kanssa. Ryhmä naispotilaita lähestyi Heidiä. Heistä jokainen kertoi rohkaistuneensa Heidin esimerkistä esiintyä paljain päin, ilman peruukkia tai huiveja, kalju kuula kaikille näkyen.

– Kun ensimmäinen heistä sanoi: ’Kiitos Heidi, kun olet olemassa’, kyllä siinä tajusi toimineensa oikein. En unohda sitä hetkeä koskaan.

Heidi on sittemmin toipunut täysin, ja viisi vuotta kestäneet lääkitys sekä tehoseuranta ovat vaihtuneet vapaaehtoisiin tarkastuskäynteihin. Tukkakin kasvoi nopeasti takaisin, ja siitä on otettu kaikki ilo irti. Heidin vakiokampaaja, jo missivuodesta häntä käsitellyt Kukka Kuparinen, on toteuttanut Heidin hulluimmatkin ideat.

– Tässä päässä on nyt nähty kaikki sateenkaaren värit, oranssit, turkoosit ja korallit. On ollut rokkitukkaa, siilisivuja, pitkää ja pätkää, Heidi luettelee.

– Nyt tukka on tyylikäs vaalea. Ehkä se kuvastaakin tasapainoa, rakkautta ja hyvää oloa, jotka olen taas löytänyt elämääni.