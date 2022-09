Kun Lola Odusoga oli lapsi, hänen ihoaan ja hiuksiaan haluttiin kosketella – kertoo nyt kummallisen kysymyksen, johon häneltä kysyttiin selitystä

Lola Odusogasta tuli Suomen ensimmäinen tummaihoinen missi vain 18-vuotiaana. Sitä hetkeä edelsivät lapsuus ja teinivuodet maassa, jossa erilaisuuden hyväksyminen ei ollut itsestäänselvyys.

Lola Odusoga, 45, ei pysty muistamaan, kuinka monta kertaa hän on ollut Me Naisten kannessa. Lukuisten kansien lisäksi Lola on tähdittänyt telkkariohjelmia ja mainoksia sekä useiden muiden lehtien kansia ja lööppejä.

Yli neljännesvuosisadan jatkuneeseen suosioon on selvä syy – vuonna 1996, vain 18-vuotiaana, Lola teki historiaa. Hänet valittiin ensimmäiseksi tummaihoiseksi Miss Suomeksi.

Menestystä tuli myös kansainvälisissä kauneusmittelöissä. Vuoden 1996 Miss Universum -kilpailuissa Lola sijoittui kolmanneksi, 1997 hänet valittiin Miss Skandinaviaksi, ja hänen mukaansa on nimetty vauvoja ja koiranpentuja.

– Olen rikkonut tabuja ja rajoja alkaen päivästä yksi. En tietoisesti ja alleviivaten, vaan ihan vain olemalla oma itseni. Erivärinen ja valtavirrasta poikkeava, Lola sanoo.

Vielä 1990-luvulla valtaosa kansasta seurasi samoja telkkariohjelmia ja lehtiä. Internet oli alkutekijöissään, eikä somea vielä ollut. Se tarkoitti, että samoja julkkiksia seurasivat kaikki. Lolankin naama alettiin tunnistaa heti hänen kruunauksensa jälkeen kaikkialla.

Hänen astumisensa parrasvaloihin osui aikaan, jolloin Suomi alkoi muuttua. Alettiin ymmärtää, että voimme olla erilaisia ja erivärisiä – ja silti kaikki suomalaisia.

– Hajuton, mauton ja väritön en ole ollut koskaan. Osa ihmisistä on tykännyt minusta, osa vihannut. Enää vuosiin en ole jaksanut stressata ihmisten mielipiteistä.

Tienraivaajan rooli ei ole ollut Lolalle helppo. Hän syntyi nigerialaisen isän ja suomalaisen äidin tyttäreksi. Isä katosi kuvioista jo Lolan ollessa vauva. Vahva ja lämmin äiti kasvatti tytön Turussa yksinhuoltajana.

– Lapsuuteni ja kouluvuoteni eivät olleet sieltä keveimmästä päästä. Nykypäivän perspektiivistä on vaikea käsittää, millainen Suomi vielä 1980-luvulla ja ysärin alkuvuosina oli. Rasismi ja seksismi rehottivat, hän sanoo.

– Minua kiusattiin koulussa. Sain kuulla ihonväristäni jatkuvasti ja ikävästi. Jouduin pienestä asti selittämään vieraille itseäni, taustaani, perhesuhteitani – ja kummallista kyllä, jopa suomenkielentaitoani.

Lolan ihoa ja hiuksia haluttiin kosketella. Kaupoissa ei myyty hänen hiuslaadulleen tarkoitettuja shampoita tai ihonvärilleen sopivia kosmetiikkatuotteita.

– Turruin siihen ainaiseen kielteisyyteen. Elämäni oli taistelua. Oli pakko yrittää pärjätä, sopeutua ja sulautua.

Alakouluikäisenä hän keksi, kuinka sanoa vastaan pilkkaajilleen.

– Tokaisin, että isä veti mut vessanpöntöstä alas, siksi musta tuli tämän värinen. Se hiljensi urputtajat!

Lolasta kasvoi suorasanainen, koska vaihtoehtoja ei oikeastaan ollut.

– Olen sanonut ääneen asioita, joista olisi ollut helpompi vaieta. Minun on ollut pakko olla rohkea päästäkseni tähän, missä olen, hän sanoo.

– Olen iloinen siitä, että Black Lives Matter -liikkeestä on tullut valtavirtaa. Yhdenvertaisuuden korostamisella on ollut valtava merkitys meille ruskeille ihmisille.

Vielä Lolan kasvuvuosina Suomessa ei juuri ollut sellaisia esikuvia, joiden kautta pieni tyttö olisi voinut nähdä itsensä jossakin tietyssä tehtävässä, asemassa tai ammatissa.

Osin Lolan ansiosta tämän päivän lapsilla ja nuorilla, joilla on perimää Suomen ulkopuolelta, on toisin. Hän on saanut paljon kiitosta tienraivaajan roolistaan – Lola on ollut myös Linnan juhlien vieraana kiitoksena ansioistaan rasisminvastaisessa työssä. Nelisen vuotta sitten muotisuunnittelija Ervin Latimer loi Lola-paidan, joka myytiin hetkessä loppuun.

– Melkein hämmennyin, kun Ervin kiitti minua siitä, millainen innoittaja ja ikoni olen ollut ruskeiden suomalaisten yhteisölle, Lola sanoo.

– Jos yhdenkin erinäköisen ihmisen elämä on ollut hetkenkään helpompaa minun ansiostani, kaikella kokemallani on ollut merkitystä.

”Olen vahva ja vapaa. En voi sietää sitä, että joku kertoo minulle, miten pitää elää tai miltä kuuluu näyttää.”

Lola pitelee oman elämänsä ohjaksia tiukasti käsissään.

– Olen vahva ja vapaa. En voi sietää sitä, että joku kertoo minulle, miten pitää elää tai miltä kuuluu näyttää.

– Minulle rohkeus on sitä, että teen mitä haluan ja elän kuten itse parhaaksi näen.

Olemuksellaan Lola on murtanut paitsi ihonväri- myös ulkonäköstandardeja. Hän liputti erikokoisten ja -muotoisten kehojen hyväksymisen puolesta jo ennen kuin body positivityä terminä oli keksittykään.

– Uskon siihen, että asiat tapahtuvat syystä. Olen valinnut tehdä julkista työtä Suomessa – ehkä jonkinlainen missioni siis on toimia ennakkoluulojen murtajana tässä maassa.

Lolan puheissa toistuu usein se, miten tärkeää on pitää jalat maassa.

– Olen uskaltanut olla oma itseni, hyvässä ja pahassa. En ole vetänyt rooleja enkä antanut ulkopuolisten lannistaa itseäni. Intuitiooni luotan vahvasti edelleen.

Suvaitsevaisuus erilaisuutta kohtaan on Lolan mielestä ihan viime vuosina ottanut taas valitettavasti takapakkia.

– Aina kun suomalaiseen julkisuuteen astuu ihminen, jolla on etnistä perimää, pidän hänelle peukkuja: pliis, hoida tämä hyvin. Jos mokaat, me kaikki valtavirrasta poikkeavan näköiset suomalaiset saamme kärsiä.

– Erinäköisenä sitä edustaa aina jotakin joukkoa, ei koskaan vain itseään. Ikään kuin olisimme Suomessa vähän poikkeusluvalla.

Fakta Lola Odusoga Koko nimeltään Iyabode Ololade Remilekun Odusoga. Turussa 30.6.1977 syntynyt malli ja juontaja. Ensimmäinen tummaihoinen Miss Suomi vuodelta 1996.

Lola Odusogalta kysytään säännöllisesti painoa – vain yhdessä tilanteessa hän kertoo, mitä vaatekokoa käyttää