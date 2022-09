Näyttelijä Pirkko Hämäläinen menetti kumppaninsa kolme vuotta sitten – kertoo yhden ohjeen, johon on pyrkinyt joka päivä siitä asti

Asento kertoo sen heti: Pirkko Hämäläisen kosketus Kirsti Simonsuuren harteilla, kasvot lähekkäin niin, että iho hipaisee toista. Äidit ja tyttäret, sisarukset tai kaverukset eivät poseeraa näin. Vieressä otsikko todistaa samaa: rakastuneet suunnittelevat häitä. Toukokuussa 2011 Pirkko ja Kiti olivat ensimmäinen naispari suomalaisen naistenlehden kannessa.

Seurustelu oli tullut julki vuotta aiemmin ja oli laajalti uutisoitu yllätyksenä – Pirkko, tunnettu näyttelijä ja äiti, oikein naiseen rakastui! Hämmästely huvitti Pirkko Hämäläistä, 63, silloin ja huvittaa edelleen.

– Meillehän siinä ei ollut uutista eikä yllätystä. Molempien elämään oli kuulunut miehiä ja naisia ennenkin.

Pirkko Hämäläinen ja Kirsti Simonsuuri Me Naisten kannessa vuonna 2011.

Kansijuttuaan naiset pohtivat vain hetken ja ennemminkin juuri sitä, millainen kuvasta tulisi.

– Kas kun itse en ajatellut rikkovani tabuja. Mehän vain kerroimme elämästämme sellaisena kuin se oli, rakastunutta ja onnellista. Ymmärsin tilanteen erityisyyden vasta, kun toimittaja Saska Saarikoski kirjoitti Hesarissa kommentin ja totesi ajassa tapahtuneen jotain. Että kantta pidettiinkin jonain etappina.

Pirkolle jutusta kantautui vain hyvää palautetta, kehuttiin haastattelua ja kuvia. Viisikymppinen näyttelijä oli jo tottunut julkisuuteen, se oli ollut osa elämää ja työtä aina Arvottomat-elokuvasta (1982) lähtien. Puoliso Kiti, professori, kääntäjä, kirjailija ja tutkija, oli kansainvälisen uran luonut kosmopoliitti.

– En ole pitänyt julkisuutta erityisen ongelmallisena enkä varsinkaan vanhemmiten ole ottanut itseäni enää niin vakavasti. Harvoin tällaiset esiintulot elämääni järisyttävät, ja ennallaan se jatkui tuonkin kansijutun jälkeen.

” Elimme niin kuin sydän sanoo eli miten itsestä oikealta tuntuu. Mitä muitakaan vaihtoehtoja on?

Pirkko toppuuttelee kuvailemasta itseään rohkeaksi, ainakaan, jos rohkeana pidetään hänen tapaansa puhua julkisuudessa henkilökohtaisista asioista, kuten parisuhteestaan. Hänestä rohkeus on epämääräinen ja subjektiivinen asia, jolle ei ole pätevää yleismittaa.

– Mielestäni sanaa rohkeus viljellään aika köykäisin perustein. Joillekin on rohkeaa mennä yleisön eteen, minulle taas ei, Pirkko aloittaa.

– Oman haavoittuvuutensa näyttäminen on minusta rohkeaa, samoin teot, joilla altistaa itsensä tai asemansa puolustaessaan tai edistäessään jotain tärkeää. Puhuessani naissuhteestani en pannut itseäni vaakalaudalle, eikä asemani horjunut sen tähden.

Yksityisistä kokemuksistaan voi kertoa ja tarjota puheenvuorollaan vertaistukea tai -tietoisuutta sekä sysätä liikkeelle jotain hyvää.

– Niin, ei esiintulosta seurannut ainakaan mitään pahaa. Toisaalta olen elänyt teatteri- ja elokuvapiireissä Helsingissä suvaitsevaisten keskellä enkä ole joutunut kuittailun kohteeksi siksi, että syön molemmista pöydistä. Se on eri tilanne kuin olla yksinäinen homopoika pienen paikkakunnan silmätikkuna.

Pirkko ja Kiti saivat aikaiseksi rekisteröidä suhteensa vuonna 2015, mutta kirkkohäitä kumpikaan ei halunnut.

– Olimme jo elämää nähneitä ja hirveän rakastuneita. Elimme niin kuin sydän sanoo eli miten itsestä oikealta tuntuu. Mitä muitakaan vaihtoehtoja on?

Pirkko on julkisuudessa tuonut esille myös kokemustaan erityislapsen vanhempana. Hänen ja ex-puoliso Puntti Valtosen poika Aku sai autismidiagnoosin jo lapsena. Sen jälkeen Pirkko ei ole tehnyt montakaan haastattelua, jossa hän ei toivoisi asialle huomiota.

” En koe siinäkään olleeni rohkea, mutta tiedän, että puheillani autismista on ollut merkitystä.

– En koe siinäkään olleeni rohkea, mutta tiedän, että puheillani autismista on ollut merkitystä. Aikana, jolloin autismista tiedettiin vähemmän, kannoin puhumalla korteni kekoon tietoisuuden levittämisessä. Jossain perhe saattoi selittää tuttavilleen, että heidän lapsellaan on se sama kuin niiden näyttelijöiden lapsella, Pirkko kuvailee.

– Jos joku on saanut puheistani voimaa tai kokenut samankaltaisuutta, hyvä. Se todistaa, että sana on teko.

Nykyään Akulle, 28, kuuluu hyvää ja hän asuu Kipparintalossa, kehitysvammaisille tarkoitetussa ryhmäkodissa.

Vaikka paljon tasa-arvon saralla on muuttunut, paljon on tehtävää. Sen Pirkkokin on nähnyt ammatissaan. Edistystä näkyy siinä, että naisia on tullut tuotantoportaisiin, päättämään rahoituksista ja siitä, keiden tarinoita kerrotaan.

– En ole itse törmännyt lasikattoihin, mutta esimerkiksi palkkatasa-arvossa on vielä korjattavaa. En sanoisi olevani erityisen topakka tyyppi, mutta olen osannut pitää puoleni.

” En osaa puhua selviytymisestä tuollaisen menetyksen jälkeen, mutta en suinkaan ole lakannut elämästä.

Pirkko ja Kirsti Simonsuuri elivät yhdessä Kirstin kuolemaan asti kesällä 2019. Sairauden sävyttämät viimeiset vuodet Pirkko muistaa raskaina mutta rakkaudentäyteisinä. Nyt ikä on saatellut hänetkin elämänvaiheeseen, jossa läheisiä on alkanut lähteä. Kaikki voi muuttua hetkessä.

– Rakkaus ja kuolema ovat suurimpia asioita elämässä. Se, mitä meille tapahtui, on traagista – jokainen läheisensä menettänyt tietää sen. Samalla se on jokaiselle väistämätön kokemus jossain vaiheessa, ei siinä paljon hyväksyntää kysellä, hän sanoo.

– En osaa puhua selviytymisestä tuollaisen menetyksen jälkeen, mutta en suinkaan ole lakannut elämästä. Toivon itselleni sekä läheisilleni valoisaa loppuelämää, jossa olisi rakkautta ja hyvä olla.

Sen saavuttaakseen Pirkolla on yksi ohje: tehdä joka päivä asioita, jotka tuottavat iloa.

– Se on pyrkimykseni, vaikka enhän minä oikeasti tiedä, miten tämä elämä pitäisi elää. Turha täältä on mitään suuria viisauksia odottaa. Yhtä suurta kysymysmerkkiä se on!