Paula eli onnellisena heterosuhteessa, kunnes ihastui nelikymppisenä äitikaveriinsa – ”Heräsin lopullisesti”

Paula eli onnellisessa heterosuhteessa, kunnes rakastui nelikymppisenä naiseen. Myöhäinen herääminen omaan seksuaali-identiteettiin voi tulla täytenä yllätyksenä.

Lukioikäisenä Paula*, 45, ihastui tyttöön. Siinä ei ollut hänelle mitään hämmentävää, mutta samalla oli selvää, että asiaa ei voinut tuoda julki.

1990-luvun pikkukaupungissa tytöt rakastuivat poikiin ja menivät heidän kanssaan naimisiin.

– Ei silloin ollut esimerkkejä, että voisi valita olla suhteessa naisen kanssa. Sellaista ei ollut olemassakaan. Ainut malli oli hetero, Paula sanoo.

Hän tunnisti itsessään jo nuorena mielenkiinnon tyttöjä kohtaan, mutta kiinnostui myös pojista. Tuleva aviomies löytyi parikymppisenä. Naimisiin mentiin, kun Paula oli 27, sitten oli lasten aika.

– Moni sanoi, että suhteemme on niin harmoninen ja ihana – ja se oli ihan totta. Koin, että minulla oli avioliitossani täysi kattaus.

Naiset kiinnostivat kyllä Paulaa seksuaalisesti, mutta eivät parisuhdemielessä. Tai niin hän asian itselleen selitti.

Kolmekymppisenä asia kuitenkin alkoi vaivata Paulaa tosissaan: pääsisikö hän ikinä kokemaan tätä puolta seksuaalisuudestaan? Vuosien varrella Paula myös pari kertaa ihastui ystäviinsä. Tunteet olivat ihmeellisen syviä ja ravistelevia mutta yksipuolisia.

Kymmenisen vuotta sitten Paula koki henkisen heräämisen ja sen myötä löysi energiahoidot ja ihmisiä, joita kutsuu henkisiksi ystävikseen.

– Aloin vahvasti kasvaa omaksi itsekseni ja minusta tuli rohkeampi. Aloin antaa itselleni vapauksia elää sellaista elämää kuin itse halusin.

Kaikki tämä käynnisti Paulassa ajatusprosessin: voisiko hän elää jotain muuta kuin heteronormatiivista elämää?

– Ensimmäistä kertaa aloin ajatella, että voisin olla parisuhteessa yhtä hyvin naisen kanssa. Se alkoi yhtäkkiä tuntua hyvin luonnolliselta suunnalta elämässäni.

Olenko itsekäs?

”Onko kukaan muu nelikymppinen äiti Nummelassa lapsen kanssa kotona ja kaipaisi seuraa hiekkalaatikolle?” Paula huhuili paikallisessa Facebook-ryhmässä vuonna 2017 jäätyään kuopuksensa kanssa kotiin.

Viestiin vastasi nainen, jonka kanssa Paulalle syntyi intensiivinen ystävyys. Kun sitä oli kestänyt vuoden päivät, ystävä paljasti Paulalle, että oli ollut tähän ihastunut ensitapaamisesta lähtien.

Hetken Paula tunnusteli omia tunteitaan. Nekin syttyivät.

– Heräsin lopullisesti siihen, että minulla voisi olla suhde naisen kanssa.

Naisille syntyi suhde. Se veti lujaa puoleensa – mutta niin veti myös oma ydinperhe, viisi lasta ja pitkäaikainen aviomies, jolle Paula oli tilanteesta kertonut.

” Mietin, olenko itsekäs äiti, jos rikon kaiken omien tarpeitteni takia.

Paulan mieli oli yhtä pyörremyrskyä.

– Olo oli kamala. Mietin, olenko itsekäs äiti, jos rikon kaiken omien tarpeitteni takia. Voinko valita, mitä minä itse haluan, koska se vaikuttaa niin moneen ihmiseen?

Hetken Paula ja hänen miehensä yrittivät elää tilanteen kanssa. Kerran Paula päätti, että unohtaa naisen ja palaa vanhaan elämäänsä.

– Viikon tai kaksi esitin roolia, mutta olin hirveän onneton. Halusin pystyä palaamaan vanhaan onnelliseen elämääni, mutta en pystynyt. Tunsin, että suljen itseni häkkiin.

Ihanakin muutos voi olla kriisi

Myöhäisherännäinen voi tarkoittaa joskus ihmistä, jonka seksuaali-identiteetti tarkentuu vasta kypsemmässä iässä.

Herääminen voi tulla ihmiselle itselleenkin täytenä yllätyksenä, toteaa erityistason seksuaaliterapeutti ja pariterapeutti Outi Santavuori. Hän on toimittanut kirjan Entiset heterot – Kuinka löysin itseni sateenkaaren alta yhdessä Rose-Marie Peaken kanssa.

– Tosin moni alkaa spekuloida, että tiesinkö sittenkin ja olinkohan ihastunut vaikka ala-asteen opettajaani. Mutta havahtumisen tunne on todellinen. Ihmisiä ei voi syyttää salailusta – he eivät ehkä vain ole koskaan tulleet miettineeksi asiaa.

Heteronormatiivinen kulttuurimme ei ainakaan ohjaa pohtimaan omaa seksuaalisuutta. Asiat esitetään lähes aina heterosuhteiden näkökulmasta, niin tv-sarjoissa kuin koulukirjoissa. Tutkimukset koskevat heterosuhteita. Kaavakkeissa kysytään lapsen äitiä ja isää. Hetero on oletus, ja kaikki muu on jotain toiseutettua, marginaalista.

Keväällä kirjailija Laura Lindstedt kertoi Me Naisissa, että hänen kulttuurikuplassaan elää paljon naisia, jotka ovat vastaavassa tilanteessa kuin hän: seksuaalisuus ja oma identiteetti ovat tarkentuneet vasta keski-iässä. Lindstedt eli aiemmin miehen kanssa, nyt hänellä on nainen puolisonaan.

Voiko myöhäisherännäisyys olla nykyajan juttu? Sitä ei voi tietää, koska asiaa ei ole kattavasti tutkittu, Santavuori sanoo.

– Mutta toki 2000-luvulla sateenkaariasioista on puhuttu enemmän. Eletään myös individualismin aikaa, ihmisten on sallittua olla persoonallisia ja etsiä oma tiensä. Ehkä tätä vasten myös pitkissä suhteissa olevat tai perheelliset ihmiset pysähtyvät rohkeammin miettimään elämäänsä.

” Kun elämän perusrakenteet ovat asettuneet, moni alkaa pohtia, mitä minä itse haluan.

Santavuori näkee, että kun parikymppisenä haetaan omaa paikkaa maailmassa, normit saattavat vaikuttaa valintoihin enemmän kuin kolme–nelikymppisenä, kun kasassa on ehkä jo normien mukaiset avioliitto, lapset, asunnot ja autot.

– Kun elämän perusrakenteet ovat asettuneet, aika moni alkaa pohtia, että mitä minä itse haluan.

Toisaalta elämään voi tulla myös kriisi, joka pakottaa miettimään kaikkea uudelleen: sairastuminen, vanhempien kuolema tai ongelmat omassa heterosuhteessa.

Joillakin seksuaali-identiteetin pohdinta alkaa siitä, että yhtäkkiä huomaa katselevansa samaa sukupuolta olevaa työkaveria uusin silmin.

– Havahtuminen voi olla ihastumista ja heräämisen riemua – tai sitten se saa alkunsa sietämättömästä ahdistuksesta, jonka takia asiaa on pakko alkaa miettiä. Tavallisinta on ehkä näiden kahden sekoitus, Santavuori sanoo.

Ihanakin muutos on monelle kriisi, etenkin jos kuvioissa on kumppani tai lapsia, eli asia vaikuttaa muihinkin.

– Aluksi syyllisyys voi olla musertava. Kenen ja missä vaiheessa tämä olisi pitänyt tajuta? Onko tätä asiaa oikeus pohtia nyt?

Toisaalta moni tuntee onnea, kun palaset loksahtavat paikoilleen ja elämässä ollut sanoittamaton hiertämys saa selityksen.

– Voi olla iso ristiriita pallotella yhtä aikaa hämmennyksen ja syyllisyyden sekä sateenkaarimaailman ja oman itsen löytämisen riemun välillä, Santavuori sanoo.

Ei ole homo- ja heterolaatikoita

Paulan avioero sujui rauhallisesti, mutta sen myötä päättyi myös hänen ensimmäinen naissuhteensa.

Sitä seurasi reilun vuoden pituinen vaikea ja raastava suhde toiseen naiseen.

Sen aikana Paula mietti, oliko tehnyt oikean ratkaisun jättäessään onnellisen perhe-elämänsä. Pari vuotta sitten kuvioihin tuli nykyinen puoliso.

– Hänen kanssaan elän taas harmonista ja onnellista elämää, jollaiseen totuin avioliittoni aikana. Olen nyt rauhassa valintani kanssa.

Outi Santavuori sanoo, että ei ole olemassa yhtä kaavaa, jota pitäisi noudattaa omaan seksuaali-identiteettiin heräämisen jälkeen.

” Oikeasti seksuaalisuus on jatkumo. Aika harva meistä on sataprosenttisen homo tai hetero, vaan useimmat ovat jossain siinä välillä.

Joku toteaa, että kas, pystyn ihastumaan eri sukupuoliin, mutta ei tunne tarvetta tehdä asialle mitään. Toinen vaihtaa suljetun parisuhteensa avoimeksi tai jatkaa kämppissuhteessa. Kolmannella koko elämä muuttuu ja ero kumppanista on ainoa vaihtoehto.

– Mutta mihinkään ei ole kiire. Asiaa on lupa makustella, eikä tarvitse hypätä johonkin lokeroon, jonka myötä kaikki menee uusiksi.

Ihmiset nimittäin usein ajattelevat seksuaalista suuntautumista lokeroina, Santavuori sanoo: on homo-, bi- tai heterolokero.

– Oikeasti seksuaalisuus on jatkumo. Aika harva meistä on sataprosenttisen homo tai hetero, vaan useimmat ovat jossain siinä välillä. On hyvin tavallista, että elämän aikana seksuaalisuus joustaa tai laajenee. Siksi mielestäni ei pitäisi olla niin iso asia, jos ihastuu itselle epätavanomaiseen sukupuoleen, Outi Santavuori sanoo.

Tietoisesti tai ulkoapäin seksuaalisuuttaan ei voi muuttaa tai säädellä.

Ihminen kiinnostuu siitä, kenestä sattuu kiinnostumaan.

Paula vierastaa omalla kohdallaan lokeroita eikä määrittele seksuaalista suuntautumistaan.

– Koen olevani vapaa valitsemaan mitä haluan.

” Olen lasteni puolesta iloinen. Ehkä heidän ei tarvitse käydä läpi syviä kriisejä nelikymppisenä!

Alkuun Paula mietti, miten lapset – nyt 4-, 9-, 12-, 14- ja 16-vuotiaat – ottaisivat vastaan naisen äidin uutena kumppanina. Kävi ilmi, että heille riittää, että tyyppi on kiva.

– Olen lasteni puolesta iloinen siitä, että voin luoda omalla esimerkilläni ilmapiirin, jossa he voivat vapaasti miettiä, kehen he aikanaan haluavat rakastua. Ehkä heidän ei tarvitse käydä läpi syviä kriisejä nelikymppisenä! Paula sanoo.

Paulan mielestä hänen prosessinsa oli kuitenkin suhteellisen helppo.

– Ehkä siksi, että en enää hirveästi kysele muilta lupia, että mitä voin tehdä.

Kolmekymppisenä muutos tuskin olisi voinut vielä tapahtua. Nuorempana Paula oli kiltti miellyttäjä, ja hän olisi pelännyt muiden reaktioita. Toisaalta vasta nelikymppisenä hän kohtasi naisen, jonka kanssa tunteet olivat molemminpuoliset.

– Oli jo tilaa miettiä, kuka on Paula äitiyden ja puklurättien alla. Koen, että minulle annettiin rauha tulla äidiksi ja saada perhe – ja sitten tuli tämän elämänvaiheen vuoro.

Monet myöhäisheränneet puhuvat uudesti syntymisen tunteesta. Paulan tunne oli vähän erilainen.

– Minulla oli fiilis, kuin olisin vihdoin tullut kotiin.

*) Paulan nimi on muutettu hänen pyynnöstään.

