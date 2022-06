Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Iida, 32, näkee ihmiset ja viikonpäivät väreinä – tällaista on elämä synestesian kanssa

Iida Suunta ja Johanna Laakso ovat tavallisia naisia, joilla on poikkeuksellinen ominaisuus: he ovat synesteetikkoja. Iidan viikko on ovaalin muotoinen ja Johannan ystävän ääni maistuu paahtoleivältä.

Iida näkee itsensä saman värisenä kuin hänen puseronsa, vaaleanoranssina.