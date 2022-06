Jenni Alexandrova ja Toni Lähde ovat pitäneet yhtä reilun vuoden. – Elämästä pitää innostua. Täytyy uskaltaa heittäytyä. Se pätee niin bisneksessä kuin rakkaudessakin, Toni tiivistää parin näkemyksen maailmasta.

Viistokattoisessa ullakkohuoneessa seisoo onnellinen nainen.

Juontaja ja toimittaja Jenni Alexandrova, 41, elää juuri nyt haaveitaan todeksi. Elämässä on energiaa ja iloa.

On tämä kesäkoti Fiskarsissa, kaunis ullakkohuoneisto, jonka vuokrasopimuksesta muste on vielä tuskin ehtinyt kuivua. Ja yritys, uudenkarhea pizzaravintola Waldemar, joka sijaitsee yli satavuotiaassa seuraintalossa Fiskarsin ruukkikylän keskustassa.

Ja ennen kaikkea uusi miesystävä, Toni Lähde, 43, jonka kanssa Jenni alkoi pitää yhtä reilu vuosi sitten. Sekä yrityksen että kesäkodin Jenni jakaa Tonin kanssa. Kyllä, juuri saman ”turkulaissyntyisen brändivelhon”, joka on nähty myös bisnesreality-sarja Diilin asiantuntijaroolissa.

– Elämästä pitää innostua. Täytyy uskaltaa heittäytyä. Se pätee niin bisneksessä kuin rakkaudessakin, Toni tiivistää parin näkemyksen maailmasta.

– Typeriä päätöksiä emme tee. Oikeasti olemme superharkitsevaisia, vaikka se ei ehkä juuri nyt siltä näytä, Jenni sanoo ja nauraa.

– Vuosi sitten emme olisi voineet kuvitella, että nyt olemme tässä.

Aurinko pilkistää sisään ullakkohuoneen ikkunasta, lähileipomon rahkapiirakat on aseteltu kauniille vadille rustiikkiselle puupöydälle.

Jenni pyörähtää violetissa kukkamekossaan niin, että helma aaltoilee säärien ympärillä. Toni katsoo häntä lämpimästi ja ihailevasti.

Ystävät innostivat tapaamaan

Keväällä 2021 Jenni Alexandrova siemaili maitokahvia Helsingin-kotinsa leveällä ikkunalaudalla ja ajatteli, että juuri nyt on hyvä. Aikuisen sinkkunaisen elämässä riitti mielekkäitä töitä radiossa, telkkarissa ja somessa. Oli hyvä suhde ala-asteikäiseen poikaan ja paljon ystäviä ympärillä. Kahvitellessaan Jenni tuumi olevansa onnellinen juuri näin.

– Universumi varmaan näki mietteeni ja tuumi, että hold my beer. Vain viikkoa myöhemmin Toni ilmestyi oveni taakse.

– Olimme vapaita aikuisia, joita kehotettiin ystäväpiiristä tapaamaan. Lopulta päätimme nähdä ja jutella – ilman sen kummempia odotuksia, Toni sanoo.

– Vaikka meillä on paljon yhteisiä tuttuja ja olimme seurailleet toisiamme somessa, emme ihme kyllä olleet tavanneet koskaan aiemmin. Muistan, että jännitin hieman etukäteen, Jenni jatkaa.

Jennin tavoin Tonikin oli ajatellut keskittyä työhön ja pienten poikiensa kasvattamiseen.

” Puhuimme niin paljon, ettemme ehtineet edes syödä mitään.

Kunnes sinä torstai-iltana kello seitsemän Jenni avasi hänelle kotiovensa. Kukkamekossa ja neuleessa, vaaleat kiharat kasvojen kehyksenä, Toni muistaa.

Jennin mieleen taas on jäänyt Tonin hymy, joka tuntui hänestä valaisevan koko rappukäytävän.

– Kaikki oli heti tosi luontevaa. Jaoimme pullon viiniä ja puhuimme toisillemme auki elämäntarinamme kipupisteineen kaikkineen, Jenni sanoo.

– Löimme pöytään aivan kaiken. Puhuimme niin paljon, ettemme ehtineet edes syödä mitään. Lähdin kotiin neljältä aamulla, Toni kertoo.

He molemmat ovat iloisia siitä, etteivät eletyt elämät ja erilaiset kokemukset olleet kovettaneet tai tehneet heitä kyynisiksi. Kumpikin uskalsi ottaa riskin ja hypätä tuntemattomaan.

– Tämän koettuani voin allekirjoittaa lauseen: sen tietää, kun sen tietää. Peli oli heti selvä – jatkaisimme eteenpäin yhdessä, Jenni toteaa.

– Kumpikaan ei odottanut tätä, näin vain kävi. Elämä yllätti takavasemmalta.

– Uskallan sanoa: rakkautta ensi silmäyksellä, Toni hehkuttaa.

Jenni Alexandrovan ja Toni Lähteen yhteinen yritys ja kesäkoti sijaitsevat Fiskarsissa.

Kahdesta yhdeksi

Vaikka alku oli huumaava, kumpikin tiesi, että palettiin olisi pian sovitettava monisyinen arki: Jennin toimittajanura ja Tonin kiireet monialayrittäjänä, kaksi kotia eri puolilla kaupunkia ja yhteensä kolme kouluikäistä lasta vuoroviikkoasumisineen.

Molemmille oli selvää, että elämien kutominen yhteen alkaisi pojista, sillä sekä Tonille että Jennille lasten paras on tärkeintä. Jennin poika on nyt 12, Tonin perilliset 6- ja 9-vuotiaita.

Lapsilla synkkasi välittömästi.

– Oli hieno juttu, että pojat ottivat toisensa hyvin vastaan. He viihtyvät triona ja ikävöivät toisiaan ollessaan erossa. Keskenään he keksivät, että jos he kerran eivät voi olla velipuolia, he haluavat olla puoliveljiä, Toni sanoo nauraen.

Tilannetta helpotti se, että Jennin ja Tonin perusarvot vanhemmuudessa ovat yhteneväiset.

– Olin myyty, kun näin, millainen isä Toni omille pojilleen on. Niin läsnä ja kiinnostunut. Uskomaton tyyppi, Jenni kuvailee.

– Alusta asti hän huomioi ihanasti myös minun lapseni. Nautin nähdessäni poikani ilon.

” Poikani rakastaa Tonin huonoa huumoria.

Jennistä erityisen hienoa on Tonin toiminnallisuus. Se, että hän ideoi ja keksii paljon yhteistä puuhaa leffailloista askarteluun ja leipomiseen. Se kannattelee hyvää fiilistä koko viisihenkisessä porukassa.

– Poikani rakastaa Tonin huonoa huumoria ja sitä, että hän saa minut nauramaan. Hyvän miehen itsellesi löysit, sanoi lapsi minulle Toniin tutustuttuaan, Jenni kuvailee liikuttuen uusperheen muotoutumisen ensi askelia.

Kesä 2021 oli Jennin ja Tonin ensimmäinen yhteinen.

Ennen lomia he istuivat yhdessä alas ja alkoivat sumplia kalenterejaan. He halusivat nauttia ajasta paitsi uusperheenä, myös kaksin.

Hellepäivinä laiskoteltiin mökkeilemällä Saimaalla, ja kaksi täydellistä heinäkuun päivää he viettivät romanttisissa merkeissä Fiskarsin kauniissa ruukkikylässä läntisellä Uudellamaalla.

Kylä on turistien suosiossa, eikä ihme. Vesielementit, luonto ja historialliset rakennukset tekevät siitä kutsuvan.

Jotakin sieltä kuitenkin puuttui.

Toni Lähteen mielestä Jenni Alexandrova on pelkkää valoa, hyvä ihminen.

Hyppy uuteen

Kunpa täällä olisi rento ravintola. Sellainen, jossa voisi syödä hyvin vaikka varvassandaaleissa pienten lasten kanssa, Jenni ja Toni muistavat miettineensä istuessaan kuohuviinipiknikillä Fiskarsissa kosken partaalla.

– Minun puoleltani se oli ehkä enemmän haaveilua ja fiilistelyä, mutta Toni on toiminnan mies ja ongelmanratkaisija. Hän alkoi saman tien miettiä asiaa eteenpäin, Jenni muistaa.

– Jenni taas on toimittajien tapaan käsittämättömän taitava löytämään asioita. Suunnitelmat lähtivät etenemään, kun hän bongasi vanhan seurainhuoneen kylän keskustasta ja löysi ilmoituksen, jossa siihen etsittiin ravintoloitsijaa.

– Lopulta Jenni löysi myös kesäkodin, jollaisia täällä on tarjolla vain harvoin, Toni kertoo.

” Ilman pandemiaa tämä suunnitelma ei luullakseni olisi nähnyt päivänvaloa.

Parin ammatilliset osaamiset löivät kättä.

Asioita edisti se, että Jennillä on vahva innostus viineihin, ymmärrys julkisuudesta ja paljon hyviä kontakteja. Tonilla taas on tarjottavanaan oluiden tuntemusta, bränditajua ja tiukkaa liiketoiminnan osa-alueiden hallintaa.

– Pakkohan tätä oli kokeilla, Toni innostuu.

– Waldemar on ennen muuta kesäravintola, avoinna kesäkauden alusta elokuun loppuun. Vanha rakennus on liian vetoisa talvikauden liiketoimintaan, ja kylä hiljenee talveksi, Jenni avaa.

Tärkeää heille on se, että yritys sijaitsee nimenomaan Fiskarsissa. Ajatuksena on viettää kesällä, lasten loma-aikaan, mahdollisimman paljon aikaa kylässä. Muita työkuvioita pyöritetään etänä niin pitkälti kuin pystytään.

– Ilman pandemiaa tämä suunnitelma ei luullakseni olisi nähnyt päivänvaloa. Emme ehkä olisi lainkaan tulleet viettämään yhteistä aikaa Fiskarsiin vaan suunnistaneet johonkin päin Eurooppaa, Jenni miettii.

– Taustalla vaikuttaa myös työelämän suuri murros, etä- ja hybridityöt, jotka mahdollistavat sen, että Helsingistä voi välillä siirtyä ihan muihin maisemiin.

Toni suhtautuu lungisti siihen, että kaikki sujuu ja järjestyy, ratkaisut keksitään sitä mukaa kun ongelmia ilmenee.

Jenni myöntää olevansa kaksikon helpommin stressaantuva osapuoli.

– Minä olen se, joka heräilee aamuöisin murehtimaan ja huolehtimaan. Välillä kiire hirvittää, kun oman yrityksen, arjen, radiotyön ja ravintolan aikataulut pitäisi saada mahtumaan kalenteriin.

– Toni on tsempannut minua epäilyksen hetkien ylitse.

Ilman pandemiaa Jennin ja Tonin Fiskars-suunnitelma olisi tuskin nähnyt päivänvaloa.

Onni saa näkyä

Jenni Alexandrova ei halua piilotella tuoretta onneaan, ei bisneksessä eikä rakkaudessa. Hän rakastaa vauhdikkaita, täysiä päiviä, työskentelyä yhteisen päämäärän eteen.

– Vihaan sanontaa: kell onni on, se onnen kätkeköön. Miksi pitäisi kätkeä? Ei kai ihminen voi elää jatkuvassa katastrofin pelossa, peläten ja varuillaan, Jenni kysyy.

– Voin sydämestäni sanoa, että rakastumisen huuman ja onnen löytäminen on näin nelikymppisenäkin täysin mahdollista. Tonin kanssa oloni on alusta asti ollut luottavainen ja varma, Jenni sanoo.

– Toni on vilpitön, rehellinen ja aito. Hänellä on kyky tehdä unelmista ja ideoista totta. Kyllä – olen totaalisen rakastunut.

” Jenni on pelkkää valoa, hyvä ihminen.

Toni tuntee selvästi samoin.

– Jenni on pelkkää valoa, hyvä ihminen. Suomessa on pimeää suurimman osan vuodesta. Minulla on suuri etuoikeus siinä, että hän valaisee ja lämmittää elämääni ihan joka päivä.

– Lisäksi Jenni on tietenkin aivan sairaan kuuma. Päät kääntyvät, kun kuljemme jossakin yhdessä, enkä ihmettele sitä yhtään. Olen onnekas, että hän on valinnut minut.

Jenni hymyilee ja tunnustaa katsoneensa Diiliä lähinnä Tonin salskean olemuksen takia.

Riitojakin heidän välilleen on ehtinyt tulla, mutta kun kommunikaatio pelaa, vaikeatkin tilanteet ovat selvitettävissä.

– Opimme koko ajan lisää toisistamme.

Pariskuntaa yhdistää se, että he molemmat ovat paiskineet töitä tavoitteidensa eteen nuoresta asti. Tonin kasvatti Turussa työteliäs yksinhuoltajaäiti.

– Äiti on aina ollut käsittämättömän rohkea ja tehnyt kaiken itse. Häneltä opin, että mitä vain voi saavuttaa, kun uskaltaa rohkeasti tehdä asioita muiden epäilyksistä huolimatta.

Jenni puolestaan on maatalon tyttö, jonka kasvuympäristössä Raahessa reippautta tarvittiin.

– Tartumme hanakasti toimeen ja tiedämme, että pyörät on pistettävä pyörimään itse, Toni kuvailee.

– Välillämme vallitsee vahva luottamus. Kun toinen sanoo, että jokin asia on hoidossa, se pätee. Iloitsemme onnistumisista, kehumme ja kannattelemme toinen toistamme, Jenni selventää.

Parin yhteinen kiinnostuksen kohde on ravintoloiden ja ruoka- ja juomakulttuurin ohella taide.

– Mikään ei laiskoina sunnuntaiaamuina ole parempaa kuin juoda kahvia ja katsella Tonia piirtämässä kiihkeän keskittyneenä. Niissä hetkissä asuu syvä onni.

Toni Lähteen ja Jenni Alexandrovan mielestä rakkautta ovat pienet, ystävälliset teot. Esimerkiksi sen varmistaminen, että kun keittää aamukahvia, sitä riittää toisellekin.

Romanttisia tekoja

Kahden aikuisen suhteessa toisen huomiointi kertoo välittämisestä.

– Toni on riimitellyt minulle serenadin ja tuonut kukkia. Tärkeintä kuitenkin on tieto siitä, että tahdomme toisillemme hyvää. Aamukahvia keittäessämme varmistamme aina sen, että molemmille riittää, Jenni kuvailee.

Jenni ajautuu miettimään omia vanhempiaan ja heidän pitkää avioliittoaan.

– Arkista romantiikkaa parhaimmillaan on se, että isäni vaihtaa kesärenkaat äitini autoon. Ikä on opettanut, että hyvät teot merkitsevät enemmän kuin mahtipontiset sanat.

– Suurilla, näyttävillä eleillä paikataan monessa suhteessa asioita, jotka on jätetty tekemättä, Toni tuumii.

Juuri nyt heille tärkeintä on luoda yhdessä elämyksiä ja kokemuksia, joista syntyy rakkaita muistoja.

Tulevaisuutta pari odottaa innolla. Helsingissä he asuvat erillään, mutta pyrkivät viettämään aikaa yhdessä lähes päivittäin. Jaetun kakkoskodin ja Waldemarin vuokrasopimukset Fiskarsissa jatkuvat myös tuleviin kesiin.

– Kuka tietää, mitä seuraava vuosi tuo tullessaan? Vuosi sitten en olisi ajatellut, että meistä tulee ravintoloitsijoita. Jännä nähdä, mihin tämä tie vie, Jenni sanoo.

– On ihanaa, kun on löytänyt vierelleen ihmisen, jonka kanssa on hyvä olla, Toni täydentää.

– On vain meistä itsestämme kiinni, mitä kaikkea mahtavaa tulemme vielä kokemaan.

Jenni Alexandrova Radio- ja televisiotoimittaja, juontaja ja tuottaja syntyi Raahessa 1980. Käläkälä Media Oy:n toimitusjohtaja. Yrityksensä kautta Jenni tekee sisällöntuotantoa ja juontokeikkoja. Hän on myös suunnitellut laukkumalliston. Tuttu tv-ohjelmista Lapsi tuntemattoman kanssa, Kuninkaalliset häät, Kummalliset kammot ja The Voice of Finland. Asuu Helsingissä 12-vuotiaan poikansa kanssa.