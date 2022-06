Satu Tossavainen oli alkoholistivanhempien lapsi, joka otettiin huostaan nelivuotiaana. – Totuin hyvin pienenä selviytymään yksin.

Hautausmaalla on hiljaista. Vain pulut pitävät pientä ääntä ja orava juoksee puusta maahan. Tyttö juoksee sen perään. Hän on likainen, ja jalassaan hänellä on vain kumisaappaat. Muuten neljävuotias tyttö on alasti.

Hautausmaan reunalla sijaitsevan kukkakaupan työtekijä katsoo tytön menoa. Sitten hän nostaa luurin. Puhelu muuttaa tytön, Sadun, elämän, mutta sitä hän ei vielä tiedä. Hän keskittyy oravaan ja lintuihin.

– Hautausmaan eläimet ja iso piha ovat päällimmäisin lapsuusmuistoni, Satu Tossavainen sanoo nyt, 38-vuotiaana.

– Minulla ei ollut kavereita, joten leikin eläinten kanssa. Vieläkin tulee hyvä mieli, kun näen oravan. Uskon, että eläimet toivat minulle jonkinlaista turvaa, vaikka näin aikuisena hautausmaalla yksin juokseminen ei niin turvalliselta kuulostakaan.

Sadun isä toimi haudankaivajana hautausmaalla, jonka laidalla perheellä oli kotinaan pieni mökki. Äiti oli kotiäiti. Kotona hän tosin oli harvoin, sillä alkoholi kuului Sadun molempien vanhempien elämään jo raskausaikana. Neuvolassa sen vaikutukset huomattiin varhain. Vanhemmille kerrottiin, että äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vuoksi Sadulla on osittainen fetaalialkoholioireyhtymä.

Se ei vaikuttanut kotimökin menoon. Molemmat vanhemmat olivat harrastelijataiteilijoita, ja pienessä asunnossa pidettiin paljon kosteita juhlia. Monesti koti oli myös täysin tyhjä.

– Olin usein yksin ja minulla oli nälkä. Laitoin riisinjyviä patterin väliin, koska ajattelin, että niin saisin riisipuuroa. Kun äiti ja isä tulivat sitten kotiin, heistä se oli vain hauska juttu. He eivät ymmärtäneet, että minulla on nälkä, Satu muistelee.

Lastensuojeluun soittanut kukkakaupan työntekijä oli seurannut perhettä jo pidempään. Aiemminkin Satu oli ollut pätkiä lastenkodissa, ensimmäisen kerran jo vauvaikäisenä. Hänet oli kuitenkin aina palautettu takaisin kotiin. Senkertainen soitto lastensuojeluun muutti kaiken.

– Kukkakaupan työntekijä pelasti minut vanhemmiltani, Satu sanoo.

– Se olisi pitänyt tehdä jo aiemmin. Äiti oli käytännössä aina poissa, ja isä hoiti minua tai jätti minut yksin. Totuin hyvin pienenä selviytymään ilman ketään.

Ankara aika sijaisperheessä

Vanhempien roolijako pysyi entisenlaisena Sadun muutettua lastenkotiin. Äiti kävi katsomassa tytärtään hyvin harvoin. Isä kävi, mutta oli useimmiten humalassa. Aina hän ei päässyt sekavuutensa vuoksi edes sisälle, vaan Satu seurasi huoneensa ikkunasta, miten isää talutettiin läheiselle bussipysäkille tai poliisiautoon.

Toisinaan lastenkodin ovet kuitenkin avautuivat.

– Isä huuteli nimeäni niin että koko lastenkoti raikui. Se oli minusta lapsena todella hävettävää.

Synkin aika oli kuitenkin vielä edessä. Sadulle löytyi sijaisperhe, johon hän muutti kahdeksi vuodeksi. Niistä tulivat hänen elämänsä pahimmat vuodet.

Sadun pelastukseksi koituivat lapsuudessa aikuiset, jotka puuttuivat elämään juuri kriittisinä hetkinä: kukkakaupan työntekijä, kouluterveydenhoitaja, lastenkodin lämmin Hilkka.

Vaikka kotona oli ollut turvatonta, Satu ei koskaan ollut kokenut vanhemmiltaan väkivaltaa. Sijaisperheessä se alkoi heti.

– Sijaisäitini löi, heitteli minua seinälle ja nöyryytti henkisesti. Kerran hän heitti minut kalliolta syvään järveen, vaikka en osannut uida, Satu kertoo.

– Joskus minulta kiellettiin vessassa käynti niin pitkäksi ajaksi, että pissa tuli housuun. Sen jälkeen minun piti kulkea päivä vaipoissa.

Osa traumaattisista tapahtumista kulkee yhä Sadun mukana.

– Yhtenä uutenavuotena sijaisperheen äiti pakotti minut istumaan raketin päälle. Onneksi naapuri näki sen ja huusi hänelle, oletko aivan hullu. Pääsin siinä sanaharkassa livahtamaan paikalta, mutta en voi mennä vieläkään lähellekään raketteja.

Kun isä tuli käymään sijaisperheessä, Satu olisi halunnut kertoa, mitä hänelle tapahtuu.

– Sijaisäitini kuitenkin valvoi tapaamista ja osoitti isäni selän takana minulle nyrkkiään.

Sen merkityksen kuusivuotias oli oppinut tuntemaan.

– Muistan edelleen, kuinka kauhea tunne oli, kun isä lähti, enkä saanut kerrottua hänelle.

Kouluterveydenhoitajan väliintulo

Sadun pelastukseksi tuli koulun terveydenhoitaja, joka huomasi tytön olevan jatkuvasti mustelmilla. Satua oli kielletty kertomasta väkivallasta, mutta terveydenhoitaja sai hänet lopulta puhumaan. Kun totuus tuli ilmi, terveydenhoitaja lähti siltä istumalta käymään sijaisperheen kotona.

– Sijaisäiti tietysti kielsi kaiken, mutta minut siirrettiin takaisin lastenkotiin. Jouduin kuitenkin olemaan vielä hetken perheessä ennen sitä, ja pelkäsin kuollakseni, mitä minulle ehtii tapahtua. Sijaisäiti heittikin minut seinään heti terveydenhoitajan lähdettyä. Muistan edelleen sen valtavan helpotuksen, kun minut lopulta haettiin ja tajusin, että nyt tämä loppuu.

Viranomaisten tullessa sijaisäiti silitti Sadun päätä ja kehotti tätä olemaan kunnolla lastenkodissa.

– En edelleenkään voi sietää sitä, jos joku silittää päätäni.

Kun Satu palasi takaisin lastenkotiin, ulko-ovella olivat vastassa työntekijä ja suunnilleen Sadun ikäinen tyttö.

– Olin mustelmilla ja aivan poikki. Samalla hämmennyin siitä, että minua oltiin iloisesti vastassa: he olivat selvästi odottaneet minua. Tuli tunne, että nämä ihmiset voisivat jopa tykätä minusta.

Tuolloin Satu ei vielä tiennyt, että tytöstä tulisi hänen paras ystävänsä. Mutta naisesta tuli jotain vieläkin enemmän.

– Hilkka on minulle edelleen kuin äiti, Satu sanoo.

– Hän otti minut avosylin vastaan ja halasi. Minua ei aiemmin ollut halattu, joten se oli hämmentävää, mutta samalla ihanaa. Siitä hetkestä alkoi meidän yhteinen matkamme.

Rakas Hilkka

Satu ymmärsi nopeasti, että lämmin ja nauravainen Hilkka välitti aidosti. Kun muut lastenkodintyöntekijät tekivät ”vain työtään”, Hilkka teki asiat sydämellään. Hän loihti lastenkodin keittiöstä kioskin, jossa paistoi lettuja lapsille. Hän auttoi käytännön asioissa, kun Satu muutti täysi-ikäisenä lastenkodin yhteydessä sijaitsevaan tukiasuntoon.

Hilkka oli myös se, jolle Satu soitti, kun tiesi nähneensä äitinsä viimeisen kerran elossa.

” Isäni viimeinen sana oli ollut ”Satu”.

Vanhemmat menehtyivät tavalla, jota Satu oli aina pelännyt. Ensin lähti isä. Häntä ei tavoitettu kolmeen päivään, eikä äitikään tiennyt, missä isä voisi olla.

– Lopulta setäni soitti poliisit käymään vanhempieni kotona. Isä löytyi sieltä kuolleena. Hän oli maannut lattialla kolme vuorokautta, eikä äitini ollut tajunnut asiaa, vaikka oli ollut paikalla.

Isän kuolema oli Sadulle raskas, sillä hän oli aina ollut isän tyttö. Hän oli äidilleen hyvin vihainen siitä, että isä oli ollut niin kauan kuolleena.

– Äiti ei ymmärtänyt yhtään, miksi olen vihainen. Minulle jäi ikuiseksi kysymysmerkiksi, oliko hän edes tajunnut isän olevan asunnossa.

– Äiti kuitenkin kertoi minulle, että isän viimeinen sana oli ollut ”Satu”. Isä oli viimeiseksi sanonut minun nimeni. Se koskettaa minua edelleen.

Isän kuoleman jälkeen Sadun äidinkin vointi huononi. Alkoholi otti voiton kehosta. Satu näki äitinsä viimeisen kerran, kun kävi katsomassa tätä alkoholisteille tarkoitetussa hoitolassa. Hän ei ollut tunnistaa aina niin kaunista, paksuhiuksista äitiään. Äiti oli kuihtunut luurangoksi, ja hiukset roikkuivat ohuina ja elottomina törröttävillä olkapäillä. Hän oli niin hauras, ettei Satu uskaltanut edes halata.

– Kun poistuin hissiin ja hissin ovet menivät kiinni, näin äidin vielä vilaukselta ovien raosta. Tiesin, että näen hänet viimeisen kerran. Menin paniikkiin, ja soitin heti ulkoa Hilkalle. Pyysin häntä käymään vielä kerran katsomassa äitiäni. Se toi minulle lohtua ja voimaa, jotta jaksoin ajaa hoitolasta kotiin.

Menneisyys papereissa

Isän kuolemasta on nyt kymmenen vuotta, äidin kahdeksan. Etenkin äiti jäi Sadulle loppuiän mysteeriksi. Kun Satu aikuisena kävi tapaamassa vanhempiaan, isä oli kiinnostunut hänen elämästään, kysyi kuulumisia ja oli lämmin. Äiti istui aina jossain taustalla, hiljaisena ja ujona.

– Hänen luonteensa ja ulkonäkönsä viehätti miehiä, mutta selvin päin äiti oli minulle aina etäinen. Olisin toivonut saavani tietää, miksi hän alkoi juoda ja olisiko ollut muita vaihtoehtoja. Mitä äidistä olisi voinut tulla? Hän oli kiltti, luova ja herkkä persoona. Alkoholi pilasi sen kaiken.

Satu yritti saada selvyyttä asioihin, kun hänen vanhempansa vielä elivät. Hän sai isän ja äidin kerran jopa terapeutin ehdottamaan perheterapiaan. Siellä Satu kysyi äidiltään suoraan, miksi tämä alkoi juoda ja miltä oman lapsen FAE-diagnoosi tästä tuntui. Äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä aiheutuva FAE-oireyhtymä on lievempi kuin varsinainen alkoholioireyhtymä FAS, ja se tunnetaan nykyään myös kirjainyhdistelmällä PFAS.

Oireyhtymä on vaikuttanut aikuisenakin Sadun elämään. Hän oppii etenkin kieliä ja matematiikkaa hitaasti, ja hänen on vaikeaa keskittyä moneen asiaan yhtä aikaa. Jos ympärillä on paljon ihmisiä ja puhetta, asiat menevät helposti ohi.

– Oireyhtymä harmittaa minua edelleen, koska se ei koskaan lähde pois. Kun kysyin äidiltä asiasta, hän meni lukkoon ja oli aivan hiljaa. Hän vain mumisi, että häntä hävettää hirveästi. Sitten hän poistui tupakalle, kuten aina, kun yritin puhua jostain.

Enää vanhemmilta ei voi kysyä mitään. Vastauksia Satu on saanut jonkin verran sosiaaliviranomaisten papereista, jotka hän sai haltuunsa tultuaan täysi-ikäiseksi. Yhdessä satojen papereiden kanssa tuli varoitus, että niitä ei kannata lukea kerralla.

– Olin liian utelias noudattamaan neuvoa. Jälkikäteen ajatellen niiden lukeminen alusta loppuun oli virhe. Minulle tuli todella paha olo, koska en ollut tiennyt kaikkia asioita. Pahinta oli tajuta, kuinka paljon minua oli jätetty yksin, Satu sanoo.

– En kuitenkaan ole koskaan vihannut vanhempiani. Rakastan heitä ja ikävöin heitä joka päivä.

Kaiken jälkeen onnellinen

Muistojen ja kokemusten käsittelyssä Satua on auttanut terapia ja taide. Vanhempiensa tavoin hän on aina piirtänyt paljon. Myös eläimet, luonto ja ystävät ovat hänelle tärkeä voimavara.

– En koskaan kuvitellut, että voisin saada näin paljon ystäviä kuin minulla nyt on, Satu sanoo.

– Välillä minun pitää nipistää itseäni, kun ymmärrän, että minulla nykyään rauhallinen ja sydämellinen mies sekä kaksi kissaa ja asun omakotitalossa.

Kesällä taloa on tulossa katsomaan ensimmäistä kertaa myös Hilkka puolisonsa kanssa. Sadun ja Hilkan side on kestänyt läpi vuosien. Yhdessä he ovat käyneet usein myös Sadun vanhempien haudalla. Hilkan merkitys on avautunut Sadulle kunnolla vasta aikuisena.

– Ilman Hilkkaa minusta ei olisi tullut näin avoin vaan kovempi. Kun elämä on niin kovaa kuin se minulle lapsena oli, ihminen tarvitsee lähelleen sellaisen ihmisen, joka oikeasti välittää ja on aito. Hilkka teki sen omasta tahdostaan. Hän auttoi minua pysymään omana itsenäni.

Satu on kiitollinen siitä, että pääsi kertomaan tarinansa Mape Morottajan vastikään ilmestyneessä kirjassa Vaikket suojellut minua kaikelta.

– Haluan omalla tarinallani luoda uskoa heille, jotka elävät samanlaisessa tilanteessa ja kokevat jatkuvaa yksinäisyyttä ja hylkäämistä. Ei kannata luovuttaa, sillä kaikesta voi selviytyä.

– Minäkin ajattelin pitkään, että minusta ei voi tulla onnellista. Tapasin vain miehiä, jotka eivät tehneet minulle hyvää. Toistin äitini virheitä.

Nykyisen miehensä Samin kanssa Satu on opetellut nauttimaan siitä, että enää ei tarvitse selviytyä kaikesta yksin.

– Uskallan näyttää tunteitani ja luotan itseeni aivan eri tavalla kuin koskaan ennen. Minun ei tarvitse esittää vahvaa, vaan Sami rakastaa minua sellaisena kuin olen. Näkisivätpä vanhempani minut nyt. He halusivat aina, että olisin onnellinen. Nyt olen. Olisi kiva kertoa se heille.

